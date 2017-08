Orda bir köy var yakında üstelik pazarı da organik

SAĞLIKLI YAŞAMIN SIRRI

“Sağlıklı bir yaşam sürmenizin sırrı yediklerinize özen göstermenizden geçiyor. 17 yıldır, tarım ilaçları, antibiyotik, koruyucu, katkı maddesi, kimyasal kaplama, parlatıcı maddeler, kimyasal ambalajlar ile GDO’lu besinlerden uzak durmanızı ve organik gıdaları tercih etmenizi yazıyorum. Çünkü, Dünya Sağlık Örgütü, kanser vakalarının katlanarak arttığını ve her yıl 10 milyon hastaya kanser teşhisi konduğunu açıklıyor. Son yılların en fazla tartışılan konusu GDO’lu besinler. Bir canlıdaki genetik özelliklerin kopyalanarak, bu özellikleri taşımayan bir canlıya aktarılması sonucunda üretilen yeni canlıya Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) deniyor.

İZMİR, TÜRKİYE’YE ÖRNEK

GDO’lu besinlerin, insanlarda alerjik reaksiyona neden olduğu, antibiyotik direncini zayıflattığı, GDO’lu tarım yapılan alanlardaki haşereleri yiyen kuşların türlerinin tükendiği, canlı türleri açısından bio çeşitliliği yok ettiği, insanlarda kanser vakalarını artırdığı belirtiliyor. Bu nedenle Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’ne göre, Türkiye’nin en çok organik tarım yapılan ili İzmir’in verimli topraklarında yetişen organik gıdaları tercih edin. Organik tarım ile uğraşan çiftçi sayısının 2015 yılında 2 bin 831, 2016 yılında 4 bin 211 olduğu belirtiliyor.

CUMARTESİ GÜNLERİ ULAMIŞ’A

Etrafımda pek çok arkadaşım emekli olduktan sonra organik tarım üreticiliğine başladı. TRT’de uzun yıllar program yapan Gülhan Yetik Eryüksel, eşi Tayfun, en etkili olanları. Yine Seferihisar’daki yazlığıma yakın olan Ulamış Köyü’nün merkezinde cumartesi günleri kurulan organik pazarda alış veriş çılgınlığı yaşıyorum. Muhtar Kadir Girginer ve Burhan Doğru, 70 yaşındaki Emine Köklü’nün müthiş çiçekli bahçesinde bir kahvaltıya davet ettiler. Ben diyeyim 50, siz deyin 100 çeşit çiçek türleri içinde kahvaltıyı siz hayal edin. Emine Teyze’yi ellerini öperek kutladım.

ÜRÜNLER TAZE VE MİS KOKULU

Türkiye’ye, Avrupa’da en prestijli Citta Slow (Sakin Şehir) ödülünü getiren Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’in mayıs ayı başında büyük bir festivalle başlattığı, ‘Ulamış’ta 100’de Yüz Organik Pazar’ projesi köylüler ve organik beslenen insanlar tarafından büyük takdir aldı. Her şey bu kadar mı güzel, taze ve mis kokulu olur. Çoğunluğu köylü kadınların yetiştirdiği sebze ve meyveleri görmenizi tavsiye ederim.

FİYATLARI DA UYGUN

Zeytin ve zeytinyağından çeşit çeşit otlara, toprak kokusunu aldığınız domateslerden börülce, bamya, pırasa, patlıcan, kabağa... Yani say say bitmez. Benim gibi siz de acımadan paraya kıyarsınız. Şehir merkezinde 15 liraya aldığım taze fasulye orada 8 liraydı. Fiyatlar çok uygun. Sağlıklı bir yaşam sürmek istiyorsanız Ulamış Köyü’nden görkemli örnek. Gidenler bana hak verecek. Bostanlı’da cuma günleri kurulan organik pazarı da tavsiye ederim. Dilerim organik tarım daha çok yaygınlaşır ve kanser hastalıkları azalır.”

-----

SÖZ SİZİN

BİR YAKINMA

Sağlık ocağında uygulama:

Çeşmeli - yazlıkçı ayrımı

27 senedir İzmir’den Çeşme’ye yazlığıma geliyorum. Son 4 yıldır da emekli olduğum için altı ay İzmir’de, altı ay Çeşme’de geçiriyorum. Geçen yıla kadar Çeşme’deki sağlık ocağına gidip sıra alıp muayene olup ilaç yazdırıyorduk ve hiç sorun olmuyordu. Bu sene başlatılan bir uygulama ile Çeşmeliler ile misafirleri (yazlıkçıları) ayırmışlar. Çeşme’de oturan yerli halkın nüfusu 40-45 bin civarında. Yazın ise bu nüfus yazlıkçılarla 500-600 bini buluyor. (Bayramlar hariç)

SADECE BİR DOKTOR BAKIYOR

Sağlık ocağındaki Çeşme halkına, yani 40 bin kişiye bakan doktor sayısı 6 iken, yazlıkçılara yani 600 bin kişiye bakan doktor sayısı maalesef bir. Bu yazlıkçıların yüzde 99’u orada 6 ay oturan kimselerdir. Dolayısıyla 6 doktor 40 bin kişiye, bir doktor da 600 bin kişiye bakıyor. Sağlık ocağında yazlıkçılar bir odada en az 25-30 kişi, çoğu yaşlı kişiler ve doktor sırasını bekliyorlar. (Kalabalık sinirleri de geriyor o da cabası) Sebep nedir hiç bilemiyorum. Aziz Ercan ÇELİK

-----

BİR DUYURU

Atıf Yılmaz’ı özleyenlere fırsat

-----



BİR ALINTI

Gürol Tulunay’dan: Okumasını bilirsen, her insanın bir kitap olduğunu göreceksin. W.E. Channing