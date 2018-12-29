O yolla ilgili çok önemli gelişme

“CAN alan yol ağır aksak” demiş, devam etmiştim son olarak: “Tire-Belevi yolunu gündeme getirmekten bıkmam. ‘13 Mart 2014’te yeğenim Tuncay Güryıldız’ı, 39 yaşında almıştı o yol’ derim hep. Bir ara umutlandık. Nisan 2017’de temel atıldı, Eylül 2018’de biteceği söylendi. Aksama vardı, pes etmedik. Ancak CHP Milletvekili Atila Sertel, 20.5 kilometrenin, 5’ine tek yönlü gelinebildiğini söyledi.”
Şöyle de bitirmiştim: “Sertel’in bu sözleriyle umutlarım dondu yine. Bilemiyorum, belki de etkililer, yetkililer bir açıklık getirir de, bitmek bilmeyen ve can almaktan usanmayan bu yolla ilgili umutlar yeşerir yine.”
İHTİYAÇTAN ÖTE ZORUNLULUK
Ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza Dağ, o yolla ilgili gazetelerde ve sosyal medyada yer alan bir açıklama yaptı, özetleyip anımsatayım: “Yapımına başlanan Tire-Belevi yolu bölge insanımız için bir ihtiyaçtan da öte zorunluluk. Bu yolun yapılmasını gerektiren etkenleri düşündüğümüzde birçok sebep sayabiliriz. Ama bu sebepler arasında en önemlisi de tabii ki vatandaşlarımızın ulaşım kanallarını sağlıklı bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek.”
YÜKLENİCİ İŞİ YAVAŞLATTI
Kazalara da dikkat çekip yolun tamamlanması gereğini vurgulamış Dağ, devam etmiş: “Temelini attıktan sonra çalışmalar hızla başladı. Belevi Gölü’nün zemin ıslahı ve dolgu çalışmaları yapıldı ama akabinde o aşamada bir mahkeme süreci yaşandı. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararının ardından gerçekleşen yeni bir ihale ile yüklenici firma değişti. Yüklenici firma ihale ile çalışma dönemi arasındaki kur dalgalanmasını ve maliyet artışını öne sürerek maalesef işi yavaşlattı. Geçtiğimiz haftalarda yolun durduğuna ilişkin haberlerden sonra harekete geçtik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız, Karayolları Genel Müdürümüz ile yaptığımız görüşmeler neticesinde yolun inşaatına hızla devam edileceğinin sözünü aldık. Tire-Belevi yolu bizim önceliğimiz, öncelikli yatırımımızdır.”
DAĞ TAKİPÇİSİ OLACAK
Hamza Dağ, beni de telefonla aradı, yolun takipçisi olacağını, ekonomik olumsuzlukların bu yatırıma en az yansıtılmasına çabalayacağını vurguladı, CHP’li Atila Sertel’e de bilgi verdiğini söyledi. Nitekim Sertel de bana Dağ’ın gerekli kaynakların aktarılacağını bildirdiğini iletti.
DİLERİM ÇABASI SONUÇ VERİR
Gelişmeler böyle... “Umutlarım dondu... Bilemiyorum, belki de etkililer, yetkililer bir açıklık getirir de, bitmek bilmeyen ve can almaktan usanmayan bu yolla ilgili umutlar yeşerir yine” demiştim ya. Dağ’ın açıklaması ve sözleri içimi ısıttı doğrusu. Dilerim Dağ’ın çabaları olumlu sonuç verir ve o yolun yapımı ara verilmeden sürer. Umuda devam...
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SÖZ SİZİN
BİR İSTEK-SORU
Balçova Termal’de kışın
yaşlıya indirim olamaz mı?
İZMİR Valiliği’ne, Balçova Termal Tesisleri’ndeki havuzlardan emeklilerin-yaşlıların turistik sezon dışında yani kış aylarında mümkün olan en yüksek indirimle yararlanmasıyla ilgili bir dilekçe yazdım, iletiyorum:
SAĞLIK İÇİN ÖNEMLİ
“Ben emekliyim ve 73 yaşımı bitirmek üzereyim. Eşim de 69 yaşında. Sağlıklı yaşlanmak –yaşamak ve doktora mümkün olduğunca az gidebilmek için kendimize dikkat etmek zorundayız. Dikkat etmek denildiğine iyi beslenme kadar spor yapmayı (yürümek-yüzmek gibi) ihmal etmemeyi anlatmak istiyorum. Diğer bir anlatımla her gün evden çıkmayı kastediyorum.
