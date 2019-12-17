İlkyardımın önemi acıyla anımsandı

ANKARA Keçiören’de ilkokul birinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal, okul kantininden aldığı oyuncak şırınga içindeki sıvı çikolatayı yerken, kapağının nefes borusuna kaçması sonucu fenalaştı.
Talihsiz Mert, önce sağlık merkezine, ardından hastaneye götürüldü, ancak çabalara karşın yaşamını yitirdi. Elbette görevliler ellerinden geleni yaptı, ama bu olay ilkyardımın ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterdi, “Talihsiz çocuğun yazgısıdır, ancak okulda ilkyardım bilen birisi olup müdahale etseydi öğrenci belki de kurtarılabilirdi” görüşü paylaşılmaya başlandı.
HER KESİME EĞİTİM
Daha önce bedelli askerlik yapanlara ilkyardım kursu verilmesini önermiştim. Ancak bunun çok yetersiz kalacağını anladım. Tüm okullarda ilkyardım zorunlu ders olmalı belki de. Hatta tüm öğretmenlere de ilkyardım eğitimi verilebilir. Cami imamları bile eğitim kapsamına alınabilir. Bedelli askerlik yapanlar da kurs görebilir. İşyerlerinde çalışanlar da eğitilebilir.
‘ACİL KOMŞUM’ ÖRNEĞİ
İlkyardım konusunda İzmir’de Herkes İçin Acil Sağlık Derneği çok önemli çaba gösteriyor. Dernek, “Acil Komşum” projesi başlattı. Projeyle apartmanlarda en az bir ilkyardım gönüllüsü bulunması amaçlanıyor. Dileyenlere ücretsiz kurs veriliyor. Amaç, acil durumlarda eğitimli gönüllülerin ilkyardım yapabilmesini sağlamak. Derneğin Başkanı Uz. Dr. Ülkümen Rodoplu ve gönüllüler ilkyardımın önemini her fırsatta vurgularken, eğitim veriyor. İlkyardım eğitiminin yaygınlaşması konusunda derneğin deneyimlerinden yararlanılabilir kanısındayım.
BİR BEKLENTİ
Elektrik fabrikası için
koalisyon olabilir
İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, son meclis toplantısında 35 milyon liraya ihalesi kazanılan, ancak devir için cumhurbaşkanlığından onay bekleyen elektrik fabrikası için AK Parti’den destek istemiş: “Bu İzmir’in malıdır. İzmir’e verilmelidir. Biz burayı ticarethane şeklinde değil, kamu yararı için kullanacağız. Beraber konuşacağız. İzmir’in bütçesinden 35 milyon lira vermeyi taahhüt ettiğimiz yer için gerekeni yapınız.”
GEREKENİ YAPARIZ
AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal da, “Elbette gerekiyorsa yine arkadaşlarla, sizlerle birlikte bu işin çözülmesi için Ankara’ya gideriz. Yetkili kurullarla görüşürüz, bölge milletvekilleriyle bir organizasyon yaparız. Gerekeni yaparız” karşılığını vermiş.
KAZANDIRILMASI GEREK
AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de bir süre önce konuyla ilgili şöyle demişti: “İhale onaylanmadı. Yakınen takip ediyorum. İzmir’e kazandırılması gerek. Aynı düşüncedeyim. Çoğu İzmirli siyasetçi aynı görüşteyiz. Teknik olarak bazı aksaklıklar var. Bürokrasiden kaynaklı... Bürokrasinin bazı zaman işleri yavaşlattığı inancındayım. Cumhurbaşkanımıza bilgi notları verildi. Sorunun çözülmesi adına olumlu ilerlemeler var. Teknik aksaklıklar nasıl giderilir bürokrasinin olumsuz raporu nasıl aşılır o yönde çalışma var.”
KONU İZMİR OLUNCA
Bir süre önce AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, Buca Cezaevi’nin kaldırılmasını gündeme getirmişti. Buca Belediye Başkanı CHP’li Erhan Kılıç da bu konudaki çabalara tam destek vereceklerini açıklamıştı. Kaya ve Kılıç bu konuda biraraya gelmiş, işbirliği konuşularak sıcak bir tablo çizilmişti.
