Kocaoğlu son sözünü söyledi mi acaba

“1 Ekim 2018, İzmir için çok önemli. Neden mi? Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bir aksaklık olmazsa, o gün CHP’den adaylıkla ilgili kararını açıklayacak.
Ya, ‘Varım, devam’ ya da ‘Benden bu kadar, tamam’ diyecek. Kocaoğlu’nun kararının çok büyük önemi var” demiştim bir süre önce.
DEĞİŞİM FIRSATTIR
Kocaoğlu, 1 Ekim’de kürsüye çıktı, önce 14,5 yıllık görevde yaşadıklarını özetledi. İzmir’in 150 yıllık belediye tarihinde en uzun süre görev yapan başkan olduğunu vurguladı. Ve o günden seçmeler:
“Hiçbir yerel yöneticinin hayal edemediği bir yola çıktık”, “Çalışırsanız, hemşehrinize güven verirseniz başarılamayacak hiç bir yol yoktur”, “Modası geçen değil, model olan kent yarattık”, “Hep dik durduk, İzmirli’nin başını öne eğdirmedik”, “Türk belediyecilik tarihinin en büyük operasyonu bize yapıldı. Kumpasa geldik. Sonunda hepsinden aklandık. Geç gelen adaletin adaletsizlik olduğunu anladık”, “Değişimde ısrarcıyım. Değişim tehdit değil fırsattır. Kimsenin adamı olmadım”, “Ne yaptıysam arkasında durdum. Önce devlet sonra parti için çalıştım...”
ZİRVEDE BIRAKMAK
Ve de 31 Mart 2019’da yapılması öngörülen yerel seçimde aday olmayacağını açıkladı. Kimseye kırgın olmadığını söyledi, “Zirvedeyken bırakmasını bilmek gerek” dedi. “Tarlada izi olmayanın harmanda sözü olmaz” diyerek, yerine aday olacak kişi konusunda “sorulursa” fikrini söyleyebileceğini vurguladı.
‘SENSİZ OLMAZ’ DENİRSE
Bir soru yönelttim, “Genel başkan, genel merkez adaylığınızda ısrarcı olursa ‘sensiz olmaz’ derse kararınız değişir mi” dedim. “Şimdilik böyle bir şey denmediğini, olmayan bir şeyi değerlendiremeyeceğini, olduğunda değerlendirebileceğini” söyledi. 1 Ekim’in anımsatmak istedim. Sonrasını herkes biliyor. CHP kamuoyunda isimler sıralanmaya başlandı. Belediye başkanları, iş insanları, milletvekilleri... Tek tek sıralamak istemiyorum... Ama anlaşılan o ki, İzmir Büyükşehir’i gönlünden geçiren çok kişi var. Sonunda mutlaka bir aday gösterilecek doğal olarak. Ama bu adayı Kocaoğlu’nun benimsemesi çok önemli bana göre...
GENEL MERKEZİN İŞİ ÇOK ZOR
Onun içine sinen, arkasında duracağı, kampanyasında koşturacağı birisi gerek sanki. Bu kim olur bilemem. Ama Aziz Kocaoğlu, topu CHP Genel Merkezi’ne attı. CHP yönetimi ne yapar, kimi aday gösterir, göreceğiz. Peki Kocaoğlu’na, “Görev senindir, sensiz olmaz” denir mi? Denirse, Kocaoğlu ne yanıt verir? Dedim ya top CHP’de ve işleri hiç de kolay değil.
-----
BİR ANIMSATMA
CHP’nin sokağa çıkacak
İzmir vekilleri listesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekillerine sokağa çıkarak vatandaşa ekonomik kriz ve çözüm önerilerini anlatması için talimatı vermiş, “Kahvelere gidin, ev ev gezin, esnafı ziyaret edin, vatandaşı dinleyin ekonomik krizi, bizim çözüm önerilerimizi anlatın” demiş. Bu talimat doğrultusunda İzmirlilere vekillerini anımsatayım dedim. Bazılarını elbette tanırlar da bazıları sürpriz olmasın. Kemal Kılıçdaroğlu, Tuncay Özkan, Selin Sayek Böke, Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, Mehmet Ali Çelebi, Kamil Okyay Sındır, Atila Sertel, Bedri Serter, Murat Bakan, Kani Beko, Tacettin Bayır, Ednan Arslan, Özcan Purçu.
