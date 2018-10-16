Haydi ‘Askıda Oda’ bağışına

“13 yıl önce bir çiçeğimiz koptu içimizden... Taaa yüreğimizden. Nazlı bir Nilgün’dü. Doyamamıştık. Nasıl doyulurdu ki? İki fidan bırakmıştı ardında. Gizem’li olan Barış’ın emin kollarında. Ve de Merve. O da artık İTÜ mezunu bir tasarım mühendisi. Aldı diplomayı, attı kepi... ‘Nazlı’ çiçek, izledin değil mi? Yalnız da değildi? Rahat ol. Fidanların yeşeriyor, çiçekleşiyor. (Herkes için erken olan o yolculuğa zamansız çıkan kardeşim Nazlı Nilgün’ün anısına.)”
22 YILDA 45 BİN HASTA
“Nereden çıktı bu” demeyin. Böyle anarım yıldönümlerinde. Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı (KİT-VAK) ile tanışmam o döneme rastlar. 22 yıldır hasta ve yakınlarına umut olmaya çabalayan KİT-VAK’ın kurduğu Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Hastanesi’nde tedavi gördü bir süre kardeşim. Çok gidip gelmişliğimiz var o hastaneye. Bugün yılda 45 bin hastaya hizmet veren hastane.
BULDUĞU YERDE YATANLAR
O günlerde Ege Üniversitesi Hastanesi’nin bahçesinde çok sık rastladığımız görüntüleri hiç unutmam. Tedavi için hastaneye gelip gitmek zorunda kalan hastalar... Onların ve yatarak tedavi görenlerin yakınları... Özellikle çevrede kalacak yeri ve olanağı olmayanların çaresizliği... Araçlarda, bagajlarda, kamyonet kasalarında yatıp kalkanlar... Onlar kadar şanslı olmayıp yere karton, mukavva serip yatak yapanlar... Ve, KİT-VAK’ın başlattığı kampanya... Ege Üniversitesi’nde 7 yıl önce açılan KİT-VAK Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi. Geçenlerde bu konukevinin 7’nci yılı nedeniyle bir toplantı düzenlendi.
50 MİLYON LİRALIK İMECE
KİT-VAK Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Soncul, yapılanları anlatmaya çalıştı. “Çalıştı” diyorum, çünkü heyecandan doğru dürüst konuşamadı. Yönetim kurulu üyeleri İklil Ulueren, Nesrin Coşkun, Maksude Kılınç, hasta ve yakınları da vardı. Soncul, hastane, Ege ve Dokuz Eylül konukevleriyle birlikte 50 milyon lira değerinde bir imece gerçekleştiğini vurguladı.
BARINMA SORUNUNA PROJE
Soncul, KİT-VAK’ın ekonomik gücü yetersiz hasta ve hasta yakınlarının barınma sorunlarını çözmek, onları soğukta, yağmurda hastane bahçelerinde, koridorlarında yatmaktan kurtarmak amacıyla Ege ve Dokuz Eylül üniversiteleri hastane kampüslerinde hayata geçen iki ‘konukevi’ projesinin de hedefine ulaştığını bildirdi:
100 BİNİ AŞKIN GECELEME
“Vakfımızın 7 yıl önce Ege Üniversitesi’nde 7 Ekim’de açtığı KİT-VAK Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi’nde bugüne kadar 109 bin 830, geçen yılın aralık ayında hizmete sunulan Dokuz Eylül Üniversitesi KİT-VAK Abdulrezzak Sancak Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi’nde 6 bin 652 geceleme gerçekleşmiştir.”
SÜREKLİLİK ÇOK ÖNEMLİ
Soncul, 2018’i ‘Askıda Oda’ yılı ilan ettiklerini anımsattı, Aralık 2014’te başlanan uygulamayla iki konukevinde 102 hasta ve yakınının 4 bin 128 gece ücretsiz kaldığını söyledi. Soncul ‘Askıda Oda’ için herkese bağış çağrısında bulundu. Uygulamada bağışlanan para toplanıyor, maddi durumu elverişsiz olan hasta ve hasta yakınlarının ücretsiz konuk edilmesinde kullanılıyor. Vakıf yöneticileri, “Bağış miktarı önemli değil. Önemli olan bağışın sürekliliği ve ‘Askıda Oda’ uygulamasının sürmesi” diyor. Toplantı sonunda, konukevinin 7’nci yıldönümü nedeniyle yönetim kurulu üyeleri, hasta ve yakınları pasta kesti.
