Ödemiş Nüfus’ta randevulu çile

ÖDEMİŞ’in ‘Yüksel Hoca’sı Yüksel Balcı, ilçesinin sorunlarının çözümü için yıllardır didinir. Balcı son olarak Ödemiş Nüfus Müdürlüğü’ne eğildi. Önce parmak izi okuma cihazlarının yetersizliğini gündeme getirdi, şimdi de iş yükünün aşırı artmasını. Söz, Yüksel Balcı’da:
ALTI İLÇEDEN GELEN VAR
“Randevulu sistemle çalışan Ödemiş Nüfus Müdürlüğü, 6 ilçeden nüfus yenileme, pasaport ve ehliyet almak için gelen vatandaşlar yüzünden, sıkıntılı günler yaşıyor. Ödemiş’ten Nüfus Müdürlüğü’ne gelen vatandaşlar saatlerce beklemenin yanında, işlerini yapamadan gidenlerin de bulunması, hem halkı, hem görevlileri zora sokmaya başladı. Randevu sistemiyle çalışmayan Kiraz, Beydağ, Tire, Bayındır, Torbalı, Selçuk’taki vatandaşlar 199 numaralı telefondan randevu alarak, Ödemiş Nüfus Müdürlüğü’ne akın etmeye başladı. Ödemişliler de işlerini görmek için müdürlüğe gelince, 132 bin 241 bin nüfuslu ilçede vatandaşlar adeta çile çekmeye başladı.
PARMAK İZİ CİHAZINA ÇÖZÜM
2-3 ay öncesine kadar, nüfus müdürlüğünde bulunan 3 eski model Çin malı parmak izi okuma cihazının sağlıklı çalışmamasının yarattığı sıkıntı gündeme geldi, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan konuyu TBMM’ye taşıdı. Sonunda yeni model biri daha gönderilerek, cihaz sayısı 4’e çıktı. Daha sonra, ehliyet ve pasaport işlerinin de nüfus idaresine devredilmesi nedeniyle, bu sayı yetersiz kalınca yine sıkıntılı günler başladı. Ödemiş Kaymakamı Celil Ateşoğlu devreye girdi, iki cihaz daha geldi ve sayı 6’ya yükseldi.
ŞİMDİ DE PERSONEL YETMİYOR
Ancak bu kez altı ilçeden gelen randevulu vatandaşların eklenmesiyle 8 personel ihtiyaca cevap veremez hale geldi. Vatandaşlar, saatlerce Ödemiş Nüfus Müdürlüğü’nde boşu boşuna beklemekte, birçokları da sıra numaralarını iptal ederek ayrılmak zorunda kalmaktadırlar. Ödemişliler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan soruna çözüm bekliyor.”
SÖZ SİZİN
BİR ‘AMAN DİKKAT’ UYARISI
6,5 ayda 249
orman yangını
İZMİR’de orman yangınları, sıcaklarla birlikte artıyor. Yangınlarla bin 347 personelle mücadele ettiklerini bildiren Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal’ın ilginç bir açıklaması var:
ÇOĞU İHMALDEN ÇIKMIŞ
“İzmir ilimiz orman yangınları açısından 1. derece hassas bölge. 2018 yılında 1 Ocak – 19 Temmuz itibariyle 249 yangın meydana gelmiş olup, bunun 79 adedi orman içi, 170 adedi ise orman dışı kırsal yangınlardır. Nedenleri incelendiğinde 79 orman yangınının 72’sinin ihmal, 1’inin kaza, 6’sının doğal nedenlerden çıktığı görülmektedir.”
AĞAÇLARI SEVMEK ŞART
Aybal, ihmal ve dikkatsizliğin önüne geçmenin tek yolunun eğitim olduğunu, ancak ağaç ve orman sevgisi bilincinin çocuk yaşlarla aşılanması gerektiğini vurgulamış. “Müdürlüğün orman ve ağaç sevgisi aşılama, yangınları önleme ve söndürme konusunda çalışmaları mutlaka vardır” diye düşünüyor, “Kolay gelsin” diyorum.
