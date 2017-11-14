Özgener’in adıyla gelen hareketlilik

Ben Haber Genel Yayın Yönetmeni Erol Yaraş yazdı: “Ekrem Demirtaş’a ilk defa çok ciddi bir rakip çıkacak. O isim de Mahmut Özgener... Mahmut bu şehrin çok sevilen isimlerinden biri. Bugüne kadar da sorumluluğunu aldığı bütün görevlerde kendini ispatlamış, genç, dinamik, enerjik bir arkadaşımızdır. Bu görev için biçilmiş kaftandır. Çünkü, artık İzmir Ticaret Odası’nın değişik bir vizyona, bakış açısına ihtiyacı var. Bu nedenle Mahmut Özgener piyasayı sallayacak bir isim.”

İZMİR’E YAKIŞIR

Ertesi gün Erdal İzgi de Milliyet Ege’de, “belki zarar vereceği” gerekçesiyle isim vermeden değindi: “Bugünlerde bir iddia dolaşıyor. Başkan Demirtaş dönemi bitecek, herkesin beğeneceği, isteyerek oy atacağı bir isim ortaya çıkacak/çıkarılacak. Bu genç aday İzmirli. Başarılı bir işadamı, ihracatçı. Köklü aile yapısına sahip, örnek eş, baba. Şehirde seviliyor, İTO’nun başına gelirse ne olur? İzmir’e yakışır... Şehrin havasını değiştirir.”

TFF BAŞKANI’YDI

Evli ve 2 çocuk babası, 54 yaşındaki Özgener, Ege Tütün İhracatçıları Birliği başkanlarından merhum Esin Özgener’in oğlu, İzmir’in renkli belediye başkanlarından merhum Osman Kibar’ın torunu. Türkiye İhracatçılar Birliği Meclisi Başkanvekili olan Mahmut Özgener, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı, EXPO İzmir Yürütme Komitesi Başkanlığı görevlerini de yürüttü. TFF Başkanlığı’na yeniden aday olmayan Özgener, EXPO’daki görevinden istifa etmişti. Özgener, İzmir iş dünyasının duayenlerinden Kemal Çolakoğlu’nun da damadı.

DEMİRTAŞ ÖNEMLİ

Özgener adının ortaya atılması, Kemalpaşa Sanayici ve İşadamları Derneği (KESİAD) Başkanı Zeki Yöndem’in de daha önce aday olacağını açıklaması ve de İTO’nun 25 yıllık yönetim kurulu başkanı Ekrem Demirtaş... Demirtaş’ın tavrı dengeleri elbette değiştirir... İzmir Ticaret Odası kulisleri şimdiden hareketlendi. Son kararı elbette İTO üyeleri verecektir, ama renkli bir kampanya dönemi ve seçim izleyeceğiz anlaşılan...

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BİR ‘BUGÜN TARİHE GEÇSİN’ DİLEĞİ

‘İzmir için el ele’

toplantısı bugün

TÜRKİYE’nin ilk yerli otomobil fabrikasının İzmir’de kurulması için büyük atak. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kentteki sanayici, iş dünyası, otomotiv ve yan sanayi temsilcilerini, İzmir milletvekillerini, AK Parti, CHP ve MHP il başkanlarını, güçbirliği çağrısıyla bugün toplantıya çağırdı. Toplantının tek gündem maddesi: “Fabrika için İzmir’in tercih edilmesi...” Dilerim davetliler, mazeret ileri sürmeden bugünkü toplantıya katılır. Belki de bu toplantı, “İzmir için el ele” sloganıyla tarihe geçer.

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BİR ETKİNLİKLER ANIMSATMASI

İkinci el ürünlerle

üniversiteliye burs

EGE Çağdaş Eğitim Vakfı’nın (EÇEV) ikinci el kermesi, 17 - 18 Kasım’da İzmir Türk Koleji Bahattin Tatış Kampüsü Uşakizade Köşkü’nde düzenleniyor. Saat 12.00-17.00 arasındaki kermeste ünlü yabancı ve yerli markaların abiye, takım elbise, palto, ceket, çanta, süs eşyası, küçük ev eşyası gibi ikinci el ürünleri uygun fiyatla satılacak. Kermes geliriyle EÇEV’in desteklediği üniversite öğrencilerine burs veriliyor.

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Seferihisar’da Turuncu

Festival’e davet var





SEFERİHİSAR Belediyesi’nin Mandalina Şenliği, 17 Kasım’da saat 14.00’de Çarşı Meydanı’nda “Mandalinalı Yemek ve Tatlı”, “Mandalinalı Hediyelik Eşya” yarışmalarıyla başlıyor. 18 Kasım’da saat 10.00’daki “Kendi Mandalinanı Topla” etkinliği, saat 13.00’te Barış Manço Parkı’nın açılışından sonra Doğukan Manço babasının “Adam Olacak Çocuk” gösterisini gerçekleştirecek. 19 Kasım’da “En İyi Mandalina Yetiştiricisi”, “Mandalina Kral ve Kraliçesi” yarışmaları düzenlenecek, Feridun Düzağaç konser verecek. Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bol C vitaminli ve keyifli hafta sonuna halkımızı bekliyoruz” dedi.

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BİR ALINTI

Nevin Bubik’ten: Uzun konuşanı kısa dinlemek lazım. Farabi-Felsefe Kulübü