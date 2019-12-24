Kömürde kalite denetimi ara vermeden devam

GEÇENLERDE “Havamız acaba temiz midir?” demiş, kirliliğe karşı denetimlerin ne aşamada olduğunu sormuştum. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden bu konuda bir haber edindim, iletiyorum:
“İzmir Büyükşehir Belediyesi, hava kirliliğini önlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, kömür satış yerlerini ve merkezi ısıtma sisteminde kömür kullanan apartmanları aralıksız denetliyor. Hava kirliliği denetim ekipleri, bu yılın ocak ile kasım ayları arasında 364 kömür satış yerinde bin 93 denetim yaptı. Kömür yakıtlı merkezi ısıtma sistemine sahip 380 apartmandaki denetim sayısı ise bin 287’yi buldu.
4 FİRMAYA PARA CEZASI
İzin belgesi olmadan satış yapan ya da yılda en az iki kez alınan numunelerin analizi sonucunda, sattığı kömürün standartlara aykırı olduğu tespit edilen dört firmaya Çevre Kanunu kapsamında 55 bin TL’lik idari para cezası kesildi. Standartlara aykırı kömürlerin satışı ise durduruldu.
NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Hava kirliliğinin önlenmesinde kaliteli yakıt kullanımı ve yakma sistemlerinin tekniğe uygun olması önem taşıyor. Denetim ekipleri, yurttaşlardan ve apartman yönetimlerinden baca temizliklerini zamanında yaptırmalarını istiyor. Yurttaşlar, kömürü tutuştururken odun kullanılması ve yakıt özelliği taşımayan boyalı ve cilalı malzemelerle plastik malzemelerin kesinlikle kullanılmaması konusunda uyarılıyor.”
Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin denetimi elbette çok önemli ve iç rahatlatıcı. Umarım hava kirliliği konusunda sorumlu olan her kurum ve kuruluş da, başta kaliteli kömür kullanımı olmak üzere, yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirir. Temiz hava solumak hepimizin dileği ve hakkı. Kolay gelsin.
BİR ETKİNLİK
İzmir’de ‘Beyaz
Sumo İnzivası’
BEYAZ Sumo (Shira Horesh) 27-20 Aralık’ta üç günlük (Sunak-Buluşma-Armağanlar) etkinliğine çağırıyor. Beyaz Sumo, İsrailli disiplinler-arası sanatçı ve şair Shira Horesh’in yarattığı bir kişilik. Daha önceki işleri ve ritüel çalışmaları sonucunda, sözde birbirinden apayrı alanlar sayılan sanatçı ve seyirci, sanat ve hayat arasındaki yabancılığı aşarak bunlar arasında oyuncul bir aracı işlevi görecek olan Beyaz Sumo karakterini ortaya çıkardı. Bu proje Açık Stüdyo ve K2 işbirliği ile K2UNA’daki bir konuk sanatçı programı dahilinde gerçekleştiriliyor. Daha ayrıntılı bilgi için: 0535 366 03 41 / Açık Stüdyo.
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BİR ÇAĞRI
Işılay Saygın’ın
anısını yaşatmak
Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi ile Kaynaklar Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği’nin işbirliğinde yarın saat 11.00’de Kaynaklar Söğütlük’te Işılay Saygın Hatıra Ormanı’nda törenle fidan dikilecek. Okul ve dernekten, Saygın’ın anısını yaşatmak isteyenlere çağrı var.
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SÖZ SİZİN
Camilerde tabure yasağı
çok insanı zorda bıraktı
DİYANET İşleri Başkanlığı, hastalık, engel, yaşlılık nedeniyle ayakta duramayan, eğilip kalkamayanların namaz kılmasını sağlamak için camilerde bulundurulan taburelere yasak getirdi. Camilerde artık tabure olmayacak. İhtiyacı olanlar yanlarında açılır-kapanır tabure getirip bunların yardımıyla namaz kılabilecek.
