Her yer doldu yüzler güldü

BİR Alaçatı Ot Festivali daha geride kaldı.
Geçen yıl konaklama tesisleri pek umduklarını bulamamıştı. Bu yıl genelde olumlu yorumlar yapıldı, yaklaşık 1 milyon ziyaretçi geldiği söylendi. Festivalin Çeşme, Urla, Seferihisar, Kuşadası’na da getiri sağladığı bir gerçek. Festivali en yetkili ağızlardan biri, Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Korkut Denizeri yorumladı:
Hava koşulları etkili oldu
“Festivalle ilgili iki farklı açıdan değerlendirme yapacağım. Negatif ve pozitif yönleri olarak fikirlerimi paylaşmak isterim. ‘Negatif yönleri nelerdi?’ dersek, katılımın en yüksek olduğu cumartesi ve pazar günleri kötü hava şartları ve yağmurdu. Hem stant sahipleri, hem de gelen vatandaşlar yağmurdan çok etkilendi. Konaklamalı gelen misafirler otellerinden ve kafelerden pek çıkamadı. Ancak günü birlik gelen misafirler daha fazla etkilendi.
Portakal Çiçeği ile çakışma
Diğer negatif yön ise Adana Portakal Çiçeği Festivali’nin de aynı hafta sonu olmasıydı. Vatandaşlarımızın bu tür festivallerden faydalanabilmesi ve turizme katkı sağlanması için belediyelerin birbiri ile iletişimde olup bir hafta ileri ya da geri alınsa bölünme olmazdı. Hem medyada haberler, hem de vatandaşlarda tercih sıkıntısı olmazdı.
İzdihama karşı önlem
Gelelim pozitif yönlerine... Yerel seçimlerden 4 gün sonra olmasına rağmen Çeşme Belediyesi ekipleri ve yeni Başkan Ekrem Oran çok iyi hazırlanmıştı. Başkan Oran, mazbatasını almadan göreve başladı. Sokak sokak dolaşarak eksiklikleri tespit etti. Birçok atıl ve tadilatta olan binaların önleri Alaçatı görselleri ile kapandı. Eskiden sadece köy meydanına kurulan stantlar Alaçatı ana yolunun tek yönü trafiğe kapatılarak hem çoğaltıldı, hem de gelen ziyaretçilere yürüme alanı yaratıldı. Kısacası kalabalık yayıldı ve izdiham yaşanmadı.
Denetimler sıkı tutuldu
Akşam da amfitiyatroda konser düzenlenmesi misafirleri konaklamaya teşvik etti. Alaçatı otel ve restoranları yüzde 100 doluluk sağladı. Sadece Alaçatı değil, Çeşme, Urla, İzmir ve Kuşadası da doluluktan memnun kaldı. Bu yoğunluğa rağmen yine emniyet mensuplarımızın yoğun kontrolleri sayesinde hırsızlık, kaza ya da huzur bozan hiçbir olay yaşanmadı. Kaymakamlık ve emniyet bu konuda özellikle son 2 yıldır denetimleri çok sıkı tutuyor. Festival olaysız ve sorunsuz geçiyor. Geçen sene de bir cep telefonu çalınma ihbarı bile yoktu.
Vakıf ve dernek tanıtımı
Belediyenin stant sayısını artırmasına rağmen, yüzde 90’ında yerel ev yemekleri ve lezzetleri vardı. Denetim çok başarılıydı. Birçok vakıf ve derneğe kendini tanıtma ve gelir sağlama fırsatı veren belediye başkanımıza ayrıca teşekkür ederiz. Şehit Polis Aileleri Vakfı, Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği stantları ücretsiz verildi.”
