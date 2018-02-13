Havai fişekler yasaklanmalı

GÖRENLER görmüş, okuyanlar okumuş, öğrenenler öğrenmiştir. Bana göre çok önemli bir konu olduğundan yineliyorum ve de destekliyorum. CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, havai fişek ve benzerlerinin yasaklanması amacıyla TBMM Başkanlığı’na yasa önerisi sundu. Demir, yasa önerisinin gerekçesinde şu bilgileri ve örnekleri paylaştı:



“Havai fişek türlerinin yapımında fare zehrinde bulunan baryum kullanılmakta, nitrat ve odun karışımıyla yaydığı kimyasal içerikli tozların kanserojen etkisi bulunmaktadır. Kimyasal içerikli bu tozlar insan sağlığına, gürültü ve hava kirliliği meydana getirmesi nedeniyle de kültürel ve tarihi eserlere zarar vermektedir.

ÖLÜMLÜ OLAYLAR OLAYLAR

Havai fişeklerden ince tozlar diğer tozlara benzemez. Bu tozların etkisi yeterince bilinmemekle beraber solunum yoluyla alınması durumunda, astım veya bronşite neden olabilmektedir. Birçok zararı olan havai fişekler sonucu yaşamını yitiren çok sayıda insan bulunmaktadır. Şöyle ki, 17 Ağustos 2009’da Hendek ilçesine bağlı Çalıkuru köyündeki bir havai fişek fabrikasının fitil ünitesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana gelmiş, çıkan yangında bir kişi ölmüş, 32 kişi yaralanmıştı.

ÖRNEKLER ÇOĞALTILABİLİR

Yine aynı şekilde 2017 Haziran ayında Antalya’nın Alanya ilçesinde Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) 2’nci mezunlarına yönelik düzenlenen törende bin 639 öğrencinin kep attığı sırada havai fişek gösterisi yapıldı. Yüzlerce kişinin izlediği gösteride atılan birçok havai fişeğin yere yakın patlaması sonucu 5’i hafif 9 kişi yaralanmış, 2018 Ocak ayında ise Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 2 kişi yaşamını yitirmiştir. Bunlar gibi birçok örnek verilebilir.”

Demir, 2003’te New York’ta yeni yıl kutlamasındaki havai fişek gösterisinde yaklaşık iki bin kuşun panikten ve birbiriyle çarpışmaları sonucu öldüğünü vurguladı, “Yoğun havai fişek gösterilerinde oluşan duman da kuşların ölmesine neden oluyor” dedi.

ZEVK İÇİN DEĞER Mİ

Nurettin Demir, önerisinde şu görüşlere yer verdi:

“Sonuç olarak havai fişek ve benzerleri başta insan ölümleri ve yaralanmalarına sebebiyet vermekte, bütün yabani ve evcil hayvanları korkutmakta, sağır olmalarına, paniklemelerine, şok nedeniyle ölümlerine yol açmaktadır. Ayrıca, patlayan havai fişeklerin yakınında olan kuşlar yanmakta, bu yanma ölüm derecesinde dahi olmakta, gözlerine zarar vermekte, göç eden kuşların bir süre oryantasyonunun bozulmasına neden olmaktadır. Bu kadar zararı olan havai fişeklerin, doğaya ve canlılara kalıcı zararlar vermesi, 3-5 dakikalık görsel zevk uğruna insanların ve diğer canlıların sağlığını tehdit etmesi nedeniyle yasaklanması gerekir.”

DİLEK BALONLARI DA UNUTULMASIN

Dedim ya, Demir’in önerisine yürekten katılıyorum. Haaa, bu öneri yasalaşırsa, bu sektör çeşitli kutlamalarda ışık, laser gibi gösteri araçlarına yönelebilir. Görsellik sürdürülürken tehlike de kalkmış olur.

