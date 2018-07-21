Havuz değil baraj problemi

BİR gazete haberi: DSİ (Devlet Su İşleri) Genel Müdürü Murat Acu, geçenlerde İzmir’e yapılan yatırımları anlatmış, en büyük problemin içme suyu olduğunu söylemiş:
“Gördes Barajı ve 2 metre çapında içinden otomobil geçebilen 100 kilometre uzunluğundaki dev isale hattıyla İzmir’e yıllık 59 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin ederek şehrin en önemli problemini çözdük.”
KOCAOĞLU: DAMLA ALMADIK
Düşündüm... Gördes Barajı yapıldığında dibindeki çatlak yüzünden su tutmada sorunlar yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, barajdan gelecek su için Belkahve’de arıtma tesisi yaptıklarını anlatıp, “Devlete parasını ödediğimiz halde barajdan bir damla su alamadık” diye yakınır.
GETİRME YOLLARINA BAKMAK LAZIM
Son olarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de değindi konuya: “Gördes’le ilgili konu bana intikal etti. Arkadaşlara talimat verdim. Önemli olan İzmir’e suyu sağlamaktır. Şu kabahatli, bu kabahatliden çok, bir an evvel suyu nasıl getiririzin yollarına bakmamız lazım...”
DOĞRUSU BENİM KAFAM KARIŞTI
DSİ Genel Müdürü Gördes’ten İzmir’e su sağlandığını açıklıyor. Kocaoğlu zaten su alamamaktan yakınıyor. Pakdemirli, “Sorunun çözümü için talimat verdiğini, bir an önce suyu getirmenin yollarına bakılması gerektiğini” söylüyor. Gerçekten de Gördes Barajı’ndan su geliyor da kimsenin haberi mi yok? (Belki etkili, yetkili birileri açıklar da öğreniriz.)
-----
BİR LEZZET AKADEMİSİ
Mutfağı iş edinmek
isteyenler için
BUGÜN gönlünde mutfak ve yemek olanlara İstanbul’daki bir akademiden söz edeceğim. Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi’nden (USLA)... Ve de bilgileri paylaşıyorum:
“USLA, otelcilik ve yiyecek içecek sektöründe, 30 yılı aşkın sertifikalı ve diplomalı eğitimler veren American Hospitality Academy International Hotel Management Schools’un (AHA-İHMS) İstanbul kampüsü olarak faaliyet gösteriyor.
ULUSLARARASI BELGE
Gastronomide önemli ve uluslararası standartlardaki eğitim kurumu olan USLA, geleceğin şef ve işletmecilerine yiyecek, içecek sektörünün inceliklerini öğretiyor. Akademide, USLA’nın eğitimlerine katılanlar, AHA’nın uluslararası akredite sertifika ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge alıyor.
ÖNEMLİ EĞİTMENLER
Profesyonel mutfakla ilgili temel disiplin ve tekniklerin öğretildiği USLA’da yeni kariyer fırsatları ile hayatına bambaşka yön vermek isteyenlere yönelik çalışmalar da var. USLA’nın şef kadrosunda Fehmi Samancı, Hazer Amani, Soner Göksu gibi sektörün önemli isimleri bulunuyor.
ERKEN KAYITTA İNDİRİM
USLA, otelcilik ve yeme-içme sektörüne, uluslararası kalitede teori ve uygulamalı eğitim almış kişiler yetiştirerek mevcut iş gücüne katkı amaçlıyor. Eğitim görmek isteyenlere erken kayıtta indirim de yapılıyor.