‘Askıda Oda’ için bağış adresi: İban: TR86 0001 2009 7340 0016 000083 Halkbank Konak Şubesi
İletişim için: Mehmet Necati Şentürk - Kurumsal İletişim Müdürü, (0532) 371 96 09 - (0537) 771 55 60 - (0232) 463 37 63.
-----
SÖZ
SİZİN
BİR ÖNEMLİ ESER
Atasever’in
Ata tutkusu
ATATÜRK kitaplarıyla ünlenen 90 yaşındaki şair Turan Atasever son kitabı “Neredesin Atatürk” ile okuyucularına “merhaba” dedi. Ege Kültür Platformu Derneği’nin yayınladığı kitabın ön sözünü tarihçi yazar, şair Şahap Osman Aras, Sancar Maruflu ile Okan Yüksel yazdı.
TEPEDEN TIRNAĞA ŞAİR
400 şiirin yer aldığı kitap ile ilgili olarak Ege Kültür Platformu Derneği Genel Başkanı Okan Yüksel, “Bir şair ki, doksan yaşında ve hâlâ şiir dünyasında yer alıyor ‘sesim’ diye haykırıyorsa bu onun tepeden tırnağa bir şair olduğunu gösterir” diyor.
ÜCRETSİZ DE DAĞITILIYOR
Şiirlerinin temeli, ana kaynağı, ülke, vatan, millet, bayrak ve Mustafa Kemal Atatürk olan Atasever, “sesim şiirlerde” diyerek sesleniyor okuyucularına... Atasever, “Neredesin Atatürk” adını verdiği kitabının büyük bölümü sivil toplum kuruluşları ve derneklerle öğrencilere ücretsiz dağıtıldığını söyledi.
-----
BİR ALINTI
Barış Kaşıkçı’dan: İnsanları kitap gibi düşünün. Kapaklarına bakıp aldanmayın, içini okuyunca anlarsınız asıl değerini. (Mevlana)
Haydi ‘Askıda Oda’ bağışına
“13 yıl önce bir çiçeğimiz koptu içimizden... Taaa yüreğimizden. Nazlı bir Nilgün’dü. Doyamamıştık. Nasıl doyulurdu ki? İki fidan bırakmıştı ardında. Gizem’li olan Barış’ın emin kollarında. Ve de Merve. O da artık İTÜ mezunu bir tasarım mühendisi. Aldı diplomayı, attı kepi... ‘Nazlı’ çiçek, izledin değil mi? Yalnız da değildi? Rahat ol. Fidanların yeşeriyor, çiçekleşiyor. (Herkes için erken olan o yolculuğa zamansız çıkan kardeşim Nazlı Nilgün’ün anısına.)”
22 YILDA 45 BİN HASTA
“Nereden çıktı bu” demeyin. Böyle anarım yıldönümlerinde. Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı (KİT-VAK) ile tanışmam o döneme rastlar. 22 yıldır hasta ve yakınlarına umut olmaya çabalayan KİT-VAK’ın kurduğu Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Hastanesi’nde tedavi gördü bir süre kardeşim. Çok gidip gelmişliğimiz var o hastaneye. Bugün yılda 45 bin hastaya hizmet veren hastane.
BULDUĞU YERDE YATANLAR
O günlerde Ege Üniversitesi Hastanesi’nin bahçesinde çok sık rastladığımız görüntüleri hiç unutmam. Tedavi için hastaneye gelip gitmek zorunda kalan hastalar... Onların ve yatarak tedavi görenlerin yakınları... Özellikle çevrede kalacak yeri ve olanağı olmayanların çaresizliği... Araçlarda, bagajlarda, kamyonet kasalarında yatıp kalkanlar... Onlar kadar şanslı olmayıp yere karton, mukavva serip yatak yapanlar... Ve, KİT-VAK’ın başlattığı kampanya... Ege Üniversitesi’nde 7 yıl önce açılan KİT-VAK Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi. Geçenlerde bu konukevinin 7’nci yılı nedeniyle bir toplantı düzenlendi.
