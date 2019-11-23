‘Memleket meselesi’ her zaman gündemde

İZMİR Ticaret Odası Meclisi Başkanı Selami Özpoyraz’ı anımsadım.
Yaklaşık 1,5 yıl önce bir meslek lisesindeki toplantıda nitelikli ara eleman bulmakta zorlandıklarından söz etmişti: “Özelde otomotivcilerin, genelde ise sanayicilerin en büyük ihtiyacı ara eleman. Mühendis istemediğiniz kadar var, lakin ara eleman, mavi yaka dediğimiz, işi sahada yapan, elini taşın altına sokan, doğrudan işe müdahale eden teknik eleman bulamıyoruz.”
KOÇ GRUBU’NUN PROJESİ
O zaman Özpoyraz’ın bu içten konuşmasına yer vermiş, Koç Grubu’nun yıllar önceki, “Meslek Lisesi Memleket Meselesi” projesini anımsattığını iletmiş ve önermiştim: “Grup, 2006’da Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle başlattığı projede ülke genelinde 8 bin öğrenciye burs vermişti. Bazı meslek okullarında özel dershane ve laboratuvarlar oluşturulmuştu. Ayrıca meslek liselerinde eğitim kalitesinin artırılması da hedeflenmişti. Çalışmalar şimdi ne aşamada bilemiyorum. Özpoyraz’ın vurguladığı ara eleman sıkıntısına çözüm için benzer bir girişimde bulunulamaz mı? İzmir Ticaret Odası önderlik yapabilir, meslek liselerine ilgiyi artırmak için girişimde bulunabilir. Meslek eğitiminin yaygınlaşması için kollar sıvanabilir, kampanyalar düzenlenebilir, burslar verilebilir. Hatta bu konuda, sürekli işbirliği mesajları verilen Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası ile ortak çalışma bile yapılabilir. Tabii ki Milli Eğitim’in konuya bakışının da önemi büyük. Gençlerin de ufkunu açacak ve iş dünyasının ara eleman sıkıntısına çözüm üretmeyi hedefleyecek böyle bir seferberliğe sıcak bakılır herhalde.”
YİNE AYNI YAKINMA
1,5 yıl öncesine neden mi döndüm? Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun aynı konudan yakınmış, ilçede mesleki eğitimli 5 bin nitelikli eleman gerektiğini vurgulamış. Haberi özetle yinelemekte yarar var:
Olgun, ‘İŞKUR hizmet noktamızda günde 100 civarı başvuru alıyoruz, ama hemen hemen hepsi üniversite mezunu. Üretimde çalışacak eleman bulmakta giderek zorlaşıyor’ demiş. Organize sanayi bölgesinde meslek lisesi kurulduğunu da anımsatmış Olgun:
BÖLGEYE FAYDASI YOK
“Ama öğrencilerin neredeyse yarısı uçak bakım bölümünde. Bölgemize faydası yok. Meslek liselerimizde 1980’den kalma ekipman ve yeniliğe ayak uyduramayan müfredat var, değişmesi gerekiyor. İlçedeki meslek liselerinin sanayicinin ihtiyacına cevap vermesi mümkün değil. En çok ihtiyacımız olan talaşlı üretimde çalışacak vasıflı eleman. Ama EML’nin metal bölümü her yıl kapanma tehlikesinde. Kontenjanlarda yanlışlıklar var, mesleki eğitimin önemi ve iş bulmadaki kolaylığı anlatılmıyor. Bölgemizin ara eleman ihtiyacına cevap verecek bölümlerin kontenjanları artırılmalı. Mesleki eğitim memleket meselesi. Ülkemizin geleceği üretimde. Üniversiteyi bitirmek gençlerimizi iş sahibi yapmaz.”
SIKINTI BUGÜN DE DEVAM
Nasıl bir yol izlendi, meslek eğitimine ağırlık verildi mi, bu konuda işbirliği projeleri geliştirildi mi? Açıkçası bilemiyorum. Ama 1.5 yıl sonrasında da yine nitelikli ara eleman sıkıntısı yakınması var. Ne diyeyim, yine o sloganı anımsatayım: “Meslek lisesi, memleket meselesi.”
