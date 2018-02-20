Kentin merkezine özel aracıyla gelmekte ısrara sürpriz yakında

EFENDİM, bir süre önce seferlere başlayan Karşıyaka’dan sonra Konak Tramvayı da yolcularla buluştu. Geçen cuma günkü ilk seferde Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile basın temsilcileri vardı. O seferde ben de tramvaydaydım.



TRAMVAY ARTIK YAŞAMDA

Öncelikle düşündüm Konak Tramvayı’nda. Doğal olarak karşı çıkan, eleştiren, “Bu yatırım İzmir’e gerekli değildi” diyenler olacaktır. Tramvayın geciktiğini, çok gerekli olduğunu, trafiğe soluk aldıracağını savunanlar da. Ama bir gerçek var: Tramvay artık yaşamımızda. Öyle böyle değil, tarihi bir olaya tanıklık ettim. Üstelik Karşıyaka’daki ilk seferde de vardım. (Bu arada geçen Eylül ayında Agora’daki meclis toplantısında da tarihi bir olayı izleme olanağı bulmuştum.)



NE DENİLİRSE DENİLSİN

Halkapınar’dan başlayan Fahrettin Altay’da son eren Konak’ın seferi 50 dakika sürdü, duraklarda durulmadı doğal olarak. Seferde bir ara Başkan Kocaoğlu ile yan yana geldik. Kendisine söylemedim ama içimden şunlar geçti. Kocaoğlu’nu tramvayın, metronun özellikle Hatay’daki yapımı sırasında çok eleştirenler oldu. Acımasız, dayanaksız olmadıktan sonra, eleştiri bu kentte yaşayan herkesin hakkıdır. Her şeye karşın Kocaoğlu da, kent tarihine “İzmir’e tramvayı getiren, rayları uzatan adam” olarak geçecektir.

BÜYÜKŞEHİR’DEN SELAM

Kocaoğlu tramvayın ilk seferinde keyifliydi. Ne de olsa, uzun süren, yakınılan çalışmalar sona ermiş, vagonlar raylarla buluşmuştu. Yol boyunca pencereden selamladı, çoğunluğu tramvayı görüntüleyen vatandaşları. Büyükşehir Belediyesi önünden geçerken de çalışanlar pencerelerden bayraklarla selamladı ilk sefere katılanları. (Başkan Vekili Sırrı Aydoğan da kapıdaydı.)

SABIR İÇİN TEŞEKKÜR

Kolay değil, iki yılı aştı ray döşeme çalışmaları. Ayrıntılara çok girmek istemiyorum yazıldı, çizildi çünkü. Kocaoğlu, öncelikle çalışmalarda güçlük, sıkıntı yaşayan İzmirlilere sabırları için teşekkür etti. Ve de önemli notlarımdan:

RAYLI YERDE OTOBÜS YOK

* Raylı sistemin, tramvayın olduğu yerlerde otobüsler çalışmayacak. Yaklaşık 150 otobüs başka yerlere kaydırılacak. Fahrettin Altay, Lozan, Alsancak Garı aksında otobüs göremeyeceğiz özet olarak. Örneğin Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda tramvay tek toplu ulaşım aracı olacak. Ama Hatay-İnönü Caddesi’nde otobüs seferleri devam.

15 MARTTA ÜCRETSİZ BAŞLIYOR

* Konak’ta tramvayın deneme seferleri sürecek, ama yolcusuz. Vagonlara olası yolcu ağırlıklı kum torbaları konulacak, teknik ayarlamalar yapılacak. Ve de yolculu seferler 15 Mart’ta başlayacak, bir süre ücret alınmayacak.

YERALTINDA 2 SEÇİM KAZANDIK

* Dedim ya, Kocaoğlu keyifliydi. Hatay’daki metro, sonrasında tramvay ray döşeme çalışmalarını ve eleştirileri anımsatanlara, “Altyapıda, yeraltındayken iki kez seçim kazandım. Artık yerin üstüne çıkınca ne olacağını siz tahmin edin” karşılığını verdi gülerek. Hemen yine aday olacağı sinyalini verdi diye yorumlanmaması gerektiği kanısındayım, o andaki bir keyif yanıtıydı.

