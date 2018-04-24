Müzeler pazar günü kapatılamaz

“Sizleri önemli bir konuda bilgilendirmek istedim. İzmir’de... Büyükşehir ve Konak belediyelerine ait tüm müzeler pazar günleri kapalı... Yani bu şu demek... Tüm hafta çalışan ebeveynler çocuklarını alıp kültürel bir faaliyette bulunamayacaklar... Bu durum son derece mantıksız ve yararsız bir uygulama...

HAFTA SONU AÇIK OLMALI

Müzeler özellikle hafta sonu açık tutulur... Tatil haklarını hafta içinde kullanırlar... İzmir belediyeciliği, tüm dünyada hafta sonu açık olan müzeciliğin insan gelişimine yararlarından habersiz olamaz değil mi? Ben iki belediyeye mail attım... Sonucu merakla bekliyorum... İzmir Büyükşehir Belediyesi him@izmir.bel.tr Konak Belediyesi WhatsApp numarası 0533 071 55 65.”

İŞTE GELEN BAZI TEPKİLER

Ve Alca’ya gelen gelen yorumlardan bazılarını iletiyorum:

- İzmir belediyelerinin memur zihniyeti bu. Pazar günleri ulaşım da tatilde. İnsanlar gezmesinler, evde otursunlar.

- Varyant’taki Oyuncak Müzesi bile kapalı...

- Müzelik kadroların baştan savma uygulaması.

- Çalışan personelin izin durumu ayarlansa hemen olur. Pazar çalışan, hafta içi tatil yapar...

- Galiba sadece Kordon Atatürk Müzesi açık. Belediyelere ait müzeler kapalı.

- Konak Kent Konseyi olarak farkında olmadığımız bu meseleyi, gündeme taşıyıp, en kısa sürede çözümü için gerekeni yaptıracağız...

- Ne kadar güzel bir konuya dokundunuz. Bir ebeveyn olarak defalarca isteyip, ama bir türlü hafta içi iş-okul hengamesinden fırsat yaratamadığım için oğlumla henüz bir müze ziyareti yapabilmiş değilim. Ancak, okul gezilerinde ne kadar faydalanabiliyorlarsa o kadar. Umarım yetkili kişilere ulaşır mesajınız.

- Pazar mesaisi çok fazla o yüzden olabilir!

- Bu uygulamadan belediye başkanları bile haberdar olmayabilir.

- Aklıma Sümerbank mağazaların saat 17.00’de ve hafta sonları kapatılması geldi.

- Dünyanın birçok yerinde müzeler pazartesi günü kapalıdır. Hafta sonları mutlaka açık olmalıdır.

- Büyük bir saçmalık. Kültürel baltalama...

- Kültürsüzlüğün bahanesi çok, sanat mı? O da ne? Aman uyandırma, sorgulatma, düşündürme vatandaşı...

GÖNÜLLÜLER DE BULUNABİLİR

- Hafta sonları dönüşümlü çalışacak gönüllü arkadaşlar da bulunabilir.

- Her yer pazar açık, izinleri hafta arası bir gün değişimli olabilir. Okula giden öğrenci ve çalışanlar nasıl müzeye gidebilir ki?

- Bu konuda tamamiyle haklısınız. Daha da komik durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde bunun mücadelesini vermiştim... 55 sanatçının 100 eserinin sergilendiği İde Resim Sergisi’nde bütün pazar günleri açılmasının teminini başarmıştım. Bu mücadelemin arkasının da takip edildiğine inanmıyorum. Eski haline dönmüştür hemen... Daha da ilginç bir saptama. Konser günleri biletsizler içeri girmesin diye sergi salonlarının günahı neyse, konukları konser saatine kadar dışarıda bekletirler.

DAHA ÇOK BEKLERİZ

- Tarihi Elektrik Fabrikası’nın müzeye dönüştürülmesini istiyoruz. Ama orası da müze olursa pazar günleri kapalı mı kalır?

- Konak Belediyesi’nden cevap geldi... Talebimiz yeni dönemde değerlendirilecektir... (Yeni dönem Eylül 2018) Yani bu şu demek, biz çok bekleriz... Büyükşehir Belediyesi’nden net bir cevap alamadım... İsteğiniz iletilmiştir... Kodunuz şudur dediler...

