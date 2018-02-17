Misafiriniz var!



BELEDİYEYE YÖN VERECEK

Toplanacak bilgiler, doğru ve yerinde hizmet açısında belediyeye yön verecek. Vatandaşların, belediyenin çalışmaları ve hizmetlerini değerlendirmeleri, bu çerçevede yapacakları öneriler, şikayet ve eleştiriler bir rapor haline getirilecek. Böylelikle, hangi mahalleye, hangi sokağa, hangi hizmetlerin öncelikli olarak ulaştırılması gerektiği ortaya çıkacak. 20 kişiden oluşan Sosyal Doku Çalışma Ekibi Seferihisarlılara konuk olmaya başladı.

AMAÇ KALİTEYİ ARTIRMAK

Belediye Başkan Tunç Soyer, Seferihisar’da yaşayanların yaşam kalitesini artırmak ve daha iyi hizmet verebilmeyi amaçladıklarını belirterek, “Bu çalışmanın en önemli yanı, ekibin çoğunun Seferihisar Gönüllüleri’nden oluşması. Daha çok haneye ve vatandaşımıza ulaşarak öncelikle yapılması gerekenleri bu cevaplar doğrultusunda belirmeyi arzu ediyoruz” dedi. Detaylı bilgi ve iletişim için: 444 7 743 / 206

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SÖZ

SİZİN



BİR ÖNEMLİ SORUN

Ödemişli’nin nüfus

çilesine çözüm gerek

İZMİR’in en önemli ilçelerinden olan Ödemiş’ten bir yakınma mektubu aldım. Yılların gazetecisi, Ödemiş’in “Yüksel Hoca” diye seslendiği Yüksel Balcı’dan geldi. Bakın Balcı, neler aktardı:

“Nüfus cüzdanlarının değiştirilmesi ile ilgili yasanın çıkarılmasından sonra vatandaşlar yurdun her tarafında nüfus müdürlüklerine akın etmeye başladı. 132 bin 241 nüfuslu Ödemiş’te Nüfus Müdürlüğü’ndeki parmak ve avuç içi izlerini okuyucu cihazlarının eski model olması nedeniyle, sabahın erken saatlerinde buraya gelen vatandaşlar, büyük sıkıntı çekiyor.

MEMURUN ÇABASI YETMİYOR

Ödemiş Nüfus Müdürlüğü’ne gelenler önce sıra almaları ve daha sonra da sırası gelenlerin tek tek çağırılarak parmak ve avuç içi izlerinin alınması için kullanılan cihazlarda, dakikalarca memurların büyük bir özveri ile görevlerini yapmalarına rağmen, maalesef sonuç alınamamaktadır. Boşu boşuna zaman kaybeden vatandaşlar bu duruma isyan etmektedir.

VATANDAŞ ELİ BOŞ DÖNÜYOR

Bu arada, sistematikteki TV ve masalardaki gösterge tabloları da çalışmadığı için memurlar sıraları geleni çağırarak nafile ve sonuç alınamayan işlemleri başlatmakta. Bu sıkıntıya rağmen, elleri boş dönen vatandaşlar üzüntüyle müdürlükten ayrılmaktalar. Bu arada, kimlik kontrol masasında üç memurun bulunması işleri iyice zorlaştırmaktadır.

CÜZDANIMI İPTAL ETMİŞLER

Yirmi bir gün önce, nüfus cüzdanımı değiştirmek için müdürlüğe gittim. Parmak izim ve avuç içi izlerimi görevli memurlar eski model cihazlarda güçlükle almaya çalıştı. Ancak, yeni nüfusum bir türlü gelmedi. Tekrar müdürlüğe başvurdum. Bilgisayara bakıldı, maalesef nüfus kağıdımın iptal edildiğini bildirdiler. Şaşırdım kaldım. Aklıma ‘acaba ben aranan birisi miyim’ sorusu geldi.

PARMAK İZİMİN BENZERLİĞİ

Tekrar müracaat ettik. Görevli memur dakikalarca uğraştı. Maalesef ne parmak izim, ne de avuç izim alınamadı. Neden nüfusumun gelmediğini sorduğumda, ‘sizin parmak iziniz başka birininkine benziyormuş!’ cevabını aldım. Eşim de aynı durumu yaşadı avuçlarımızı kolonya ile yıkadılar tekrar işlem yapıldı, ama sonuç değişmedi!”

VATANDAŞA KULAK VERİLSİN

Ödemişli bu konuda çok sıkıntılı. İçişleri Bakanlığı’nın konuya el atarak Türkiye’deki 31 ilden büyük olan Ödemiş’teki vatandaşın çektiği bu çileden kurtarılmasını bekliyoruz.

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BİR HAKLI SORU

Bu çile bitecek mi

ERZENE 77 Sokak... Neredeyse 1 ay olacak. Sayın belediye yetkilileri... ‘Altyapı çalışmaları bizim yükümlülüğümüzde değil’ deyip Büyükşehir’e attınız topu. Peki, siz Bornova Belediyesi yetkilileri, bu sokaktan geçerken hiç mi Büyükşehir’e hatırlatmak aklınızdan geçmiyor? Ya da hizmet gelemiyorsa, sizin Fen İşleri bu tamiratları yapamıyor mu? Vatandaş ne bilsin, kimin sorumluluğunda, kimin umurunda? (Bornova İçin Çözümler)

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BİR ÖZEL YAKINMA

Sitede bir hatalı

araç bırakma öyküsü

BAZEN özel yakınmalar alıyorum. Örneğin Fatih Filiz’in yaşadığı gibi. Sonuçta buradaki site yönetimiyle sakinlerinin çözebileceği bir sorun. Fatih Filiz’den aktarıyorum:

GECE YARISI UYARILAR

“Mavişehir’deki sitenin güvenlik personeli, otomobilimi hatalı park ettiğim gerekçesiyle saat 23.30 sıralarında cep telefonumdan aramış. Ancak uyuduğum için ulaşamayınca evime gelerek aracın bulunduğu yerden çekilmesi gerektiğini söylemiş. Eşim uyuduğumu, kendisinin ehliyeti olmadığını ve aracı çekemeyeceğini söylemiş. Personel, anahtarı getirirse kendilerinin çekeceği karşılığını vermiş. Gece 24.00’te eşim kızımızı da yanına alarak aşağı inmiş. Güvenlikçiler onları aracın yanına götürmüş.

OYSA YOLU KAPATMAMIŞ

Eşim aracın yolu kapatmadığını yaklaşık arkasında 3 metre geçiş payı olduğunu gözlemlemiş. Ancak güvenlikçiler ‘Siz de binin araca, site içinde yer yok dışarı götürelim’ demiş. Sonunda araç site dışına çıkarılmış, eşim ve kızım da yaklaşık 150 metre yürüyerek eve gelmiş. Kızımın ve eşimin yaşadıklarını öğrenince aracı alarak güvenlik giriş kapısının önüne ve yine arkasında 3 metre geçiş yolu bırakarak park ettim. Güvenlikçiler bu kez aracın camına uyarı yazısı koymuş. Aracın dışını da aynalardan cantlara plastik şeritle adeta paketlemiş. Soruyorum, bu doğru bir davranış mıdır?”

Ne diyeyim? Yineliyorum, site yönetimiyle Fatih Bey’in bu sorunu tatlıya bağlamasını diliyorum.

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BİR ALINTI

Engin Yavuz’dan: Kendin ol. Çünkü hayat, başkası olmak için çok kısa... (Not defterimden)