Yeri geldiğinde, AK Parti’li yöneticiler ve vekiller, konu İzmir olunca CHP’li belediye başkanlarına destek olabileceklerini açıklamaktan çekinmiyor. Sonuç olarak elektrik fabrikası için de bir işbirliği ortamı gerçekleşebilir, elbette kazanan İzmir olur.
BİR DUYURU
Topuklu Efeler
Sahneye Çıkıyor
SARI Zeybek Dans ve Sahne Sanatları Derneği’nden: “Son zamanlarda yaşanan şiddet ve ölümlere inat bütün kadınlarımızın içinde bulunacağı sesini duyuracağı bir çalışma. Çeşme Belediyesi’nin ve başkanımız Ekrem Oran’ın destek verdiği projeye tüm kadınlarımızı bekliyoruz. (Bugün saat 10.30’da Çeşme Amfi Tiyatro altındaki düğün salonu)
SÖZ SİZİN
BİR İZLENİM
Küçükbahçe Mandalina
Festivali’nin ardından
TÜRKİYE’nin batısında ve Sakız Adası’na komşu, Çeşme’nin kuzeyinde köyümüz. Tepelerin arasından sıyrılıp köye varınca insan sevinir. Deniz kenarında ve vaha güzelliğinde... Güzel köyümüzde (Şimdi İzmir’in mahallesi konumunda) her yıl ürettiği mandalinanın festivali yapılıyor. Genelde iyi geçiyor festivaller. Köylüler ürünlerini sergileyip satıyor.
DIŞLANMIŞ GİBİLER
Bir programı var festivalin. Ama bana öyle geliyor, köylüler programdan dışlanmış gibiler. Kimseye söz verilmiyor. Varsa yoksa ilçeden gelenlere söz veriliyor. Köylülerimiz de bu davranışa üzülüyor. Büyük Atatürk, “Köylü milletin efendisidir” sözünü bilerek söylemiştir. “Bu efendilere de önümüzdeki yıllarda söz verilsin” diyoruz. (Serol Ömerler-Emekli mandalina üreticisi)
İlkyardımın önemi acıyla anımsandı
ANKARA Keçiören’de ilkokul birinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal, okul kantininden aldığı oyuncak şırınga içindeki sıvı çikolatayı yerken, kapağının nefes borusuna kaçması sonucu fenalaştı.
Talihsiz Mert, önce sağlık merkezine, ardından hastaneye götürüldü, ancak çabalara karşın yaşamını yitirdi. Elbette görevliler ellerinden geleni yaptı, ama bu olay ilkyardımın ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterdi, “Talihsiz çocuğun yazgısıdır, ancak okulda ilkyardım bilen birisi olup müdahale etseydi öğrenci belki de kurtarılabilirdi” görüşü paylaşılmaya başlandı.
HER KESİME EĞİTİM
Daha önce bedelli askerlik yapanlara ilkyardım kursu verilmesini önermiştim. Ancak bunun çok yetersiz kalacağını anladım. Tüm okullarda ilkyardım zorunlu ders olmalı belki de. Hatta tüm öğretmenlere de ilkyardım eğitimi verilebilir. Cami imamları bile eğitim kapsamına alınabilir. Bedelli askerlik yapanlar da kurs görebilir. İşyerlerinde çalışanlar da eğitilebilir.
‘ACİL KOMŞUM’ ÖRNEĞİ
İlkyardım konusunda İzmir’de Herkes İçin Acil Sağlık Derneği çok önemli çaba gösteriyor. Dernek, “Acil Komşum” projesi başlattı. Projeyle apartmanlarda en az bir ilkyardım gönüllüsü bulunması amaçlanıyor. Dileyenlere ücretsiz kurs veriliyor. Amaç, acil durumlarda eğitimli gönüllülerin ilkyardım yapabilmesini sağlamak. Derneğin Başkanı Uz. Dr. Ülkümen Rodoplu ve gönüllüler ilkyardımın önemini her fırsatta vurgularken, eğitim veriyor. İlkyardım eğitiminin yaygınlaşması konusunda derneğin deneyimlerinden yararlanılabilir kanısındayım.
