Kuş Cenneti en iyi şekilde korunuyor



YENİ KORUMA UYGUN GÖRÜLMÜYOR

“Gazetenizin 02.01.2018 tarihli nüshasında yer alan ‘İzmir’in Cenneti yargı yolunda’ başlıklı yazınızla alakalı aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Habere konu olan ve milli park olarak tescili talep edilen söz konusu saha içerisinde Gediz Deltası Ramsar Alanı (Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alan), Homa Dalyanı Yaban Hayatı Koruma Sahası ve 1. Derece Doğal SİT Alanı yer almaktadır. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzce, yönetimde çok başlılık oluşturmaması için birden fazla koruma statüsü olan yerlerde mevcut koruma statüsü kaldırılmadan yeni bir koruma statüsü kazandırılması uygun görülmemektedir.

GEREKEN NE VARSA YAPILMAKTADIR

Hali hazırda Gediz Deltası sadece ulusal ortamda değil Ramsar Alanı olması sebebi ile uluslararası ortamda korunan ve buna göre yönetilen ülkemizin 14 Ramsar Alanı’ndan biridir. Gerek İzmir Kuş Cenneti’nde gerekse de ülkemizin diğer yerlerinde yaşayan yaban hayvanlarının hakkı Bakanlığımız tarafından ziyadesiyle savunulmakta ve onların hayatlarını en iyi şekilde idame ettirmeleri için gereken ne varsa yapılmaktadır.

ENDİŞELENECEK BİR DURUM YOK

Kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan ‘milli park ilan edilmez ise korunamaz’ şeklindeki algı mesnetsiz olup endişelenecek bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Bakanlığımız, ülkemizdeki diğer sulak alanlarda olduğu gibi burada da Bütüncül Yönetim Planı çerçevesinde çalışmalarına devam ederek İzmir Kuş Cenneti’ni en iyi şekilde korumaya devam edecektir. Sizin ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi maksadıyla bilgilerinize sunulur.”

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BİR İŞBİRLİĞİ ÖRNEĞİ

Manisa WEB TV’de

aşama aşama başarı

MANİSA Büyükşehir Belediyesi, basın ve yayın alanında büyük aşama yaptı. Bunda İzmirli iki gazetecinin payı büyük. Barış Yengiloğlu yönetimindeki Manisa Büyükşehir Belediyesi Televizyonu, sekiz ay önce yayına başladı. Manisa Büyükşehir Gazetesi’nin yönetiminde de Tamer Sanverir var. Başkan Cengiz Ergün’ün desteğiyle kurulan televizyon 24 saat yayında. Ve bilgi notuna göz atalım:

İZMİR’LE ORTAK EKİP

“Yasa gereği yalnız internetten yayın yapabilen, uydu ve diğer platformlara çıkamayan Manisa WEB TV’de bir televizyonda olması gereken son teknoloji ekipman, büyük bir stüdyo mevcut. Ekip de İzmir ve Manisa ortaklığıyla oluşmuş.

NE YAYINLAR VAR

Belediye televizyonunda ne yayınlanır? Başkan Ergün’ün ayda bir belediye hizmetlerini anlattığı, halkın sorularını yanıtladığı ‘Başkanla Başbaşa’ programı. Manisa sporunun nabzını tutan programlarla maçların naklen yayınları. Her hafta daire başkanları, ilçe belediye başkanlarının katıldığı ‘Kent Vizyonu’ ve ‘Yerelden Yönetim’ adlı bilgilendirme, sorun çözme programları. Manisa’da yapılan etkinlik, açılış, konserler ve haberlerin canlı yayınları.

ÇOK FARKLI GAZETE

Halkın sesini duyurduğu, yöresel lezzetler ve tarihi güzelliklerin tanıtıldığı programlar. Kentin bir görüntü arşivinin de oluştuğunu unutmamak gerekir. Belediye ihaleleri ile meclis toplantıları da canlı yayınlanıyor.

Medya çalışanlarına iş kapısının açılması da çok önemli. Televizyonun yayına geçmesinde Basın Danışmanı Cihad Taysi’yi de unutmamak lazım. www.manisawebtv.com ya da www.manisa.bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin gazetesi de benzerlerinden çok farklı.”

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SÖZ SİZİN



BİR YENİ DÜZENLEME ELEŞTİRİSİ

Alsancak Garı önündeki

kavşak yetersiz kalacak

TRAMVAY raylarının döşenmesi için, Alsancak Garı’nın önündeki göbek kaldırıldı. Yerine yapılan kavşak düzenlemesinde ise eski durumundan farklı yapılmakta olan gidiş ve dönüşler, tümüyle değiştirildi, yeni uygulama yetersiz kalacak gibi görünüyor.

Örneğin, Talatpaşa Bulvarı ve Şair Eşref Bulvarı’ndan gelen araçlar Atatürk Caddesi (Kordon) yönüne sapamayacak. O tarafa gitmek için Liman Caddesi’nden Arkas binasına kadar gidip oradaki köprü altından U dönüşü yaparak geri gelinmesi ve meydandan Kordon yönüne giriş yapılması gerekiyor.

ZATEN TRAFİK ÇOK YOĞUN

Bunun birçok sakıncası var. Birincisi: Liman Caddesi zaten trafik yoğunluğu olan bir yer. Bu trafiğin içine bir de Kordon tarafına gidecek araçların sokulması ne kadar mantıklı? İkincisi: Bu yöredeki otoparkların tümü Atatürk Caddesi ve yan yolları üzerinde. Park etmek isteyen araçlar, neden döndürülüp dolaştırılacak?

TRAMVAYA KARŞI DEĞİLİZ AMA

Eskiden göbek çevresinden her yöne gidiş vardı. Neden değiştiğini açıklamak zor. Bunun tramvay ile ilişkisini de anlamak zor. Yanlış anlaşılmasın, tramvaya karşı değiliz. Toplu taşımada raylı sistemler elbette çağdaş uygulamalardır. O ayrı bir konu. Ama, yeni düzenleme tam bir fiyaskodur. Ve buna çevredeki, özel araç sahipleri, taksiciler, dolmuş şoförleri ve konuştuğumuz herkes karşı. Belki de ileride, burası tekrar sökülüp, yeniden yapılacaktır, ama harcanan paralar da boşa gitmiş olacak. Yol yakınken projenin yeniden ele alınıp revize edilmesinde yarar vardır. Dr. Müh. Haluk GÜNERMAN



Çöp atacak

yer olmayınca



BURASI Mavişehir Bölgesi, Gediz Deltası’nın Körfez’le buluştuğu ve binlerce flamingo, albatros, turna ve diğer türlerin üreme ve yaşama alanı. Bir tane bile çöp atacak nokta yok. Tabii ki, çöpü buralara atmak için sebep değil, ama lütfen acil tedbir. Azmi ARI

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BİR ALINTI

Nermin Karakuş’tan: İnsanlar asla söyledikleri kadar meşgul değillerdir. İnsanların öncelikleri vardır ve bazen sıra sana gelmez. Paul Auster