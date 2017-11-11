Lafla turizm gemisi yürümez

Son yıllarda çeşitli nedenlerle sıkıntılar var, aşılması için çaba gerekiyor. Ve turizm denilince aklıma DOKTOB geliyor. Yani Dalaman Ortaca Köyceğiz Otelciler ve İşletmeciler Birliği. Neden mi? En dar zamanda yılmadılar, yeni pazarlar bulmak için seferber oldular. “Ahhh, vahhh” demediler. Önemli bir adım atmayı da başardılar. Tabii ki devlet ve Muğla Ticaret Odası gibi kuruluşların desteğiyle...

Genel kurul gerçekleşti

DOKTOB Başkanı Yücel Okutur, sektörün en karamsar döneminde umudunu yitirmedi. Sonuç: Hindistan Seyahat Acenteleri Federasyonu’nun (TAFI) olağan kongresi Ortaca’da gerçekleşti. Yaklaşık 650 Hint acente temsilcisinin katıldığı genel kurulda DOKTOB adına konuşan Fulya Okutur, TAFI’nın 22 milyon turisti barındırdığını vurgulamış, “Kongre Muğla’nın dünya ülkelerine açılımı oldu” demiş.

Hint sayısını artırmak

TAFI Başkanı Praveen Chuch ise Türkiye’ye gelecek Hint turist sayısını artırmayı amaçladıklarını vurgulamış. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da Hint turistlerin yeni hedefi olmak için ilişkileri geliştirmek istediklerini söylemiş. (Bu arada TÜRSAB, TÜROFED gibi üst kuruluşlar bu çabalara destek verdi mi, bilemiyorum.)

Önemli görev düşüyormuş

İzmir’e gelelim. Adnan Menderes Havalimanı’nın gerçek potansiyelinde kullanılmadığına dikkat çekilmiş. Kim çekmiş? Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler: “12 milyon yolcuyu ağırlama potansiyeline sahip havaalanımız bugün maalesef 4.5 milyon potansiyelle hizmet veriyor. Bu konuda İZTAV (İzmir Tanıtım Vakfı) ve Büyükşehir Belediyesi’ne önemli görev düşüyor.”

Haberlerden kıyaslama

Bu söylemleri gazete haberlerinden aktardım. Bir yanda en sıkıntılı dönemde yeni pazar için önemli adım atılmasına öncülük eden DOKTOB. Diğer yandan İzmir’e gelen yolcu sayısının artması için Büyükşehir ve İZTAV’ı göreve çağıran bir turizm kuruluşunun yöneticisi.

Herkes çaba gösteriyor

Zaman, sektörün rahatlaması için uzun tatil bekleme zamanı değil. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş turizm için daha çok çaba ve farklı ülkelerden turist gerektiğini vurguluyor. İZFAŞ ve TÜRSAB 7-11 Aralık’ta, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 11. Travel Turkey’i düzenleyecek. Partner ülke Ukrayna, kent ise Nevşehir... Aynı tarihlerde Gastronomi Kongresi de düzenlenecek. Birçok ülkeden heyetler ve anlaşmalar bekleniyor.

Açıklansın herkes bilsin

Böyle bir dönemde, sormazlar mı ETİK’e? “Orayı, burayı göreve çağıracağınıza, turizmde sıkıntıların aşılması, yeni pazarlar bulunması için ne yaptınız, yapıyorsunuz?” Gerçekten bilmek isteriz... (Son olarak İngiltere’de Londra Turizm Fuarı’nda kenti temsil eden heyette İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) İzmir Valiliği, İzmir Ticaret Odası, TÜRSAB’la birlikte ETİK de yer aldı. Bakan Numan Kurtulmuş’un ziyaret ettiği standı da İZKA hazırladı.)

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Unutmayız, unutturmayız…







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SÖZ SİZİN

BİR ÖNEMLİ UYARI



Tramvay duraklarındaki

direklere dikkat gerek

GEÇENLERDE Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’ndaki Vali Konağı durağında otobüsten indim. Gözüm deniz tarafında yapılan tramvay durağına takıldı. Durak gayet şık. Ama o da ne? Boru direkleri kararmaya, hatta paslanmaya başlamış. Herhalde deniz suyu olumsuz etkiliyor. Daha tramvay çalışmadan duraklardaki boruların hali beni üzdü. Büyükşehir Belediyesi Hemşeri İletişim Merkezi’ne de ilettim. Dilerim önlem alınır. (Mahmut BALLAR-GÖZTEPE)

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BİR YAKINMA

Meydanın

haline bakın

BURASI Gediz Mahallesi olarak adlandırılan, Buca Belediyesi’ne bağlı bir bölge. Takriben 5 yıl önce meydan düzenlemesi yapıldı. Halen, resimde gördüğünüz çöplük ve toprak alan, Gediz Tıp Merkezi önü, yanda görülen Atatürk büstü, adeta bir saygısızlık anıtı... Yağımız mı, unumuz mu, şekerimiz mi yok? Neden helva yapamıyoruz? Buca Belediyesi’ne saygı ile sunuyorum. (Dr. Bülent GÜRCAN)

BİR ALINTI

Erdal Güçlü’den: Kaliteli yalnızlık, sahte kalabalıktan her zaman daha iyidir. (Thomas Stearns Eliot)