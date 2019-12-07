Kamuda engelliye daha çok iş olanağı sağlansın

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Uluslararası Engelliler Günü’nde TBMM Başkanlığı’na bir yasa önerisi sunmuş. Sındır, işsizliğin vurduğu en büyük kesimin engelliler olduğunu belirterek iş yaşamında onlara ayrılan kontenjanın artırılmasını istemiş:
“Kamuda mevcut memur sayısı 3 milyon 280 bin 563 iken engelli kontenjanı yüzde 3 olarak uygulandığında istihdam edilmesi gereken sayı 98 bin 416’dir. Maalesef bu rakam Kasım 2019 itibariyle 55 bin 196. Engelli yurttaşlarımız için kamuda yüzde 3 olan kontenjanın yüzde 5’e; İş Kanunu’nda yüzde 4 olan kontenjanın da yine yüzde 5’e yükseltilmesi, onların ekonomik hayatta daha fazla yer almalarına olanak sağlayacak.”
PARTİ AYRIMI OLMADAN
Önerinin yasalaşması için destek de istemiş Sındır: “Parti ayrımı yapmaksızın elimizi taşın altına koyalım. Dezavantajlı yurttaşlarımız için hayatı güzelleştirmek, kolaylaştırmak hepimizin ortak görevi olduğu bilincinden aldığımız güçle teklifin yasalaşmasını umut ediyorum. Engelsiz bir yaşam mümkün.”
DİĞERİ DE HEMEN GELDİ
“Öneriye katılmamak mümkün değil, dilerim destek bulur” diye düşünürken bir haber ilişti gözüme. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç da yasa önerisi sunmuş TBMM’ye. Habere göre, onda da engellilere ayrılan kontenjanın yüzde 3’ten 5’e çıkarılması isteniyor, Sındır’inkinden farklı olarak, eğitimlerinin dikkate alınması da vurgulanıyor:
“Kamuda yaklaşık 57 bin engelli memur istihdam edildiği, sadece 13 bininin eğitim durumlarına göre çalıştığı, 44 bininin ise hizmet sınıfları kadrolarında görevlendirildiği belirtildi, ‘Engelli bireylerin yetkin olmadıkları alanlarda çalıştırılması, performans ve verimliliklerinin azalmasına, böylece iş arkadaşlarının ve amirlerinin nezdinde çalışmaktan aciz bireyler olarak görünmelerine sebep olmaktadır. Teklif, kamuda çalışan engellilerin eğitim durumlarına uygun kadrolara atanabilmeleri amacıyla hazırlanmıştır’ denildi.”
AKLIMA TAKILMADI DEĞİL
İki yasa önerisi de, engellilere daha çok iş olanağı sağlanmasını amaçlıyor. Teknik ayrıntıları bilemem ama, iki öneriye de kimse karşı çıkmaz diye düşünüyorum. Ancak aklıma takılmadı da değil. İki öneriyi de hazırlayan CHP’nin İzmir milletvekilleri. Üç aşağı, beş yukarı iki önerinin amacı da, içeriği de, gerekçesi de aynı gibi. Peki, aynı partiden, üstelik aynı kentten vekiller arasında iletişim, bilgi-görüş alışverişi yok mudur? Yasa önerileri hazırlanıp TBMM’ye sunulurken grup başkanvekillerine, yönetime haber verilmiyor mu? Aynı konudaki görüşler birleştirilerek iki yerine tek yasa önerisi hazırlanamaz mıydı?
AMA ÖNEMLİ OLAN ONLAR
Şimdi, “Ayrıntıyı geç, amaca bak. Takacak başka şey bulamadın mı” diyenler olabilir. Doğrudur. Belki de yapılan çok normaldir, işler böyle yürümektedir. Benim aklıma takılan da sadece bir ayrıntı. Vekillerden iyi bilecek halim yok ya. Sonuç olarak önemli olan engelliler. Dilerim iş olanakları artırılır, daha iyi yaşama kavuşmaları sağlanır. Engelli kardeşlerimiz mutlu olsun yeter. Kolay gelsin!
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BİR DUYURU PAKETİ
50. yıl heyecanı yaşanacak
‘Beyaz Ödül’ler verilecek
BALEV’in (Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı) geleneksel yıl sonu balosu ve “Beyaz Ödüller” töreni bugün saat 19.00’da Ege Palas Oteli’nde gerçekleşecek. Gecede İzmir Koleji’nin (Okulun BAL’dan önceki ismi)1969 mezunları da 50’nci yıllarını kutlayacak. Bu yılın ödüllerini alanlar şöyle: Beyaz Düşünce: Ertuğrul Sabah, Beyaz Yatırım: Umur Denizci, Beyaz Yorum: Onur Erdoğan ve Ant Aksan, Beyaz Yaşam: Adım Adım Platformu.
Çok önemli katkı
için haydi sergiye
Köstem Müzesi’nde
‘Zeytin Günü’
‘Dünya Zeytin Günü’ bugün saat 13.30’da Köstem Zeytinyağı Müzesi’nde panelle kutlanacak. “Global İklim Değişikliğinin Zeytincilik Sektörüne Etkileri” panelde yöneticiliği Uluslararası Zeytin Konseyi Başkanı Ümmühan Tibet, sunuculuğu Dr. Öznur Çetin üstlendi. Panelin konuşmacıları: İTÜ’den Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu ve Zeytincilik Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Nuran Varol.
