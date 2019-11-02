Pet şişelere çözüm önerisi

ÇOK uzun yıllardır Almanya’da yaşayan, eski TRT’ci, Ege’yi özellikle Aydın, Kuşadası ve çevresini çok iyi bilen değerli ağabeyim Ufuk Şenel’i konuk ediyorum bugün. Konumuz hani hepimizin tepkisini çeken ve kullanımını en aza indirmek istediğimiz pet şişeler:
ÜZÜNTÜ VE ÖFKE NEDENİ
“Yurda her geldiğimde sokakta, denizde kısacası insanın olduğu her yerde pet şişeler görüyorum. Her yıl fark edilir şekilde pet şişelerin arttığını görmek beni üzüyor, öfkeleniyorum. Aslında çözümü hiç de zor olmayan bir sorun. Aynı sorun Almanya’da da vardı. Uzunca bir süre önce alınan önlemlerle, adeta sıfırlandı. Aldığınız her ürün için otomatikman bir depozito ödüyorsunuz.
PARA AL- HESAPTAN DÜŞÜR
İçeriğini kullandıktan sonra boş şişeleri herhangi bir markete götürüyorsunuz. Marketlerin girişinde otomatlar var. Pet şişeleri bu cihazlara veriyorsunuz. Otomatik olarak hesaplanıp bir fiş geliyor. Üzerinde verdiğiniz pet şişe miktarı ve alacağınız para yazılı. Bu fişle kasaya gidip parayı alıyorsunuz. Dilerseniz yaptığınız alışverişten o miktar düşülüyor.
İNANIN ÇOK DA ZOR DEĞİL
Böyle bir sistem için bazı teknik işlemler gerekiyor doğal olarak. Her pet şişenin üzerinde bir kod var. Sistem bunu okuyor. Bu yüzden pet şişe üreten firmaların, bunları doldurup satan üreticilerin bu teknolojiyi oluşturması gerekli. İnanın çok da zor değil. Biraz duyarlılık ve organizasyon gerekiyor.”
BİR TATSIZLIK
Bayram coşkusu
böyle gölgelenir
SELÇUK Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Şengel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, fener alayı sonrasında CHP İlçe Başkanı Mehmet Karanfil ve bazı meclis üyeleriyle Şirince’ye gitmiş. Efendim burada halay çekilirken Şengel ve arkadaşlarına, Selçuk Belediye eski Başkanı Vefa Ülgür ve yanındaki bazı kişilerin sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu iddia ediliyor. Ortalık karışmış tabii ki.
BAKALIM NE YAPILACAK?
Sonra başta İzmir İl Başkanı Deniz Yücel olmak üzere, diğer belediye başkanlarından, bazı milletvekillerinden kınama yağmuru, “Selçuk’un ilk kadın belediye başkanına, bir anneye, bir avukata yapılan saldırı herkese yapılmıştır” açıklamaları... Vefa Ülgür’den, “Asıl bize saldırıldı” iddiası... Ne oldu bilemiyorum. Ama Şengel de, Ülgür de CHP’li... Eski ve yeni başkanların birbirlerine çok sıcak olmadığı da anlaşılıyor. Merak ediyorum, Cumhuriyet Bayramı’na Ege’deki tek gölge olan bu olay kınamalarla mı noktalanacak? Ya da ne yapılacak? Bekleyelim, görelim.
BİR ETKİNLİK
Üniversite öğrencisine
doğa ve tarih yürüyüşü
AYDIN Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik sosyal etkinlikleri sürdürüyor. Bu yıl düzenlenecek “ÜniTrekking” etkinliklerinde üniversiteli gençlerin Aydın’ın doğasını ve tarihini daha yakından tanıması için çeşitli rotalarda yürüyüşler gerçekleştirilecek. Doğa ve tarih yürüyüşleri, eğitmenler ve profesyonel rehberler eşliğinde yapılacak.
20 KİLOMETREYE KADAR
Etkinliklerde çeşitli zorluk derecelerindeki rotaların uzunlukları 8-20 kilometre arasında. Bunun yanında 10 Kasım Atatürk’ün ölüm yıldönümü ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’de özel rotalarda yürüyüş planlanıyor. Yürüyüşlerde ulaşımı Aydın Büyükşehir Belediyesi ücretsiz olarak sağlayacak. Başvuruların Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na şahsen yapılması gerekiyor. Başvurularda öğrenci kimliği, nüfus cüzdanı fotokopisi ve sağlık raporu isteniyor.
