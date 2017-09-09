 Öğrenci servisine önlem böyle olur

Servislerin sürekli denetleneceğini ve en ufak aksaklığa izin vermeyeceğini belirten Çerçioğlu, şunları söyledi:

BAŞKAN DA BİR ANNE

“Ben de bir anneyim. Eğitim, çocuklarımız için en önemli kavram. Bu yüzden konuya hassasiyetle yaklaşıyorum. Son zamanlarda ülkemizde bazı servis araçlarında yaşanan sıkıntıların tekrarlanmaması için Büyükşehir Belediyesi olarak UKOME’den bir karar geçirdik. Bu doğrultuda tüm okul servislerinde veli bilgilendirmeyi içeren GSP sistemi ve öğrencilerimizin araçta online izlenebileceği kamera sistemini zorunlu hale getirdik. Bu sistemle birlikte ailelere belirli bir şifre verilerek, servisin ne zaman geleceğini, çocuklarının servisten ne zaman indiğini, çocuklarının seyahat süresince içeride durumlarını anlık olarak görebilecekler.”

RUHSATLAR İPTAL EDİLECEK

Sistemin bu yıl uygulanacağını belirten Çerçioğlu, “Bu yıl servisler bu uygulamaya geçecek. Geçmezse yasal olan tüm cezaları uygulayacağız. Hatta ruhsatlarını iptal etme noktasına kadar gideceğiz. Bu sisteme geçmeyen araçların ruhsatlarını iptal edeceğiz” dedi.

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BİR KUTLAMA, BİR HEYECAN

Bugün 9 Eylül bana

daha bir başka dostlar

İZMİR’in ve Türkiye’nin kurtuluş günü olarak şanlı tarihimizde çok özel bir yeri olan 9 Eylül 1922’nin 95’nci yıldönümü törenlerle kutlanıyor. Kutlamalar önceki gün Kültürpark’ta Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun resepsiyonu ile başladı. Dün Konak’tan Gündoğdu’ya kadar “95. Yıl Bisiklet Turu” düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası, tura katılan bisiklet grupları için Gündoğdu’da konser verdi.

SABAH ‘ZAFER YÜRÜYÜŞÜ’

Ve de bugün kutlamalar, “95. Yıl Zafer Yürüyüşü” ile başlayacak. Saat 09.00’da Basmane Karakolu önünden başlayacak yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı’nda son bulacak. İzmirliler Türk Ordusu’nun kente girerken kullandığı güzergah üzerinden Gaziler, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddelerini izleyecek.

KONAK’TA BAYRAK TÖRENİ

Saat 10.30’da Konak Hükümet Konağı önündeki bayrak töreninin ardından program, saat 11.15’te Cumhuriyet Meydanı’ndaki kutlama programı ile devam edecek. Kent Orkestrası konser verecek, Büyükşehir, Gaziemir, Seferihisar ve Tire belediyeleri halk dansları toplulukları gösteri sunacak. Programda şiir dinletileri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Dans ve Ritm Topluluğu gösterisi de yer alacak.

TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİSİ

Saat 17.00’de Atlı Süvari Birlikleri’nin Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na yürüyüşü gerçekleştirilecek. Saat 18.00’de ise Türk Yıldızları unutulmaz gösterilerinden birini daha gerçekleştirecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde saat 20.30’da Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na kadar fener alayı yürüyüşü yapılacak. Saat 21.00’de, Gülşen ve Murat Dalkılıç, Gündoğdu’da konser verecek. Yarın “9 Eylül Yarı Maraton Koşusu” var. Yarış saat 08.00’de Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayacak.

VE DE ZEYNEP İLE ATILIM

Çok önemli kurtuluş gününü mutlaka okumuş, görmüşsünüzdür, ben yineleyeyim istedim. Ve de geleyim, 9 Eylül neden bana bir başka? Efendim bugün bana, bize çok farklı, coşkulu. Böylesine önemli bir günde ayrıca ne mi oluyor? Biricik kızım, en önemli yaşam nedenlerimden Zeynep, yaşamını sevgili Atılım Karaahmetoğlu ile birleştiriyor. Daha da ne diyeyim?

NOT: Böyle zamanlarda ihmaller, unutkanlıklar olabilir. Peşin özür dilerim. Nikah saat 18.45’te Kültürpark (Fuar) Evlendirme Dairesi’nde.

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SÖZ SİZİN

Gemiye Sancar adı

çok memnun etti

İZMİR Büyükşehir Belediyesi’nin körfezde hizmet veren yolcu gemilerinin sonuncusuna Nobel kazanan bilim adamımız Aziz Sancar’ın isminin verileceğini duymak çok memnun etti. Daha önce de Dario Moreno, Atilla İlhan, Foça, Cengiz Kocatoros, Gürsel Aksel, Sait Altınordu, Vahap Özaltay, Metin Oktay gibi İzmir’in eski tanınmış simalarının isimleri de verilmişti. Nihat GÜNDÜZ

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BİR ALINTI

Benan Bilek’ten: Kırık fincanı atmayı beceremezsen ya takımı bozar ya ağzını keser.