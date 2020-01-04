Havamız nasıldır içimiz rahat olsun mu?

YILIN ilk günü, bizim Hürriyet Ege’de manşet: “Havamız kaçtı...” Gerçekten de okuyunca havası kaçıyor insanın. Ayrıntılara girmeden yaklaşık 10 gün önceki yazımdan bölümler geliyor aklıma. “Havamız acaba temiz midir” deyip eklemiştim; “Kış aylarında hava kirliliği gelir gündeme genelde. Gerçi bugünlerde hava şaşırtıyor. Bazı günler baharı aratmıyor...
BELİRGİN KÖMÜR KOKUSU
Hava böyleyken akşamları yine de kömür kokusu sarıyor ortalığı. Güzelyalı’da durum böyle. Buna gece gündüz arasındaki ısı farkı mı neden oluyor? Koku çevreden mi gelir, rüzgar etkisiyle tepelerden mi? Ancak doğalgazın yaygınlaştığı, üstelik de deniz kıyısındaki kentte kömür kokusu pek normal değil gibi.”
Sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yakıt satış depoları ve kömür kullanan apartman denetimleriyle ilgili bir haberini de iletmiştim.
SON BİR AYIN DEĞERLERİ
Dönelim, 1 Ocak manşetine... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı Endeksi’ne göre İzmir’deki 8 istasyonun tamamında da 1-30 Aralık 2019 sabahına kadar, partiküler madde miktarı sınır değeri olan 50 mikrogramı aşmış. 25 Aralık saat 12.00’de bu değer Alsancak’ta 190, Karşıyaka’da 245, Çiğli ve Gaziemir’de 251, Güzelyalı’da 296, Bayraklı’da 896, Şirinyer’de 965, Bornova’da bin 5 olmuş.
HASSASLIK SINIRI AŞILMIŞ
Aydın’da 217, Soma’da 246, Muğla’da bin olarak ölçülmüş. Son bir ayın 24 saatlik ortalamasına göre Aydın, Denizli, Manisa, Soma ve Muğla’da 50 sınırı aşılmış. Ayrıca hassaslık sınırı 350 mikrogram/metreküp olması gereken kükürtdioksit oranı Soma’da 12 Aralık’ta 703’e çıkmış. Uzmanlar kirliliğe karşı uyarırken bir bilim insanı da temiz enerji kaynakları kullanılırsa sorunun kendiliğinden çözüleceğini söylemiş.
NEDEN BU KADAR YÜKSEK
Elbette uzun vadede temiz enerji kaynaklarına yönelmek en uygun çözüm. Peki bugün için ne yapılacak? Partikül madde miktarı bazı yerlerde sınır değer olan 50 mikrogramı 20 kat aşmış. Bunun nedenleri araştırılacak mı? Soma’da belki termik santralin bir bölümünün kapatılmasıyla değerler düşecektir. Peki diğer illerde neden yüksektir? Aydın yöresinde jeotermal elektrik santrallerinin etkisi var mıdır? İzmir’de hemen her yerde sınır değer katlanmış. Neden? Ve 10 gün önceki yazımdan devam:
AKLIMA TAKILAN SORULAR
“Etkililerin, yetkililerin yanıtlaması umuduyla aklıma gelen bazı sorular:
* İzmir’de kömür depoları, satıcıları sıkı denetleniyor mu? Gecekondular kentsel dönüşümle yenilenene kadar hava kirliliği sürecek mi? Düşük gelirli ailelere torbalarla kömür yardımı sürüyor mu? Sürüyorsa, kömürün kalitesi nasıldır?
YETERİNCE TEMİZ MİDİR?
* Başta Aliağa’dakiler olmak üzere, sanayi kuruluşları, hava kirliliği açısından denetleniyor mu? Hava kirliliği ölçümleri sık sık yapılarak, sonuçları vatandaşla paylaşılacak mı? Kış bastırmadan hava kirliliğine karşı alınan önlemler nedir?
SON SÖZ: İzmir dışında Muğla, Aydın, Denizli, Uşak, Balıkesir, Manisa, Çanakkale’de durum nasıldır, hava yeterince temiz mi?”
“Zehir mi soluyoruz” falan demek istemiyorum. Yalnızca etkililer, yetkililer Ege’de havamızın bu ölçüm sonuçlarıyla ilgili bizleri aydınlatacak mıdır? Nedenleri öğrenmek isteriz herhalde, değil mi?
BİR DUYURU
Soğukta sokakta
kimse kalmasın
İZMİR Büyükşehir Belediyesi’nin zabıta ekipleri soğukta sokakta kalan kimsesizler için devriye geziyor, güvenlik güçleri ya da vatandaşların ihbarlarını değerlendiriyor. Sokakta yaşayan kimsesizleri bildirmek isteyenler mesai saatleri dışında (0232) 361 00 82, mesai saatlerinde (0232) 361 71 51 numaralı telefondan Müyesser Turfan Güçsüzler Evi’ne ulaşabilir. Sokakta kalan kadın evsizleri ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü konuk ediyor.