BİR BAŞARI HABERİ
Bu spor dalında
Ege’nin adı var
EGE Sualtı Ragbisi Spor Kulübü’nün kız ve erkek takımları, Almanya Sualtı Sporları Federasyonu’nun düzenlediği Uluslararası 24. Açık Gençler Şampiyonası’nda U18 (18 yaş altı) ve U15 (15 yaş altı) gruplarında yarıştı. Kulübü, Tarkan Laleli antrenörlüğünde 18 yaş altında 2 erkek, 1 kız, 15 yaş altında ise 3 erkek ve 1 kız takımı temsil etti. Takımlar Türkiye’ye 2 şampiyonluk, 2 üçüncülükle döndü.
BİR GÖSTERİ
Açık Stüdyo ‘Geride
Kalan’la Mavibahçe’de
KOREOGRAF-dansçı Tijen Lawton, dansçılar Serenay Oğuz ve Pınar Özer, söylenen ile kastedilen arasındaki çelişki, nesnel gerçekliğin varlığından duyulan şüphe, gizlenenin kendini bedende açığa vurması gibi tekinsizliklerden ilham alan çağdaş dans performansı Geride Kalan’ı, Açık Stüdyo yapımıyla İzmir’le buluşturdu. Açık provalardan oluşan süreç, konuk dansçıların da katılımıyla birlikte yarın saat 20.30’da Mavibahçe Kent Meydanı’nda ücretsiz bir gösteriyle son bulacak.
BİR ALINTI
Barış Kaşıkçı’dan: Dinle küçüğüm: Ağaca güvenebilirsin. Bilirsin ki elma ağacı elma verir, erik değil. Hayvanlara güvenebilirsin. Çünkü aslan, aslan gibi davranır maymunluk etmez. Ama insana güvenemezsin; zira o, yüzüne gülümserken arkasında hançer gizleyebilen tek yaratıktır. (Franz Kafka)
Ödemiş Nüfus’ta randevulu çile
ÖDEMİŞ’in ‘Yüksel Hoca’sı Yüksel Balcı, ilçesinin sorunlarının çözümü için yıllardır didinir. Balcı son olarak Ödemiş Nüfus Müdürlüğü’ne eğildi. Önce parmak izi okuma cihazlarının yetersizliğini gündeme getirdi, şimdi de iş yükünün aşırı artmasını. Söz, Yüksel Balcı’da:
ALTI İLÇEDEN GELEN VAR
“Randevulu sistemle çalışan Ödemiş Nüfus Müdürlüğü, 6 ilçeden nüfus yenileme, pasaport ve ehliyet almak için gelen vatandaşlar yüzünden, sıkıntılı günler yaşıyor. Ödemiş’ten Nüfus Müdürlüğü’ne gelen vatandaşlar saatlerce beklemenin yanında, işlerini yapamadan gidenlerin de bulunması, hem halkı, hem görevlileri zora sokmaya başladı. Randevu sistemiyle çalışmayan Kiraz, Beydağ, Tire, Bayındır, Torbalı, Selçuk’taki vatandaşlar 199 numaralı telefondan randevu alarak, Ödemiş Nüfus Müdürlüğü’ne akın etmeye başladı. Ödemişliler de işlerini görmek için müdürlüğe gelince, 132 bin 241 bin nüfuslu ilçede vatandaşlar adeta çile çekmeye başladı.
PARMAK İZİ CİHAZINA ÇÖZÜM
2-3 ay öncesine kadar, nüfus müdürlüğünde bulunan 3 eski model Çin malı parmak izi okuma cihazının sağlıklı çalışmamasının yarattığı sıkıntı gündeme geldi, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan konuyu TBMM’ye taşıdı. Sonunda yeni model biri daha gönderilerek, cihaz sayısı 4’e çıktı. Daha sonra, ehliyet ve pasaport işlerinin de nüfus idaresine devredilmesi nedeniyle, bu sayı yetersiz kalınca yine sıkıntılı günler başladı. Ödemiş Kaymakamı Celil Ateşoğlu devreye girdi, iki cihaz daha geldi ve sayı 6’ya yükseldi.