Kamuda engelliye daha çok iş olanağı sağlansın
CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Uluslararası Engelliler Günü’nde TBMM Başkanlığı’na bir yasa önerisi sunmuş. Sındır, işsizliğin vurduğu en büyük kesimin engelliler olduğunu belirterek iş yaşamında onlara ayrılan kontenjanın artırılmasını istemiş:
“Kamuda mevcut memur sayısı 3 milyon 280 bin 563 iken engelli kontenjanı yüzde 3 olarak uygulandığında istihdam edilmesi gereken sayı 98 bin 416’dir. Maalesef bu rakam Kasım 2019 itibariyle 55 bin 196. Engelli yurttaşlarımız için kamuda yüzde 3 olan kontenjanın yüzde 5’e; İş Kanunu’nda yüzde 4 olan kontenjanın da yine yüzde 5’e yükseltilmesi, onların ekonomik hayatta daha fazla yer almalarına olanak sağlayacak.”
PARTİ AYRIMI OLMADAN
Önerinin yasalaşması için destek de istemiş Sındır: “Parti ayrımı yapmaksızın elimizi taşın altına koyalım. Dezavantajlı yurttaşlarımız için hayatı güzelleştirmek, kolaylaştırmak hepimizin ortak görevi olduğu bilincinden aldığımız güçle teklifin yasalaşmasını umut ediyorum. Engelsiz bir yaşam mümkün.”
DİĞERİ DE HEMEN GELDİ
“Öneriye katılmamak mümkün değil, dilerim destek bulur” diye düşünürken bir haber ilişti gözüme. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç da yasa önerisi sunmuş TBMM’ye. Habere göre, onda da engellilere ayrılan kontenjanın yüzde 3’ten 5’e çıkarılması isteniyor, Sındır’inkinden farklı olarak, eğitimlerinin dikkate alınması da vurgulanıyor:
“Kamuda yaklaşık 57 bin engelli memur istihdam edildiği, sadece 13 bininin eğitim durumlarına göre çalıştığı, 44 bininin ise hizmet sınıfları kadrolarında görevlendirildiği belirtildi, ‘Engelli bireylerin yetkin olmadıkları alanlarda çalıştırılması, performans ve verimliliklerinin azalmasına, böylece iş arkadaşlarının ve amirlerinin nezdinde çalışmaktan aciz bireyler olarak görünmelerine sebep olmaktadır. Teklif, kamuda çalışan engellilerin eğitim durumlarına uygun kadrolara atanabilmeleri amacıyla hazırlanmıştır’ denildi.”
AKLIMA TAKILMADI DEĞİL
İki yasa önerisi de, engellilere daha çok iş olanağı sağlanmasını amaçlıyor. Teknik ayrıntıları bilemem ama, iki öneriye de kimse karşı çıkmaz diye düşünüyorum. Ancak aklıma takılmadı da değil. İki öneriyi de hazırlayan CHP’nin İzmir milletvekilleri. Üç aşağı, beş yukarı iki önerinin amacı da, içeriği de, gerekçesi de aynı gibi. Peki, aynı partiden, üstelik aynı kentten vekiller arasında iletişim, bilgi-görüş alışverişi yok mudur? Yasa önerileri hazırlanıp TBMM’ye sunulurken grup başkanvekillerine, yönetime haber verilmiyor mu? Aynı konudaki görüşler birleştirilerek iki yerine tek yasa önerisi hazırlanamaz mıydı?
AMA ÖNEMLİ OLAN ONLAR
Şimdi, “Ayrıntıyı geç, amaca bak. Takacak başka şey bulamadın mı” diyenler olabilir. Doğrudur. Belki de yapılan çok normaldir, işler böyle yürümektedir. Benim aklıma takılan da sadece bir ayrıntı. Vekillerden iyi bilecek halim yok ya. Sonuç olarak önemli olan engelliler. Dilerim iş olanakları artırılır, daha iyi yaşama kavuşmaları sağlanır. Engelli kardeşlerimiz mutlu olsun yeter. Kolay gelsin!
--------
BİR DUYURU PAKETİ
50. yıl heyecanı yaşanacak
‘Beyaz Ödül’ler verilecek
BALEV’in (Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı) geleneksel yıl sonu balosu ve “Beyaz Ödüller” töreni bugün saat 19.00’da Ege Palas Oteli’nde gerçekleşecek. Gecede İzmir Koleji’nin (Okulun BAL’dan önceki ismi)1969 mezunları da 50’nci yıllarını kutlayacak. Bu yılın ödüllerini alanlar şöyle: Beyaz Düşünce: Ertuğrul Sabah, Beyaz Yatırım: Umur Denizci, Beyaz Yorum: Onur Erdoğan ve Ant Aksan, Beyaz Yaşam: Adım Adım Platformu.
Çok önemli katkı
için haydi sergiye
Köstem Müzesi’nde
‘Zeytin Günü’
‘Dünya Zeytin Günü’ bugün saat 13.30’da Köstem Zeytinyağı Müzesi’nde panelle kutlanacak. “Global İklim Değişikliğinin Zeytincilik Sektörüne Etkileri” panelde yöneticiliği Uluslararası Zeytin Konseyi Başkanı Ümmühan Tibet, sunuculuğu Dr. Öznur Çetin üstlendi. Panelin konuşmacıları: İTÜ’den Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu ve Zeytincilik Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Nuran Varol.