-----
SÖZ
SİZİN
BİR İLGİNÇ BAĞIŞ
Tiyatro seven ilçeler
köyler aranıyor
SOYER Sanat Fabrikası’nın yaratıcısı Mehmet Refik Soyer’den duyuru: “Kentlere zorunlu göçün hızla arttığı bir dönemde hızla boşalan, kendi kültürünü kaybetmeye başlayıp yenisini koyamayan kırsalımızı canlandırıp yeşertecek olguların başında gelen kültür ve sanatın mihenk taşı tiyatromuzu ilçelere, köylere taşımak istiyoruz. İletişim: (0232) 486 34 00 - (0533) 687 50 48 m.r.soyer@hotmail.com - yerserce@hotmail com
Bağışlanacak bazı malzeme: Sahne, sinema perdesi, 190 kişilik koltuk, ses ve ışık tesisatı, bilet gişesi, ısıtma-soğutma ve hava kanalları.”
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BİR İLK UYGULAMA
Çocuklar için
‘askıda bilet’
GAZİEMİR Çocuk Tiyatroları Festivali ve İzmir Çocuk Tiyatroları Festivali Genel Sanat Yönetmeni Alper Akdeniz, ‘Askıda Bilet Kampanyası’ başlattı. Aralık ayına kadar sürecek uygulama, daha fazla çocuğun oyun izleyebilmesini amaçladığını belirten Akdeniz, “Biz tiyatrolarımızda yıllardır yaptığımız bir uygulamayı bu sene daha da yaygınlaştırmak istedik. Her kim sesimizi duyuyorsa, kim bir çocuğa bir oyun izletmek istiyorsa bileti alabilir. O bileti de askıya çıkarabilir. Askıda bilet için 0532 51 60 797 numaralı telefondan yer ayırtıp, temin
edebilirsiniz” dedi.
İŞTE OYUNLAR
Gaziemir Çocuk Tiyatroları Festivali 8-9-10 Ekim’de Gaziemir Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Çocuklar Renkli Düşler Kumpanyası, Nasreddin Hoca Günümüzde, Sakar Mucitler, Küçük Prens, Benim Güzel Pabuçlarım, Sihirbazın Çırağı, Kutup Misafirleri adlı oyunları
izleyebilecek.
-----
BİR ETKİNLİK
Kocaoğlu son sözünü söyledi mi acaba
“1 Ekim 2018, İzmir için çok önemli. Neden mi? Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bir aksaklık olmazsa, o gün CHP’den adaylıkla ilgili kararını açıklayacak.
Ya, ‘Varım, devam’ ya da ‘Benden bu kadar, tamam’ diyecek. Kocaoğlu’nun kararının çok büyük önemi var” demiştim bir süre önce.
DEĞİŞİM FIRSATTIR
Kocaoğlu, 1 Ekim’de kürsüye çıktı, önce 14,5 yıllık görevde yaşadıklarını özetledi. İzmir’in 150 yıllık belediye tarihinde en uzun süre görev yapan başkan olduğunu vurguladı. Ve o günden seçmeler:
“Hiçbir yerel yöneticinin hayal edemediği bir yola çıktık”, “Çalışırsanız, hemşehrinize güven verirseniz başarılamayacak hiç bir yol yoktur”, “Modası geçen değil, model olan kent yarattık”, “Hep dik durduk, İzmirli’nin başını öne eğdirmedik”, “Türk belediyecilik tarihinin en büyük operasyonu bize yapıldı. Kumpasa geldik. Sonunda hepsinden aklandık. Geç gelen adaletin adaletsizlik olduğunu anladık”, “Değişimde ısrarcıyım. Değişim tehdit değil fırsattır. Kimsenin adamı olmadım”, “Ne yaptıysam arkasında durdum. Önce devlet sonra parti için çalıştım...”
ZİRVEDE BIRAKMAK
Ve de 31 Mart 2019’da yapılması öngörülen yerel seçimde aday olmayacağını açıkladı. Kimseye kırgın olmadığını söyledi, “Zirvedeyken bırakmasını bilmek gerek” dedi. “Tarlada izi olmayanın harmanda sözü olmaz” diyerek, yerine aday olacak kişi konusunda “sorulursa” fikrini söyleyebileceğini vurguladı.