***
BİR ÖNEMLİ ETKİNLİK
Lezzet buluşması:
‘Tasting Alaçatı’
ALAÇATI Turizm Derneği’nin hedefi sezonu uzatmak. Korkut Denizeri özetliyor: “Türkiye’de yaz sezonunun açılışı Alaçatı Ot Festivali ile başlar, Alaçatı Balık Turnuvası ile kapanır. İşletmelerimiz çok iyi hazırlandı. Ot festivaline özel menüler düzenlendi ve talep çok iyiydi. İşletmeler için sezona iyi bir gelirle başlamak motive edici oluyor. Sezonu uzatmak, hatta 12 aya aya yaymak için de derneğimizin birçok etkinliği var.
Ünlü şeflerin yorumu
Bunlardan biri ‘Tasting Alaçatı’ 26-27-28 Nisan’da düzenlenecek. Ünlü şefler yerel lezzetleri yorumlayacak. 100’den fazla etkinlik, workshop, atölyeler, paneller ve konserlerle muhteşem bir organizasyon. Önceden rezervasyon için www.tastingalacati.com web sayfası ve sosyal medya hesaplarından programları takip edip rezervasyon yapabilirsiniz.!”
NOT: Sevgili Korkut Denizeri, bu etkinlik de Uluslararası Urla Enginar Festivali ile çakışıyor. Olumsuz etkisi olur mu?
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SÖZ SİZİN
BİR ALTYAPI YAKINMASI
Her yağmurda
aynı manzara
MENEMEN Kasımpaşa Mahallesi 1043 Sokak 4/3 Blok, D:20’de iki senedir oturuyorum. Altyapı sorunu nedeniyle her yağmurda apartman girişini ve asansörü su basıyor, pis su doluyor. Konuyla ilgili CİMER’e 4-5 defa yazı yazdım. İZSU’ya düşen yazıya rağmen bir şey yapılmadı. Çok mağduruz. İZSU ve belediyeye gidildi, bir gelişme yok. İlgi bekliyoruz. (Önder Turan)
***
BİR ALINTI
Ahmet Aydın Akansu’dan: Kuru duayı bırak, ağaç isteyen fidan diker. (Mevlana)
Her yer doldu yüzler güldü
BİR Alaçatı Ot Festivali daha geride kaldı.
Geçen yıl konaklama tesisleri pek umduklarını bulamamıştı. Bu yıl genelde olumlu yorumlar yapıldı, yaklaşık 1 milyon ziyaretçi geldiği söylendi. Festivalin Çeşme, Urla, Seferihisar, Kuşadası’na da getiri sağladığı bir gerçek. Festivali en yetkili ağızlardan biri, Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Korkut Denizeri yorumladı:
Hava koşulları etkili oldu
“Festivalle ilgili iki farklı açıdan değerlendirme yapacağım. Negatif ve pozitif yönleri olarak fikirlerimi paylaşmak isterim. ‘Negatif yönleri nelerdi?’ dersek, katılımın en yüksek olduğu cumartesi ve pazar günleri kötü hava şartları ve yağmurdu. Hem stant sahipleri, hem de gelen vatandaşlar yağmurdan çok etkilendi. Konaklamalı gelen misafirler otellerinden ve kafelerden pek çıkamadı. Ancak günü birlik gelen misafirler daha fazla etkilendi.
Portakal Çiçeği ile çakışma
Diğer negatif yön ise Adana Portakal Çiçeği Festivali’nin de aynı hafta sonu olmasıydı. Vatandaşlarımızın bu tür festivallerden faydalanabilmesi ve turizme katkı sağlanması için belediyelerin birbiri ile iletişimde olup bir hafta ileri ya da geri alınsa bölünme olmazdı. Hem medyada haberler, hem de vatandaşlarda tercih sıkıntısı olmazdı.
