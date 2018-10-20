Kültürpark’a AVM veya rezidans dikmeye kimse cesaret edemez

HÜRRİYET EGE’de Selim Türsen’in bir yazısı vardı, sosyal medyayla ilgili, özetliyorum: “Artık sadece eş, dost değil, şehirde, ülkede olup bitenler de sosyal medyadan takip edilir oldu.
Sosyal medyada takip ettiğiniz bir dostunuz ya da beğendiniz bir yazarın, sanatçının paylaştığı bir haber, bir anda size, sizden kendi takipçilerinize giderek geometrik hızla yüzlerce, binlerce, on binlerce kişiye ulaşabiliyor.
GÜLÜP GEÇTİM AMA...
Haber doğruysa ışık hızıyla yayılması güzel bir şey. Geçen hafta yakın bir arkadaşımın sosyal medya grubumuzda paylaştığı haberde, televizyonda reklamları yapılan rezidans ve AVM projelerinin Kültürpark’a yapılacağı gibi saçma bir yazı vardı. Gülüp geçtim. Sonra bu paylaşımın çok sayıda kişiye ulaştığını ve bayağı da ciddiye alındığını fark ettim. Haberin, bazı platformların bilgileri dışında adları kullanılarak sosyal medyada yayıldığı anlaşıldı. Yalan haber çok sayıda kişiye ulaştırılıp kafalar karıştırılmış oldu.
HOŞ OLMAYAN BİRİNCİLİK
Oxford Üniversitesi Reuters Enstitüsü’nün hazırlattığı 2018 Dijital Haber Medya Raporu’na göre, Türkiye sosyal medyada yalan haberde dünya birincisi. Araştırma 37 ülkeden 74 bin kişi ile görüşülerek yapılmış. Ne yazık ki Türkiye, haberlerdeki dezenformasyon oranı yüzde 49’la birinci sırada. Yanıltıcı haber konusunda Türkiye’yi yüzde 44 ile Yunanistan ve Malezya takip ediyor.
DİKKATLİ YAKLAŞMAK GEREK
Bu raporun ortaya koyduğu gerçek, Türkiye’de sosyal medyadaki haberlere şüpheyle yaklaşmak gerektiği. Ancak, yıllardır kendini ispat etmiş güvenilir kuruluş ve kaynakların haberlerini ciddiye almak gerek. Yoksa, ‘çamur at izi kalsın’ misali, kafalarda soru işareti yaratacak haberlerle kime, neye güveneceğimizi, inanacağımızı bilemez hale geliriz.
TARTIŞMAYA GÖZ YUMULMAZ
Kültürpark konusuna dönecek olursak. Ben kendi payıma İzmir’in akciğeri, nefes borusu olan Fuar’a rezidans ve AVM dikmeyi cesaret edecek birilerini hayal bile edemiyorum. Eminim ki, bugün olduğu gibi, bundan sonra Büyükşehir Belediye Başkanı olacak isimler de hangi partiden ve kim olursa olsun, İzmir’i ve İzmirlileri birazcık tanıyorlarsa, böyle düşüncelerin tartışılmasına bile izin vermeyeceklerdir.”
BÖYLE İDDİALAR ZEDELEYİCİ
Selim Türsen’in görüşlerine katılmamak mümkün değil. Sosyal medya çok önemli bir haberleşme ağı. Ancak zaman zaman Kültürpark’a AVM, rezidans yapılacağı gibi iddialar, bu önemli ağın güvenilir olma özelliğini ciddi şekilde zedeliyor. Nitekim Türsen’in değindiği iddiada taraf olan firma, söz konusu yatırımının Kültürpark’la ilgisi olmadığını anlatmak, açıklamak zoruna kaldı.
BU HAYALE İZMİRLİ İZİN VERMEZ
Türsen’in, “Fuar’a rezidans ve AVM dikmeyi cesaret edecek birilerine hayal bile edemiyorum” görüşünün altına da imza atarım. Ayrıca, İzmir’in Karşıyaka, Bornova, Üçkuyular, Balçova, Karabağlar çıkışlarında yeterince, hatta belki de gereğinden fazla alışveriş merkezi var, bazıları da bitmek üzere. Bu yüzden İzmir’in merkezinde kalan son yeşil alanının talan edilmesini, AVM ve rezidans dikilmesini bazıları ancak rüyalarında görür. Çünkü, buna başta yerel yöneticiler, İzmir’de yaşayan kimse izin veremez. Hani, “Bende o cesaret var” diye düşünen de varsa, hayal kırıklığına hazır olsun. Değil mi?
