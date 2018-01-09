Güneşli havada şemsiye verip yağmurlu havada geri alıyorlar

YATIRIMIN ÇOĞU KREDİLERLE

“Ülkemizin bulunduğu stratejik konum ve son 10 yılda Ortadoğu’da çıkan iç savaşlarla birlikte artan terör, başta turizm olmak üzere tarım ve diğer sanayi kollarını da ciddi ölçüde etkilemiştir. Hem turizmciler, hem de KOBİ sınıfındaki sanayiciler yatırımlarının yüzde 70’ini bankalardan alınan kredilerle yapmıştır. Kredi borçlanmasını 4 yıl önce döviz ile yapmış olan yatırımcıların borcu, bugün kur artışı nedeniyle iki katına yaklaşmıştır.

EKONOMİ ALARM VERMEKTEDİR

Turistin gelmemesiyle, turizmci önüne konulan kotalar ve maliyet artışı nedeniyle, sanayici ürettiğini satamayan, mazot ve işçilik maliyetleriyle sona yaklaşmış tarımcı (tahıl, mercimek, nohut, fasulye vb.) ithalat nedeniyle ekonomimiz alarm vermektedir. Enflasyonun artışı da bunun tuzu biberi olmuştur.

İLAVE TALEPLERE OLUMSUZ YANIT

Bu gelişen olumsuzluklarla birlikte bankalar iyi günlerde kredi vermek için kapılarını aşındırdıkları yatırımcılara ne yapıyorlar? Kredi kullanan kesimin büyük çoğunluğu öz varlıklarını satarak faiz ve kredi ödemelerini yapmakta olduğu halde, bu varlıkların değeri ipotek miktarının üç-dört katı olmasına rağmen bankalar, ilave kredi taleplerine olumsuz yanıt vermektedir. Bankaların güneşli havada şemsiye verip, yağmurlu havada geri alması manidardır.

BU FAİZLERLE KALKINMA MÜMKÜN MÜ

Bankaların açıkladığı 9 aylık bilançolarındaki yüksek kârlarının (Yabancılar devamlı Türkiye’den banka satın almak istiyorlar!) bu kriz ortamında nasıl olduğu apaçık ortadadır. Sermaye dünyasında bu kadar yüksek faizlerle para satılan ekonomi var mıdır! Bu faizlerle yatırım olması ve ülke kalkınması mümkün müdür! İstihdamın azalarak enflasyonun yükselmesi kaçınılmazdır.

KAOSA ÇÖZÜME İNANIYORUM

Sayın Başbakanımıza konuyu mart ayında anlatma fırsatı bulmuştum. Devletimizin mutlaka yatırımcının ve kullanılan banka kredilerinin kaosuna çözüm bulacağına inanıyorum. Bankaların, altın yumurtlayan tavuklarını karnındaki yumurta için kestiklerinde bir daha nereden yumurta alacaklarını da iyi düşünmeleri gerekir. Yeni yılın ülkemize, halkımıza, krizleri aşarak sağlık, mutluluk, huzur ve refah getirmesi dileklerimizle.”

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BİR GÜZEL GELİŞME

Güney Doğu Anadolu ve Karadeniz

turisti de Dalaman’a geliyor

KARADENİZ ve Güney Doğu Anadolu’dan Muğla’ya gelmek isteyen yerli turistlerin önündeki engel kalktı. Dalaman’da AnadoluJet yetkilileri ile yapılan toplantıyla konu çözümlendi. Toplantıya Vali Yardımcısı Kâmil Köten, DOKTOB adına Fulya - Yücel Okutur, AnadoluJet Satış Koordinatörü Demokan Murat Öktem, Muğla Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Yavuz Yılmaz, TÜRSAB temsilcileri (Fethiye – Süleyman Kaya, Marmaris – Ali Kırlı ve Menderes Akbulut), FETOB’dan Nurkaya Gündoğdu, Dalaman Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Ontaş, Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Mete Atay, DHMİ Dalaman Havalimanı Başmüdür yardımcıları Hamit Soyertem ve Cenk Özenen, İş Geliştirme Direktörü Orçun Songur, GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, Sedat Kamış ve turizmci Ali Mürşit Yağmur katıldı.

GÜNDE 4 SEFERE ÇIKACAK

DOKTOB Başkanı Yücel Okutur, AnadoluJet ile yapılan anlaşmaya göre Trabzon ve Gaziantep’ten gelecek uçakların yazın günde 4 sefere çıkabileceği ve Dalaman - Ankara seferlerinin de kış aylarında her gün yapılacağı müjdesini verdi. Okutur, 2017 yılında DOKTOB’un yaptığı girişimlerle Hindistan ve Kazakistan’dan yoğun turist beklediklerini, gelişmelerin Muğla ekonomisine büyük katkısı olacağını belirtti.

DURGUNLUK TELAFİ EDİLİR

Yıllardır bölgenin tanıtımındaki eksiklikler nedeniyle turizmde istenilen seviyeye ulaşılamadığı, bunun bölgenin ekonomisine, istihdamına ve kalkınmasına olumsuz etkileri olduğunu belirten Okutur, “2018 yılında belediyelerimiz ve turistik tesislerimizle, eksiklerimizi gidererek geçmişte turizmde yaşanan durgunluğun telafi edileceğini düşünüyorum” dedi.

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BİR YANIT BEKLEYEN SORU



Zübeyde Hanım vapurunun

bakımı ne kadar sürecek

PASAPORT’ta uzun süredir bir vapur bağlı... Adı Zübeyde Hanım... Körfez’in eski vapur modeli... Eğitim ve müze gemisi... “Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı” ile “Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü” levhaları, girişte, “Girilmez” yazısı var. Yanda da bakım nedeniyle ziyarete kapalı olduğu duyuruluyor. Şimdi, bu vapur ne zamandır “bakım” nedeniyle ziyarete kapalı. Dışarıdan bakınca, bazı oturan bir-iki görevli dışında herhangi bir bakım çalışması görülemiyor. Ve son soru: “Zübeyde Hanım Vapuru ziyarete açılacak mı?”

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BİR KADIN GİRİŞİMCİ ETKİNLİĞİ

Köy Koop İzmir’den

Ödemiş’e davet var

KÖY KOOP İzmir Bölge Birliği ve Ödemiş Ticaret Odası, kadın girişimciliğiyle ilgili etkinlik düzenledi. 13 Ocak Cumartesi günü saat 19.30’da Ödemiş Belediyesi Kültür Merkezi’ndeki etkinlik, Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu’nun “Baba Ben Geldim” adlı tek perdelik gösterisi ile başlayacak. Ardından sinemada “En iyi Avrasyalı Kadın Sanatçı” ve “Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Jüri Özel Ödülü” alan Ümmiye Koçak ve motivasyon konuşmacısı Cüneyt Örkmez’in, “Düşten Gerçeğe Bir Başarı Hikayesi” söyleşisi gerçekleşecek.

HERKESİ BEKLİYORUZ

İzmir Köy Koop Birliği Başkanı Neptün Soyer, “Kadının iş hayatında olması ve kadın girişimciliğin artması için kadının hem kendi bakış açısını, hem de toplumun bakış açısını değiştirmesi gerekir. Kadınların bilgilendirilmesi motive edilmesi için bu tip organizasyonları önemsiyoruz. Tüm halkımızı 13 Ocak akşamı Ödemiş’e bekliyoruz” dedi.

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BİR ALINTI



Nevin Bubik’ten: Asil insan sessizliğiyle tanınır. Cahil insan ise gevezeliğiyle. (Patrick Ness, Son ve Ötesi)