O benzersiz yere yazık edilmesin

DİDİM’e ne zaman gitsem, Altınkum’da yıllardır boş duran o arsa dikkatimi çeker ve içim sızlar, eski defterleri karıştırırım.
İşte o defterlere karaladıklarımdan özetler: “İlçenin en güzel ve de en değerli yerinde bir görüntü. Kaderine terk edilmiş koskoca yer. Duvarlarla çevrili bir mezbelelik adeta. Tabelası aynen duruyor: TC Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim ve Dinlenme Tesisleri...
DİLERİM AVM KONDURULMAZ
Burasının ne olacağını merak ediyorum gerçekten. Özelleşecek mi yoksa turizme hizmet edecek bir tesise mi dönüşecek? Bu paha biçilmez yerin mutlaka değerlendirilmesi gerek. Ama nasıl? Tek dileğim, alışveriş merkezi, devasa bir tesis falan yapılmaması. Burasının yeşili bol bir kültür alanı olmasını düşlerim hep. Örneğin, içinde bir açık hava tiyatrosu, sergi alanları bulunan, vatandaşın, yerli ve yabancı turistin buluşma noktası olacak bir yer...
HERKESİN İÇİNE SİNMELİ
Etkililer yetkililer, burasının ne olacağını planlamıştır belki de. Birilerine rant kapısı yapılmamasını umuyorum. Bir an önce, görenin içini sızlatan bu yere el atılmalı. Herkesin içine sinecek bir proje uygulanmalı. Burası Didim’in yüz akı, belki de simgesi olmalı. Bir an önce bu yerin geleceği açıklanmalı, herkes de bilmeli. Ne dersiniz?”
BÜYÜKŞEHİR UYGULAMALARI
“Aklıma geliverdi, orası da Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin olsa, fena olmaz sanki.
Bu hayal gerçek olsa, Didim’in kalbindeki o yer için Aydın Büyükşehir belki de yine halk oylamasına gider. Ve halkın isteğine, yönlendirmesine göre o güzelim yer, ya yeşil alan olur, ya da herkesin yararlanacağı bir şeyler yapılır. Çok da güzel olur yahu! Ne dersiniz?”
VATANDAŞA DA SORULABİLİR
“Didim Altınkum’da, yıllardır boş ve harap duran Vakıflar’ın eski tesisleri sürekli gündemdedir. Şimdi söz konusu yerin ticaret-turizm alanına dönüştürülmesi girişimi varmış. Doğal olarak da bu girişime karşı çıkanlar. Bu çok değerli yerin satılmaması, halka açık turizm amaçlı yeşil alana dönüştürülmesini isteyenler, görüşlerini dile getiriyor. Bu alana yazık edilmemesini, geleceğinin gerekirse vatandaşa sorulmasını diliyorum.”
BURASI DİDİM HALKINA AİTTİR
“Didim Altınkum Vakıflar Satılmasın, Park ve Bahçe Olsun Grubu adına Erdoğan Şahin’den özet: Didim’i Didim yapan Altınkum’dur. Altınkum sahilinin hemen üst tarafında Vakıflar’a ait harabeye dönmüş, terkedilmiş bakımsız tesisler vardır. Buranın Didim halkına tescillenmesini istiyoruz. Burası Didim’e, Didim halkına, Altınkum’a aittir. Dolayısıyla Didim’e turistik amaçlı gelen herkese aittir. Burasının ihale edilerek özel kişilere verilmesine Didimliler olarak karşıyız. Hele yapılaşmaya tam karşıyız. Burada yapılaşma olursa önce Altınkum biter, sonra Didim ve sonrasında da Didim turizmi biter. İsteğimiz; burasının park, çay bahçeleri, oyun alanları olarak düzenlenerek, Didim halkına, dolayısıyla turizmine sunulması... Burasının, saydığımız amaç doğrultusunda kullanılmak şartıyla, belediyemize devredilmesinin de uygun olacağını düşünüyoruz.
