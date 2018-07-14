Hintli turist sayısı arttı ama daha çok artabilir

DALAMAN - Ortaca - Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletme Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur’la yönetimi, turizmin sıkıntılarını sık sık yineler ve yeni pazarlar gerektiğini vurgular. Nitekim DOKTOB ve Okutur, Hindistan’ı mercek altına aldı, oradaki fuarlara katıldı. “Muğla ve ülkemiz için alternatif pazar Hindistan’dır” diyen Okutur, bu ülkenin vatandaşlarını çekmek için bir tür seferberlik gerektiğini de her fırsatta yineledi.
DÖRT AYDA YÜZDE 95
Şimdi DOKTOB ve Okutur neden mi aklıma geldi? Hindistan’daki bir gazete kupürünü gördüm de ondan. Kupürde bu yılın ilk dört ayında Türkiye’ye gelen Hintli sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 95 arttığı bildirilmiş. Bu artışta bana göre DOKTOB ve Yücel Okutur’un çabalarının rolü çok büyük. (Son olarak dünyanın 115’inci zengini sayılan Hintli iş insanı Dilip Shanghvi’nin çalışanlarını İstanbul’a tatile göndermesinde bu çabaların etkisi vardır belki de.)
YENİ DÖNEM BAŞLAMIŞKEN
Tam da Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sektörden birisinin, tur şirketi ve otel sahibi Mehmet Ersoy’un geldiği bir dönem... Yücel Okutur’la bir sohbeti anımsadım. Hintli turist sayısının çok daha artabileceğini savunuyordu. Nasıl mı? İşte yapılabilecekler ve alınabilecek başlıca önlemler:
GİRİŞTE VİZE KOLAYLIĞI
* Hintli turistlere ‘Girişte vize’ gibi bir kolaylık sağlanabilir. Ya da Schengen, ABD veya UK vizesi olan pasaportlara girişte vize verilip, ücret alınabilir. Hintli turist sayısının çok artacağından, zamanla milyona ulaşacağından şüphem yok. Bu pazarda halen katedilecek çok yol var.
* Daha çok çalışmak lazım. Turizm enformasyon ofisi açmamız şart. Halen bu dev ülkede turizm müşavirliğimiz yok diye biliyorum. Maldivler, BAE ve Tayland, her ay bu ülkede bir etkinlik düzenliyor.
SİNEMAYA YOĞUNLAŞMALI
* Herkes düğünlere konsantre olmuş durumda. Ama Bollywood’a konsantre olmalıyız. Sinema Genel Müdürlüğü’nün bu ülkede sinemayla ilgili yapılan etkinliklerde yer alması çok faydalı olur. Ve buraya bütçe ayrılması lazım.
* Sinema konusunda da biraz formaliteleri azaltmak ve destekleri artırmak gerekiyor. Bu etkinliklere katılım sağlansa, diğer ülkelerin tanıdığı olanakları görme ve bizim eksiklerimizi belirleme imkanı doğar. Sonuç olarak Hint pazarından alınan payı çok daha yukarılara taşımak için el birliğiyle çok çalışmak lazım.
-----
BİR YAKINMA BİR ÖNERİ
Bazı tesislerde içkide
vergi indirimi iyi olur
EGE Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, ÖTV artışıyla birlikte alkollü içkilere yapılan zamdan yakınmış. Zamların, “Her şey dahil” hizmet veren tesisleri zorda bıraktığını, rekabet şansını azalttığını savunan İşler, öneri de getirmiş: “Özellikle yabancı turistlerin alkol tüketim alışkanlıklarının göz önünde bulundurulması gerekiyor. En azından bakanlık belgeli tesislerle, belirlenecek oranda turist getiren ve belli miktarın üzerinde döviz kazandıran tesislerde alkollü içkilerde ÖTV indirimi getirilebilir.”