-----
SÖZ
SİZİN
BİR YAKINMA
Dönme dolap gibi olmuş.
Bornova Cumhuriyet Meydanı. Kaldırılması daha doğru olur kanısındayım. (Bornova İçin Çözümler - Murat Gökerti)
-----
BİR GÜZEL FESTİVAL
Üretici-vatandaş buluşması
(Gündoğdu Meydanı’nda bugün saat 14.00’te)
-----
BİR AÇILIŞ
Uzak bir kooperatiften
OVACIK Doğal Tohum Tüketim Kooperatifi’nin İzmir’deki satış yeri yarın saat 13.00’te açılıyor. (Mustafa Kemal Sahil Bulvarı No: 171/A)
-----
BİR ETKİNLİK
Haydi koşuya
AYDIN Büyükşehir Belediyesi, “RunAydın” adıyla Kuşadası’nda yarın 5 ve 10 kilometrelik koşu düzenledi. Bugün saat 12.30’dan itibaren koşuya katılacaklar Kuşadası İsmail Cem Barış ve Dostluk Parkı’nda kaydedilecek ve malzeme alacak. Başkan Özlem Çerçioğlu’nun herkesi katılmaya çağırdığı para ödüllü koşuyla ilgili ayrıntılı bilgi www.runaydin.com’dan alınabilir.
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BİR SERGİ
Çakaloz ve Yavuz’dan “Baktıkça”
Fotoğraf sergisi: Güzelbahçe Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde bugün saat 19.00’da.
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BİR ALINTI
Barış Kaşıkçı’dan: Benim için tek gerçekçi kişi, hayalperest olandır. Çünkü, o kendi gerçekliğinin tanığıdır. (Frederico Fellini)
Kültürpark’a AVM veya rezidans dikmeye kimse cesaret edemez
HÜRRİYET EGE’de Selim Türsen’in bir yazısı vardı, sosyal medyayla ilgili, özetliyorum: “Artık sadece eş, dost değil, şehirde, ülkede olup bitenler de sosyal medyadan takip edilir oldu.
Sosyal medyada takip ettiğiniz bir dostunuz ya da beğendiniz bir yazarın, sanatçının paylaştığı bir haber, bir anda size, sizden kendi takipçilerinize giderek geometrik hızla yüzlerce, binlerce, on binlerce kişiye ulaşabiliyor.
GÜLÜP GEÇTİM AMA...
Haber doğruysa ışık hızıyla yayılması güzel bir şey. Geçen hafta yakın bir arkadaşımın sosyal medya grubumuzda paylaştığı haberde, televizyonda reklamları yapılan rezidans ve AVM projelerinin Kültürpark’a yapılacağı gibi saçma bir yazı vardı. Gülüp geçtim. Sonra bu paylaşımın çok sayıda kişiye ulaştığını ve bayağı da ciddiye alındığını fark ettim. Haberin, bazı platformların bilgileri dışında adları kullanılarak sosyal medyada yayıldığı anlaşıldı. Yalan haber çok sayıda kişiye ulaştırılıp kafalar karıştırılmış oldu.
HOŞ OLMAYAN BİRİNCİLİK
Oxford Üniversitesi Reuters Enstitüsü’nün hazırlattığı 2018 Dijital Haber Medya Raporu’na göre, Türkiye sosyal medyada yalan haberde dünya birincisi. Araştırma 37 ülkeden 74 bin kişi ile görüşülerek yapılmış. Ne yazık ki Türkiye, haberlerdeki dezenformasyon oranı yüzde 49’la birinci sırada. Yanıltıcı haber konusunda Türkiye’yi yüzde 44 ile Yunanistan ve Malezya takip ediyor.