HERKESTEN DESTEK BEKLİYORUZ
Kentleri yavanlıktan kurtaracak, bir simgeye, bir markaya dönüştürecek alanlara ihtiyaç vardır. Didim için de bu alan, Altınkum Vakıflar’dır. Bu konuda, tüm Didim halkımızdan destek bekliyoruz. Tüm uğraşımız çağdaş, yaşanılabilir bir Didim içindir. Tüm bunları bir parti, bir siyasi görüş adına değil, Didim’in geleceği adına yapmak istiyoruz. Altınkum Didim’in geleceğidir. Altınkum Vakıflar’ı beton yığınına dönüştürerek, Didim’in geleceğiyle oynamayınız.”
Fazla söze gerek yok. Altınkum’daki bu benzersiz yerin en kısa zamanda, kamuya en yararlı şekilde, rant kapısı olmadan, Didimlilerin görüşlerine de kulak verilerek, değerlendirilmesini umuyor ve diliyorum.
BİR RENKLİ ETKİNLİK
Egzoz kokusu yerine
parfüm kokusu...
SÜSLÜ Kadınlar Bisiklet Turu yarın İzmir’le, yurt içi ve dışında birçok merkezde gerçekleşecek. İzmir’deki tur saat 17.00’de Konak’tan başlayacak, Cumhuriyet Meydanı, Talatpaşa Bulvarı’ndan geçilerek Alsancak Havagazı Fabrikası’nda sona erecek.
HEP GÜLÜMSEYELİM
Etkinlik katılımcılarına bazı mesajlar: “Öncelik güvenliğiniz olmalı! Topuklu ayakkabı giymek zorunda değilsiniz. Dolgu topuk, babet gibi seçenekleriniz olmalı. Ayrıca sürüşünüzün güvenliği için bisikletten düşebilecek süslere (düşünce arkanızdan gelene zarar verebilirsiniz), zincire takılacak kıyafetlere çoook dikkat ediniz, çünkü sizi seviyoruz. Bizim için çok değerlisiniz. O gün hep gülümseyelim ve birbirimize destek olalım. Kadın dayanışmasının en güzelini sergileyelim.”
BİR ALINTI
Barış Kaşıkçı’dan: Güzeldi dünya, renkliydi, garip ve gizemliydi! Burada mavi, şurada sarı, orada yeşildi. Unutma ki, sevgili dostum, ölümlüdür görüntüler dünyası, ölümlü... (Hermann Hesse)
O benzersiz yere yazık edilmesin
DİDİM’e ne zaman gitsem, Altınkum’da yıllardır boş duran o arsa dikkatimi çeker ve içim sızlar, eski defterleri karıştırırım.
İşte o defterlere karaladıklarımdan özetler: “İlçenin en güzel ve de en değerli yerinde bir görüntü. Kaderine terk edilmiş koskoca yer. Duvarlarla çevrili bir mezbelelik adeta. Tabelası aynen duruyor: TC Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim ve Dinlenme Tesisleri...
DİLERİM AVM KONDURULMAZ
Burasının ne olacağını merak ediyorum gerçekten. Özelleşecek mi yoksa turizme hizmet edecek bir tesise mi dönüşecek? Bu paha biçilmez yerin mutlaka değerlendirilmesi gerek. Ama nasıl? Tek dileğim, alışveriş merkezi, devasa bir tesis falan yapılmaması. Burasının yeşili bol bir kültür alanı olmasını düşlerim hep. Örneğin, içinde bir açık hava tiyatrosu, sergi alanları bulunan, vatandaşın, yerli ve yabancı turistin buluşma noktası olacak bir yer...
HERKESİN İÇİNE SİNMELİ
Etkililer yetkililer, burasının ne olacağını planlamıştır belki de. Birilerine rant kapısı yapılmamasını umuyorum. Bir an önce, görenin içini sızlatan bu yere el atılmalı. Herkesin içine sinecek bir proje uygulanmalı. Burası Didim’in yüz akı, belki de simgesi olmalı. Bir an önce bu yerin geleceği açıklanmalı, herkes de bilmeli. Ne dersiniz?”
BÜYÜKŞEHİR UYGULAMALARI
“Aklıma geliverdi, orası da Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin olsa, fena olmaz sanki.
Bu hayal gerçek olsa, Didim’in kalbindeki o yer için Aydın Büyükşehir belki de yine halk oylamasına gider. Ve halkın isteğine, yönlendirmesine göre o güzelim yer, ya yeşil alan olur, ya da herkesin yararlanacağı bir şeyler yapılır. Çok da güzel olur yahu! Ne dersiniz?”