Pet şişelere çözüm önerisi
ÇOK uzun yıllardır Almanya’da yaşayan, eski TRT’ci, Ege’yi özellikle Aydın, Kuşadası ve çevresini çok iyi bilen değerli ağabeyim Ufuk Şenel’i konuk ediyorum bugün. Konumuz hani hepimizin tepkisini çeken ve kullanımını en aza indirmek istediğimiz pet şişeler:
ÜZÜNTÜ VE ÖFKE NEDENİ
“Yurda her geldiğimde sokakta, denizde kısacası insanın olduğu her yerde pet şişeler görüyorum. Her yıl fark edilir şekilde pet şişelerin arttığını görmek beni üzüyor, öfkeleniyorum. Aslında çözümü hiç de zor olmayan bir sorun. Aynı sorun Almanya’da da vardı. Uzunca bir süre önce alınan önlemlerle, adeta sıfırlandı. Aldığınız her ürün için otomatikman bir depozito ödüyorsunuz.
PARA AL- HESAPTAN DÜŞÜR
İçeriğini kullandıktan sonra boş şişeleri herhangi bir markete götürüyorsunuz. Marketlerin girişinde otomatlar var. Pet şişeleri bu cihazlara veriyorsunuz. Otomatik olarak hesaplanıp bir fiş geliyor. Üzerinde verdiğiniz pet şişe miktarı ve alacağınız para yazılı. Bu fişle kasaya gidip parayı alıyorsunuz. Dilerseniz yaptığınız alışverişten o miktar düşülüyor.
İNANIN ÇOK DA ZOR DEĞİL
Böyle bir sistem için bazı teknik işlemler gerekiyor doğal olarak. Her pet şişenin üzerinde bir kod var. Sistem bunu okuyor. Bu yüzden pet şişe üreten firmaların, bunları doldurup satan üreticilerin bu teknolojiyi oluşturması gerekli. İnanın çok da zor değil. Biraz duyarlılık ve organizasyon gerekiyor.”
BİR TATSIZLIK
Bayram coşkusu
böyle gölgelenir
SELÇUK Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Şengel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, fener alayı sonrasında CHP İlçe Başkanı Mehmet Karanfil ve bazı meclis üyeleriyle Şirince’ye gitmiş. Efendim burada halay çekilirken Şengel ve arkadaşlarına, Selçuk Belediye eski Başkanı Vefa Ülgür ve yanındaki bazı kişilerin sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu iddia ediliyor. Ortalık karışmış tabii ki.
BAKALIM NE YAPILACAK?
Sonra başta İzmir İl Başkanı Deniz Yücel olmak üzere, diğer belediye başkanlarından, bazı milletvekillerinden kınama yağmuru, “Selçuk’un ilk kadın belediye başkanına, bir anneye, bir avukata yapılan saldırı herkese yapılmıştır” açıklamaları... Vefa Ülgür’den, “Asıl bize saldırıldı” iddiası... Ne oldu bilemiyorum. Ama Şengel de, Ülgür de CHP’li... Eski ve yeni başkanların birbirlerine çok sıcak olmadığı da anlaşılıyor. Merak ediyorum, Cumhuriyet Bayramı’na Ege’deki tek gölge olan bu olay kınamalarla mı noktalanacak? Ya da ne yapılacak? Bekleyelim, görelim.
BİR ETKİNLİK
Üniversite öğrencisine
doğa ve tarih yürüyüşü
AYDIN Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik sosyal etkinlikleri sürdürüyor. Bu yıl düzenlenecek “ÜniTrekking” etkinliklerinde üniversiteli gençlerin Aydın’ın doğasını ve tarihini daha yakından tanıması için çeşitli rotalarda yürüyüşler gerçekleştirilecek. Doğa ve tarih yürüyüşleri, eğitmenler ve profesyonel rehberler eşliğinde yapılacak.
20 KİLOMETREYE KADAR
Etkinliklerde çeşitli zorluk derecelerindeki rotaların uzunlukları 8-20 kilometre arasında. Bunun yanında 10 Kasım Atatürk’ün ölüm yıldönümü ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’de özel rotalarda yürüyüş planlanıyor. Yürüyüşlerde ulaşımı Aydın Büyükşehir Belediyesi ücretsiz olarak sağlayacak. Başvuruların Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na şahsen yapılması gerekiyor. Başvurularda öğrenci kimliği, nüfus cüzdanı fotokopisi ve sağlık raporu isteniyor.