-----
BİR BAŞARI ANIMSATMASI
Bu kızları sürekli
alkışlamak gerek
BU haber medyada mutlaka yer bulmuştur. Bu başarı haberini, kaçıranlar için yineleyeceğim. Ege Su Sporları ve Tenis İhtisas Spor Kulübü (ESTİ) Büyük Bayanlar Sutopu Ligi’nde 4’lü final maçlarında Adana’yı 30-0, ODTÜ’yü 20-1, Galatasaray’ı 13-10 yenerek, üçüncü kez üst üste Türkiye Şampiyonu oldu. ESTİ Başkanı Hüseyin Egeli, “Kendi havuzumuz ve kulüp binamız dahi olmadan, son derece sınırlı bir destekle, tamamen amatör bir organizasyon olarak yakaladığımız bu başarıyı Türkiye’de benzer koşullarda olan, futbol dışındaki tüm amatör spor kulüplerine armağan ediyoruz. İzmir’in bu yolumuzda bize destek olmasını bekliyoruz” dedi. Daha da ne denir? Bu kızlar sürekli alkışı hak etmiyor mu?
-----
BİR DUYURU
Bornova Anadolu Lisesi
Eğitim Vakfı’ndan
#BizimİçinKoşarMısınız? Vodafone 40. İstanbul Maratonu’nda BALEV Burs Kulübü için koşmak, birlikte yürümek, Boğaz Köprüsü’nde selfie çekmek, BAL tişörtlerimizle kenarda tezahürat yapmak dahil yapabileceğimiz her şeyi birlikte yapmaya ve ihtiyacı olan öğrencilere destek olmaya var mısınız? ‘Ben de varım’ diyorsanız temmuz sonuna kadar www.maraton.istanbul adresinden indirimli kayıt yaptırıp vakfımıza bilgi verirseniz http://www.adimadim.org ipk. işlemleri için sizi arayacağız. O coşkulu kalabalıkta birlikte olmak dileğiyle...
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı olarak, yaşadığımız topraklara ve içinde yetişen, eğitime daha iyi yarınlara sahip olması gerektiğine inandığımız her çocuğa ulaşmak için yola çıktık. BALEV İletişim: balev.org.tr (232) 374 21 21 - (530) 661 33 13.
-----
BİR ALINTI
Kayahan Ulusavaş’tan: Arayanı ararım... Soranı sorarım... Seveni severim... Unutanı unuturum... Bundan sonra böyle. (Hisler Dünyası)
Hintli turist sayısı arttı ama daha çok artabilir
DALAMAN - Ortaca - Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletme Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur’la yönetimi, turizmin sıkıntılarını sık sık yineler ve yeni pazarlar gerektiğini vurgular. Nitekim DOKTOB ve Okutur, Hindistan’ı mercek altına aldı, oradaki fuarlara katıldı. “Muğla ve ülkemiz için alternatif pazar Hindistan’dır” diyen Okutur, bu ülkenin vatandaşlarını çekmek için bir tür seferberlik gerektiğini de her fırsatta yineledi.
DÖRT AYDA YÜZDE 95
Şimdi DOKTOB ve Okutur neden mi aklıma geldi? Hindistan’daki bir gazete kupürünü gördüm de ondan. Kupürde bu yılın ilk dört ayında Türkiye’ye gelen Hintli sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 95 arttığı bildirilmiş. Bu artışta bana göre DOKTOB ve Yücel Okutur’un çabalarının rolü çok büyük. (Son olarak dünyanın 115’inci zengini sayılan Hintli iş insanı Dilip Shanghvi’nin çalışanlarını İstanbul’a tatile göndermesinde bu çabaların etkisi vardır belki de.)
YENİ DÖNEM BAŞLAMIŞKEN
Tam da Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sektörden birisinin, tur şirketi ve otel sahibi Mehmet Ersoy’un geldiği bir dönem... Yücel Okutur’la bir sohbeti anımsadım. Hintli turist sayısının çok daha artabileceğini savunuyordu. Nasıl mı? İşte yapılabilecekler ve alınabilecek başlıca önlemler:
GİRİŞTE VİZE KOLAYLIĞI
* Hintli turistlere ‘Girişte vize’ gibi bir kolaylık sağlanabilir. Ya da Schengen, ABD veya UK vizesi olan pasaportlara girişte vize verilip, ücret alınabilir. Hintli turist sayısının çok artacağından, zamanla milyona ulaşacağından şüphem yok. Bu pazarda halen katedilecek çok yol var.
