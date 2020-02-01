O güzelim araziye beton yığılmasın

DİDİM’e ne zaman gitsem Altınkum’da yıllardır terk edilmiş boş duran Vakıflar arazisi dikkatimi çeker. Birkaç kez burasının halka açık, turizm amaçlı değerlendirilmesi gerektiğini dile getirmiş, Aydın Büyükşehir’in devreye girip halk oylaması yapılmasını önermiştim. Arazinin yine ticaret-turizm alanına dönüştürülmesi gündeme gelmiş.
ÇOK KATLI YAPILAR MI GELİYOR?
Çok katlı otel ve benzeri binalar yapılmasının önü açılacakmış. 30 metrelik yolun 15 metreye düşürülmesi söz konusuymuş. “Referandum yapılsa yüzde 95 yapılaşmaya hayır oyu verir” deniliyor. Arazinin park, bahçe ve toplanma alanı olarak Didim halkına bağışlanmak üzere belediyeye devredilmesi isteniyormuş. Son gelişmeler üzerine, yerin çok iyi değerlendirilmesini dileyerek Kasım 2018’de ilettiğim ve değişmediğini tahmin ettiğim görüşleri yineliyorum...
SÖZ
SİZİN
BİR AÇIK MEKTUP
Didim Altınkum Vakıflar
satılmasın park bahçe olsun
“Kentlerin, hele turizm adına yola çıkmış kentlerin soluklanacakları, nefes alacakları, boğulmaktan kurtulacakları geniş alanlara ihtiyacı vardır. Kentleri güzelleştiren meydanlar, parklar, kent ormanları ve eğlence alanlarıdır. Didim çok genç yerleşim alanıdır. Genç ve bakirliğini iyi kullansaydı, dünyanın bir numaralı turizm kenti olurdu. Bu avantajı ne yazık ki çok iyi kullanılamadı. Her şeye rağmen yine de çok geç kalınmadan alınacak tedbirlerle, girişimlerle Didim’in geleceğine bir yön verilebilir.
HALK ADINA TESCİLLENSİN
Didim’i Didim yapan Altınkum’dur. Altınkum sahilinin hemen üst tarafında Vakıflar’a ait harabeye dönmüş, terkedilmiş bakımsız tesisler vardır. Bu alan, Altınkum’un, Didim’in can damarıdır... Burası geçmiş dönemlerde, özel sektöre ihale edildi fakat ihale sonuçlanmadı. İhalenin sonuçlanmaması Didim adına sevindiriciydi. Yanlıştan dönülmesini ve buranın Didim halkına tescillenmesini istiyoruz.
YAPILAŞMAYA KARŞIYIZ
Burası Didim’e, Didim halkına, Altınkum’a aittir. Dolayısıyla Didim’e turistik amaçlı gelen herkese aittir. Burasının ihale edilerek özel kişilere verilmesine Didimliler olarak karşıyız. Hele hele bir yapılaşmaya tam karşıyız. Burada yapılaşma olursa önce Altınkum biter, sonra Didim ve sonrasında da Didim turizmi biter. İsteğimiz; burasının park, çay bahçeleri, oyun alanları olarak düzenlenerek, Didim halkına, dolayısıyla turizmine sunulması... Burasının, saydığımız amaç doğrultusunda kullanılmak şartıyla, belediyemize devredilmesinin de uygun olacağını düşünüyoruz.
DESTEK BEKLİYORUZ
Başta kaymakamımızdan, belediye başkanımızdan, tüm siyasilerimizden, milletvekillerimizden destek bekliyoruz. Kentleri yavanlıktan kurtaracak, bir simgeye, bir markaya dönüştürecek alanlara ihtiyaç vardır. Didim için de bu alan, Altınkum Vakıflar’dır. Bu konuda, tüm Didim halkımızdan destek bekliyoruz. Didim’in siyasi partilerinden, özel ve resmi kuruluşlarından, derneklerinden, örgütlerinden, sosyal paylaşım gruplarından destek bekliyoruz.
MECLİS ÜYELERİNE ÇAĞRI
Tüm uğraşımız çağdaş, yaşanılabilir bir Didim içindir. Tüm bunları bir parti, bir siyasi görüş adına değil, Didim’in geleceği adına yapmak istiyoruz. Bu konuda ilk örgütlenmeyi, facebook sayfasında ‘Altınkum Vakıflar Satılmasın, Park ve Bahçe Olsun’ grubuyla yaptık. Parti farkı gözetmeden tüm belediye meclisi üyelerimizin, turizm amacı adıyla düzenlenerek otel türü betonlaşmalara yol açacak düzenlemelere ve imar değişikliklerine karşı durmalarını bekliyoruz. Altınkum Didim’in geleceğidir. Altınkum Vakıflar’ı beton yığınına dönüştürerek, Didim’in geleceğiyle oynamayınız.”
