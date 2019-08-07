Kaldırımlara meyve fidanları dikelim

Hava sıcak, hem de çok sıcak… Bu sıcaklarda ağaçlar, ormanlar, tabii ki gölgeleri de geliyor aklıma. Geçenlerde Filipinler’de okullardan mezun olanlara fidan dikme zorunluluğundan yola çıkarak, yeşilin öneminden söz etmiştim. “Sıra artık yeşil seferberlikte” demiş, şöyle bitirmiştim:
YEMYEŞİL BİR ÜLKE İÇİN
“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada bir kullanıcının, ‘Biz neden (Ağaç Dikme Bayramı) ilan etmiyoruz. Her yıl bir gün, çoluk çocuk, 82 milyon ağaç dikelim’ önerisini, ‘Bu çok güzel bir fikir. Biz her zaman yemyeşil bir Türkiye için çalıştık, çalışıyoruz. Milli bir ağaçlandırma bayramımız için de ben ve arkadaşlarım her zamanki gibi üzerimize düşeni yapacağız’ diye yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tam destek var. Yapılacak iş, var olan, ‘Orman Haftası ve Ağaç Bayramı’ etkinliğini canlandırmak, yenilemek, daha coşkulu hale getirmek, belirli bir gün tüm yurtta fidan dikmek. “
BORNOVA İÇİN ÇÖZÜMLER
Sonra da gözüme takıldı, “Bornova İçin Çözümler”de Murat Gökerti’nin önerisi: “İlçemizin kaldırımlarına sadece yeşillik olsun diye olur olmaz ağaçlar dikiliyor. Bornova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne önerim kaldırımlara ve yeşil alanlara meyve ağaçları dikmesi olacaktır.
HER ŞEYİ BELEDİYEDEN BEKLEME
Bu sayede hem çocuklarımız dalından meyve toplamayı öğrenecek, hem de dar gelirliler bir nebze de olsa bütçelerini rahatlatmış olacak. Ben kaldırımıma 6 turunç, bir yeni dünya dikerek akımı başlatıyorum. Ha bu arada, her şeyi de belediyeden beklemeyin...”
VATANDAŞA YOL GÖSTERİLEBİLİR
Bu öneri üzerine belediyeler vatandaşı bilgilendirip uygun meyve fidanı dikmeye teşvik edebilir. (Yanılmıyorsam Aydın’da bir grup kadın, kooperatif de olabilir, kaldırımlardaki turunç ağaçlarının meyvelerinden reçel yapıp satmış, öğrencilere burs sağlamıştı.) Meyveler çeşitli şekilde değerlendirilebilir. Kolay gelsin!
BİR UYARI
Çekirdekleri
hapsetmeyin
Ve aklıma meyve çekirdekleriyle ilgili bir alıntı geldi: “Yediğiniz kayısı, şeftali, kiraz, vişne, karpuz, kavun, erik vb. meyvelerin çekirdeklerini lütfen çöpe atmayın, hele çöp poşetlerine asla hapsetmeyin. Mümkünse herhangi bir yerde toprağın 10 cm altına gömün. Üzerine de bir bardak su dökün.
YAPMAYIN YAPTIRMAYIN
Gömme imkanınız yoksa bir poşette çekirdekleri biriktirip yanınıza alın ( ya da arabanıza koyun) arsa, tarla, toprak yol kenarı, yamaç gibi toprağı gördüğünüz alanlara çekirdeklerinizi savurun. Bu çevre kirliliği değildir aksine çevre için yeni hayattır. Doğa hemen o yeni çekirdekleri kucaklar ve besler… Yapacağınız en kötü hareket çekirdekleri poşetlere hapsetmektir ! Bunu yapmayın ve yaptırmayın.