İLETİŞİM: Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi (USLA) Avni Dilligil Sokak, No: 12, 34387, Mecidiyeköy - İstanbul. Tel: (0212) 211 87 52 - www.uslaakademi.com
-----
BİR İZMİRLİ YÖNETİCİ ANLATIYOR
Eğitim serüveni
tarlada başlıyor
PEKİ, USLA’dan neden ayrıntılar verdim? Öncelikle İzmir ve Ege’den de öğrencileri ve meraklıları olduğu için. Ve de USLA’nın başında bir İzmirli var. Söz, USLA’nın CEO’su Emel Arslan Güryıldız’da:
“USLA olarak mutfak kariyerine donanımlı girmek ya da kendi işletmelerinin sahibi olmak isteyen gençlere, uluslararası standartlarda eğitim veriyoruz. 8 aylık ‘Profesyonel Aşçılık’ veya ‘Pastacılık – Ekmekçilik’ programlarımızla öğrencilerimize yurtiçi ve dışında staj garantili iş olanakları sunuyoruz.
ÖZEL İLGİ OLANAĞI
(AHA-IHMS) ve Milli Eğitim sertifikalı mezunlarımız Türkiye, ABD ve İspanya’daki otel, restoran, kafe gibi yiyecek, içecek işletmelerinde göreve başlıyor. Butik eğitim kurumu olarak her öğrencimizin nitelikleri ve geleceği ile özel olarak ilgilenebilme, uluslararası standartları uygulayabilme avantajlarına sahibiz.
GELECEĞİ PLANLAMAK
Lezzet eğitimimize mutfaktan değil tarladan başlıyoruz. Öğrencilerimiz, tarladan mutfağa yemeğin tüm serüvenini yaşıyor. Polonezköy’deki USLA’nın anlaşmalı tarlasında tohumun ekilmesinden ürünün mutfağa gelmesine kadarki süreci deneyimliyorlar. Amacımız öğrencilere sadece bilgi ve beceriler aktarmak değil, geleceklerini en doğru şekilde planlayıp, hedeflerine emin adımlarla yürüyebilecekleri bir vizyon kazandırmak.”
-----
BİR ALINTI
Engin Yavuz’dan: Her gününüzü hayatınızın son günüymüş gibi yaşayın... Bir gün haklı çıkacaksınız... (Steve Jobs)
Havuz değil baraj problemi
BİR gazete haberi: DSİ (Devlet Su İşleri) Genel Müdürü Murat Acu, geçenlerde İzmir’e yapılan yatırımları anlatmış, en büyük problemin içme suyu olduğunu söylemiş:
“Gördes Barajı ve 2 metre çapında içinden otomobil geçebilen 100 kilometre uzunluğundaki dev isale hattıyla İzmir’e yıllık 59 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin ederek şehrin en önemli problemini çözdük.”
KOCAOĞLU: DAMLA ALMADIK
Düşündüm... Gördes Barajı yapıldığında dibindeki çatlak yüzünden su tutmada sorunlar yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, barajdan gelecek su için Belkahve’de arıtma tesisi yaptıklarını anlatıp, “Devlete parasını ödediğimiz halde barajdan bir damla su alamadık” diye yakınır.
GETİRME YOLLARINA BAKMAK LAZIM
Son olarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de değindi konuya: “Gördes’le ilgili konu bana intikal etti. Arkadaşlara talimat verdim. Önemli olan İzmir’e suyu sağlamaktır. Şu kabahatli, bu kabahatliden çok, bir an evvel suyu nasıl getiririzin yollarına bakmamız lazım...”
DOĞRUSU BENİM KAFAM KARIŞTI
DSİ Genel Müdürü Gördes’ten İzmir’e su sağlandığını açıklıyor. Kocaoğlu zaten su alamamaktan yakınıyor. Pakdemirli, “Sorunun çözümü için talimat verdiğini, bir an önce suyu getirmenin yollarına bakılması gerektiğini” söylüyor. Gerçekten de Gördes Barajı’ndan su geliyor da kimsenin haberi mi yok? (Belki etkili, yetkili birileri açıklar da öğreniriz.)
