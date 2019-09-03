Kim ne derse desin ‘İşte İzmir farkı’

Sık yinelemek istemem bu sözü... Söyleyerek övünmekten de kaçınırım. Belki de sözün yalama olmasını istemiyorum. Ama çaresiz de kalabiliyor insan. Nereden mi geldik buraya? 18 Ağustos’ta yalnızca İzmir’in değil, ülkenin canını yakan orman yangınından. Efendim, duymuş ya da okumuşsunuzdur, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, meclisi yanan alanda toplantıya çağırdı. Büyükşehir Belediye Meclisi, 30 Ağustos gibi anlamlı bir günde, Menderes Devedüzü’nde tek gündemle olağanüstü toplandı. Tüm parti grupları, herhangi bir politik amaç gütmeden, toplantıya katıldı.
DÜNYADA İLK KEZ
Soyer, dünyada ilk kez bir meclisin yangın görmüş bir alanda toplandığını vurguladı. AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal ile Soyer, yanan alanların imara açılamaması konusunda, doğal olarak, karşılıklı görüşlerini iletti. Ancak ikisi de ağacın, ormanın siyaseti olmayacağı konusunda fikir birliğindeydi. Hızal, “Bize düşen görev, yaşanan felaketin sonuçlarını en kısa sürede nasıl giderebiliriz. Mesele bu alanın bir an önce, önceki ekolojik sisteme uygun hale getirilmesidir” dedi. AK Parti’li Hakan Yıldız da 5 yıl boyunca meclisin her 18 Ağustos’ta burada toplanmasını önerdi.
HAKLAR BAĞIŞ FONUNA
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kemal Sevinç de, “Ne yapılacaksa elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Her türlü sizin yanınızdayız” mesajı verdi. MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin, eylül ayı meclis huzur haklarının tamamını yanan alanların yeniden yeşillendirilmesi için oluşturulacak fona bağışlayacaklarını açıkladı.
FUAR’DA BÜYÜK KONSER
Soyer, her doğan İzmirli bebek için bir fidan dikileceğini vurguladı, şunları söyledi: “İzmirli çocuklarımız fidanlarıyla büyüyecek. Orman yangınlarına kısa vadeli bir heves olarak değil, uzun soluklu bakıyoruz. Orman yangınlarına farkındalığın artmasına çalışacağız. Stratejik planımıza İzmir ormanlarıyla ilgili yeni bir proje ekledik. 9 Eylül’de Fuar’da büyük destek konseri yapacağız. Sanatçılar para almayacak. 10 liraya izlenebilecek konserin geliri bağış kampanyamızın ilk adımı olacak. Akademik çalıştay gerçekleştireceğiz.”
KARARLAR OYBİRLİĞİYLE
Ve meclisin oybirliğiyle aldığı kararlar:
* Köylülerin gördüğü zararın belirlenmesi amacıyla hazırlanacak raporun bir sonraki toplantıda değerlendirilmesi.
* İzmir’de yangın riskinin azaltılması için farkındalık oluşturulması, belediyenin havadan ve karadan müdahale olanaklarının artırılması için, valilikten izin alınarak bir bağış hesabı açılması.
* Yalnızca Ege ve İzmir’e özgü ağaçların yetiştirildiği iklim dostu özel bir fidanlık kurulması.
HER BEBEK İÇİN BİR FİDAN
* Orman köylülerine yangınla mücadele için arazöz sağlanması.
* 3 bin 800 hektarlık alanda yeniden orman yeniden oluşturulması. Doğan her İzmirli bebek için bu alanda bir ağaç yetiştirilmesi.
Belki de çoğunuzun bildiği haberi yineledim. Bence çok da sakıncası yok. Çünkü, pek benzeri görülmeyen bir iş gerçekleştirildi. Başkan Tunç Soyer, yangın henüz söndürülmeden kolları sıvadı, meclisi ve İzmirliler’i “Gel, gör, koru” diyerek yanan alana çağırdı. İzmirliler ve Büyükşehir Meclisi çağrıya uydu. Meclis oybirliğiyle kararlar aldı. Bana da baştaki o sözü zorunlu söyleyerek noktalamak kaldı: “İşte İzmir farkı...”