GÖMELİM YA DA SAVURALIM
Doğaya başıboş atılan ya da dikilen bu çekirdeklerin en az yarısının yeşerip ağaç veya bitki olduğu kanıtlanmış. En büyük israflardan birisi meyve çekirdeklerinin çöpe atılması. Ülkemiz adına küçümsenemeyecek büyük bir servet… Daha yeşil bir ülke, daha temiz hava, toprak kaymasını önlemek ve yeni nesillerimize yeşil bir dünya bırakmak için hep birlikte elimizden geldiğince meyve çekirdeği gömelim, savuralım, fırlatalım…
Bu uygulamayı TEMA başlattı ve bilinçli toplum olarak bizlerin desteklerini bekliyor. Doğaya yardım etmek, gelecekte etrafımızı saracak beton ve gökdelenlerden alamayacağımız oksijeni karşılamak için bile bu çekirdeklerden çıkacak ağaçlara ihtiyacımız olacaktır. Poşete koymadığınız her çekirdek için şimdiden teşekkürler…”
SÖZ SİZİN
BİR YAKINMA
O parkı görünce
içim parçalandı
Bergama’da yılların gazetecisi Tahsin Tuna’nın sosyal medyadaki yakınmasından özet: “Tahta çitlerle, koruma amaçlı olarak inşaat alanı var gerekçesi ile çevresi kapatılmış olan Çamlı Park ya da Gülistan Parkı’ndan bahsediyorum. Önünden geçerken, inşaat halindeki derbeder parkı ve kuruyan çam ağaçlarını görünce içim parçalandı.
AĞAÇLAR KURUYABİLİR
İnşaat alanının çevresi kazılmış, bırakılmış. Tüm ağaçların kökleri meydanda, bir düzenleme, geri dönüşüm yapılmamış. Bu devasa ağaçların kurumaları an meselesi. Kimseyi suçlamıyorum, ama sadece bir soru sormam gerekiyor vatandaş olarak. Bergama’da şehrin göbeğindeki bu ağaçlar kurusun mu. Alınan alınsın, kızan kızsın. Bir şeyin de arkasında durup denetlenmesi, gözlenmesi lazım değil mi?”
BİR ETKİNLİK
İzmir’de temizlik
kampanyası başlıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, temizlik seferberliği bugün başlayacak ve her Cumartesi sürecek.
BİR ALINTI
Adem Mustafa Karayel’den: Çok kişiyle konuş. Az kişiyle düşün. Tek başına karar ver. (Konfüçyüs)
Kaldırımlara meyve fidanları dikelim
Hava sıcak, hem de çok sıcak… Bu sıcaklarda ağaçlar, ormanlar, tabii ki gölgeleri de geliyor aklıma. Geçenlerde Filipinler’de okullardan mezun olanlara fidan dikme zorunluluğundan yola çıkarak, yeşilin öneminden söz etmiştim. “Sıra artık yeşil seferberlikte” demiş, şöyle bitirmiştim:
YEMYEŞİL BİR ÜLKE İÇİN
“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada bir kullanıcının, ‘Biz neden (Ağaç Dikme Bayramı) ilan etmiyoruz. Her yıl bir gün, çoluk çocuk, 82 milyon ağaç dikelim’ önerisini, ‘Bu çok güzel bir fikir. Biz her zaman yemyeşil bir Türkiye için çalıştık, çalışıyoruz. Milli bir ağaçlandırma bayramımız için de ben ve arkadaşlarım her zamanki gibi üzerimize düşeni yapacağız’ diye yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tam destek var. Yapılacak iş, var olan, ‘Orman Haftası ve Ağaç Bayramı’ etkinliğini canlandırmak, yenilemek, daha coşkulu hale getirmek, belirli bir gün tüm yurtta fidan dikmek. “
BORNOVA İÇİN ÇÖZÜMLER
Sonra da gözüme takıldı, “Bornova İçin Çözümler”de Murat Gökerti’nin önerisi: “İlçemizin kaldırımlarına sadece yeşillik olsun diye olur olmaz ağaçlar dikiliyor. Bornova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne önerim kaldırımlara ve yeşil alanlara meyve ağaçları dikmesi olacaktır.
HER ŞEYİ BELEDİYEDEN BEKLEME
Bu sayede hem çocuklarımız dalından meyve toplamayı öğrenecek, hem de dar gelirliler bir nebze de olsa bütçelerini rahatlatmış olacak. Ben kaldırımıma 6 turunç, bir yeni dünya dikerek akımı başlatıyorum. Ha bu arada, her şeyi de belediyeden beklemeyin...”