ŞİMDİ DE PERSONEL YETMİYOR
Ancak bu kez altı ilçeden gelen randevulu vatandaşların eklenmesiyle 8 personel ihtiyaca cevap veremez hale geldi. Vatandaşlar, saatlerce Ödemiş Nüfus Müdürlüğü’nde boşu boşuna beklemekte, birçokları da sıra numaralarını iptal ederek ayrılmak zorunda kalmaktadırlar. Ödemişliler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan soruna çözüm bekliyor.”
SÖZ SİZİN
BİR ‘AMAN DİKKAT’ UYARISI
6,5 ayda 249
orman yangını
İZMİR’de orman yangınları, sıcaklarla birlikte artıyor. Yangınlarla bin 347 personelle mücadele ettiklerini bildiren Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal’ın ilginç bir açıklaması var:
ÇOĞU İHMALDEN ÇIKMIŞ
“İzmir ilimiz orman yangınları açısından 1. derece hassas bölge. 2018 yılında 1 Ocak – 19 Temmuz itibariyle 249 yangın meydana gelmiş olup, bunun 79 adedi orman içi, 170 adedi ise orman dışı kırsal yangınlardır. Nedenleri incelendiğinde 79 orman yangınının 72’sinin ihmal, 1’inin kaza, 6’sının doğal nedenlerden çıktığı görülmektedir.”
AĞAÇLARI SEVMEK ŞART
Aybal, ihmal ve dikkatsizliğin önüne geçmenin tek yolunun eğitim olduğunu, ancak ağaç ve orman sevgisi bilincinin çocuk yaşlarla aşılanması gerektiğini vurgulamış. “Müdürlüğün orman ve ağaç sevgisi aşılama, yangınları önleme ve söndürme konusunda çalışmaları mutlaka vardır” diye düşünüyor, “Kolay gelsin” diyorum.
BİR BAŞARI HABERİ
Bu spor dalında
Ege’nin adı var
EGE Sualtı Ragbisi Spor Kulübü’nün kız ve erkek takımları, Almanya Sualtı Sporları Federasyonu’nun düzenlediği Uluslararası 24. Açık Gençler Şampiyonası’nda U18 (18 yaş altı) ve U15 (15 yaş altı) gruplarında yarıştı. Kulübü, Tarkan Laleli antrenörlüğünde 18 yaş altında 2 erkek, 1 kız, 15 yaş altında ise 3 erkek ve 1 kız takımı temsil etti. Takımlar Türkiye’ye 2 şampiyonluk, 2 üçüncülükle döndü.
BİR GÖSTERİ
Açık Stüdyo ‘Geride
Kalan’la Mavibahçe’de
KOREOGRAF-dansçı Tijen Lawton, dansçılar Serenay Oğuz ve Pınar Özer, söylenen ile kastedilen arasındaki çelişki, nesnel gerçekliğin varlığından duyulan şüphe, gizlenenin kendini bedende açığa vurması gibi tekinsizliklerden ilham alan çağdaş dans performansı Geride Kalan’ı, Açık Stüdyo yapımıyla İzmir’le buluşturdu. Açık provalardan oluşan süreç, konuk dansçıların da katılımıyla birlikte yarın saat 20.30’da Mavibahçe Kent Meydanı’nda ücretsiz bir gösteriyle son bulacak.
BİR ALINTI
Barış Kaşıkçı’dan: Dinle küçüğüm: Ağaca güvenebilirsin. Bilirsin ki elma ağacı elma verir, erik değil. Hayvanlara güvenebilirsin. Çünkü aslan, aslan gibi davranır maymunluk etmez. Ama insana güvenemezsin; zira o, yüzüne gülümserken arkasında hançer gizleyebilen tek yaratıktır. (Franz Kafka)