BİR ESNAF GÖRÜŞÜ
Kantinciye destek
vatani bir görevdir
YİNE bir haber yineliyorum. İzmir Kantinciler Esnaf Odası, danışma ve değerlendirme toplantısı yapmış. İzmir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, “Kirasını, vergisini yanında çalıştırdığı işçisini maaşını veremeyen esnafımız var. Yetkililerimiz kantinciliğin nasıl yapılması gerektiğini esnafımıza öğretecek. Aksi takdirde kantinciye kimsenin şamar oğlanı muamelesi yapmasına müsaade etmeyiz” demiş.
DURUM VAHİM HERHALDE
Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Rasim Topçu da şöyle konuşmuş: “Yeni dönemle ilgili detaylı planlama yapılmadan kantinci esnafımıza hiçbir kuruluş ve kişinin yüklenmeye hakkı yoktur. Ağır kiralar, vergiler ve yükselen girdi maliyetleri karşısında ayakta durma gayreti gösteren kantincimize destek vermek vatani bir görevdir ve sorumluluktur.”
İş yapan her kesimin yaşadığı, karşılaştığı güçlükler var elbette. Ama birlik ve oda başkanlarının bu çıkışını okuyunca, “Kantinciler için durum vahim herhalde” diye düşündüm. Herkese kolay gelsin.
SÖZ SİZİN
BİR UYARI
Hilton Oteli’nin uzun süre kapalı olan eski girişindeki ilave yapılan çelik konstrüksiyonlar engelli, engelsiz vatandaşlara engel teşkil ediyor. Hele görme engelliysen vah haline. (Sokakgaste)
BİR ALINTI
Barış Kaşıkçı’dan: Hep kötü olaylar, can sıkıcı yaşantılar tekrarlanıyordu... Güzellikler, bir kere görünüp kayboluyordu. (Oğuz Atay)
Kim ne derse desin ‘İşte İzmir farkı’
“İZMİR farkı...”
Sık yinelemek istemem bu sözü... Söyleyerek övünmekten de kaçınırım. Belki de sözün yalama olmasını istemiyorum. Ama çaresiz de kalabiliyor insan. Nereden mi geldik buraya? 18 Ağustos’ta yalnızca İzmir’in değil, ülkenin canını yakan orman yangınından. Efendim, duymuş ya da okumuşsunuzdur, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, meclisi yanan alanda toplantıya çağırdı. Büyükşehir Belediye Meclisi, 30 Ağustos gibi anlamlı bir günde, Menderes Devedüzü’nde tek gündemle olağanüstü toplandı. Tüm parti grupları, herhangi bir politik amaç gütmeden, toplantıya katıldı.
DÜNYADA İLK KEZ
Soyer, dünyada ilk kez bir meclisin yangın görmüş bir alanda toplandığını vurguladı. AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal ile Soyer, yanan alanların imara açılamaması konusunda, doğal olarak, karşılıklı görüşlerini iletti. Ancak ikisi de ağacın, ormanın siyaseti olmayacağı konusunda fikir birliğindeydi. Hızal, “Bize düşen görev, yaşanan felaketin sonuçlarını en kısa sürede nasıl giderebiliriz. Mesele bu alanın bir an önce, önceki ekolojik sisteme uygun hale getirilmesidir” dedi. AK Parti’li Hakan Yıldız da 5 yıl boyunca meclisin her 18 Ağustos’ta burada toplanmasını önerdi.
HAKLAR BAĞIŞ FONUNA
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kemal Sevinç de, “Ne yapılacaksa elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Her türlü sizin yanınızdayız” mesajı verdi. MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin, eylül ayı meclis huzur haklarının tamamını yanan alanların yeniden yeşillendirilmesi için oluşturulacak fona bağışlayacaklarını açıkladı.