‘SENSİZ OLMAZ’ DENİRSE
Bir soru yönelttim, “Genel başkan, genel merkez adaylığınızda ısrarcı olursa ‘sensiz olmaz’ derse kararınız değişir mi” dedim. “Şimdilik böyle bir şey denmediğini, olmayan bir şeyi değerlendiremeyeceğini, olduğunda değerlendirebileceğini” söyledi. 1 Ekim’in anımsatmak istedim. Sonrasını herkes biliyor. CHP kamuoyunda isimler sıralanmaya başlandı. Belediye başkanları, iş insanları, milletvekilleri... Tek tek sıralamak istemiyorum... Ama anlaşılan o ki, İzmir Büyükşehir’i gönlünden geçiren çok kişi var. Sonunda mutlaka bir aday gösterilecek doğal olarak. Ama bu adayı Kocaoğlu’nun benimsemesi çok önemli bana göre...
GENEL MERKEZİN İŞİ ÇOK ZOR
Onun içine sinen, arkasında duracağı, kampanyasında koşturacağı birisi gerek sanki. Bu kim olur bilemem. Ama Aziz Kocaoğlu, topu CHP Genel Merkezi’ne attı. CHP yönetimi ne yapar, kimi aday gösterir, göreceğiz. Peki Kocaoğlu’na, “Görev senindir, sensiz olmaz” denir mi? Denirse, Kocaoğlu ne yanıt verir? Dedim ya top CHP’de ve işleri hiç de kolay değil.
-----
BİR ANIMSATMA
CHP’nin sokağa çıkacak
İzmir vekilleri listesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekillerine sokağa çıkarak vatandaşa ekonomik kriz ve çözüm önerilerini anlatması için talimatı vermiş, “Kahvelere gidin, ev ev gezin, esnafı ziyaret edin, vatandaşı dinleyin ekonomik krizi, bizim çözüm önerilerimizi anlatın” demiş. Bu talimat doğrultusunda İzmirlilere vekillerini anımsatayım dedim. Bazılarını elbette tanırlar da bazıları sürpriz olmasın. Kemal Kılıçdaroğlu, Tuncay Özkan, Selin Sayek Böke, Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, Mehmet Ali Çelebi, Kamil Okyay Sındır, Atila Sertel, Bedri Serter, Murat Bakan, Kani Beko, Tacettin Bayır, Ednan Arslan, Özcan Purçu.
-----
SÖZ
SİZİN
BİR İLGİNÇ BAĞIŞ
Tiyatro seven ilçeler
köyler aranıyor
SOYER Sanat Fabrikası’nın yaratıcısı Mehmet Refik Soyer’den duyuru: “Kentlere zorunlu göçün hızla arttığı bir dönemde hızla boşalan, kendi kültürünü kaybetmeye başlayıp yenisini koyamayan kırsalımızı canlandırıp yeşertecek olguların başında gelen kültür ve sanatın mihenk taşı tiyatromuzu ilçelere, köylere taşımak istiyoruz. İletişim: (0232) 486 34 00 - (0533) 687 50 48 m.r.soyer@hotmail.com - yerserce@hotmail com
Bağışlanacak bazı malzeme: Sahne, sinema perdesi, 190 kişilik koltuk, ses ve ışık tesisatı, bilet gişesi, ısıtma-soğutma ve hava kanalları.”
-----
BİR İLK UYGULAMA
Çocuklar için
‘askıda bilet’
GAZİEMİR Çocuk Tiyatroları Festivali ve İzmir Çocuk Tiyatroları Festivali Genel Sanat Yönetmeni Alper Akdeniz, ‘Askıda Bilet Kampanyası’ başlattı. Aralık ayına kadar sürecek uygulama, daha fazla çocuğun oyun izleyebilmesini amaçladığını belirten Akdeniz, “Biz tiyatrolarımızda yıllardır yaptığımız bir uygulamayı bu sene daha da yaygınlaştırmak istedik. Her kim sesimizi duyuyorsa, kim bir çocuğa bir oyun izletmek istiyorsa bileti alabilir. O bileti de askıya çıkarabilir. Askıda bilet için 0532 51 60 797 numaralı telefondan yer ayırtıp, temin
edebilirsiniz” dedi.
İŞTE OYUNLAR
Gaziemir Çocuk Tiyatroları Festivali 8-9-10 Ekim’de Gaziemir Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Çocuklar Renkli Düşler Kumpanyası, Nasreddin Hoca Günümüzde, Sakar Mucitler, Küçük Prens, Benim Güzel Pabuçlarım, Sihirbazın Çırağı, Kutup Misafirleri adlı oyunları
izleyebilecek.
-----
BİR ETKİNLİK