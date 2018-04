Onları aramıza almayı hatırlatma, haklarını elde etmelerine destek isteklerini anlama günü.

Elbette bunları sadece 2 Nisan’da yapalım, diğer günlerde unutalım günü değil bu!

O gün sadece hatırlatmanın yoğun olduğu gün!

ÇOK ŞEY DE İSTEMEZLER

Aslında çocuklarımız çok şey de istemiyor biliyor musunuz? Mesela sadece tıpkı diğer çocuklar gibi...

Oyun oynamak istiyorlar. Okula gitmek istiyorlar. Bir arkadaşları olsun istiyorlar.

Ve daha bir sürü istekleri var, tıpkı sizin gibi.

ASLA KÖTÜLÜK DÜŞÜNMEZLER

Evet, biraz “farklı” düşündükleri doğru. Ama “asla kötülük” düşünmedikleri de doğru.

Farklı düşündüklerini fark etmeniz hayatlarını değiştirecek buna inanın. Ha sadece bu dertlerini çözmeyecek elbette, devletin de yapmasını istediğimiz, istedikleri şeyler var. Bunun için de mücadelemize vereceğiniz bir ses bizleri daha güçlü kılacak.

Ve son söz: Mutluluk bulaşıcıdır.

Fedai ÜNAL

-----

BİR İLGİNÇ SEÇİM SONUCU

Adaylar kendilerine

oy vermedi mi

MESLEK odalarında seçimler sürüyor. Bazıları çekişmeli geçerken, bazılarında sürpriz yaşanmıyor. Ama ilginç sonuçlar alınanlar da var. İşte, Gelişen Salihli Gazetesi’nden bir aktarma:

“Seçim günlerinin vazgeçilmezi olarak o efsane sahne aklımıza geldi. Başrolünde Şener Şen’in oynadığı ve Erdal Özyağcılar’ın da yer aldığı Züğürt Ağa’da seçim sahnesindeki diyaloglar, Türk Sineması’na damgasını vurmuştu.

BENİMKİ NEREYE GİTTİ

Züğürt Ağa o sahnede, seçim sonuçlarında kendi partisine çıkan oyun (1) olduğunu duyunca şaşkına döner, kahya ile işçilerinden Kekeş Salman’ı fırçalar. Çünkü, ahali ağanın değil, şeyhin partisine oy vermiştir. Bu duruma çıldıran ve kendisine oy verdiğini söyleyen kahya ile Kekeş Salman’a patlayan Züğürt Ağa, (1 oy ikinizin ise benim oyum nereye gitti) diye basar fırçayı.

PUSULADA 10 İSİM VAR AMA

İşte, böyle bir durumda Salihli Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde yaşandı 10. Ayakkabı, Deri Konfeksiyon Grubu’nda 22 oy kullanırken, bu oylardan 21’i beyaz listenin, 1 oy ise mavi grubun adaylarına çıktı. Mavi listenin oy pusulasında 10 ismin olması ve 1 oy çıkması herkesi şaşırttı.

5. Canlı Hayvan Ticareti Süt Ürünleri Yumurta Tavuk Grubu’nda da benzer durum yaşandı. Kullanılan 37 oyun 35’i beyaz liste adaylarına çıkarken, 9 kişilik oy pusulası bulunan mavi grup 2 oy çıkardı. Bu durum “Ya kendilerine oy vermediler, ya da oy kullanmaya gelmediler” diye yorumlandı.

-----

BİR ELEŞTİRİ

Müzeler pazar

günleri kapalı

SEVGİLİ Yeşim Alca önemli bir konuya değinmiş, iletiyorum:

“Sizleri önemli bir konuda bilgilendirmek istedim. İzmir’de... Büyükşehir ve Konak belediyelerine ait tüm müzeler pazar günleri kapalı... Yani bu şu demek... Tüm hafta çalışan ebeveynler çocuklarını alıp kültürel bir faaliyette bulunamayacaklar... Bu durum son derece mantıksız ve yararsız bir uygulama...