DİKKATLİ YAKLAŞMAK GEREK
Bu raporun ortaya koyduğu gerçek, Türkiye’de sosyal medyadaki haberlere şüpheyle yaklaşmak gerektiği. Ancak, yıllardır kendini ispat etmiş güvenilir kuruluş ve kaynakların haberlerini ciddiye almak gerek. Yoksa, ‘çamur at izi kalsın’ misali, kafalarda soru işareti yaratacak haberlerle kime, neye güveneceğimizi, inanacağımızı bilemez hale geliriz.
TARTIŞMAYA GÖZ YUMULMAZ
Kültürpark konusuna dönecek olursak. Ben kendi payıma İzmir’in akciğeri, nefes borusu olan Fuar’a rezidans ve AVM dikmeyi cesaret edecek birilerini hayal bile edemiyorum. Eminim ki, bugün olduğu gibi, bundan sonra Büyükşehir Belediye Başkanı olacak isimler de hangi partiden ve kim olursa olsun, İzmir’i ve İzmirlileri birazcık tanıyorlarsa, böyle düşüncelerin tartışılmasına bile izin vermeyeceklerdir.”
BÖYLE İDDİALAR ZEDELEYİCİ
Selim Türsen’in görüşlerine katılmamak mümkün değil. Sosyal medya çok önemli bir haberleşme ağı. Ancak zaman zaman Kültürpark’a AVM, rezidans yapılacağı gibi iddialar, bu önemli ağın güvenilir olma özelliğini ciddi şekilde zedeliyor. Nitekim Türsen’in değindiği iddiada taraf olan firma, söz konusu yatırımının Kültürpark’la ilgisi olmadığını anlatmak, açıklamak zoruna kaldı.
BU HAYALE İZMİRLİ İZİN VERMEZ
Türsen’in, “Fuar’a rezidans ve AVM dikmeyi cesaret edecek birilerine hayal bile edemiyorum” görüşünün altına da imza atarım. Ayrıca, İzmir’in Karşıyaka, Bornova, Üçkuyular, Balçova, Karabağlar çıkışlarında yeterince, hatta belki de gereğinden fazla alışveriş merkezi var, bazıları da bitmek üzere. Bu yüzden İzmir’in merkezinde kalan son yeşil alanının talan edilmesini, AVM ve rezidans dikilmesini bazıları ancak rüyalarında görür. Çünkü, buna başta yerel yöneticiler, İzmir’de yaşayan kimse izin veremez. Hani, “Bende o cesaret var” diye düşünen de varsa, hayal kırıklığına hazır olsun. Değil mi?
-----
SÖZ
SİZİN
BİR YAKINMA
Dönme dolap gibi olmuş.
Bornova Cumhuriyet Meydanı. Kaldırılması daha doğru olur kanısındayım. (Bornova İçin Çözümler - Murat Gökerti)
-----
BİR GÜZEL FESTİVAL
Üretici-vatandaş buluşması
(Gündoğdu Meydanı’nda bugün saat 14.00’te)
-----
BİR AÇILIŞ
Uzak bir kooperatiften
OVACIK Doğal Tohum Tüketim Kooperatifi’nin İzmir’deki satış yeri yarın saat 13.00’te açılıyor. (Mustafa Kemal Sahil Bulvarı No: 171/A)
-----
BİR ETKİNLİK
Haydi koşuya
AYDIN Büyükşehir Belediyesi, “RunAydın” adıyla Kuşadası’nda yarın 5 ve 10 kilometrelik koşu düzenledi. Bugün saat 12.30’dan itibaren koşuya katılacaklar Kuşadası İsmail Cem Barış ve Dostluk Parkı’nda kaydedilecek ve malzeme alacak. Başkan Özlem Çerçioğlu’nun herkesi katılmaya çağırdığı para ödüllü koşuyla ilgili ayrıntılı bilgi www.runaydin.com’dan alınabilir.
-----
BİR SERGİ
Çakaloz ve Yavuz’dan “Baktıkça”
Fotoğraf sergisi: Güzelbahçe Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde bugün saat 19.00’da.
-----
BİR ALINTI
Barış Kaşıkçı’dan: Benim için tek gerçekçi kişi, hayalperest olandır. Çünkü, o kendi gerçekliğinin tanığıdır. (Frederico Fellini)