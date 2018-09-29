Ne olursa olsun havamız iyi olsun

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü’nden bir açıklama: “Orta Akdeniz’de oluşması beklenen fırtınanın hafta sonu Doğu’ya hareket etmesi beklenmektedir.
Fırtınanın şiddeti ve yeri konusundaki belirsizlikler devam etmektedir. Bununla birlikte Ege Bölgesi’ni etkilemesi durumunda, 30 Eylül Pazar günü, rüzgar hızının 100-120 km/saate ulaşması ve meydana gelecek yağışların da 75 kg/m2 ve üzerinde olması beklenmektedir.”
EGE KIYILARINDA RİSK
Ve haberlerden özetler: “İyon Denizi üzerinde güçlenecek olan kasırga 29 Eylül Cumartesi gününden itibaren Ege Bölgesi’ne doğru hareket edecek. Kasırganın 30 Eylül Pazar günü kıyı Ege’de rotası tam belli olmamakla birlikte Çanakkale, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla arasından kıyı şeridinden giriş yapması bekleniyor. Kasırga; cumartesi günü Yunanistan’ın güney; pazar ve pazartesi ise Türkiye’nin Ege kıyılarında büyük risk taşıyor.”
ENDİŞEYE GEREK YOK
“Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gündüz, kasırganın oluşması halinde, ilk verilere göre 30 Eylül Pazar akşamı ya da 1 Ekim Pazartesi sabahı erken saatlerde İzmir’i etkisi altına alacağını dile getirdi, ‘Bu tarihlerde Türkiye’ye gelmesini bekliyoruz. Ancak hemen korkuya, endişeye gerek yok. Yolu üzerinde herhangi bir karaya rastlarsa etkisini yitirecek’ dedi.”
ÇOK ŞİDDETLİ YAĞIŞ
“Uluslararası meteoroloji örgütlerinin günlerdir uyarısını yaptığı ve Türk meteoroloji tarihinde ilk kez yaşanacak Medicanes Tropikal Fırtınası 30 Eylül Pazar gününden itibaren özellikle İzmir, Aydın, Manisa ve Muğla’yı etkileyecek. Hızı, yabancı uzmanlara göre 200 kilometreye, Türk uzmanlara göre 120 kilometreye ulaşması beklenen fırtına ile çok şiddetli yağış da bekleniyor.”
BAKAN’DAN ÖNERGE
“CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, bir önergeyle Cumhurbaşkanı Fuat Oktay’a şu soruları yöneltti:
* Başta İzmir, Muğla, Aydın, Çanakkale ve Balıkesir illerinin etkileneceği ve İstanbul’a da ulaşması tahmin edilen kasırgaya yönelik hazırlık yapılmış mıdır?
* Vatandaşlarımızın can güvenliği başta olmak üzere, ülkemizi bekleyen tehlikeye dair alınan önlemler nelerdir? Acil eylem planınız nedir?”
DİLERİM GELİP GEÇER
İzmir Büyükşehir ve birçok belediyeyle yetkili makamlar adeta alarma geçmiş, önlemler almış. Şimdi, bu haberleri okuduktan sonra, gündemdeki konular siliniverdi kafamdan. İlk kez bu denli kapsamlı uyarı yapılıyormuş. Açık açık, “Panik yok, ama kendinizi kollayın” deniliyor. Öncelikle kötü hava koşullarının gerek bize, gerekse komşuya zarar vermemesini diliyorum. Umarım endişe ve telaşla sınırlı kalır her şey.
(Ve de aklıma takıldı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun 1 Ekim açıklaması da hava koşulları yüzünden ertelenir mi acaba?)
-----
BİR GÜZEL BULUŞMA
56 yıl önce
tanıştılar
ŞİMDİ de bu endişeli bekleyişi yumuşatalım... Tarih 23 Eylül 2018. Yer: Nazilli Pamukören Obam Tesisleri. “İK69” yazılı flaması var o grubun. Bazılarının başında yine “İK69” yazılı şapkalar... Yediler, içtiler o gün, biraz şamatalı sohbet de vardı. Çevredekiler, “Kim bu çoğu ak saçlı adamlar. Bir de toplanmışlar okullular gibi, flamalar, şapkalar falan” diyordu herhalde. Efendim anlatalım.