(Didim Altınkum Vakıflar Satılmasın, Park ve Bahçe Olsun Grubu adına: Erdoğan Şahin)
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BİR ALINTI
Emel Arsan Güryıldız’dan: Yalnız yürümek, yanlış yöne giden bir kalabalıkla birlikte olmaktan daha iyidir. (Diane Grant)
O güzelim araziye beton yığılmasın
DİDİM’e ne zaman gitsem Altınkum’da yıllardır terk edilmiş boş duran Vakıflar arazisi dikkatimi çeker. Birkaç kez burasının halka açık, turizm amaçlı değerlendirilmesi gerektiğini dile getirmiş, Aydın Büyükşehir’in devreye girip halk oylaması yapılmasını önermiştim. Arazinin yine ticaret-turizm alanına dönüştürülmesi gündeme gelmiş.
ÇOK KATLI YAPILAR MI GELİYOR?
Çok katlı otel ve benzeri binalar yapılmasının önü açılacakmış. 30 metrelik yolun 15 metreye düşürülmesi söz konusuymuş. “Referandum yapılsa yüzde 95 yapılaşmaya hayır oyu verir” deniliyor. Arazinin park, bahçe ve toplanma alanı olarak Didim halkına bağışlanmak üzere belediyeye devredilmesi isteniyormuş. Son gelişmeler üzerine, yerin çok iyi değerlendirilmesini dileyerek Kasım 2018’de ilettiğim ve değişmediğini tahmin ettiğim görüşleri yineliyorum...
SÖZ
SİZİN
BİR AÇIK MEKTUP
Didim Altınkum Vakıflar
satılmasın park bahçe olsun
“Kentlerin, hele turizm adına yola çıkmış kentlerin soluklanacakları, nefes alacakları, boğulmaktan kurtulacakları geniş alanlara ihtiyacı vardır. Kentleri güzelleştiren meydanlar, parklar, kent ormanları ve eğlence alanlarıdır. Didim çok genç yerleşim alanıdır. Genç ve bakirliğini iyi kullansaydı, dünyanın bir numaralı turizm kenti olurdu. Bu avantajı ne yazık ki çok iyi kullanılamadı. Her şeye rağmen yine de çok geç kalınmadan alınacak tedbirlerle, girişimlerle Didim’in geleceğine bir yön verilebilir.
HALK ADINA TESCİLLENSİN
Didim’i Didim yapan Altınkum’dur. Altınkum sahilinin hemen üst tarafında Vakıflar’a ait harabeye dönmüş, terkedilmiş bakımsız tesisler vardır. Bu alan, Altınkum’un, Didim’in can damarıdır... Burası geçmiş dönemlerde, özel sektöre ihale edildi fakat ihale sonuçlanmadı. İhalenin sonuçlanmaması Didim adına sevindiriciydi. Yanlıştan dönülmesini ve buranın Didim halkına tescillenmesini istiyoruz.
YAPILAŞMAYA KARŞIYIZ
Burası Didim’e, Didim halkına, Altınkum’a aittir. Dolayısıyla Didim’e turistik amaçlı gelen herkese aittir. Burasının ihale edilerek özel kişilere verilmesine Didimliler olarak karşıyız. Hele hele bir yapılaşmaya tam karşıyız. Burada yapılaşma olursa önce Altınkum biter, sonra Didim ve sonrasında da Didim turizmi biter. İsteğimiz; burasının park, çay bahçeleri, oyun alanları olarak düzenlenerek, Didim halkına, dolayısıyla turizmine sunulması... Burasının, saydığımız amaç doğrultusunda kullanılmak şartıyla, belediyemize devredilmesinin de uygun olacağını düşünüyoruz.
DESTEK BEKLİYORUZ
Başta kaymakamımızdan, belediye başkanımızdan, tüm siyasilerimizden, milletvekillerimizden destek bekliyoruz. Kentleri yavanlıktan kurtaracak, bir simgeye, bir markaya dönüştürecek alanlara ihtiyaç vardır. Didim için de bu alan, Altınkum Vakıflar’dır. Bu konuda, tüm Didim halkımızdan destek bekliyoruz. Didim’in siyasi partilerinden, özel ve resmi kuruluşlarından, derneklerinden, örgütlerinden, sosyal paylaşım gruplarından destek bekliyoruz.
MECLİS ÜYELERİNE ÇAĞRI
Tüm uğraşımız çağdaş, yaşanılabilir bir Didim içindir. Tüm bunları bir parti, bir siyasi görüş adına değil, Didim’in geleceği adına yapmak istiyoruz. Bu konuda ilk örgütlenmeyi, facebook sayfasında ‘Altınkum Vakıflar Satılmasın, Park ve Bahçe Olsun’ grubuyla yaptık. Parti farkı gözetmeden tüm belediye meclisi üyelerimizin, turizm amacı adıyla düzenlenerek otel türü betonlaşmalara yol açacak düzenlemelere ve imar değişikliklerine karşı durmalarını bekliyoruz. Altınkum Didim’in geleceğidir. Altınkum Vakıflar’ı beton yığınına dönüştürerek, Didim’in geleceğiyle oynamayınız.”
(Didim Altınkum Vakıflar Satılmasın, Park ve Bahçe Olsun Grubu adına: Erdoğan Şahin)
-----
BİR ALINTI
Emel Arsan Güryıldız’dan: Yalnız yürümek, yanlış yöne giden bir kalabalıkla birlikte olmaktan daha iyidir. (Diane Grant)