İzdihama karşı önlem
Gelelim pozitif yönlerine... Yerel seçimlerden 4 gün sonra olmasına rağmen Çeşme Belediyesi ekipleri ve yeni Başkan Ekrem Oran çok iyi hazırlanmıştı. Başkan Oran, mazbatasını almadan göreve başladı. Sokak sokak dolaşarak eksiklikleri tespit etti. Birçok atıl ve tadilatta olan binaların önleri Alaçatı görselleri ile kapandı. Eskiden sadece köy meydanına kurulan stantlar Alaçatı ana yolunun tek yönü trafiğe kapatılarak hem çoğaltıldı, hem de gelen ziyaretçilere yürüme alanı yaratıldı. Kısacası kalabalık yayıldı ve izdiham yaşanmadı.
Denetimler sıkı tutuldu
Akşam da amfitiyatroda konser düzenlenmesi misafirleri konaklamaya teşvik etti. Alaçatı otel ve restoranları yüzde 100 doluluk sağladı. Sadece Alaçatı değil, Çeşme, Urla, İzmir ve Kuşadası da doluluktan memnun kaldı. Bu yoğunluğa rağmen yine emniyet mensuplarımızın yoğun kontrolleri sayesinde hırsızlık, kaza ya da huzur bozan hiçbir olay yaşanmadı. Kaymakamlık ve emniyet bu konuda özellikle son 2 yıldır denetimleri çok sıkı tutuyor. Festival olaysız ve sorunsuz geçiyor. Geçen sene de bir cep telefonu çalınma ihbarı bile yoktu.
Vakıf ve dernek tanıtımı
Belediyenin stant sayısını artırmasına rağmen, yüzde 90’ında yerel ev yemekleri ve lezzetleri vardı. Denetim çok başarılıydı. Birçok vakıf ve derneğe kendini tanıtma ve gelir sağlama fırsatı veren belediye başkanımıza ayrıca teşekkür ederiz. Şehit Polis Aileleri Vakfı, Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği stantları ücretsiz verildi.”
***
BİR ÖNEMLİ ETKİNLİK
Lezzet buluşması:
‘Tasting Alaçatı’
ALAÇATI Turizm Derneği’nin hedefi sezonu uzatmak. Korkut Denizeri özetliyor: “Türkiye’de yaz sezonunun açılışı Alaçatı Ot Festivali ile başlar, Alaçatı Balık Turnuvası ile kapanır. İşletmelerimiz çok iyi hazırlandı. Ot festivaline özel menüler düzenlendi ve talep çok iyiydi. İşletmeler için sezona iyi bir gelirle başlamak motive edici oluyor. Sezonu uzatmak, hatta 12 aya aya yaymak için de derneğimizin birçok etkinliği var.
Ünlü şeflerin yorumu
Bunlardan biri ‘Tasting Alaçatı’ 26-27-28 Nisan’da düzenlenecek. Ünlü şefler yerel lezzetleri yorumlayacak. 100’den fazla etkinlik, workshop, atölyeler, paneller ve konserlerle muhteşem bir organizasyon. Önceden rezervasyon için www.tastingalacati.com web sayfası ve sosyal medya hesaplarından programları takip edip rezervasyon yapabilirsiniz.!”
NOT: Sevgili Korkut Denizeri, bu etkinlik de Uluslararası Urla Enginar Festivali ile çakışıyor. Olumsuz etkisi olur mu?
***
SÖZ SİZİN
BİR ALTYAPI YAKINMASI
Her yağmurda
aynı manzara
MENEMEN Kasımpaşa Mahallesi 1043 Sokak 4/3 Blok, D:20’de iki senedir oturuyorum. Altyapı sorunu nedeniyle her yağmurda apartman girişini ve asansörü su basıyor, pis su doluyor. Konuyla ilgili CİMER’e 4-5 defa yazı yazdım. İZSU’ya düşen yazıya rağmen bir şey yapılmadı. Çok mağduruz. İZSU ve belediyeye gidildi, bir gelişme yok. İlgi bekliyoruz. (Önder Turan)
***
BİR ALINTI
Ahmet Aydın Akansu’dan: Kuru duayı bırak, ağaç isteyen fidan diker. (Mevlana)