BİR ÇALIŞMA
Didim Çamlık’ta
‘tedavi zamanı’
“DİDİM’in Gündeminde Neler Var” sitesinde yer alan ÖzgürSes’ten Mehmet Tevlim’in haberinden alıntı: “Didim Belediyesi’nin Orman Bölge Müdürlüğü’nden aldığı yetkiyle Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Çamlık’ta kuru ağaçları kesmeye başladı. Yaklaşık iki yıl önce çam kurdu zararlısı ile başlayan kurumalar yayılmış, yüzlerce ağacı etkilemişti. Kesimden sonra çok sık yerlerde seyreltme çalışması gerçekleşecek, daha sonra alana fıstık çamı fideleri dikilecek.”
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BİR ETKİNLİK
Bodrum’da ‘Uluslararası
Aydem Ultra Maratonu’
BODRUM Belediyesi himayesinde düzenlenecek, “4.Uluslararası Aydem Bodrun Ultra Maratonu”, bugün gerçekleştirilecek. Yurt içi ve dışı katılımcıların beklendiği maratonla çocukları ve gençleri spora teşvik ederek farkındalık oluşturmak, Bodrum’u uluslararası düzeyde koşu turizmiyle tanıtmak amaçlanıyor.
BELEDİYE MEYDANI’NDAN
Bugün saat 06.00’da Belediye Meydanı’nda kit dağıtımından sonra saat 07.00’den itibaren sırasıyla Aydem Bodrun Ultra, Bahçeşehir Çocuk, Bodrum İyi Hisset, Halikarnas ve Heredot arazi koşuları başlayacak. Maraton, Bodrum patikalarında devam edecek, ödül töreni saat 19.00’da Bodrum Kalesi’nde gerçekleşecek.
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BİR ALINTI
Biraz tebessüm (Sosyal medyadan)
‘Memleket meselesi’ her zaman gündemde
İZMİR Ticaret Odası Meclisi Başkanı Selami Özpoyraz’ı anımsadım.
Yaklaşık 1,5 yıl önce bir meslek lisesindeki toplantıda nitelikli ara eleman bulmakta zorlandıklarından söz etmişti: “Özelde otomotivcilerin, genelde ise sanayicilerin en büyük ihtiyacı ara eleman. Mühendis istemediğiniz kadar var, lakin ara eleman, mavi yaka dediğimiz, işi sahada yapan, elini taşın altına sokan, doğrudan işe müdahale eden teknik eleman bulamıyoruz.”
KOÇ GRUBU’NUN PROJESİ
O zaman Özpoyraz’ın bu içten konuşmasına yer vermiş, Koç Grubu’nun yıllar önceki, “Meslek Lisesi Memleket Meselesi” projesini anımsattığını iletmiş ve önermiştim: “Grup, 2006’da Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle başlattığı projede ülke genelinde 8 bin öğrenciye burs vermişti. Bazı meslek okullarında özel dershane ve laboratuvarlar oluşturulmuştu. Ayrıca meslek liselerinde eğitim kalitesinin artırılması da hedeflenmişti. Çalışmalar şimdi ne aşamada bilemiyorum. Özpoyraz’ın vurguladığı ara eleman sıkıntısına çözüm için benzer bir girişimde bulunulamaz mı? İzmir Ticaret Odası önderlik yapabilir, meslek liselerine ilgiyi artırmak için girişimde bulunabilir. Meslek eğitiminin yaygınlaşması için kollar sıvanabilir, kampanyalar düzenlenebilir, burslar verilebilir. Hatta bu konuda, sürekli işbirliği mesajları verilen Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası ile ortak çalışma bile yapılabilir. Tabii ki Milli Eğitim’in konuya bakışının da önemi büyük. Gençlerin de ufkunu açacak ve iş dünyasının ara eleman sıkıntısına çözüm üretmeyi hedefleyecek böyle bir seferberliğe sıcak bakılır herhalde.”