VATANDAŞA DA SORULABİLİR
“Didim Altınkum’da, yıllardır boş ve harap duran Vakıflar’ın eski tesisleri sürekli gündemdedir. Şimdi söz konusu yerin ticaret-turizm alanına dönüştürülmesi girişimi varmış. Doğal olarak da bu girişime karşı çıkanlar. Bu çok değerli yerin satılmaması, halka açık turizm amaçlı yeşil alana dönüştürülmesini isteyenler, görüşlerini dile getiriyor. Bu alana yazık edilmemesini, geleceğinin gerekirse vatandaşa sorulmasını diliyorum.”
BURASI DİDİM HALKINA AİTTİR
“Didim Altınkum Vakıflar Satılmasın, Park ve Bahçe Olsun Grubu adına Erdoğan Şahin’den özet: Didim’i Didim yapan Altınkum’dur. Altınkum sahilinin hemen üst tarafında Vakıflar’a ait harabeye dönmüş, terkedilmiş bakımsız tesisler vardır. Buranın Didim halkına tescillenmesini istiyoruz. Burası Didim’e, Didim halkına, Altınkum’a aittir. Dolayısıyla Didim’e turistik amaçlı gelen herkese aittir. Burasının ihale edilerek özel kişilere verilmesine Didimliler olarak karşıyız. Hele yapılaşmaya tam karşıyız. Burada yapılaşma olursa önce Altınkum biter, sonra Didim ve sonrasında da Didim turizmi biter. İsteğimiz; burasının park, çay bahçeleri, oyun alanları olarak düzenlenerek, Didim halkına, dolayısıyla turizmine sunulması... Burasının, saydığımız amaç doğrultusunda kullanılmak şartıyla, belediyemize devredilmesinin de uygun olacağını düşünüyoruz.
HERKESTEN DESTEK BEKLİYORUZ
Kentleri yavanlıktan kurtaracak, bir simgeye, bir markaya dönüştürecek alanlara ihtiyaç vardır. Didim için de bu alan, Altınkum Vakıflar’dır. Bu konuda, tüm Didim halkımızdan destek bekliyoruz. Tüm uğraşımız çağdaş, yaşanılabilir bir Didim içindir. Tüm bunları bir parti, bir siyasi görüş adına değil, Didim’in geleceği adına yapmak istiyoruz. Altınkum Didim’in geleceğidir. Altınkum Vakıflar’ı beton yığınına dönüştürerek, Didim’in geleceğiyle oynamayınız.”
Fazla söze gerek yok. Altınkum’daki bu benzersiz yerin en kısa zamanda, kamuya en yararlı şekilde, rant kapısı olmadan, Didimlilerin görüşlerine de kulak verilerek, değerlendirilmesini umuyor ve diliyorum.
BİR RENKLİ ETKİNLİK
Egzoz kokusu yerine
parfüm kokusu...
SÜSLÜ Kadınlar Bisiklet Turu yarın İzmir’le, yurt içi ve dışında birçok merkezde gerçekleşecek. İzmir’deki tur saat 17.00’de Konak’tan başlayacak, Cumhuriyet Meydanı, Talatpaşa Bulvarı’ndan geçilerek Alsancak Havagazı Fabrikası’nda sona erecek.
HEP GÜLÜMSEYELİM
Etkinlik katılımcılarına bazı mesajlar: “Öncelik güvenliğiniz olmalı! Topuklu ayakkabı giymek zorunda değilsiniz. Dolgu topuk, babet gibi seçenekleriniz olmalı. Ayrıca sürüşünüzün güvenliği için bisikletten düşebilecek süslere (düşünce arkanızdan gelene zarar verebilirsiniz), zincire takılacak kıyafetlere çoook dikkat ediniz, çünkü sizi seviyoruz. Bizim için çok değerlisiniz. O gün hep gülümseyelim ve birbirimize destek olalım. Kadın dayanışmasının en güzelini sergileyelim.”
BİR ALINTI
Barış Kaşıkçı’dan: Güzeldi dünya, renkliydi, garip ve gizemliydi! Burada mavi, şurada sarı, orada yeşildi. Unutma ki, sevgili dostum, ölümlüdür görüntüler dünyası, ölümlü... (Hermann Hesse)