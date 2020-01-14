Her okula sağlıkçı atansın projesi

YAKLAŞIK bir ay önce, “İlk yardımın önemi acıyla anımsandı” demiştim.
Ankara’da ilkokul birinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal, kantinden aldığı oyuncak şırınga içindeki sıvı çikolatayı yerken, kapağının nefes borusuna kaçması sonucu fenalaşmıştı. Talihsiz Mert, önce sağlık merkezine, ardından hastaneye götürülmüş, ancak çabalara karşın yaşamını yitirmişti.
İLK YARDIM ÇOK ÖNEMLİ
İlk yardımın önemini gündeme getirmek istemiştim: “Daha önce bedelli askerlere ilkyardım kursu verilmesini önermiştim. Ancak çok yetersiz kalacağını anladım. Tüm okullarda ilkyardımın zorunlu ders olmalı belki de... Hatta tüm öğretmenlere de ilkyardım eğitimi verilebilir. Cami imamları bile eğitim kapsamına alınabilir. Bedelli askerlik yapanlar da kurs görebilir. İşyerlerinde çalışanlar da eğitilebilir.”
BAŞKA MERTLER ÖLMESİN
Bu talihsiz olay üzerine MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, “Başka Mertler Ölmesin” diyerek bir çalışma başlatmış. “Her Okula Sağlık Personeli” projesi yürüten AR-GE Komisyonu’nun çalışmasını MHP milletvekilleri TBMM gündemine taşımış.
50 PERSONELDE ZORUNLU
Ve, MHP İzmir AR-GE’den sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cumhur Bulut’un konuyla ilgili görüşlerinden özet: “Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 60 bin civarında okul var. Çocuklarımız bu okullarda sağlık güvenliğinden uzak. Günde ortalama 5-6 saatleri o okullarda geçiyor. Herhangi bir kazada çocuklarımıza acil müdahalede bulunacak sağlık personeli okullarımızda bulunmuyor. Personel sayısı 50 kişi olan üretim tesislerinde doktor ve sağlık personeli mecburi iken, öğrenci sayısı 300 ila bin arasında değişen okullarımızda sağlık personeli bulunmuyor!
KISA SÜREDE OLUR UMUDU
Okullarımızın bazılarının şehir dışında, bazılarının da trafik yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde yer aldığını düşünürsek cankurtaranın ne kadar uzun bir zamanda okullarımıza geleceğini de anlamış oluruz. Bu sebeplerle okullarımızda sağlık personeli şart oluyor. Kısa zamanda tüm okullarımızda birer sağlık personeli atanacağına inanıyoruz. O gün Mert’e doğru ve de zamanında acil müdahale yapılsaydı belki de şimdi aramızda olacaktı. Ayrıca, büyük bir istihdam alanı da oluşturacak.”
ÇOCUKLAR GÜVENDE OLUR
Şöyle bir düşündüm. Yarım asır önce İzmir Koleji’nde sürekli bir hastabakıcımız vardı, her gün de doktor gelirdi. MHP’nin girişimi bana göre oldukça önemli. Dilerim, kısa sürede yasalaşır, okullarda en az birer sağlıkçı görevlendirilir ve çocuklarımız daha güvende olur. Kolay gelsin!
(Elbette konunun teknik yönlerini, her okula bir görevli atanabilir mi bilemem. Girişime karşı çıkanlar, sakıncaları dile getirenler olabilir. Ama konu tartışılır ve uygulanabilecek bir sonuç çıkar herhalde. Önemli olan çocuklarımızın sağlık güvenliği...)
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SÖZ
SİZİN
BİR SERZENİŞ
Daha da ne desinler
AYVALIK Belediyesi’nden fotoğraflı bir sosyal medya mesajı: “Doğayı sevelim, ağaçlar koruyalım, geleceğimizi yok etmeyelim! ‘Ağaç diplerine tuz döküp kurutmayalım’ gibi bir uyarı yapmak içimizi acıtıyor, utanıyoruz!!! Temizleyen vatandaşlarımıza ise ne kadar teşekkür etsek azdır.”
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BİR ALINTI
Barış Kaşıkçı’dan: Otursak bir akşamüzeri. Sen bana hiç bilmediğim bir hikaye anlatsan. Bildiğim bir hikaye de anlatsan ben bilmezden gelirim, söz. (Edip CANSEVER)
Her okula sağlıkçı atansın projesi
YAKLAŞIK bir ay önce, “İlk yardımın önemi acıyla anımsandı” demiştim.