BİR BEKLENTİ
Elektrik fabrikası için
koalisyon olabilir
İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, son meclis toplantısında 35 milyon liraya ihalesi kazanılan, ancak devir için cumhurbaşkanlığından onay bekleyen elektrik fabrikası için AK Parti’den destek istemiş: “Bu İzmir’in malıdır. İzmir’e verilmelidir. Biz burayı ticarethane şeklinde değil, kamu yararı için kullanacağız. Beraber konuşacağız. İzmir’in bütçesinden 35 milyon lira vermeyi taahhüt ettiğimiz yer için gerekeni yapınız.”
GEREKENİ YAPARIZ
AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal da, “Elbette gerekiyorsa yine arkadaşlarla, sizlerle birlikte bu işin çözülmesi için Ankara’ya gideriz. Yetkili kurullarla görüşürüz, bölge milletvekilleriyle bir organizasyon yaparız. Gerekeni yaparız” karşılığını vermiş.
KAZANDIRILMASI GEREK
AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de bir süre önce konuyla ilgili şöyle demişti: “İhale onaylanmadı. Yakınen takip ediyorum. İzmir’e kazandırılması gerek. Aynı düşüncedeyim. Çoğu İzmirli siyasetçi aynı görüşteyiz. Teknik olarak bazı aksaklıklar var. Bürokrasiden kaynaklı... Bürokrasinin bazı zaman işleri yavaşlattığı inancındayım. Cumhurbaşkanımıza bilgi notları verildi. Sorunun çözülmesi adına olumlu ilerlemeler var. Teknik aksaklıklar nasıl giderilir bürokrasinin olumsuz raporu nasıl aşılır o yönde çalışma var.”
KONU İZMİR OLUNCA
Bir süre önce AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, Buca Cezaevi’nin kaldırılmasını gündeme getirmişti. Buca Belediye Başkanı CHP’li Erhan Kılıç da bu konudaki çabalara tam destek vereceklerini açıklamıştı. Kaya ve Kılıç bu konuda biraraya gelmiş, işbirliği konuşularak sıcak bir tablo çizilmişti.
Yeri geldiğinde, AK Parti’li yöneticiler ve vekiller, konu İzmir olunca CHP’li belediye başkanlarına destek olabileceklerini açıklamaktan çekinmiyor. Sonuç olarak elektrik fabrikası için de bir işbirliği ortamı gerçekleşebilir, elbette kazanan İzmir olur.
BİR DUYURU
Topuklu Efeler
Sahneye Çıkıyor
SARI Zeybek Dans ve Sahne Sanatları Derneği’nden: “Son zamanlarda yaşanan şiddet ve ölümlere inat bütün kadınlarımızın içinde bulunacağı sesini duyuracağı bir çalışma. Çeşme Belediyesi’nin ve başkanımız Ekrem Oran’ın destek verdiği projeye tüm kadınlarımızı bekliyoruz. (Bugün saat 10.30’da Çeşme Amfi Tiyatro altındaki düğün salonu)
SÖZ SİZİN
BİR İZLENİM
Küçükbahçe Mandalina
Festivali’nin ardından
TÜRKİYE’nin batısında ve Sakız Adası’na komşu, Çeşme’nin kuzeyinde köyümüz. Tepelerin arasından sıyrılıp köye varınca insan sevinir. Deniz kenarında ve vaha güzelliğinde... Güzel köyümüzde (Şimdi İzmir’in mahallesi konumunda) her yıl ürettiği mandalinanın festivali yapılıyor. Genelde iyi geçiyor festivaller. Köylüler ürünlerini sergileyip satıyor.
DIŞLANMIŞ GİBİLER
Bir programı var festivalin. Ama bana öyle geliyor, köylüler programdan dışlanmış gibiler. Kimseye söz verilmiyor. Varsa yoksa ilçeden gelenlere söz veriliyor. Köylülerimiz de bu davranışa üzülüyor. Büyük Atatürk, “Köylü milletin efendisidir” sözünü bilerek söylemiştir. “Bu efendilere de önümüzdeki yıllarda söz verilsin” diyoruz. (Serol Ömerler-Emekli mandalina üreticisi)