ANILAR DEPREŞTİ
Önce “İK69” ne demek? İzmir Koleji’nin 1969 mezunlarını simgeliyor. Şimdiki BAL, yani Bornova Anadolu Lisesi. Ve toplananlar... Çoğu 56 yıllık arkadaş. Kimi 54-55 yıl sonra görüyor birbirini. Önce bu dünyaya ve arkadaşlarına erken veda edenler anıldı. Doğaldır, buruk hava esti. Dönüldü sonra okul günlerine. Anılar depreşti, çok da güzel oldu.
VE YOKLAMA YAPILDI
Ve yoklama. Uzaklardan gelen de vardı. Örneğin Azerbaycan’dan, İstanbul’dan... Ege’yi saymıyoruz. İşte o güne katılanlar: Haluk Kemahlıoğlu, Nedim Bubik, Levent Alkanlar, Salar Balaban, Ali Yenidünya, Ali Altınöz, Aytaç Önen, Bülent Günay, Hayri Yılgın, Ömer Yetkiner, Emre Borluoğlu, Mehmet Şakaklı, Süreyya Ünsal, Mehmet Akçora, Raşit Vural Yağcı, Süleyman Tanrıöver, Çetin Tarlan, Okyanlı Tatlıcıoğlu ve konuk Mehmet Sungur...
“En kısa zamanda bir daha” denildi günün sonunda, tez zamanda sağlıkla buluşmak dilendi...
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SÖZ
SİZİN
İnsaf yahu
Manisa Süreyya Piknik Alanı’ndan bir görüntü. (Karataş, Haber Ajansı)
-----
BİR ALINTI
Barış Kaşıkçı’dan: ‘Birbirinden uzak kalmak, birlikte olmanın yalnızca başka bir çeşididir. (Jean-Paul Sartre)
Ne olursa olsun havamız iyi olsun
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü’nden bir açıklama: “Orta Akdeniz’de oluşması beklenen fırtınanın hafta sonu Doğu’ya hareket etmesi beklenmektedir.
Fırtınanın şiddeti ve yeri konusundaki belirsizlikler devam etmektedir. Bununla birlikte Ege Bölgesi’ni etkilemesi durumunda, 30 Eylül Pazar günü, rüzgar hızının 100-120 km/saate ulaşması ve meydana gelecek yağışların da 75 kg/m2 ve üzerinde olması beklenmektedir.”
EGE KIYILARINDA RİSK
Ve haberlerden özetler: “İyon Denizi üzerinde güçlenecek olan kasırga 29 Eylül Cumartesi gününden itibaren Ege Bölgesi’ne doğru hareket edecek. Kasırganın 30 Eylül Pazar günü kıyı Ege’de rotası tam belli olmamakla birlikte Çanakkale, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla arasından kıyı şeridinden giriş yapması bekleniyor. Kasırga; cumartesi günü Yunanistan’ın güney; pazar ve pazartesi ise Türkiye’nin Ege kıyılarında büyük risk taşıyor.”
ENDİŞEYE GEREK YOK
“Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gündüz, kasırganın oluşması halinde, ilk verilere göre 30 Eylül Pazar akşamı ya da 1 Ekim Pazartesi sabahı erken saatlerde İzmir’i etkisi altına alacağını dile getirdi, ‘Bu tarihlerde Türkiye’ye gelmesini bekliyoruz. Ancak hemen korkuya, endişeye gerek yok. Yolu üzerinde herhangi bir karaya rastlarsa etkisini yitirecek’ dedi.”
