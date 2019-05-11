İstanbullu seçmene: Aman o güne dikkat!

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etti, 23 Haziran’da yenilenmesine karar verdi.
Doğal olarak yine seçimle yatıp kalkmaya başladık. YSK’nın kararını öven de oldu, aşırı tepki gösteren de. Ben, “Biraz gülümseyelim” diyorum. Çünkü, özellikle CHP’li turistik belediyeler, İstanbul seçmenine esprili dille, “23 Haziran’da bize gelmeyin, oy kullanın” diye seslendi:
“23 Haziran’da sahillerimize köpekbalığı vuracak, ayıbalığı saldırısı olacak, karadelik o gün İstanbulluları yutacak. Kuyruklu yıldızdan dolayı yol kapatıldı.”
İşte sosyal medyada yer alan o duyurulardan örnekler:
KÖPEKBALIĞI SALDIRISI
* Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan: Biliyorum Çanakkale çok güzel, bir an önce gelmek için can atıyorsunuz. Ama şimdi, öncelik İstanbul. 23 Haziran’dan sonra peynir helvasıyla tüm İstanbulluları iskelede karşılayacağız.
* Bozcaada Belediyesi: 23 Haziran’da Bozcaada sahillerinde köpekbalığı saldırısı beklenmektedir. İstanbul’da oyunuzu kullanın, köpekbalıklarına yem olmayın.
* Muğla Büyükşehir Belediyesi: 23 Haziran’da önce sandığa, sonra tatile bekliyoruz.
* Kuşadası Belediyesi: 23 Haziran’da İstanbullulara kapalıyız.
YOLLARDA ZEYTİNYAĞI TEHLİKESİ
* Edremit Belediyesi: 23 Haziran’da ‘Demokrasi Tadilatı’ nedeniyle bir günlüğüne kapalıyız.
* Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu: İstanbul’dan Ege ve Akdeniz sahillerine gideceklere önemli uyarı. Zeytinin başkenti Akhisar’da zeytinyağı yollara savruldu ve tehlike arz ediyor. Temizlik, 23 Haziran gecesine kadar sürecek.
* Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran: Uyarı! İstanbul’dan gelen bir fırtına nedeniyle sahillerimizden 23 Haziran günü denize girmek hatta ilçemize girmek tehlikeli ve yasaktır.
* Fethiye Belediyesi: Üzgünüz, Kabak Koyu’muz başta olmak üzere bütün cennet koylarımız 23 Haziran’da kabak tadı verecek.
KAR VE KUM FIRTINASI
* Seferihisar Belediyesi: 23 Haziran’da Marmara Bölgesi’nde başlayan dip dalganın Seferihisar sahillerinde de hissedilmesi bekleniyor. Plajlarımızın 23 Haziran’da bakıma alınacağını önemle hatırlatır, İstanbullu yurttaşlarımıza baharlı günler dileriz.
* Datça Belediyesi: Aynı anda beklenen kar ve kum fırtınası nedeniyle 23 Haziran’da bütün plajlarımız kapalı!
* Bodrum Belediyesi: 23 Haziran’da yoğun kar yağışı beklendiğinden sahillerimiz kapalıdır.
* Gökçeada Belediyesi: Poseidon’dan gelen bilgilere göre 23 Haziran’da 170 km hızla esecek kuvvetli rüzgardan dolayı tüm feribot seferleri iptal olacak.
KARADELİK HEPSİNİ YUTACAK
* Çiğli Belediyesi: 23 Haziran’da bir günlüğüne İstanbul’a göç ediyoruz. İstanbullu misafirlerimiz Çiğli Kuş Cenneti’ne gelmesin.
* Didim Belediyesi: 23 Haziran’da plajlarımıza girmek yasaktır.
* Karaburun Belediyesi: 23 Haziran, ayı balığı olarak da bilinen akdeniz foklarının en saldırgan olduğu tarih olarak bilinmektedir.
KUYRUKLU YILDIZ ÇARPACAK
* Torbalı Belediyesi: 23 Haziran’da Metropolis Antik Kenti’ne çarpması beklenen kuyruklu yıldızdan dolayı İstanbul’u güney sahillerine bağlayan Torbalı Otoyolu trafiğe kapatılmıştır.
* Marmaris Belediyesi: 23 Haziran’da karadelik Marmaris’teki tüm İstanbulluları yutacak.
* Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel: Açık hava müzesi kentimiz Selçuk, 23 Haziran’da restorasyondadır.
MAKSAT BİRAZ GÜLÜMSEMEK
Dedim ya, bana göre kimsenin plaj kapatacağı, sahilleri yasaklayacağı falan yok. Amaç esprili bir dille İstanbul seçmenini 23 Haziran’da sandık başına gidip yurttaşlık görevini yerine getirmesine teşvik etmek. Yoksa siyasal görüşü ne olursa olsun, seçmenin o gün İstanbul’da oy kullanacağına inanıyorum. Bu arada, o gün İstanbul’a oy vermeye gideceklerin yol giderlerini karşılayacaklar da varmış. Seçime kadar daha da parlak çağrılar duyarız belki de... Sonuçta biraz gülümsemek iyi gelir yahu!
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BİR ALINTI
Naciye Ölçüm’den: Sığ suları en hafif rüzgarlar bile coşturabiliyor. Derin denizleri ise ancak derin sevdalar. Anladım ki, derin ve esrarengiz olan her şey susuyor. Anladım ki, susan her şey derin ve heybetli. (Şems-i Tebrizi)
İstanbullu seçmene: Aman o güne dikkat!
YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etti, 23 Haziran’da yenilenmesine karar verdi.
Doğal olarak yine seçimle yatıp kalkmaya başladık. YSK’nın kararını öven de oldu, aşırı tepki gösteren de. Ben, “Biraz gülümseyelim” diyorum. Çünkü, özellikle CHP’li turistik belediyeler, İstanbul seçmenine esprili dille, “23 Haziran’da bize gelmeyin, oy kullanın” diye seslendi:
“23 Haziran’da sahillerimize köpekbalığı vuracak, ayıbalığı saldırısı olacak, karadelik o gün İstanbulluları yutacak. Kuyruklu yıldızdan dolayı yol kapatıldı.”
İşte sosyal medyada yer alan o duyurulardan örnekler:
KÖPEKBALIĞI SALDIRISI
* Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan: Biliyorum Çanakkale çok güzel, bir an önce gelmek için can atıyorsunuz. Ama şimdi, öncelik İstanbul. 23 Haziran’dan sonra peynir helvasıyla tüm İstanbulluları iskelede karşılayacağız.
* Bozcaada Belediyesi: 23 Haziran’da Bozcaada sahillerinde köpekbalığı saldırısı beklenmektedir. İstanbul’da oyunuzu kullanın, köpekbalıklarına yem olmayın.
* Muğla Büyükşehir Belediyesi: 23 Haziran’da önce sandığa, sonra tatile bekliyoruz.
* Kuşadası Belediyesi: 23 Haziran’da İstanbullulara kapalıyız.
YOLLARDA ZEYTİNYAĞI TEHLİKESİ
* Edremit Belediyesi: 23 Haziran’da ‘Demokrasi Tadilatı’ nedeniyle bir günlüğüne kapalıyız.
* Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu: İstanbul’dan Ege ve Akdeniz sahillerine gideceklere önemli uyarı. Zeytinin başkenti Akhisar’da zeytinyağı yollara savruldu ve tehlike arz ediyor. Temizlik, 23 Haziran gecesine kadar sürecek.
* Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran: Uyarı! İstanbul’dan gelen bir fırtına nedeniyle sahillerimizden 23 Haziran günü denize girmek hatta ilçemize girmek tehlikeli ve yasaktır.
* Fethiye Belediyesi: Üzgünüz, Kabak Koyu’muz başta olmak üzere bütün cennet koylarımız 23 Haziran’da kabak tadı verecek.
KAR VE KUM FIRTINASI
* Seferihisar Belediyesi: 23 Haziran’da Marmara Bölgesi’nde başlayan dip dalganın Seferihisar sahillerinde de hissedilmesi bekleniyor. Plajlarımızın 23 Haziran’da bakıma alınacağını önemle hatırlatır, İstanbullu yurttaşlarımıza baharlı günler dileriz.
* Datça Belediyesi: Aynı anda beklenen kar ve kum fırtınası nedeniyle 23 Haziran’da bütün plajlarımız kapalı!
* Bodrum Belediyesi: 23 Haziran’da yoğun kar yağışı beklendiğinden sahillerimiz kapalıdır.
* Gökçeada Belediyesi: Poseidon’dan gelen bilgilere göre 23 Haziran’da 170 km hızla esecek kuvvetli rüzgardan dolayı tüm feribot seferleri iptal olacak.
KARADELİK HEPSİNİ YUTACAK
* Çiğli Belediyesi: 23 Haziran’da bir günlüğüne İstanbul’a göç ediyoruz. İstanbullu misafirlerimiz Çiğli Kuş Cenneti’ne gelmesin.
* Didim Belediyesi: 23 Haziran’da plajlarımıza girmek yasaktır.
* Karaburun Belediyesi: 23 Haziran, ayı balığı olarak da bilinen akdeniz foklarının en saldırgan olduğu tarih olarak bilinmektedir.
KUYRUKLU YILDIZ ÇARPACAK
* Torbalı Belediyesi: 23 Haziran’da Metropolis Antik Kenti’ne çarpması beklenen kuyruklu yıldızdan dolayı İstanbul’u güney sahillerine bağlayan Torbalı Otoyolu trafiğe kapatılmıştır.
* Marmaris Belediyesi: 23 Haziran’da karadelik Marmaris’teki tüm İstanbulluları yutacak.
* Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel: Açık hava müzesi kentimiz Selçuk, 23 Haziran’da restorasyondadır.
MAKSAT BİRAZ GÜLÜMSEMEK
Dedim ya, bana göre kimsenin plaj kapatacağı, sahilleri yasaklayacağı falan yok. Amaç esprili bir dille İstanbul seçmenini 23 Haziran’da sandık başına gidip yurttaşlık görevini yerine getirmesine teşvik etmek. Yoksa siyasal görüşü ne olursa olsun, seçmenin o gün İstanbul’da oy kullanacağına inanıyorum. Bu arada, o gün İstanbul’a oy vermeye gideceklerin yol giderlerini karşılayacaklar da varmış. Seçime kadar daha da parlak çağrılar duyarız belki de... Sonuçta biraz gülümsemek iyi gelir yahu!
-----
BİR ALINTI
Naciye Ölçüm’den: Sığ suları en hafif rüzgarlar bile coşturabiliyor. Derin denizleri ise ancak derin sevdalar. Anladım ki, derin ve esrarengiz olan her şey susuyor. Anladım ki, susan her şey derin ve heybetli. (Şems-i Tebrizi)