Merhamet sömürüsüyle para isteyene dikkat

DOKTOR Behçet Uz Çocuk Vakfı Başkan Yardımcısı Mustafa Varhan’dan çok önemli uyarı: “İzmir ve civar illerde, bazı kimseler Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi’ndeki onkoloji hastası çocuklar veya hasta bir çocuğun kemik iliği nakli için yardım topladıkları kandırmacasıyla para isteyip, dergi satmaktadır.



DÖNEM DÖNEM ÇIKIYORLAR

Bu, asla doğru değildir, tamamen kendilerine çıkar sağlamaktadırlar. Bunlara katiyen itibar etmeyiniz. Hiçbir ciddi dernek veya vakıf, sokaklarda dergi satarak çocuklarımız için yardım toplamaz. Bu kimselere lütfen para vermeyin.” Dönem dönem böyle merhamet sömürücüleri ortaya çıkabiliyor. Aman dikkat!

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BİR ANKET SÜRÜYOR

Bornova’nın en önemli

sorunları nelerdir

SOSYAL medyada ‘Bornova İçin Çözümler’ adıyla herkese açık bir grup kuruldu. Burada Bornova’yla ilgili etkinlikler, duyurular, sorunlar yer alıyor. Grubun kurucusu Murat Gökerti, geçenlerde, ‘Bornova’mızda yaşamımızı olumsuz etkileyen en önemli sorunlar sizce hangisidir’ başlıklı bir anket başlattı. Gökerti’nin, ‘Bornova Bizim Evimiz’ diyen herkesin içtenlikle katılmasını istediği anketteki sorun sıralaması, katılımcıların yanıtına göre değişiyor. İşte anketteki sorunların son sıralaması:



KALDIRIM İLK SIRADA

* Yaya kaldırımlarının işgali,

* Otopark eksikliği (Yeraltı otoparklarının yapılmaması),

* Suriyeli göçmenlerin yerleşim yerlerinin belirlenememesi. Rekreasyon alanlarının işgali,

* Yollarda yağmur suyu rögarlarının eksik ya da yanlış yerde olması,

* Şehir içi trafiği,

* Nikah salonu, vergi dairesi gibi kamu ve sosyal tesislerinin trafik, park sorunu,



VURDUMDUYMAZLIK DA VAR

* Eski yapıların korunamaması,

* Sokaklarda çöp, moloz sorunu,

* İnsanımızın vurdumduymazlığı,

* Çarpık kentleşme, imar düzensizliği,

* Elektrikli bisiklet ve motosikletlerin bilinçsizce dolaşması.

Etkililerin, yetkililerin dikkatine sunulur.

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BİR DUYGULU ÖVGÜ

O görevliye

helal olsun

HÜRRİYET İzmir Bina Müdürü Murat Gökerti’den bir başka konuda da övgü var: “İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşeri İletişim Merkezi (HİM) birimi geçen pazartesi sabahı beni çok duygulandırdı, haftaya daha umutlu başladım. İşe gelirken liman viyadükleri üstünde direğe asılı yırtık Türk bayrağının alınması için HİM’e ‘Sokakgaste’ olarak tweet attım, çok kısa sürede işleme aldıklarını bildirdiler.

CEVAPTAKİ VURGU

“Yırtılan bayrağımız bulunduğu yerden alındı” cevabıydı önemli olan. Lafım, cevap yazarken, ‘Bayrağımız’ diye vurgulayan kişiye. Bin kere helal olsun sana. Böyle gençlerimizin olduğunu görünce çok duygulandım.”

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BİR DOĞRU HİZMET

BOSPA’ya otopark

tam isabet olmuş

30 Aralık 2016’daki “yeni yıl” yazımın bir bölümünde Karşıyaka’da tramvayın deneme seferine katıldığımı belirtip şöyle demişim: “O gün ünlü Bostanlı Pazarı (BOSPA) kurulmuştu. Çevrede sohbet ettiklerimizin önemli bir önerisi var: ‘Kocaman yerde haftada bir gün pazar kuruluyor. Diğer günler bu alan otopark olarak kullanılamaz mı?’ Ve şimdi Karşıyaka Belediyesi, Bostanlı Pazarı’nı çarşamba ve perşembe günleri dışında 700 araçlık ücretsiz otopark olarak hizmete sokmuş. Fazla söze gerek yok. Aklın yolu bir.

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BİR ‘BU DA NE’ GÖRÜNTÜSÜ

İnsaf yahu

SOSYAL medyadan aldım bu görüntüyü. Didim’de ünlü Altınkum civarında geçen haftadan bir sabah. Didimli bir dosta sordum, “Ne zaman çekilmiş” diye. “Yeni” diye yanıtladı. Buraları bu hale koyanlara sesleniyorum: “N’aptınız böyle? Size göre, ’Belediyenin işi ne, temizlesin’ mi?” Diyecek bir şey yok, yorum da. İnsaf yahu.

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BİR ALINTI

Engin Yavuz’dan: Hayat der ki; insanlara kendini defalarca anlatmak zorunda kalma. Ya oradan ayrıl ya da bildiğini oku... (Halk deyişi)