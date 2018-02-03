Körfez Geçişi İzmir için çok gerekli mi

ULAŞTIRMA BAKANI: Hazırlıklar son aşamada

“Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İzmir Körfez Geçişi Projesi için hazırlıkların son aşamaya geldiğini açıkladı. Karşıyaka - Konak arasının 1 - 1,5 saat sürdüğünü, projenin devreye girmesiyle 10 dakikaya düşeceğini belirten Arslan şunları söyledi:

HEDEF 5 YILDA BİTİRMEK

(Burada hedefimiz, bu sene ihaleye çıkmak. Yaklaşık 5 yılda da bu projeyi bitirmek. Bu proje bir köprü, bir yapay ada içeriyor. Körfezi dolaşmadan çok kısa sürede geçme şansı olacak. Raylı sistem de olacak. En az 2,5 - 3 milyar dolarlık bir projeden bahsediyoruz. Ulaşım planına almamışlar, çünkü hayalleri almıyor. Olsun, biz yapar geçeriz. Projenin ‘yap-işlet-devret’ modeliyle ihale edilmesi için çalışmalar sürüyor.)”

PLATFORM BAŞKANI: Kafalar karıştırılıyormuş

İnciraltı 2. Nesil Platformu Başkanı Tayfun Karabulut, “Flamingolara dokunma”, “Gediz Deltası bitecek” gibi söylemlerle Körfez Geçişi hakkında İzmirli’nin kafasının karıştırılmaya çalışıldığını ileri sürdü. Mart 2017’de Körfez Geçişi’nin Gediz Deltası’na zarar vermeyeceğine karar verilerek, projeyenin onaylandığını belirten Karabulut, şu görüşleri dile getirdi:

LÜKS DEĞİL İHTİYAÇTIR

“Karşıyaka’dan Balçova’ya iki yaka araç ile 6 dakikada geçebilecek. Körfez Geçişi, artık İzmir’in lüksü değil, ihtiyacıdır. Kentin kuzey ve güney yakası arasında çok kısa sürede ulaşım sağlayarak, 31 kilometrelik sahil yolunu 12 km’ye, 55 km uzunluğundaki çevre yolunu ise 12 km’ye düşürecektir.”

TMMOB SÖZCÜSÜ: Tamamen rant projesi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Melih Yalçın, Körfez Geçişi Projesi’yle İnciraltı, Gediz Deltası ve körfezin ekolojik yapısının zarar göreceğini ileri sürerek şunları söyledi:

GÜNDE 30 BİN ARAÇ OLUR MU

“Körfez Geçişi, tamamen bir rant projesidir. İzmir’in 2030 yılını hedefleyen 1/100 binlik planlarda bile görünmeyen projeyle günde 30 bin aracın geçeceği varsayılıyor. Oysa bugün Çiğli-İnciraltı aksını içine alacak şekilde karayolundan giden araç sayısı ayda 45-50 bin arasındadır. Bu projeyle kent için geçiş değil, Yarımada’ya göç planlanıyor.”

BAŞKAN KOCAOĞLU: Karşı değilim ama

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, projeye asla karşı olmadığını, tüp geçiş önerdiklerini vurguluyor, “Projenin körfez hareketini engellememesi için 17 milyon metreküp ilave tarama gerekiyor. Bu yapılırsa bizim yine itirazımız yok” diyor. Kocaoğlu, projenin ulaşım ana planına alınmamasıyla ilgili eleştirileri de şöyle yanıtlıyor:

BİLİM İNSANLARI ÖNGÖRMEMİŞ

“Hükümetin kendi bilimsel çalışmalarına göre ‘yapacağım’ dediği konulara önerilerimizi bildiriyoruz. Ama hükümet bir yatırımda ısrar ederse, kentin geleceğiyle ilgili büyük zarar yoksa karşı çıkmıyoruz. Projenin önünü açmaya çalışmak ayrı bir şeydir. Bu, Büyükşehir Belediyesi’nin uzlaşıyla iş yapma yoludur. Ama master planda bilim insanları 2030 projeksiyonunda körfez geçişini öngörmüyorsa, fizibil bulmuyorsa, biz onu birilerinin gönlü olsun diye ulaşım master planına koyamayız. Bilim derse ki ‘koy’, memnuniyetle alırız.”