VATANDAŞA YOL GÖSTERİLEBİLİR
Bu öneri üzerine belediyeler vatandaşı bilgilendirip uygun meyve fidanı dikmeye teşvik edebilir. (Yanılmıyorsam Aydın’da bir grup kadın, kooperatif de olabilir, kaldırımlardaki turunç ağaçlarının meyvelerinden reçel yapıp satmış, öğrencilere burs sağlamıştı.) Meyveler çeşitli şekilde değerlendirilebilir. Kolay gelsin!
BİR UYARI
Çekirdekleri
hapsetmeyin
Ve aklıma meyve çekirdekleriyle ilgili bir alıntı geldi: “Yediğiniz kayısı, şeftali, kiraz, vişne, karpuz, kavun, erik vb. meyvelerin çekirdeklerini lütfen çöpe atmayın, hele çöp poşetlerine asla hapsetmeyin. Mümkünse herhangi bir yerde toprağın 10 cm altına gömün. Üzerine de bir bardak su dökün.
YAPMAYIN YAPTIRMAYIN
Gömme imkanınız yoksa bir poşette çekirdekleri biriktirip yanınıza alın ( ya da arabanıza koyun) arsa, tarla, toprak yol kenarı, yamaç gibi toprağı gördüğünüz alanlara çekirdeklerinizi savurun. Bu çevre kirliliği değildir aksine çevre için yeni hayattır. Doğa hemen o yeni çekirdekleri kucaklar ve besler… Yapacağınız en kötü hareket çekirdekleri poşetlere hapsetmektir ! Bunu yapmayın ve yaptırmayın.
GÖMELİM YA DA SAVURALIM
Doğaya başıboş atılan ya da dikilen bu çekirdeklerin en az yarısının yeşerip ağaç veya bitki olduğu kanıtlanmış. En büyük israflardan birisi meyve çekirdeklerinin çöpe atılması. Ülkemiz adına küçümsenemeyecek büyük bir servet… Daha yeşil bir ülke, daha temiz hava, toprak kaymasını önlemek ve yeni nesillerimize yeşil bir dünya bırakmak için hep birlikte elimizden geldiğince meyve çekirdeği gömelim, savuralım, fırlatalım…
Bu uygulamayı TEMA başlattı ve bilinçli toplum olarak bizlerin desteklerini bekliyor. Doğaya yardım etmek, gelecekte etrafımızı saracak beton ve gökdelenlerden alamayacağımız oksijeni karşılamak için bile bu çekirdeklerden çıkacak ağaçlara ihtiyacımız olacaktır. Poşete koymadığınız her çekirdek için şimdiden teşekkürler…”
SÖZ SİZİN
BİR YAKINMA
O parkı görünce
içim parçalandı
Bergama’da yılların gazetecisi Tahsin Tuna’nın sosyal medyadaki yakınmasından özet: “Tahta çitlerle, koruma amaçlı olarak inşaat alanı var gerekçesi ile çevresi kapatılmış olan Çamlı Park ya da Gülistan Parkı’ndan bahsediyorum. Önünden geçerken, inşaat halindeki derbeder parkı ve kuruyan çam ağaçlarını görünce içim parçalandı.
AĞAÇLAR KURUYABİLİR
İnşaat alanının çevresi kazılmış, bırakılmış. Tüm ağaçların kökleri meydanda, bir düzenleme, geri dönüşüm yapılmamış. Bu devasa ağaçların kurumaları an meselesi. Kimseyi suçlamıyorum, ama sadece bir soru sormam gerekiyor vatandaş olarak. Bergama’da şehrin göbeğindeki bu ağaçlar kurusun mu. Alınan alınsın, kızan kızsın. Bir şeyin de arkasında durup denetlenmesi, gözlenmesi lazım değil mi?”
BİR ETKİNLİK
İzmir’de temizlik
kampanyası başlıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, temizlik seferberliği bugün başlayacak ve her Cumartesi sürecek.
BİR ALINTI
Adem Mustafa Karayel’den: Çok kişiyle konuş. Az kişiyle düşün. Tek başına karar ver. (Konfüçyüs)