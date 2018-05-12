“Meslek Lisesi, Memleket Meselesi...”

Yaşamından örnekler veren, Manisa Demirci’de dünyaya geldiğini ve o tarihlerde günde bir otomobili rastlantı sonucu gördüklerini vurgulayan Poyraz Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Selami Özpoyraz, şöyle demiş:

İŞPORTACILIKLA BAŞLAMIŞ

“Onu görmek için hepimiz yollara düşer, görünce de otomobilin arkasından koşardık. Yanımızdan uzaklaşıp geçer giderdi. ‘Bir daha ne zaman otomobil göreceğiz’ diye arkasından bakardık. Çocukken bir deprem oldu her şeyimizi kaybettik. Annemiz vefat etmişti. Babam ve kardeşlerimle İzmir’e geldik. Kemeraltı girişinde işportacılıkla başladık işe. Orada bir sene üzerimize karton örtüp sokaklarda yattık.”

BABA ÖĞÜDÜYLE TAMİRCİLİK

Sürekli çalıştığını da söylemiş Özpoyraz: “Babam geleceğim için endişelendi, ‘Şimdi para kazanıyorsun, ama senin meslek öğrenmen gerekli’ diyerek beni traktör tamircisinin yanına verdi. Yıllarca gece yarılarına kadar çalışıp, sabah yine iş yerinde olduk. İşyerimizle yetinmeyip, sokakları da süpürürdük. Şimdi gözüm kapalı bir motoru en ince ayrıntısına kadar söker takarım. Tüm parça numaralarını ezbere bilirim. Günümüzde ise işi bilen yedek parçacı bulamıyoruz.”





BİLGİLİ USTA BULUNAMIYOR

Özpoyraz, bugün kalifiye, bilgili usta bulmakta zorlandıklarını, meslek lisesi çıkışlı mühendislerin el üstünde tutulduğunu da anlatmış: “6 bin 810 lira brüt ücretle çalıştıracağımız mekanikçi, mekatronikçi, elektronikçi usta bulamıyoruz. Şimdi mezun olsanız şirketlerimizde en iyi koşullarda yeriniz hazır. Donanımlı ve işi bilen ustalar asla açıkta kalmaz.

FİRMALAR EMRİNİZE AMADE

Biz özelde otomotivcilerin, genelde ise sanayicilerin en büyük ihtiyacı ara eleman. Mühendis istemediğiniz kadar var, lakin ara eleman dediğimiz, mavi yaka dediğimiz, işi sahada yapan, elini taşın altına sokan, doğrudan işe müdahale eden teknik eleman bulamıyoruz, inanın bulamıyoruz. Mühendis maaşı verilen, ancak yine de bulunamayan o ara elemanların yetiştiği yerde, yani bir meslek lisesinde bulunuyoruz şu an. Siz kendinizi donatın biz firmalar emrinize amadeyiz.”

KOÇ’UN ÇOK ÖNEMLİ PROJESİ

Özpoyraz’ın bu içten konuşması, Koç Grubu’nun yıllar önceki, “Meslek Lisesi Memleket Meselesi” projesini anımsattı. Grup, 2006’da Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle başlattığı proje kapsamında ülke genelinde 8 bin öğrenciye burs vermişti. Bazı meslek okullarında özel dershane ve laboratuvarlar oluşturulmuştu. Ayrıca meslek liselerinde eğitim kalitesinin artırılması da hedeflenmişti. Zaman zaman meslek liseleri arasında proje yarışmaları düzenlenmişti. Çalışmalar şimdi ne aşamada bilemiyorum.

İTO HAREKETE GEÇEBİLİR

Ve şöyle bir düşündüm. Selami Özpoyraz’ın vurguladığı ara eleman sıkıntısına çözüm için benzer bir girişimde bulunulamaz mı? Başkan Özpoyraz ve İzmir Ticaret Odası’nın yeni yönetimi, önderlik yapabilir, meslek liselerine ilgiyi artırmak için girişimde bulunabilir pekala. Meslek eğitiminin yaygınlaşması için kollar sıvanabilir, kampanyalar düzenlenebilir, burslar verilebilir.

ORTAK ÇALIŞMA DA YAPILABİLİR

Hatta bu konuda, sürekli işbirliği mesajları verilen Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası ile ortak çalışma bile yapılabilir. Tabii ki, Milli Eğitim’in konuya bakışının da önemi büyük. Gençlerin de ufkunu açacak ve iş dünyasının ara eleman sıkıntısına çözüm üretmeyi hedefleyecek böyle bir seferberliğe sıcak bakılır herhalde. Ne dersiniz, sloganı yineleyelim mi:

“Meslek Lisesi, Memleket Meselesi...”

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BİR ÖZEL ETKİNLİK

Bu konser

unutulmaz

KARABAĞLAR Belediyesi’nin, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında, “İZOT İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu”, Üçyol Uğur Mumcu Parkı’nda konser verdi. Başkan Muhittin Selvitopu, “Engelli insanlarımızın sorunlarıyla ilgilenmek, onlara toplumda hak ettikleri yeri alma olanağını sağlamamız gerekiyor” dedi. Türkiye Otizm Dernekleri Federasyonu Başkanı Ergin Güngör de beş yıldır 120’ye yakın otizmli çocuğa spor tesislerini açan ve onların gelişmesini sağlayan Başkan Selvitopu ile çalışanlarına teşekkür ettiğini söyledi. Beş yıl önce kurulan, 126’ncı konserini de Dr. Orçun Berrakçay yönetiminde veren orkestra ve koro, büyük beğeniyle izlendi. Başkan Selvitopu da çocuklarla, “Hayat Bayram Olsa” şarkısına eşlik etti.

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SÖZ

SİZİN

BİR DUYURU

Tepecik Onkoloji

yararına defile

ERTAN Kayıtken ve Yüksel Ak, 14 Mayıs Pazartesi günü saat 15.00’te İzmir Hilton Oteli’nde geliri Tepecik Hastanesi Onkoloji Bölümü’ne bırakılacak bir defile düzenliyor. Biletler için iletişim: (0232) 463 08 26.

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BİR UÇURTMA FESTİVALİ

Çeşme Reisdere

iki gün çok renkli

ÇEŞME Belediyesi’nin, 2. Reisdere Uluslararası Uçurtma Festivali bugün ve yarın gerçekleşecek. Martı Uçurtma Kulübü’nün de Türkiye’nin çeşitli illerinden gelecek profesyonel uçurtmacılarla destek verdiği festivale Almanya, İtalya, Fransa, Belçika ve Endonezya’dan profesyoneller de katılacak. Belediyenin bin uçurtma dağıtacağı festivalde, çocuklara uçurtma yapımı da öğretilecek. Festival kapsamında bugün saat 20.30’da Reisdere Köy Meydanı’nda, Aegean Band konser verecek.

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BİR ALINTI

Barış Kaşıkçı’dan: Çok sevdiğin ama geri döndüremeyeceğin kişilerin en kötü yanı; onları her hatırladığında, seni tekrar tekrar terk etmeleridir! (Tolstoy)