GETİREMEYEN NE YAPACAK
Peki bu karar alınırken engelliler, protezi bulunanlar, çok yaşlılar düşünüldü mü? Bu insanlar yanlarında nasıl tabure getirecek? Şimdiden bu yüzden camiye gelmekten vazgeçenler, kapıdan dönenler var. Böyle zorda olan ve portatif tabure getiremeyenlerin camide namaz kılması için acil çare düşünülmeli; önlem alınmalı. (Fedai Kaynarca)
BİR ALINTI
Barış Kaşıkçı’dan: Olgunlaşmak; kalbin daha hassas, kanın daha sıcak, zekânın daha işlek, ruhun daha huzurlu olması demektir. (Cemil Meriç)
Kömürde kalite denetimi ara vermeden devam
GEÇENLERDE “Havamız acaba temiz midir?” demiş, kirliliğe karşı denetimlerin ne aşamada olduğunu sormuştum. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden bu konuda bir haber edindim, iletiyorum:
“İzmir Büyükşehir Belediyesi, hava kirliliğini önlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, kömür satış yerlerini ve merkezi ısıtma sisteminde kömür kullanan apartmanları aralıksız denetliyor. Hava kirliliği denetim ekipleri, bu yılın ocak ile kasım ayları arasında 364 kömür satış yerinde bin 93 denetim yaptı. Kömür yakıtlı merkezi ısıtma sistemine sahip 380 apartmandaki denetim sayısı ise bin 287’yi buldu.
4 FİRMAYA PARA CEZASI
İzin belgesi olmadan satış yapan ya da yılda en az iki kez alınan numunelerin analizi sonucunda, sattığı kömürün standartlara aykırı olduğu tespit edilen dört firmaya Çevre Kanunu kapsamında 55 bin TL’lik idari para cezası kesildi. Standartlara aykırı kömürlerin satışı ise durduruldu.
NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Hava kirliliğinin önlenmesinde kaliteli yakıt kullanımı ve yakma sistemlerinin tekniğe uygun olması önem taşıyor. Denetim ekipleri, yurttaşlardan ve apartman yönetimlerinden baca temizliklerini zamanında yaptırmalarını istiyor. Yurttaşlar, kömürü tutuştururken odun kullanılması ve yakıt özelliği taşımayan boyalı ve cilalı malzemelerle plastik malzemelerin kesinlikle kullanılmaması konusunda uyarılıyor.”
Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin denetimi elbette çok önemli ve iç rahatlatıcı. Umarım hava kirliliği konusunda sorumlu olan her kurum ve kuruluş da, başta kaliteli kömür kullanımı olmak üzere, yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirir. Temiz hava solumak hepimizin dileği ve hakkı. Kolay gelsin.
BİR ETKİNLİK
İzmir’de ‘Beyaz
Sumo İnzivası’
BEYAZ Sumo (Shira Horesh) 27-20 Aralık’ta üç günlük (Sunak-Buluşma-Armağanlar) etkinliğine çağırıyor. Beyaz Sumo, İsrailli disiplinler-arası sanatçı ve şair Shira Horesh’in yarattığı bir kişilik. Daha önceki işleri ve ritüel çalışmaları sonucunda, sözde birbirinden apayrı alanlar sayılan sanatçı ve seyirci, sanat ve hayat arasındaki yabancılığı aşarak bunlar arasında oyuncul bir aracı işlevi görecek olan Beyaz Sumo karakterini ortaya çıkardı. Bu proje Açık Stüdyo ve K2 işbirliği ile K2UNA’daki bir konuk sanatçı programı dahilinde gerçekleştiriliyor. Daha ayrıntılı bilgi için: 0535 366 03 41 / Açık Stüdyo.
----------------
BİR ÇAĞRI
Işılay Saygın’ın
anısını yaşatmak
Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi ile Kaynaklar Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği’nin işbirliğinde yarın saat 11.00’de Kaynaklar Söğütlük’te Işılay Saygın Hatıra Ormanı’nda törenle fidan dikilecek. Okul ve dernekten, Saygın’ın anısını yaşatmak isteyenlere çağrı var.
------------
SÖZ SİZİN
Camilerde tabure yasağı
çok insanı zorda bıraktı
DİYANET İşleri Başkanlığı, hastalık, engel, yaşlılık nedeniyle ayakta duramayan, eğilip kalkamayanların namaz kılmasını sağlamak için camilerde bulundurulan taburelere yasak getirdi. Camilerde artık tabure olmayacak. İhtiyacı olanlar yanlarında açılır-kapanır tabure getirip bunların yardımıyla namaz kılabilecek.
GETİREMEYEN NE YAPACAK
Peki bu karar alınırken engelliler, protezi bulunanlar, çok yaşlılar düşünüldü mü? Bu insanlar yanlarında nasıl tabure getirecek? Şimdiden bu yüzden camiye gelmekten vazgeçenler, kapıdan dönenler var. Böyle zorda olan ve portatif tabure getiremeyenlerin camide namaz kılması için acil çare düşünülmeli; önlem alınmalı. (Fedai Kaynarca)
BİR ALINTI
Barış Kaşıkçı’dan: Olgunlaşmak; kalbin daha hassas, kanın daha sıcak, zekânın daha işlek, ruhun daha huzurlu olması demektir. (Cemil Meriç)