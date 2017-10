O yol teşekkürü kursağımda kaldı

Yanıtlar umut olmuştu

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, çok sayıda kişinin ölümüne neden olan Tire- Belevi yolunun takipçisi oldu, TBMM’de birkaç kez gündeme getirdi. Son olarak Sertel’e gelen yanıtlar, umut olmuştu bende:

‘Sertel’e verilen bu yanıtlar, o yolun kabus olmaktan çıkarılacağı umudunu artırdı bende de. Dilerim başka canlar almadan, o kabus yola el atılsın… Ve tabii ki umutlar hayal kırıklığı olmasın...’

Canların değeri ölçülemez

Ve o yola beklenen neşter geldi. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Tire- Belevi yolunun temelini attı. Yolun Tire’nin kurtuluş günü olan 4 Eylül 2018’de açılacağını belirten Arslan, bugüne kadar yaşanan can kayıplarının üzücü olduğunu vurguladı, ‘Kurtaracağımız canların değeri parayla ölçülemez. 24 metre genişliğindeki 4 şeritli yol, 73.5 milyon liraya mal olacak’ dedi.

Yaraya merhem gibi

Temel atma törenine katılan Atila Sertel, aradı, sevinçliydi, heyecanlıydı: ‘Sonunda amacımıza ulaştık. O yolun yapımına başlandı. Yolun sürekli gündemde kalmasına çabaladık. Bundan sonra da yapımının takipçisi olacağız.’ Lafı fazla uzatmayayım. Zaman zaman bu köşeye taşıdığım yol için başta Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, konunun takipçisi Atila Sertel ve emeği geçen herkese içten teşekkür ediyorum. (Sonuçta bizlerin yarasına merhem sanki...)”

Sertel’in açıklaması

Ama şimdi bir düş kırıklığı oluştu bende. CHP’li Sertel’in son açıklaması neden oldu buna. Sertel bölgeye gitmiş ve herhangi bir çalışma olmadığını görmüş, Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldığını vurgulamış.

Oldu bittiyle temel

Sertel, Kamu İhale Kurumu’na açılan dava sonuçlanmadan yolun temelinin atıldığını belirterek, “Onlarca ölümlü kazaya neden olan Tire-Belevi yolu ölüme davetiye çıkarmaya devam ediyor. Temel atma töreninde benim de yer aldığım ve Bakan’ın 04 Eylül 2018’de açılacak diye söz verdiği 20,5 kilometrelik yol referanduma kurban gitmiş maalesef. Mahkeme kararı beklenmeksizin bir oldu bittiyle temel atıldı ancak ortada hiçbir şey yok” diyor.

Verilen söz ne olacak

Yetkililerin yeni yükleniciyle sözleşme imzalandığı ve yapıma 10 güne kadar başlanacağı bilgisi verdiğini ifade eden Sertel, bu aksaklıklardan dolayı yolun Eylül 2018’e yetişmesinin zor olduğunu ve Bakan’ın sözünün de havada kalacağını öne sürdü:

Şu an çalışma yok

“Tire-Belevi yolunu Meclis’te birçok kez gündeme getirdim. Sayın Bakan’dan yapımı için söz istedim. En nihayet yolun yapımı için ihaleye çıkıldı. Bu ihaleyi ZEY diye bir firma kazanmış ve sözleşme imzalanmıştı. Ancak ihaleye giren Konya merkezli MAU İnşaat, Kamu İhale Kurumu’na dava açmış. Bu dava sonuçlanmadan yol yapım çalışmalarına başlanmış. Mahkeme MAU İnşaat’ı haklı bulmuş. Temel atılmasının ardından 5 ay geçti. Bölgede incelemelerde bulundum. Şu an hiçbir çalışma yok. Yetkililerin verdiği bilgiye göre 10 güne kadar yeni firma çalışmalara başlayacak. Bu yolun takipçisi olarak çalışmaların bir an önce başlamasını söz verilen tarihte bitirilmesini bekliyorum.”

Umut benim ekmeğim

Evet, 8 Nisan’da ilgililere bu yolun temeli için teşekkür etmiştim. Ama Sertel’in bu açıklamasından sonra oluşan düş kırıklığında da haksız sayılmam değil mi? Her şeye karşın yolun yapımına bir an önce başlanmasını ve hedef tarih 4 Eylül 2018’de tamamlanmasını umuyor ve diliyorum.

VE BİR ACI NOT: Tire-Belevi yolunda önceki gün iki otomobil çarpıştı. Kazada Kadriye İnceman yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.







SÖZ SİZİN

BİR YAKINMA



Asansörlü üst geçit

bir türlü bitemedi

İlk tabela asıldığında sevinmiştim... Karabağlar Yeşillik Caddesi de artık asansörlü, yürüyen merdivenli bir üst geçide kavuşuyor diye... Bitiş tarihini 20 Mayıs 2017 olarak duyurmuşlardı. Bu tarihte yetiştiremediler. Tarihin üzerini kapatarak bu sefer 17 Ağustos 2017 yazdılar. Olmadı...

30 Ağustos 2017... Olmadı... 9 Eylül 2017... Olmadı... Okullar açıldı... Olmadı...

Eylül bitti, ekim ayındayız. Hadi ama bitirin şu asansörlü, yürüyen merdivenli üst geçidi. (Mesut Tim)



BİR ALINTI

Engin Yavuz’dan: Birine akıl vermeden önce, geri kalanının sana yetip yetmeyeceğini iyice düşün...

(Not defterimden.)