ÇOK ŞİDDETLİ YAĞIŞ
“Uluslararası meteoroloji örgütlerinin günlerdir uyarısını yaptığı ve Türk meteoroloji tarihinde ilk kez yaşanacak Medicanes Tropikal Fırtınası 30 Eylül Pazar gününden itibaren özellikle İzmir, Aydın, Manisa ve Muğla’yı etkileyecek. Hızı, yabancı uzmanlara göre 200 kilometreye, Türk uzmanlara göre 120 kilometreye ulaşması beklenen fırtına ile çok şiddetli yağış da bekleniyor.”
BAKAN’DAN ÖNERGE
“CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, bir önergeyle Cumhurbaşkanı Fuat Oktay’a şu soruları yöneltti:
* Başta İzmir, Muğla, Aydın, Çanakkale ve Balıkesir illerinin etkileneceği ve İstanbul’a da ulaşması tahmin edilen kasırgaya yönelik hazırlık yapılmış mıdır?
* Vatandaşlarımızın can güvenliği başta olmak üzere, ülkemizi bekleyen tehlikeye dair alınan önlemler nelerdir? Acil eylem planınız nedir?”
DİLERİM GELİP GEÇER
İzmir Büyükşehir ve birçok belediyeyle yetkili makamlar adeta alarma geçmiş, önlemler almış. Şimdi, bu haberleri okuduktan sonra, gündemdeki konular siliniverdi kafamdan. İlk kez bu denli kapsamlı uyarı yapılıyormuş. Açık açık, “Panik yok, ama kendinizi kollayın” deniliyor. Öncelikle kötü hava koşullarının gerek bize, gerekse komşuya zarar vermemesini diliyorum. Umarım endişe ve telaşla sınırlı kalır her şey.
(Ve de aklıma takıldı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun 1 Ekim açıklaması da hava koşulları yüzünden ertelenir mi acaba?)
-----
BİR GÜZEL BULUŞMA
56 yıl önce
tanıştılar
ŞİMDİ de bu endişeli bekleyişi yumuşatalım... Tarih 23 Eylül 2018. Yer: Nazilli Pamukören Obam Tesisleri. “İK69” yazılı flaması var o grubun. Bazılarının başında yine “İK69” yazılı şapkalar... Yediler, içtiler o gün, biraz şamatalı sohbet de vardı. Çevredekiler, “Kim bu çoğu ak saçlı adamlar. Bir de toplanmışlar okullular gibi, flamalar, şapkalar falan” diyordu herhalde. Efendim anlatalım.
ANILAR DEPREŞTİ
Önce “İK69” ne demek? İzmir Koleji’nin 1969 mezunlarını simgeliyor. Şimdiki BAL, yani Bornova Anadolu Lisesi. Ve toplananlar... Çoğu 56 yıllık arkadaş. Kimi 54-55 yıl sonra görüyor birbirini. Önce bu dünyaya ve arkadaşlarına erken veda edenler anıldı. Doğaldır, buruk hava esti. Dönüldü sonra okul günlerine. Anılar depreşti, çok da güzel oldu.
VE YOKLAMA YAPILDI
Ve yoklama. Uzaklardan gelen de vardı. Örneğin Azerbaycan’dan, İstanbul’dan... Ege’yi saymıyoruz. İşte o güne katılanlar: Haluk Kemahlıoğlu, Nedim Bubik, Levent Alkanlar, Salar Balaban, Ali Yenidünya, Ali Altınöz, Aytaç Önen, Bülent Günay, Hayri Yılgın, Ömer Yetkiner, Emre Borluoğlu, Mehmet Şakaklı, Süreyya Ünsal, Mehmet Akçora, Raşit Vural Yağcı, Süleyman Tanrıöver, Çetin Tarlan, Okyanlı Tatlıcıoğlu ve konuk Mehmet Sungur...
“En kısa zamanda bir daha” denildi günün sonunda, tez zamanda sağlıkla buluşmak dilendi...
-----
SÖZ
SİZİN
İnsaf yahu
Manisa Süreyya Piknik Alanı’ndan bir görüntü. (Karataş, Haber Ajansı)
-----
BİR ALINTI
Barış Kaşıkçı’dan: ‘Birbirinden uzak kalmak, birlikte olmanın yalnızca başka bir çeşididir. (Jean-Paul Sartre)