FUAR’DA BÜYÜK KONSER
Soyer, her doğan İzmirli bebek için bir fidan dikileceğini vurguladı, şunları söyledi: “İzmirli çocuklarımız fidanlarıyla büyüyecek. Orman yangınlarına kısa vadeli bir heves olarak değil, uzun soluklu bakıyoruz. Orman yangınlarına farkındalığın artmasına çalışacağız. Stratejik planımıza İzmir ormanlarıyla ilgili yeni bir proje ekledik. 9 Eylül’de Fuar’da büyük destek konseri yapacağız. Sanatçılar para almayacak. 10 liraya izlenebilecek konserin geliri bağış kampanyamızın ilk adımı olacak. Akademik çalıştay gerçekleştireceğiz.”
KARARLAR OYBİRLİĞİYLE
Ve meclisin oybirliğiyle aldığı kararlar:
* Köylülerin gördüğü zararın belirlenmesi amacıyla hazırlanacak raporun bir sonraki toplantıda değerlendirilmesi.
* İzmir’de yangın riskinin azaltılması için farkındalık oluşturulması, belediyenin havadan ve karadan müdahale olanaklarının artırılması için, valilikten izin alınarak bir bağış hesabı açılması.
* Yalnızca Ege ve İzmir’e özgü ağaçların yetiştirildiği iklim dostu özel bir fidanlık kurulması.
HER BEBEK İÇİN BİR FİDAN
* Orman köylülerine yangınla mücadele için arazöz sağlanması.
* 3 bin 800 hektarlık alanda yeniden orman yeniden oluşturulması. Doğan her İzmirli bebek için bu alanda bir ağaç yetiştirilmesi.
Belki de çoğunuzun bildiği haberi yineledim. Bence çok da sakıncası yok. Çünkü, pek benzeri görülmeyen bir iş gerçekleştirildi. Başkan Tunç Soyer, yangın henüz söndürülmeden kolları sıvadı, meclisi ve İzmirliler’i “Gel, gör, koru” diyerek yanan alana çağırdı. İzmirliler ve Büyükşehir Meclisi çağrıya uydu. Meclis oybirliğiyle kararlar aldı. Bana da baştaki o sözü zorunlu söyleyerek noktalamak kaldı: “İşte İzmir farkı...”
BİR ESNAF GÖRÜŞÜ
Kantinciye destek
vatani bir görevdir
YİNE bir haber yineliyorum. İzmir Kantinciler Esnaf Odası, danışma ve değerlendirme toplantısı yapmış. İzmir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, “Kirasını, vergisini yanında çalıştırdığı işçisini maaşını veremeyen esnafımız var. Yetkililerimiz kantinciliğin nasıl yapılması gerektiğini esnafımıza öğretecek. Aksi takdirde kantinciye kimsenin şamar oğlanı muamelesi yapmasına müsaade etmeyiz” demiş.
DURUM VAHİM HERHALDE
Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Rasim Topçu da şöyle konuşmuş: “Yeni dönemle ilgili detaylı planlama yapılmadan kantinci esnafımıza hiçbir kuruluş ve kişinin yüklenmeye hakkı yoktur. Ağır kiralar, vergiler ve yükselen girdi maliyetleri karşısında ayakta durma gayreti gösteren kantincimize destek vermek vatani bir görevdir ve sorumluluktur.”
İş yapan her kesimin yaşadığı, karşılaştığı güçlükler var elbette. Ama birlik ve oda başkanlarının bu çıkışını okuyunca, “Kantinciler için durum vahim herhalde” diye düşündüm. Herkese kolay gelsin.
SÖZ SİZİN
BİR UYARI
Hilton Oteli’nin uzun süre kapalı olan eski girişindeki ilave yapılan çelik konstrüksiyonlar engelli, engelsiz vatandaşlara engel teşkil ediyor. Hele görme engelliysen vah haline. (Sokakgaste)
BİR ALINTI
Barış Kaşıkçı’dan: Hep kötü olaylar, can sıkıcı yaşantılar tekrarlanıyordu... Güzellikler, bir kere görünüp kayboluyordu. (Oğuz Atay)