DEVREYE GİRİNCE BEDEL AÇIKLANIR

* Konak’taki tramvayın ilk seferinde aklımda kalan en önemli nokta. Başkan Kocaoğlu, tramvayın devreye girmesinden sonra özel aracıyla kent merkezine gelmekte ısrar edenlerin ne gibi bir bedelle karşılaşacağını yakında açıklayacaklarını vurguladı. Sonuç olarak tramvay seferi başlayınca merkeze özel araçlarıyla gelmekte direnenleri bir sürpriz bekliyor anlaşılan. “Ne olacak peki?” diyenlere, “Gerçekten bilmiyorum, ama adı üzerinde, sürpriz” karşılığını verebilirim ancak.

* Son sözüm de şu: Sürücüsüyle, yayasıyla, toplu ulaşım tercihiyle tramvaya alışmamız en fazla bir yıl sürer.

Yukarıdaki resme dair: Başkan Kocaoğlu ve Hürriyet Gazetesi Ege Temsilcisi Deniz Sipahi ile bir görevlinin verdiği bilgileri dinlediğimiz için gözlerimiz yukarıda. Başka bir şeye baktığımız yok.

BİR ETKİNLİK DUYURUSU



İzmir Tek Kişilik

Oyunlar Festivali



İZMİR Tek Kişilik Oyunlar Festivali 20 Şubat’ta başlıyor. 28 Şubat’ta sona erecek festivalde sekiz farklı etkinlik seyirciyle buluşacak. Bu yıl tiyatro dışında, çağdaş dans, mim ve müzik alanında sunumlar da yer alacak.

ERSÖZLÜ VE AKDENİZ

Festivalin sanat yönetmenliklerini çağdaş dansta Şafak Ersözlü, tiyatro, mim ve müzikte Ahmet Akdeniz üstlendi. Festivalin koordinatörü Akdeniz, İzmir Sanat, Sahne Salt ve İz Performance’de sunulacak etkinliklerin saat 20.00’de başlayacağını, İzmir’de üreten, yenilikler yapmaya çabalayan sanatçıları bir araya getirmenin amaçlandığını belirtti.

GELİR DAYANIŞMA FONU’NA

Ersözlü de 27 Şubat’ta İzmir Sanat’taki etkinliğin önemini vurguladı, “Budalasultan performansı Enstasis’in gişe geliri kısa süre önce yaşadığı sağlık sorunları yüzünden hastaneye yatırılan siya siyabent sanatçısı Bizon Murat ile dayanışma fonuna aktarılacak” dedi.

Biletix üzerinden satışa sunulan bilet fiyatları ise tam 30, öğrenci 25 lira olacak. Ayrıntılar (0232) 464 60 69 numaralı telefondan ve https://goo.gl/TVM8v7 internet adresinden öğrenilebilir.



SÖZ SİZİN



BİR YAKINMA



Hırsızlar boş evleri

gözlerine kestirdi



SİZE bir sorunumuzla ilgili yazıyorum ve yardımınızı rica ediyorum. Dikili’nin Çandarlı Mahallesi’nde yaz-kış ikamet ediyorum. Oturduğumuz sokakta 10 günde 8 eve hırsızlık için girildi. Can ve mal güvenliğimiz, hatta seyahat özgürlüğümüz engellenmekte.

ACİL EK ÖNLEM ŞART

Şöyle ki, girilecek korkusuyla İzmir’deki evime gidemiyorum. Tüm boş evlere giriliyor çünkü. Belli bir takip sonucu, aynı kişilerin pervasızca bu işe soyunduklarını düşünüyorum. Tabii ki yakalanmadıkları sürece endişemiz sürecek. Güvenlik güçleri ellerinden geleni yapmakta. Ancak mutlaka acil ek güvenlik önlemlerine gereksinim duymaktayız. (Recep Köfter)



BİR ALINTI

Emine Kantarcı’dan: Kimsenin gözlerinde böyle bir kalp görmedim. Aramadım da bir daha sende bulduğumu bir başkasında. (Haydar Ergüle)