EK GELİR DE SAĞLANIR
Balçova Termal Tesisleri’nin özellikle havuz bölümünde kış aylarında bir boşluk yaşamaktadır. Bu sebeple diğer özel turistik tesislerinde olduğu gibi acaba özellikle emekli-yaşlılara sezon dışı kabul edilen Kasım-Nisan ayları arasında yüksek indirim yapılabilir mi ve de acaba yeterli taksitlendirme olabilir mi düşüncesiyle yazıyorum. Zira okullar açılmış, tesisteki oyun yerleri kapanmıştır. Ayrıca, emekli-yaşlı kişiler olarak bizlerin havuzlardan yararlanma süresi 3-4 saati geçmez. Böylece hem ülkemize yıllardır prim ödemiş emeklilerimiz havuzlarınızdan yararlanır, hem de giderleri sabit olan tesisiniz kış sezonunda az da olsa ilave bir gelir elde edebilir.” (Gürbüz Yörük)
-----
BİR YARDIM ÇAĞRISI
Küçük destek
hayat kurtarır
MENDERES ve çevresindeki orman köylerinde yaşayan yüzlerce can dostlarımız var. Asil arkadaşım haftanın iki günü kendi aracı ve gelen bağışlarla karınlarını doyuruyor. Ancak destek yeterli değil. İhtiyacı olan o kadar çok kedi ve köpek var ki. Sizden ricam, hiç olmazsa birkaç ayda bir mama desteği yapmanız... Beslenme günlerinde dilerseniz, uygun olursanız aracınızla da destek verebilirsiniz. Başvuru: Asil Nurkanlı (Doğa baba) 0553 150 45 14 (Işık Teoman)
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BİR ALINTI
Barış Kaşıkçı’dan: Merhamet; Köpek kadar açken elinde kalan son ekmeği yanındaki sokak köpeğiyle paylaşmaktır. (Jack London)
O yolla ilgili çok önemli gelişme
“CAN alan yol ağır aksak” demiş, devam etmiştim son olarak: “Tire-Belevi yolunu gündeme getirmekten bıkmam. ‘13 Mart 2014’te yeğenim Tuncay Güryıldız’ı, 39 yaşında almıştı o yol’ derim hep. Bir ara umutlandık. Nisan 2017’de temel atıldı, Eylül 2018’de biteceği söylendi. Aksama vardı, pes etmedik. Ancak CHP Milletvekili Atila Sertel, 20.5 kilometrenin, 5’ine tek yönlü gelinebildiğini söyledi.”
Şöyle de bitirmiştim: “Sertel’in bu sözleriyle umutlarım dondu yine. Bilemiyorum, belki de etkililer, yetkililer bir açıklık getirir de, bitmek bilmeyen ve can almaktan usanmayan bu yolla ilgili umutlar yeşerir yine.”
İHTİYAÇTAN ÖTE ZORUNLULUK
Ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza Dağ, o yolla ilgili gazetelerde ve sosyal medyada yer alan bir açıklama yaptı, özetleyip anımsatayım: “Yapımına başlanan Tire-Belevi yolu bölge insanımız için bir ihtiyaçtan da öte zorunluluk. Bu yolun yapılmasını gerektiren etkenleri düşündüğümüzde birçok sebep sayabiliriz. Ama bu sebepler arasında en önemlisi de tabii ki vatandaşlarımızın ulaşım kanallarını sağlıklı bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek.”
YÜKLENİCİ İŞİ YAVAŞLATTI
Kazalara da dikkat çekip yolun tamamlanması gereğini vurgulamış Dağ, devam etmiş: “Temelini attıktan sonra çalışmalar hızla başladı. Belevi Gölü’nün zemin ıslahı ve dolgu çalışmaları yapıldı ama akabinde o aşamada bir mahkeme süreci yaşandı. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararının ardından gerçekleşen yeni bir ihale ile yüklenici firma değişti. Yüklenici firma ihale ile çalışma dönemi arasındaki kur dalgalanmasını ve maliyet artışını öne sürerek maalesef işi yavaşlattı. Geçtiğimiz haftalarda yolun durduğuna ilişkin haberlerden sonra harekete geçtik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız, Karayolları Genel Müdürümüz ile yaptığımız görüşmeler neticesinde yolun inşaatına hızla devam edileceğinin sözünü aldık. Tire-Belevi yolu bizim önceliğimiz, öncelikli yatırımımızdır.”