HAFTA SONU AÇIK OLMALI

Müzeler özellikle hafta sonu açık tutulur... Tatil haklarını hafta içinde kullanırlar... İzmir belediyeciliği tüm dünyada hafta sonu açık olan müzeciliğin insan gelişimine yararlarından habersiz olamaz değil mi? Ben iki belediyeye mail attım... Sonucu merakla bekliyorum...

İzmir Büyükşehir Belediyesi him@izmir.bel.tr

Konak Belediyesi whatsApp numarası (0533) 071 55 65

Lütfen (Müzeler pazar günleri açık olmalı) diye mail ve mesaj gönderirseniz... İzmir kültürüne bir fayda sağlayalım...”

Yeşim ALCA

-----

BİR ‘SAHİP ÇIKIYORUZ’ PANELİ

Elektrik fabrikası

kent için yaşatılsın

İZMİR’e Sahip Çık Platformu, ‘İzmir Elektrik Fabrikasına Sahip Çıkıyor’ konulu panel düzenledi. Panelde konuşan Mimar Hasan Topal, “Mimarı açıdan özgün bir kimliği vardır. İzmir’in endüstrileşmesi açısından önemli olan yapının yaşatılmasını önemli buluyorum” dedi. Topal, fabrikanın sanayi, kent müzesi veya bilim ve teknolojisi merkezi yapılmasını önerdi.

TEK GÜÇ BELEDİYEDİR

Elektrik Mühendisi Odası İzmir Şube Başkan Yardımcısı Avni Güngüz ise fabrikanın kapatıldıktan sonra kaderine terk edildiğini vurguladı, şunları söyledi:

“Zamanla unutulmaya başlandı. Fabrikanın metal kirişleri ihale ile hurdacılara satıldı. Kolonları zedelendiği için duvarları yıkıldı. Hurda atık sahası olarak kullanılmaya başlandı. İstanbul’daki kardeşi Silahtar Ağa Fabrikası daha şanslı, müze olarak kullanılıyor. Talebimiz, burası kamuya ait bir bina olsun. Bunu da yapabilecek tek güç belediyedir” diye konuştu.

HUKUK MÜCADELESİ SÜRECEK

Avukat Senih Özay ise fabrikanın satışa çıkarılmasına karşı dava açtıklarını anımsattı: “İzmir’de açtığımız dava Danıştay’a gönderildi. Bu süreçteki tepkilerden dolayı satış tarihi ertelendi. İhaleye kim girerse girsin hukuki mücadeleyi sürdüreceğiz.”

-----

BİR TRT İZMİR RADYOSU PROGRAMI

Evinizden canlı müzik

yayını ister misiniz

TRT İzmir Radyosu’nda yeni başlayan “Ya Evde Yoksa” adlı müzik programı, Türk Sanat Müziği sanatçı ve sazlarıyla evinize konuk olup canlı yayın yapıyor. Her hafta çarşamba günü İzmir’in içinde ve dışında bir eve konuk olan ekip, güçlü bir ses ve 4 saz ustası ile Türkiye ve dünyanın her yerinden dinleyenlere canlı müzik ziyafeti çekiyor.

ŞİMDİDEN BÜYÜK İLGİ VAR

Yapımcılığını Nihan Önel’in, spikerliğini Arife Soydemir’in, teknik sorumluluğunu Erkan Gökçeli’nin üstlendiği “Ya Evde Yoksa” programı daha beşinci yayınında 200’ün üzerinde davet aldı.

Müzik programlarının bugüne kadar klasik olarak stüdyolardan yapıldığını belirten yapımcı Önel, şunları söyledi: “Sisteme farklılık getirdik. Davet edildiğimiz evi stüdyoya çevirip o mekanın etrafındaki müzikseverleri bir araya getiriyoruz. Ev sahibi de sevdiği şarkıları söyleyebiliyor.”

DAVET İÇİN: TRT Radyo Nağme kanalından her çarşamba günü saat 16.05’de canlı yayınlanan program için siz de davette bulunabilirsiniz.

İletişim için: (0506) 448 89 75 - nihan.onel@trt.net.tr

-----

BİR ALINTI

Ali Engin Nural’dan: Kalbi kırdıktan sonra gelen özür, doyduktan sonra sofraya gelen tuza benzer. İhtiyaç kalmaz.