- Belediyeler profesyonel kişilerden oluşan ekiplerle çalışmalı... Sanatçılar, mimarlar, sosyal psikologlar, iç ve dış peyzajcılar... Dünya şehirlerini gezmiş kültür elçileri ile... Şehirler, orada yaşayan tüm halkın evi gibi düşünülürse herkesi mutlu etmenin yolu kolaylaşır... Konumuz müzelerin ve kültür evlerinin pazar açık olmaması... Yani belediyelerde çalışan kişiler bu durumun farkına varamıyor... Toplum faydası unutuluyor... Örnek olarak benim gönderimimde kaç kişi mail atmıştır belediyelere? Toplum bilinci oluşması için de kültürel zenginliklere ihtiyacımız çok daha fazla artık. Pazar günü müze kapatılamaz...

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BİR ‘TALİBİZ, KARARLIYIZ’ HABERİ

Tarihi Elektrik Fabrikası’nı

Büyükşehir ısrarla istiyor

İZMİR Alsancak’taki Tarihi Elektrik Fabrikası’nın satılmaması için önemli girişimler var. Hatta bu konuda yargıya bile başvuruldu. Doğan Haber Ajansı’ndan Umut Karakoyun’un Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’yla söyleşisinden bir bölüm:

“Kocaoğlu, Alsancak’ta bulunan Tarihi Elektrik Fabrikası’nın muhammen bedelinin 1,5 milyon liradan 1 milyon liraya düşürüldüğüne dair haberlerin yer aldığını, bedelin düşürülmesi halinde fabrikayı alacaklarını ifade etti, şunları söyledi:

KÜTÜPHANE YA DA MÜZE

Burası 1 milyon lira ise biz alırız. Tescilli bir bina, ticari bir faaliyeti olmayacak. Ya bir kütüphane ya da bir müze olacak. Yani kamu yararına kullanılacak bir yer. Sosyal bir proje yapmak gerekiyor. Verirlerse oranın bedelinden çok ciddi restorasyon masrafı var. Projeyi yaptıktan sonra hesabı çıkar ama az bir para değil.

KAMU YARARINA KULLANILIR

Aslında oranın Büyükşehir Belediyesi’ne veya hakkı ile restorasyon yapabilecek bir kamu kurumuna devri yapılmalı. Oranın restorasyonu yapılarak hem bu sanayi değerimizin korunması hem de uygun görülecek işlerle, ne yapılabilecekse onu yapmakta büyük fayda var. Verirlerse 1 milyon lirayı veririz. Restorasyonunu da yaparız, kamu yararına kullanırız.”

SON SÖZ: Tarihi fabrika Büyükşehir’e geçerse, gerekenin yapılacağını umuyorum. Müze yapılırsa pazar günleri açık tutulmasını da diliyorum.

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BİR ETKİNLİK DAVETİ

Ersözlü bugün

İzmir Sanat’ta

BUGÜN günlerden Ünal Ersözlü... Ersözlü’nün son kitabı ‘Dört Gün Buda Üç Gün Zorba’nın tanıtımı ve imzası var bugün. Kültürpark İzmir Sanat’ta 19.00-20.45 saatleri arasında. Volkan Severcan sunacak etkinliği. Doğan Hızlan’ın açış konuşması, Bilge Egemen’in belgesel-biyografi, Hülya Savaş’ın Ersözlü şiirleri sunumu yer alacak.

DOSTLARDAN ŞİİRLİ SESLER

Tuğrul Keskin, Nebil Özgentürk, Namık Kuyumcu, Fatih Çekirge, Nevzat Çelik yalnız bırakmayacak Ersözlü’yü... Nihat Demirkol’un piyanosu, Alparslan Mater’in yorumlarıyla renk katacağı etkinliğe tüm İzmirliler davetli.

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BİR ALINTI

Emine Kantarcı’dan: Kalbinden kaçmayı asla başaramayacaksın. O yüzden en iyisi onun ne söylediğine kulak vermen. (Simyacı-Paulo Coelho)