Havamız nasıldır içimiz rahat olsun mu?
YILIN ilk günü, bizim Hürriyet Ege’de manşet: “Havamız kaçtı...” Gerçekten de okuyunca havası kaçıyor insanın. Ayrıntılara girmeden yaklaşık 10 gün önceki yazımdan bölümler geliyor aklıma. “Havamız acaba temiz midir” deyip eklemiştim; “Kış aylarında hava kirliliği gelir gündeme genelde. Gerçi bugünlerde hava şaşırtıyor. Bazı günler baharı aratmıyor...
BELİRGİN KÖMÜR KOKUSU
Hava böyleyken akşamları yine de kömür kokusu sarıyor ortalığı. Güzelyalı’da durum böyle. Buna gece gündüz arasındaki ısı farkı mı neden oluyor? Koku çevreden mi gelir, rüzgar etkisiyle tepelerden mi? Ancak doğalgazın yaygınlaştığı, üstelik de deniz kıyısındaki kentte kömür kokusu pek normal değil gibi.”
Sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yakıt satış depoları ve kömür kullanan apartman denetimleriyle ilgili bir haberini de iletmiştim.
SON BİR AYIN DEĞERLERİ
Dönelim, 1 Ocak manşetine... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı Endeksi’ne göre İzmir’deki 8 istasyonun tamamında da 1-30 Aralık 2019 sabahına kadar, partiküler madde miktarı sınır değeri olan 50 mikrogramı aşmış. 25 Aralık saat 12.00’de bu değer Alsancak’ta 190, Karşıyaka’da 245, Çiğli ve Gaziemir’de 251, Güzelyalı’da 296, Bayraklı’da 896, Şirinyer’de 965, Bornova’da bin 5 olmuş.
HASSASLIK SINIRI AŞILMIŞ
Aydın’da 217, Soma’da 246, Muğla’da bin olarak ölçülmüş. Son bir ayın 24 saatlik ortalamasına göre Aydın, Denizli, Manisa, Soma ve Muğla’da 50 sınırı aşılmış. Ayrıca hassaslık sınırı 350 mikrogram/metreküp olması gereken kükürtdioksit oranı Soma’da 12 Aralık’ta 703’e çıkmış. Uzmanlar kirliliğe karşı uyarırken bir bilim insanı da temiz enerji kaynakları kullanılırsa sorunun kendiliğinden çözüleceğini söylemiş.
NEDEN BU KADAR YÜKSEK
Elbette uzun vadede temiz enerji kaynaklarına yönelmek en uygun çözüm. Peki bugün için ne yapılacak? Partikül madde miktarı bazı yerlerde sınır değer olan 50 mikrogramı 20 kat aşmış. Bunun nedenleri araştırılacak mı? Soma’da belki termik santralin bir bölümünün kapatılmasıyla değerler düşecektir. Peki diğer illerde neden yüksektir? Aydın yöresinde jeotermal elektrik santrallerinin etkisi var mıdır? İzmir’de hemen her yerde sınır değer katlanmış. Neden? Ve 10 gün önceki yazımdan devam:
AKLIMA TAKILAN SORULAR
“Etkililerin, yetkililerin yanıtlaması umuduyla aklıma gelen bazı sorular:
* İzmir’de kömür depoları, satıcıları sıkı denetleniyor mu? Gecekondular kentsel dönüşümle yenilenene kadar hava kirliliği sürecek mi? Düşük gelirli ailelere torbalarla kömür yardımı sürüyor mu? Sürüyorsa, kömürün kalitesi nasıldır?
YETERİNCE TEMİZ MİDİR?
* Başta Aliağa’dakiler olmak üzere, sanayi kuruluşları, hava kirliliği açısından denetleniyor mu? Hava kirliliği ölçümleri sık sık yapılarak, sonuçları vatandaşla paylaşılacak mı? Kış bastırmadan hava kirliliğine karşı alınan önlemler nedir?
SON SÖZ: İzmir dışında Muğla, Aydın, Denizli, Uşak, Balıkesir, Manisa, Çanakkale’de durum nasıldır, hava yeterince temiz mi?”
“Zehir mi soluyoruz” falan demek istemiyorum. Yalnızca etkililer, yetkililer Ege’de havamızın bu ölçüm sonuçlarıyla ilgili bizleri aydınlatacak mıdır? Nedenleri öğrenmek isteriz herhalde, değil mi?
BİR DUYURU
Soğukta sokakta
kimse kalmasın
İZMİR Büyükşehir Belediyesi’nin zabıta ekipleri soğukta sokakta kalan kimsesizler için devriye geziyor, güvenlik güçleri ya da vatandaşların ihbarlarını değerlendiriyor. Sokakta yaşayan kimsesizleri bildirmek isteyenler mesai saatleri dışında (0232) 361 00 82, mesai saatlerinde (0232) 361 71 51 numaralı telefondan Müyesser Turfan Güçsüzler Evi’ne ulaşabilir. Sokakta kalan kadın evsizleri ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü konuk ediyor.