ÇEKİNCELER, SORULAR

Evet, İzmir Körfez Geçişi Projesi’yle ilgili bazı görüşler böyle... Daha önce de iletmiştim, bu projeye tereddütle bakıyorum, çekincelerim, sorularım var:

“Bu denli büyük maliyetli proje İzmir için çok gerekli midir? Bu proje günde kaç araç için planlanacaktır, bu kadar geçiş gerçekleşir mi? Söz konusu iki noktadan geçiş için bu denli büyük maliyet yerine araba vapuru takviyesi yeterli olmaz mıydı? Bu proje gerçekleşirse ‘Yüzülebilir Körfez’ hayaline veda eder miyiz? Gediz Deltası ve Kuş Cenneti gerçekten zarar görmez mi? Ek tarama yapılmazsa (17 milyon metreküplük) şimdi akıntı olmasına çalışılan Körfez, gelecekte bugünkü Efes Antik gibi, eski bir liman kentine dönüşür mü?

GEÇİŞ GARANTİSİ VERİLİR Mİ

Proje gerçekleşirse, geçiş paralı mı olacaktır? Paralı olacaksa yükleniciye geçecek araç garantisi verilecek midir? (Örneğin, devletin geçen yıl yüklenicilere Osmangazi Köprüsü için 1,5 milyar, Avrasya Tüneli için 123 milyon lira ödeyeceği söyleniyor. Benim gibi o köprüyü ve tüneli henüz görmeyenler bile yükleniciye teorik olarak borçlanmıştır.) İzmirli’nin bu geçiş için öngörülecek ücreti ödeyeceği mi varsayılıyor? (Dolara göre ücretlerdeki zamları düşünmek bile istemiyorum.)”

VE DE SON SÖZLE UMUT

Sonuç olarak, teknik bir uzman değilim. Ama İzmir’de yaşıyorum. “Çekincelerimi, sorularımı sıralamak hakkımdır” diye düşünüyorum. Dilerim olumlu ve mantıklı yanıtları vardır. Projeye illa ki başlanacaksa, zaten sözüm olamaz.

Son söz: Umarım İzmir ve İzmirli için en iyi karar verilir.

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BİR ÖRNEK DENETİM

O kamyonlara

büyük gözaltı

AYDIN Büyükşehir Belediyesi, hafriyat taşıyan kamyonları sıkı denetliyor. Kamyonların yerleri, izledikleri yol bir yıldır online olarak GPS üzerinden izleniyordu. Belirlenen yerler dışında hafriyat boşaltan sürücüler hakkında yasal işlem yapılıyordu. Şimdi, bu kamyonların hızları da denetleniyor. Sınırları aşanlar, polis ve jandarmaya bildirilerek haklarında yasal işlem yapılması sağlanıyor.

İZMİR’DE DE VAR MI

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu kamyonların belirlenen yerlere hafriyat boşaltmalarının sağlanıp, çevre kirliliğinin önlendiğini ve hız denetimiyle tehlike yaratmalarının engellendiğini bildirdi. Ne diyeyim? İzmir’de de çok sayıda hafriyat kamyonu trafikte. Böyle bir denetim var mı peki?

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SÖZ

SİZİN

BİR UYARI

Bakın ağaçlar

nasıl kullanılıyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’nın dikkatine... Yer: Çankaya. Fotoğraf: Gürol Tulunay

BİR ALINTI

Barış Kaşıkçı’dan: Ne yaparsan yap, nasıl yaşarsan yaşa, ama gülebilmek için birini ağlatma ve çıkarların için hiç kimseyi satma. (Balzac)