Ankara’da ilkokul birinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal, kantinden aldığı oyuncak şırınga içindeki sıvı çikolatayı yerken, kapağının nefes borusuna kaçması sonucu fenalaşmıştı. Talihsiz Mert, önce sağlık merkezine, ardından hastaneye götürülmüş, ancak çabalara karşın yaşamını yitirmişti.
İLK YARDIM ÇOK ÖNEMLİ
İlk yardımın önemini gündeme getirmek istemiştim: “Daha önce bedelli askerlere ilkyardım kursu verilmesini önermiştim. Ancak çok yetersiz kalacağını anladım. Tüm okullarda ilkyardımın zorunlu ders olmalı belki de... Hatta tüm öğretmenlere de ilkyardım eğitimi verilebilir. Cami imamları bile eğitim kapsamına alınabilir. Bedelli askerlik yapanlar da kurs görebilir. İşyerlerinde çalışanlar da eğitilebilir.”
BAŞKA MERTLER ÖLMESİN
Bu talihsiz olay üzerine MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, “Başka Mertler Ölmesin” diyerek bir çalışma başlatmış. “Her Okula Sağlık Personeli” projesi yürüten AR-GE Komisyonu’nun çalışmasını MHP milletvekilleri TBMM gündemine taşımış.
50 PERSONELDE ZORUNLU
Ve, MHP İzmir AR-GE’den sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cumhur Bulut’un konuyla ilgili görüşlerinden özet: “Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 60 bin civarında okul var. Çocuklarımız bu okullarda sağlık güvenliğinden uzak. Günde ortalama 5-6 saatleri o okullarda geçiyor. Herhangi bir kazada çocuklarımıza acil müdahalede bulunacak sağlık personeli okullarımızda bulunmuyor. Personel sayısı 50 kişi olan üretim tesislerinde doktor ve sağlık personeli mecburi iken, öğrenci sayısı 300 ila bin arasında değişen okullarımızda sağlık personeli bulunmuyor!
KISA SÜREDE OLUR UMUDU
Okullarımızın bazılarının şehir dışında, bazılarının da trafik yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde yer aldığını düşünürsek cankurtaranın ne kadar uzun bir zamanda okullarımıza geleceğini de anlamış oluruz. Bu sebeplerle okullarımızda sağlık personeli şart oluyor. Kısa zamanda tüm okullarımızda birer sağlık personeli atanacağına inanıyoruz. O gün Mert’e doğru ve de zamanında acil müdahale yapılsaydı belki de şimdi aramızda olacaktı. Ayrıca, büyük bir istihdam alanı da oluşturacak.”
ÇOCUKLAR GÜVENDE OLUR
Şöyle bir düşündüm. Yarım asır önce İzmir Koleji’nde sürekli bir hastabakıcımız vardı, her gün de doktor gelirdi. MHP’nin girişimi bana göre oldukça önemli. Dilerim, kısa sürede yasalaşır, okullarda en az birer sağlıkçı görevlendirilir ve çocuklarımız daha güvende olur. Kolay gelsin!
(Elbette konunun teknik yönlerini, her okula bir görevli atanabilir mi bilemem. Girişime karşı çıkanlar, sakıncaları dile getirenler olabilir. Ama konu tartışılır ve uygulanabilecek bir sonuç çıkar herhalde. Önemli olan çocuklarımızın sağlık güvenliği...)
-----
SÖZ
SİZİN
BİR SERZENİŞ
Daha da ne desinler
AYVALIK Belediyesi’nden fotoğraflı bir sosyal medya mesajı: “Doğayı sevelim, ağaçlar koruyalım, geleceğimizi yok etmeyelim! ‘Ağaç diplerine tuz döküp kurutmayalım’ gibi bir uyarı yapmak içimizi acıtıyor, utanıyoruz!!! Temizleyen vatandaşlarımıza ise ne kadar teşekkür etsek azdır.”
-----
BİR ALINTI
Barış Kaşıkçı’dan: Otursak bir akşamüzeri. Sen bana hiç bilmediğim bir hikaye anlatsan. Bildiğim bir hikaye de anlatsan ben bilmezden gelirim, söz. (Edip CANSEVER)