YİNE AYNI YAKINMA
1,5 yıl öncesine neden mi döndüm? Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun aynı konudan yakınmış, ilçede mesleki eğitimli 5 bin nitelikli eleman gerektiğini vurgulamış. Haberi özetle yinelemekte yarar var:
Olgun, ‘İŞKUR hizmet noktamızda günde 100 civarı başvuru alıyoruz, ama hemen hemen hepsi üniversite mezunu. Üretimde çalışacak eleman bulmakta giderek zorlaşıyor’ demiş. Organize sanayi bölgesinde meslek lisesi kurulduğunu da anımsatmış Olgun:
BÖLGEYE FAYDASI YOK
“Ama öğrencilerin neredeyse yarısı uçak bakım bölümünde. Bölgemize faydası yok. Meslek liselerimizde 1980’den kalma ekipman ve yeniliğe ayak uyduramayan müfredat var, değişmesi gerekiyor. İlçedeki meslek liselerinin sanayicinin ihtiyacına cevap vermesi mümkün değil. En çok ihtiyacımız olan talaşlı üretimde çalışacak vasıflı eleman. Ama EML’nin metal bölümü her yıl kapanma tehlikesinde. Kontenjanlarda yanlışlıklar var, mesleki eğitimin önemi ve iş bulmadaki kolaylığı anlatılmıyor. Bölgemizin ara eleman ihtiyacına cevap verecek bölümlerin kontenjanları artırılmalı. Mesleki eğitim memleket meselesi. Ülkemizin geleceği üretimde. Üniversiteyi bitirmek gençlerimizi iş sahibi yapmaz.”
SIKINTI BUGÜN DE DEVAM
Nasıl bir yol izlendi, meslek eğitimine ağırlık verildi mi, bu konuda işbirliği projeleri geliştirildi mi? Açıkçası bilemiyorum. Ama 1.5 yıl sonrasında da yine nitelikli ara eleman sıkıntısı yakınması var. Ne diyeyim, yine o sloganı anımsatayım: “Meslek lisesi, memleket meselesi.”
BİR ÇALIŞMA
Didim Çamlık’ta
‘tedavi zamanı’
“DİDİM’in Gündeminde Neler Var” sitesinde yer alan ÖzgürSes’ten Mehmet Tevlim’in haberinden alıntı: “Didim Belediyesi’nin Orman Bölge Müdürlüğü’nden aldığı yetkiyle Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Çamlık’ta kuru ağaçları kesmeye başladı. Yaklaşık iki yıl önce çam kurdu zararlısı ile başlayan kurumalar yayılmış, yüzlerce ağacı etkilemişti. Kesimden sonra çok sık yerlerde seyreltme çalışması gerçekleşecek, daha sonra alana fıstık çamı fideleri dikilecek.”
---------------
BİR ETKİNLİK
Bodrum’da ‘Uluslararası
Aydem Ultra Maratonu’
BODRUM Belediyesi himayesinde düzenlenecek, “4.Uluslararası Aydem Bodrun Ultra Maratonu”, bugün gerçekleştirilecek. Yurt içi ve dışı katılımcıların beklendiği maratonla çocukları ve gençleri spora teşvik ederek farkındalık oluşturmak, Bodrum’u uluslararası düzeyde koşu turizmiyle tanıtmak amaçlanıyor.
BELEDİYE MEYDANI’NDAN
Bugün saat 06.00’da Belediye Meydanı’nda kit dağıtımından sonra saat 07.00’den itibaren sırasıyla Aydem Bodrun Ultra, Bahçeşehir Çocuk, Bodrum İyi Hisset, Halikarnas ve Heredot arazi koşuları başlayacak. Maraton, Bodrum patikalarında devam edecek, ödül töreni saat 19.00’da Bodrum Kalesi’nde gerçekleşecek.
-----
BİR ALINTI
Biraz tebessüm (Sosyal medyadan)