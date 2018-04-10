Ödemiş’in nüfus çilesine bakanlıktan çözüm eli







“Nüfus cüzdanlarının değiştirilmesi ile ilgili yasanın çıkarılmasından sonra vatandaşlar yurdun her tarafında nüfus müdürlüklerine akın etmeye başladı. 132 bin 241 nüfuslu Ödemiş’in Nüfus Müdürlüğü’ndeki parmak ve avuç içi izlerini okuyucu cihazlarının eski model olması yüzünden, sabahın erken saatlerinde gelen vatandaşlar, büyük sıkıntı çekmektedir.



MEMURUN ÇABASI YETMİYOR

Ödemiş Nüfus Müdürlüğü’ne gelip sıra alanlar, parmak ve avuç içi izlerinin alınması için tek tek çağırılmakta. Bu işlem için kullanılan cihazlardan, dakikalarca memurların büyük bir özveri ile görevlerini yapmalarına rağmen, maalesef sonuç alınamamaktadır. Boşu boşuna zaman kaybeden vatandaşlar bu duruma isyan etmektedir. Bu arada, kimlik kontrol masasında üç memurun bulunması işleri iyice zorlaştırmaktadır. Ödemişli bu konuda çok sıkıntılı. İçişleri Bakanlığı’nın konuya el atarak Türkiye’deki 31 ilden büyük olan Ödemiş’te vatandaşın çektiği bu çileden kurtarılmasını bekliyoruz.”



TBMM’YE DE TAŞINMIŞTI

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yazılı olarak yanıtlaması istemiyle, TBMM Başkanlığı’na bir soru önergesi verdi:

“– Türkiye’nin 31 ilinden büyük olan İzmir’in Ödemiş ilçesinde vatandaşlar, Nüfus Müdürlüğü’ndeki parmak ve avuç içi izlerini okuyucu cihazlarının eski ve çalışamaz durumda olmasından kaynaklı işlemlerini gerçekleştirememektedir. 21. yüzyıl dünyasında ve 2018 Türkiye’sinde teknik yetersizlikten kaynaklanan bu sorunun çözümü için bakanlığınız ne yapacaktır?

– Türkiye genelinde benzer sorunlar yaşanmaması adına nüfus müdürlüklerinin teknik ve altyapı donanımına dair, teknolojiye uygun bir yenileme yapılacak mıdır?”



YÜKSEL HOCA’DAN YENİ MEKTUP

Ve Yüksel Hoca’dan yeni bir mektup geldi, bu kez, “Cihazlar geldi ama...” başlığını atmış ve devam: “Bundan bir süre önce, Nüfus Müdürlüğü’nde parmak izi alan cihazlarla ilgili sorunu gündeme getirmiştik. Kimlik cüzdanlarının değişmesi için nüfusta parmak izleri alınıyordu. Müdürlüğe parmak izi almak için konan cihazlar, maalesef eski model Çin malı olduğu için sorun yaşanıyordu. Bu yüzden, kimlikleri değiştirmek için uzak köylerden ve merkezden gelen vatandaşların parmak izi alınamıyor, vatandaşlar, köylerine parmak izlerini aldırmadan dönüyorlardı. Bu durum hem halkı, hem de, kurumda çalışanları son derece rahatsız ediyordu. Ben de mağdurlar arasındaydım. 3 kez parmak izimi aldırmama rağmen, hala yeni nüfusumu alamadım. Memurlar görevlerini yapmak için büyük bir enerji sarf ediyor. Ancak, cihazların eski model oluşu bütün çalışmaları sonuçsuz bırakıyordu.

BİR ÖLÇÜDE RAHATLATTI AMA...

Halkın büyük sıkıntı çektiği Ödemiş Nüfus Müdürlüğü’ndeki sorun, 3 adet yeni model parmak izi ve avuç içi izi alma cihazı, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun talimatıyla gelince bir ölçüde giderildi. Cihazlar çalışmaya başladı. Ancak, bu kez de pasaport ve ehliyetlerin nüfus müdürlüklerine devredilmesiyle yoğunluk arttı. Nüfus Dairesi’nde 3 cihazda 3 memurun görev yapması, işlerin aksamasına yol açıyor. Ödemişliler İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun, Nüfus Müdürlüğü’ne 3 adet daha parmak izi alma cihazı göndermesini sabırsızlıkla bekliyorlar. Personel takviyesi de şart.”

Benden aktarması, dilerim gereken yapılır...



BİR KARŞILAŞTIRMA

Taksim’in son

halini görünce



İSTANBUL’un ünlü Taksim Meydanı önce beton yığını haline dönüştürüldü. Sonra da meydanın bu halini örtbas etmek istercesine, çiçeklikler dolduruldu, ama betondan. Ve çiçeklerle meydanın yeşillenmesi hedeflendi herhalde, ama sonuç böyle oldu. Taksim’in bu halini görünce, “İzmir’in Konak Meydanı’na şükürler olsun” demek geldi içimden. (Görüntüler sosyal medyadan)

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SÖZ SİZİN

BİR VATANDAŞ GÖZÜNDEN

Bayrak duyarlılığına

Başkan teşekkürü





ÇÖPE atılmış bayrağı alıp, katlayıp cebine koyan emekçi arkadaşım gözlerinden öpüyorum. Bu duyarlılığı fark edip görüntüleyen duyarlı hemşehrime de çok teşekkür ediyorum. (Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan-Sosyal medya)

BİR YARIŞMA SERGİSİ

Öğrencilerin ödüllü

heykelleri görücüde

EGE Çağdaş Eğitim Vakfı desteğiyle DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü lisans öğrencileri arasında düzenlenen EÇEV Ödülleri 17. Heykel Yarışması sonuçlandı. Yarışmaya katılan 24 çalışmanın 21’i sergilenmeye, 6’sı ödüle değer bulundu. Yarışma sergisi dün Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kazım Türker Salonu’nda açıldı. Sergi 30 Nisan’a kadar sürecek. Bilgi için tel: 0 232 425 97 97- faks: 0 232 425 62 38

BİR ALINTI

Emel Arslan Güryıldız’dan: Hayat, dar açıyla bakıldığında trajedi, geniş açıyla bakıldığında komedidir. (Charlie Chaplin)