DAĞ TAKİPÇİSİ OLACAK
Hamza Dağ, beni de telefonla aradı, yolun takipçisi olacağını, ekonomik olumsuzlukların bu yatırıma en az yansıtılmasına çabalayacağını vurguladı, CHP’li Atila Sertel’e de bilgi verdiğini söyledi. Nitekim Sertel de bana Dağ’ın gerekli kaynakların aktarılacağını bildirdiğini iletti.
DİLERİM ÇABASI SONUÇ VERİR
Gelişmeler böyle... “Umutlarım dondu... Bilemiyorum, belki de etkililer, yetkililer bir açıklık getirir de, bitmek bilmeyen ve can almaktan usanmayan bu yolla ilgili umutlar yeşerir yine” demiştim ya. Dağ’ın açıklaması ve sözleri içimi ısıttı doğrusu. Dilerim Dağ’ın çabaları olumlu sonuç verir ve o yolun yapımı ara verilmeden sürer. Umuda devam...
-----
SÖZ SİZİN
BİR İSTEK-SORU
Balçova Termal’de kışın
yaşlıya indirim olamaz mı?
İZMİR Valiliği’ne, Balçova Termal Tesisleri’ndeki havuzlardan emeklilerin-yaşlıların turistik sezon dışında yani kış aylarında mümkün olan en yüksek indirimle yararlanmasıyla ilgili bir dilekçe yazdım, iletiyorum:
SAĞLIK İÇİN ÖNEMLİ
“Ben emekliyim ve 73 yaşımı bitirmek üzereyim. Eşim de 69 yaşında. Sağlıklı yaşlanmak –yaşamak ve doktora mümkün olduğunca az gidebilmek için kendimize dikkat etmek zorundayız. Dikkat etmek denildiğine iyi beslenme kadar spor yapmayı (yürümek-yüzmek gibi) ihmal etmemeyi anlatmak istiyorum. Diğer bir anlatımla her gün evden çıkmayı kastediyorum.
EK GELİR DE SAĞLANIR
Balçova Termal Tesisleri’nin özellikle havuz bölümünde kış aylarında bir boşluk yaşamaktadır. Bu sebeple diğer özel turistik tesislerinde olduğu gibi acaba özellikle emekli-yaşlılara sezon dışı kabul edilen Kasım-Nisan ayları arasında yüksek indirim yapılabilir mi ve de acaba yeterli taksitlendirme olabilir mi düşüncesiyle yazıyorum. Zira okullar açılmış, tesisteki oyun yerleri kapanmıştır. Ayrıca, emekli-yaşlı kişiler olarak bizlerin havuzlardan yararlanma süresi 3-4 saati geçmez. Böylece hem ülkemize yıllardır prim ödemiş emeklilerimiz havuzlarınızdan yararlanır, hem de giderleri sabit olan tesisiniz kış sezonunda az da olsa ilave bir gelir elde edebilir.” (Gürbüz Yörük)
-----
BİR YARDIM ÇAĞRISI
Küçük destek
hayat kurtarır
MENDERES ve çevresindeki orman köylerinde yaşayan yüzlerce can dostlarımız var. Asil arkadaşım haftanın iki günü kendi aracı ve gelen bağışlarla karınlarını doyuruyor. Ancak destek yeterli değil. İhtiyacı olan o kadar çok kedi ve köpek var ki. Sizden ricam, hiç olmazsa birkaç ayda bir mama desteği yapmanız... Beslenme günlerinde dilerseniz, uygun olursanız aracınızla da destek verebilirsiniz. Başvuru: Asil Nurkanlı (Doğa baba) 0553 150 45 14 (Işık Teoman)
-----
BİR ALINTI
Barış Kaşıkçı’dan: Merhamet; Köpek kadar açken elinde kalan son ekmeği yanındaki sokak köpeğiyle paylaşmaktır. (Jack London)