50 MİLYON LİRALIK İMECE
KİT-VAK Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Soncul, yapılanları anlatmaya çalıştı. “Çalıştı” diyorum, çünkü heyecandan doğru dürüst konuşamadı. Yönetim kurulu üyeleri İklil Ulueren, Nesrin Coşkun, Maksude Kılınç, hasta ve yakınları da vardı. Soncul, hastane, Ege ve Dokuz Eylül konukevleriyle birlikte 50 milyon lira değerinde bir imece gerçekleştiğini vurguladı.
BARINMA SORUNUNA PROJE
Soncul, KİT-VAK’ın ekonomik gücü yetersiz hasta ve hasta yakınlarının barınma sorunlarını çözmek, onları soğukta, yağmurda hastane bahçelerinde, koridorlarında yatmaktan kurtarmak amacıyla Ege ve Dokuz Eylül üniversiteleri hastane kampüslerinde hayata geçen iki ‘konukevi’ projesinin de hedefine ulaştığını bildirdi:
100 BİNİ AŞKIN GECELEME
“Vakfımızın 7 yıl önce Ege Üniversitesi’nde 7 Ekim’de açtığı KİT-VAK Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi’nde bugüne kadar 109 bin 830, geçen yılın aralık ayında hizmete sunulan Dokuz Eylül Üniversitesi KİT-VAK Abdulrezzak Sancak Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi’nde 6 bin 652 geceleme gerçekleşmiştir.”
SÜREKLİLİK ÇOK ÖNEMLİ
Soncul, 2018’i ‘Askıda Oda’ yılı ilan ettiklerini anımsattı, Aralık 2014’te başlanan uygulamayla iki konukevinde 102 hasta ve yakınının 4 bin 128 gece ücretsiz kaldığını söyledi. Soncul ‘Askıda Oda’ için herkese bağış çağrısında bulundu. Uygulamada bağışlanan para toplanıyor, maddi durumu elverişsiz olan hasta ve hasta yakınlarının ücretsiz konuk edilmesinde kullanılıyor. Vakıf yöneticileri, “Bağış miktarı önemli değil. Önemli olan bağışın sürekliliği ve ‘Askıda Oda’ uygulamasının sürmesi” diyor. Toplantı sonunda, konukevinin 7’nci yıldönümü nedeniyle yönetim kurulu üyeleri, hasta ve yakınları pasta kesti.
‘Askıda Oda’ için bağış adresi: İban: TR86 0001 2009 7340 0016 000083 Halkbank Konak Şubesi
İletişim için: Mehmet Necati Şentürk - Kurumsal İletişim Müdürü, (0532) 371 96 09 - (0537) 771 55 60 - (0232) 463 37 63.
-----
SÖZ
SİZİN
BİR ÖNEMLİ ESER
Atasever’in
Ata tutkusu
ATATÜRK kitaplarıyla ünlenen 90 yaşındaki şair Turan Atasever son kitabı “Neredesin Atatürk” ile okuyucularına “merhaba” dedi. Ege Kültür Platformu Derneği’nin yayınladığı kitabın ön sözünü tarihçi yazar, şair Şahap Osman Aras, Sancar Maruflu ile Okan Yüksel yazdı.
TEPEDEN TIRNAĞA ŞAİR
400 şiirin yer aldığı kitap ile ilgili olarak Ege Kültür Platformu Derneği Genel Başkanı Okan Yüksel, “Bir şair ki, doksan yaşında ve hâlâ şiir dünyasında yer alıyor ‘sesim’ diye haykırıyorsa bu onun tepeden tırnağa bir şair olduğunu gösterir” diyor.
ÜCRETSİZ DE DAĞITILIYOR
Şiirlerinin temeli, ana kaynağı, ülke, vatan, millet, bayrak ve Mustafa Kemal Atatürk olan Atasever, “sesim şiirlerde” diyerek sesleniyor okuyucularına... Atasever, “Neredesin Atatürk” adını verdiği kitabının büyük bölümü sivil toplum kuruluşları ve derneklerle öğrencilere ücretsiz dağıtıldığını söyledi.
-----
BİR ALINTI
Barış Kaşıkçı’dan: İnsanları kitap gibi düşünün. Kapaklarına bakıp aldanmayın, içini okuyunca anlarsınız asıl değerini. (Mevlana)