Son söz: Havai fişekler orman gibi yangınlara da neden olabilir. Ve de o boşluğa salınan alevli dilek balonlarının da yangın tehlikesini de göz ardı etmemek gerekir.

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BİR DUYURU

14 Şubat sevgililer

15 Şubat İZBAN günü

DİLEYEN ve inanan herkesin Sevgililer Günü kutlu olsun. Ama ertesi günü yani 15 Şubat’ı unutmayın. O gün İZBAN’da ‘Gideceğin yere kadar ücret’ uygulaması başlıyor. Yani İzmirim kartında belirli miktar kontür olması gerek. Trene binmeden önce ve sonra kartınızı makineye okutmanız gerek. Sonuçta yeni bir uygulama ve de doğal olarak karmaşa. Aman dikkat!

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BİR ETKİNLİK

Zeytin Okulu’nda

‘Masallar Buluşması’

SOSYAL medyada rastladım bu etkinlik haberine, paylaşayım istedim: “Karaburun İnecik Mahallesi’nde yer alan Zeytin Okulu’nda, 17-18 Şubat’ta masal buluşmalarının ikincisi olan, ‘Kalpten Masallar’ etkinliği gerçekleştirilecek. Bu kez kelimelerle yazılmış masalların yanında, notalarla yazılmış masallar da yer alacak. İki gün sürecek etkinlikte Asuman Memen, Ayşıl Tokcan, Ferhat Budak, Nuray Önoğlu ve İsmail Döver masal anlatacak.

GERÇEKLEŞMİŞ BÜYÜK HAYAL

Zeytin Okulu gönüllülerinden Sururi Uras, etkinlikle ilgili olarak, “Kalpleriyle yola çıkanların gerçekleşmiş bir büyük hayalidir Zeytin Okulu. Gelenekselleşmesini planladığımız masal buluşmalarının ikincisi olan (Kalpten Masallar); hayallerini gerçekleştirmek için kalpten destek arayanların gerekli ilhamı bulabilecekleri bir etkinlik olabilir. Masal buluşması hem yetişkinler, hem çocuklar için. Masal dinlemek, masal anlatmak, masal olmak isteyen herkesi bekliyoruz” dedi.

Etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgi:

www.zeytinokulu.net adresinden ve (0507) 661 8946 numaralı telefondan alınabilir.

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SÖZ

SİZİN



BİR UYARI

Çim sulamasına da

çok dikkat gerek

10 Şubat tarihli yazınıza aşağıdaki hususları eklemek istiyorum. Özellikle yaz aylarında İzmir’deki çimlerin her gün özellikle öğle saatlerinde bilek kalınlığındaki hortumlar ile nasıl ‘içme suyu’ ile sulandığı malumunuzdur. Oysa Çiğli Arıtma’dan milyonlarca ton su denize deşarj edilmektedir. Bu konudaki uyarılar dikkate alınmalıdır. (Avukat İlker DELİKAN)

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BİR YAKINMA

Üçkuyular sahilinde

denize pislik akıyor

BEN boş zamanlarda yürüyüş yapan emekli birisiyim. Güzelyalı sahilinde yaptığım yürüyüşlerde denize akan kanalizasyonları görmekteyim. Üçkuyular Hava Eğitim Komutanlığı önünden Göztepe Vapur İskelesi’ni geçene kadarki bölümde 6-7 yerden denize pislik akmakta. Durgun havalarda bu daha belirgin. Kuşaklama olan bu sahilde bu pislik denize nasıl akar? Denizin üstü pislikten görünmüyor. Bunu yetkililere ilettim. Ancak şu ana kadar sonuç yok. (Nurkan ZEYBEK - Makine Mühendisi)

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BİR GÖRÜNTÜ

Onları takan yok

Polyester olmayacağını söylemiştik. (Sokakgaste)

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BİR ALINTI

Naciye Ölçüm’den: Her insan, yapmadığı tüm iyiliklerden suçludur. (Voltaire)