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Nedim Bubik

Nedim Bubik

nedimbubik@gmail.com

Olumsuzluklara karşı ‘Alaçatı Anayasası’

14 Aralık 2019

 ÖNCE Deniz Sipahi’nin bir yazısından: “Çeşme’yi 12 ay yaşanan bir yer haline getireceğim. Herkesle konuşup bir Çeşme manifestosu hazırlayacağız.

Gürültü meselesini ortadan kaldıracağız. Çeşme’yi sanatla, kültürle, turizmle, eğitimle anılır hale getireceğiz...”
Herkes gibi ben de bu fikre destek veriyorum.
Ve elbette izliyorum.
Başkan Ekrem Oran, geçenlerde Alaçatı’nın önemli işletmeleriyle bir araya geldi.


HEP GİDİLMEK İSTENİLEN YER
Aklındaki Alaçatı’yı anlattı, dünyadan örnekler verdi.
Ve dedi ki;
‘Burasını örnek, izlenen, takip edilen, hep gidilmek istenen, her akla geldiğinde güzel hayaller kurduran bir yer haline getirelim.’
Bakın bu vizyon önemli... Aslında manifestoya bile gerek yok.”


‘PARAÇATI’ DİYENLER DİKKAT
Onur Çakır’ın Gündeme Bakış’taki haberlerinden: “(Alaçatı, paraçatı) diyenlere, bizim Çeşmemizi lekelemek isteyenlere buradan seslenmek istiyorum. Bunu başaramayacaksınız. Çeşme sadece Türkiye değil, dünyanın parlayan yıldızıdır. Buna engel olan lobilere gereken cevabı veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz.”
Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, ses konusunda hassas davranacaklarını belirterek, ‘Alaçatı’da önümüzdeki süreçte bu konuyla ilgili bir manifesto açıklayacağız. Oturduğu zemin karşılıklı saygıya dayanıyor. Eğlence ve dinlence dengesinin hassas terazide tartışılması gerek. İşgaliyeleri kaldırdık. Esnafımızı uyardık. Önümüzdeki sezon biraz daha sıkacağız’ dedi.”


NELER OLACAK-OLMAYACAK?
Son olarak Kelebek’te Tülay Demir Oktay’ın röportajından: “2020 sezonu için bir Alaçatı anayasası hazırlıyoruz. Anayasa demek belki doğru değil ama bir Alaçatı deklarasyonu ya da manifestosu diyelim. Bu manifestoda da nelerin olup nelerin olmayacağını, nelere göz yumulmayacağını tek tek açıklayacağız.”


ZARAR VERİP GİDİYORLAR
Ve sezon sonunda ilettiğim Alaçatılı turizmcilerin yakınması: “Kaybedilecek bir sezonumuz daha yok. Alaçatı’da tek dileğimiz kanunun uygulanması. Gerek imar, gerek ortak yaşam konularında bir kanunsuzluk saldırısı altındayız. Kısa sezonda ceplerini doldurmak dışında kaygı taşımayan bu ‘yeni nesil’ işletmeciler, Alaçatı’ya verdikleri zararı da umursamadan arkalarını dönüp gidiyor.”


SADECE EĞLENCE MERKEZİ DEĞİL
O yazıdan devam: “Hemen her sezon başlangıcı ya da sonunda Alaçatı genelde olumsuzluk iddialarıyla konuşulur. Yıllardır değişmez kural gibidir. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran doğası, kültürü, gelenekleri, insanları ile dünya çapında güzelliklere sahip olan Alaçatı’nın, sadece bir eğlence merkezi olmadığını vurgulamış:


KAR HEVESİNE TESLİM ETMEYİZ
‘Alaçatı’nın gelenek ve göreneklerini koruyacak, bilinçli ve iyi niyetli işletmecilerini mağdur etmeyecek, Alaçatılı hemşerilerimizin sıkıntılarını sona erdirecek bir (Alaçatı Manifestosu) açıklayacağım. Alaçatı’yı birilerinin, birkaç sezonluk kar hevesine teslim etmeyeceğiz. Kimse kusura bakmasın, Alaçatı’nın değerlerini koruyan, Alaçatılılar’ın istek ve beklentilerini karşılayacak olan bu manifestonun gereklerini taviz vermeden uygulayacağız.’


DİLERİM İSTEKLERİ KARŞILAR
İyi niyetli işletmecileri zorda bırakmayacak, sıkıntılara sona verecek, en önemlisi de ‘Alaçatı’yı birilerinin birkaç sezonluk kar hevesine teslim etmeyecek’ manifestoyu merakla bekliyorum. Dilerim istek ve beklentileri gerçekten karşılar, herkes rahat eder ve Alaçatı güzellikleriyle konuşulur. Kolay gelsin.”
Başkan Ekrem Oran bir manifestodaki kararlılığını her fırsatta dile getiriyor. Ben, “Alaçatı Anayasası” diyorum, merakla bekliyorum. Ve yineliyorum, dilerim istek ve beklentileri karşılar, herkes rahat eder... Hatta, benzer olumsuzlukları yaşayan turizm ve tatil yerlerine de örnek, öncü olur...



BİR ÇEVRECİ UYGULAMA

Atık yağları topluyoruz

ÇEŞME Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, bitkisel atık yağ toplama firması işbirliğinde “Atık Yağları Topluyoruz” kampanyası başlattı. Vatandaşlar atık yağlarını muhtarlıklara dağıtılan bidonlarda biriktirebilecek. 3 litre atık yağ getirene 5 litre temizlik malzemesi verilecek.


BİR ALINTI
Barış Kaşıkçı’dan: İçinde bir tutam delilik olmayan hayat, eksik bir hayattır. (Paulo Coelho)

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