-----
BİR LEZZET AKADEMİSİ
Mutfağı iş edinmek
isteyenler için
BUGÜN gönlünde mutfak ve yemek olanlara İstanbul’daki bir akademiden söz edeceğim. Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi’nden (USLA)... Ve de bilgileri paylaşıyorum:
“USLA, otelcilik ve yiyecek içecek sektöründe, 30 yılı aşkın sertifikalı ve diplomalı eğitimler veren American Hospitality Academy International Hotel Management Schools’un (AHA-İHMS) İstanbul kampüsü olarak faaliyet gösteriyor.
ULUSLARARASI BELGE
Gastronomide önemli ve uluslararası standartlardaki eğitim kurumu olan USLA, geleceğin şef ve işletmecilerine yiyecek, içecek sektörünün inceliklerini öğretiyor. Akademide, USLA’nın eğitimlerine katılanlar, AHA’nın uluslararası akredite sertifika ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge alıyor.
ÖNEMLİ EĞİTMENLER
Profesyonel mutfakla ilgili temel disiplin ve tekniklerin öğretildiği USLA’da yeni kariyer fırsatları ile hayatına bambaşka yön vermek isteyenlere yönelik çalışmalar da var. USLA’nın şef kadrosunda Fehmi Samancı, Hazer Amani, Soner Göksu gibi sektörün önemli isimleri bulunuyor.
ERKEN KAYITTA İNDİRİM
USLA, otelcilik ve yeme-içme sektörüne, uluslararası kalitede teori ve uygulamalı eğitim almış kişiler yetiştirerek mevcut iş gücüne katkı amaçlıyor. Eğitim görmek isteyenlere erken kayıtta indirim de yapılıyor.
İLETİŞİM: Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi (USLA) Avni Dilligil Sokak, No: 12, 34387, Mecidiyeköy - İstanbul. Tel: (0212) 211 87 52 - www.uslaakademi.com
-----
BİR İZMİRLİ YÖNETİCİ ANLATIYOR
Eğitim serüveni
tarlada başlıyor
PEKİ, USLA’dan neden ayrıntılar verdim? Öncelikle İzmir ve Ege’den de öğrencileri ve meraklıları olduğu için. Ve de USLA’nın başında bir İzmirli var. Söz, USLA’nın CEO’su Emel Arslan Güryıldız’da:
“USLA olarak mutfak kariyerine donanımlı girmek ya da kendi işletmelerinin sahibi olmak isteyen gençlere, uluslararası standartlarda eğitim veriyoruz. 8 aylık ‘Profesyonel Aşçılık’ veya ‘Pastacılık – Ekmekçilik’ programlarımızla öğrencilerimize yurtiçi ve dışında staj garantili iş olanakları sunuyoruz.
ÖZEL İLGİ OLANAĞI
(AHA-IHMS) ve Milli Eğitim sertifikalı mezunlarımız Türkiye, ABD ve İspanya’daki otel, restoran, kafe gibi yiyecek, içecek işletmelerinde göreve başlıyor. Butik eğitim kurumu olarak her öğrencimizin nitelikleri ve geleceği ile özel olarak ilgilenebilme, uluslararası standartları uygulayabilme avantajlarına sahibiz.
GELECEĞİ PLANLAMAK
Lezzet eğitimimize mutfaktan değil tarladan başlıyoruz. Öğrencilerimiz, tarladan mutfağa yemeğin tüm serüvenini yaşıyor. Polonezköy’deki USLA’nın anlaşmalı tarlasında tohumun ekilmesinden ürünün mutfağa gelmesine kadarki süreci deneyimliyorlar. Amacımız öğrencilere sadece bilgi ve beceriler aktarmak değil, geleceklerini en doğru şekilde planlayıp, hedeflerine emin adımlarla yürüyebilecekleri bir vizyon kazandırmak.”
-----
BİR ALINTI
Engin Yavuz’dan: Her gününüzü hayatınızın son günüymüş gibi yaşayın... Bir gün haklı çıkacaksınız... (Steve Jobs)