* Daha çok çalışmak lazım. Turizm enformasyon ofisi açmamız şart. Halen bu dev ülkede turizm müşavirliğimiz yok diye biliyorum. Maldivler, BAE ve Tayland, her ay bu ülkede bir etkinlik düzenliyor.
SİNEMAYA YOĞUNLAŞMALI
* Herkes düğünlere konsantre olmuş durumda. Ama Bollywood’a konsantre olmalıyız. Sinema Genel Müdürlüğü’nün bu ülkede sinemayla ilgili yapılan etkinliklerde yer alması çok faydalı olur. Ve buraya bütçe ayrılması lazım.
* Sinema konusunda da biraz formaliteleri azaltmak ve destekleri artırmak gerekiyor. Bu etkinliklere katılım sağlansa, diğer ülkelerin tanıdığı olanakları görme ve bizim eksiklerimizi belirleme imkanı doğar. Sonuç olarak Hint pazarından alınan payı çok daha yukarılara taşımak için el birliğiyle çok çalışmak lazım.
-----
BİR YAKINMA BİR ÖNERİ
Bazı tesislerde içkide
vergi indirimi iyi olur
EGE Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, ÖTV artışıyla birlikte alkollü içkilere yapılan zamdan yakınmış. Zamların, “Her şey dahil” hizmet veren tesisleri zorda bıraktığını, rekabet şansını azalttığını savunan İşler, öneri de getirmiş: “Özellikle yabancı turistlerin alkol tüketim alışkanlıklarının göz önünde bulundurulması gerekiyor. En azından bakanlık belgeli tesislerle, belirlenecek oranda turist getiren ve belli miktarın üzerinde döviz kazandıran tesislerde alkollü içkilerde ÖTV indirimi getirilebilir.”
-----
BİR BAŞARI ANIMSATMASI
Bu kızları sürekli
alkışlamak gerek
BU haber medyada mutlaka yer bulmuştur. Bu başarı haberini, kaçıranlar için yineleyeceğim. Ege Su Sporları ve Tenis İhtisas Spor Kulübü (ESTİ) Büyük Bayanlar Sutopu Ligi’nde 4’lü final maçlarında Adana’yı 30-0, ODTÜ’yü 20-1, Galatasaray’ı 13-10 yenerek, üçüncü kez üst üste Türkiye Şampiyonu oldu. ESTİ Başkanı Hüseyin Egeli, “Kendi havuzumuz ve kulüp binamız dahi olmadan, son derece sınırlı bir destekle, tamamen amatör bir organizasyon olarak yakaladığımız bu başarıyı Türkiye’de benzer koşullarda olan, futbol dışındaki tüm amatör spor kulüplerine armağan ediyoruz. İzmir’in bu yolumuzda bize destek olmasını bekliyoruz” dedi. Daha da ne denir? Bu kızlar sürekli alkışı hak etmiyor mu?
-----
BİR DUYURU
Bornova Anadolu Lisesi
Eğitim Vakfı’ndan
#BizimİçinKoşarMısınız? Vodafone 40. İstanbul Maratonu’nda BALEV Burs Kulübü için koşmak, birlikte yürümek, Boğaz Köprüsü’nde selfie çekmek, BAL tişörtlerimizle kenarda tezahürat yapmak dahil yapabileceğimiz her şeyi birlikte yapmaya ve ihtiyacı olan öğrencilere destek olmaya var mısınız? ‘Ben de varım’ diyorsanız temmuz sonuna kadar www.maraton.istanbul adresinden indirimli kayıt yaptırıp vakfımıza bilgi verirseniz http://www.adimadim.org ipk. işlemleri için sizi arayacağız. O coşkulu kalabalıkta birlikte olmak dileğiyle...
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı olarak, yaşadığımız topraklara ve içinde yetişen, eğitime daha iyi yarınlara sahip olması gerektiğine inandığımız her çocuğa ulaşmak için yola çıktık. BALEV İletişim: balev.org.tr (232) 374 21 21 - (530) 661 33 13.
-----
BİR ALINTI
Kayahan Ulusavaş’tan: Arayanı ararım... Soranı sorarım... Seveni severim... Unutanı unuturum... Bundan sonra böyle. (Hisler Dünyası)