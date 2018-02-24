Ödemiş’in nüfus çilesi TBMM’ye taşındı



“132 bin 241 nüfuslu Ödemiş’te Nüfus Müdürlüğü’ndeki parmak ve avuç içi izlerini okuyucu cihazlarının eski model olması nedeniyle, vatandaşlar büyük sıkıntı çekiyor. Sırası gelenlerin tek tek çağırılarak parmak ve avuç içi izlerinin alınması için kullanılan cihazlarda, dakikalarca memurların büyük bir özveri ile görevlerini yapmalarına rağmen, maalesef sonuç alınamamaktadır.

İŞLER İYİCE ZORLAŞIYOR

Sistematikteki TV ve masalardaki gösterge tabloları da çalışmadığı için memurlar sıraları geleni çağırarak nafile ve sonuç alınamayan işlemleri başlatmakta. Bu sıkıntıya rağmen, elleri boş dönen vatandaşlar üzüntüyle müdürlükten ayrılmaktalar. Bu arada, kimlik kontrol masasında üç memurun bulunması işleri iyice zorlaştırmaktadır.

VE DE ŞOK GİBİ SÜRPRİZ

Nüfus cüzdanımı değiştirmek için müdürlüğe gittim. Parmak ve avuç içi izlerimi görevli memurlar eski model cihazlarda güçlükle almaya çalıştı. Yeni nüfusum bir türlü gelmedi. Tekrar müdürlüğe başvurdum. Bilgisayara bakıldı, maalesef nüfus kağıdımın iptal edildiğini bildirdiler. Şaşırdım kaldım. Tekrar müracaat ettik. Görevli memur dakikalarca uğraştı. Maalesef ne parmak, ne de avuç izim alınamadı. Neden nüfusumun gelmediğini sorduğumda, ‘sizin parmak iziniz başka birininkine benziyormuş!’ cevabını aldım. Eşim de aynı durumu yaşadı, avuçlarımızı kolonya ile yıkadılar tekrar işlem yapıldı, ama sonuç değişmedi!”

CHP’Lİ BAKAN’DAN GÜNDEM

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yazılı olarak yanıtlaması istemiyle, TBMM Başkanlığı’na bir soru önergesi verdi. Önergesinde, geçen haftaki yazıdan söz edip, Balcı’nın mektubuna yer veren Bakan’ın soruları şöyle:

* Türkiye’nin 31 ilinden büyük olan İzmir’in Ödemiş ilçesinde vatandaşlar, Nüfus Müdürlüğü’ndeki parmak ve avuç içi izlerini okuyucu cihazlarının eski ve çalışamaz durumda olmasından kaynaklı işlemlerini gerçekleştirememektedirler. 21. yüzyılda ve 2018 Türkiye’sinde teknik yetersizlikten kaynaklanan bu sorunun çözümü için bakanlığınız ne yapacaktır?

* Türkiye genelinde benzer sorunlar yaşanmaması adına nüfus müdürlüklerinin teknik ve altyapı donanımına dair teknolojiye uygun bir yenileme yapılacak mıdır?

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SÖZ

SİZİN

BİR TAHMİN

Merkeze araçla gelene

sürpriz böyle olabilir

RAYLI sistem olan yerlere özel aracıyla gelmekte direnenlere Büyükşehir Belediyesi’nin bir bedel ödeteceğini, “Sürpriz yakında” diye iletmiştim. Sevgili Erol Hülagü’den konuya ilişkin bir mesaj aldım:

“İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun, (Raylı sistem olan merkezlere otomobiliyle gelenlere açıklayacağı sürpriz) bu olsa gerek... Merkezde oturan vatandaş otomobilinin camına, oturduğu bölgeyi ve zamanını yazan kartı koyar. (Bunu da otopark bedeli ödeyerek alır.) Bu kartı olmayanlar şehir merkezinde otopark dışında bir yere park edemez... Otoparklar da merkezde saat olarak çok pahalı, şehrin dışına açıldıkça ucuzlar. Fotoğrafları 2016 yılında Volendam’da çekmiştim... Örnek olsun diye iletiyorum.”

Hülagü’ye teşekkürler...

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BİR DUYURU

İZMİR Adliyesi’nde İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi Adliye Birimi hizmete başladı. 09.00-17.00 saatleri arasında gönüllü bir avukat bulunacak. Amaç, her türlü istismarda (eğitim, taciz, bakım vs gibi...) koruma altına alınması gereken çocukların hukuki haklarının ücretsiz savunulması.

İzmir Adliyesi B Blok 37’inci kat, 331 numaralı oda. Tel: 400 00 14

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BİR HAKLI YAKINMA

Köpek sahipleri

lütfen dikkat

GÜZEL İzmir’imize ve değerli İzmir halkımıza yakışmayan bir durumu gündeminize getirmek istedik. Bazı köpek sahipleri, köpeklerinin tam yol ortasına veya başkasının kapısının önüne dışkılamasına aldırmıyor. Yapılması gereken, yanlarında eldiven ve torba taşıyıp köpeklerinin pisliğini oradan almalarıdır. Maalesef bu toplumsal saygı İzmir’de hiç gelişmemiş. Bu durum Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nın kara tarafındaki yürüme yolunda korkunç boyutta. Köpek pisliğine basmadan yürümek imkansız. (Saffet KAYA)

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BİR ALINTI

Bahar Nihal Ersözlü’den: Mutluluğa giden yol yoktur. Çünkü mutluluğun kendisi yoldur. (Wayne Dyere)