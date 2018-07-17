Foça Tatil Köyü’nü derneğe vakfa, hayır kurumuna vermeyin

13 yıldır kapalı olan Foça Tatil Köyü ihaleyle kiralanacak. Foça’ya Sahip Çıkıyoruz Platformu, tatil köyünün mutlaka turizme kazandırılmasını öngören bir bildiri yayımladı. İşte bildirinin özeti:
“49 yıllığına kiralanacak Foça Tatil Köyü, Foça ve Foçalılar için büyük anlam içerir, sıradan bir tesis değildir. Türkiye’de turizm denilince akla gelecek ilklerin adıdır. O zamanki adıyla Club Med, Türkiye turizminin dışa açılan en önemli kapısıdır. Club Med olmadan önce Türkiye’de tatil köyü anlayışı yoktu. Dünya Türkiye’yi turizm konusunda, ülkemizin ilk tatil köyü Club Med Foça ile tanıdı. Sosyal ve sanatsal aktivitelerle başka bir kültür yaşamını turizm şemsiyesi altında Türkiye’ye ilk getiren Foça Tatil Köyü’dür...
ORTAK BİR DEĞERDİR
1967’de kurulmasından 2005’te kapatılana kadar, binlerce turist ağırlamış, nitelikli turizm elemanı yaratmıştır... Yüzlerce insanı istihdamla kalmamış, yörenin gelişmesi, zenginleşmesine katkıda bulunmuştur. Turizmde yerli yatırımcı ile yabancı işletmeciliğin ülkemizde ilk örneğidir. Devletin girişimi kadar, Foçalıların da destekleri, sahip çıkmasıyla oluşmuş bir değerdir. Club Med, 800 odası ve yaklaşık 140 dönümlük arazisinde plajı, spor tesisleri, yüzme havuzu, Türk hamamı, tiyatrosu, ağaçlarıyla Türkiye’nin en önemli tatil köyü özelliğine sahiptir.
GELİŞİMDE BÜYÜK ROL
50 yıl önce kurulan Club Med, Foça’nın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişiminde büyük rol oynadı. Foçalı çalışanlar, çeşitli meslekler öğrendi, dünyayı gördü. Foça’ya 3 milyon turist getiren ve 3 bine yakın kişiye istihdam sağlayan Foça Club Med’in binaları ve ağaçları tescillidir, 13 yıllık karanlıktan sonra amacına uygun, doğaya ve çevreye duyarlı turizm için çalıştırılmaya hazır alt yapıyı korumaktadır.
ESNAF DA PAY ALIRDI
Club Med aktif çalıştığı yaz dönemlerinde Foça, yılda yaklaşık 10 bin misafiri ağırlardı ve yöre esnafı da hareketlilikten pay alırdı. Hizmetine son verilmesinin gerekçesi, Club Med firmasının tesisin yıprandığını ve bakıma alınmasını istemesi, ancak Emekli Sandığı yönetiminin maliyet yüzünden teklife sıcak bakmaması üzerine firmanın işletmeyi bırakmasıdır. 13 yıllık kapanma talihsizliği ile sadece Foça değil, Türk turizmi de darbe yemiştir. Şimdi bizler, Foça halkı ve Foça’ya Sahip Çıkıyoruz Platformu, tatil köyünün eski ihtişamına, çalışma ve hizmet anlayışına kavuşmasını, yeniden ülkemiz turizmine öncülük edeceği yeniliklerle işletmeye açılmasını diliyoruz.
MUTLAKA SAHİP ÇIKILMALI
Foça Tatil Köyü’nün yeniden açılması girişimini çok doğru buluyoruz. Bu sebeple herhangi bir dernek, vakıf veya hayır kurumuna değil, önceden olduğu gibi, turizm kökenli sermaye grupları, İzmir Büyükşehir ve Foça belediyeleri işbirliğiyle, hak ettiği düzeye ulaşmasını istiyoruz. İzmirlilere, turizm işverenlerine, İzmir Büyükşehir ve Foça belediyelerine sesleniyoruz; Foça Tatil Köyü’ne sahip çıkınız.
GELECEĞİ KARARTILMASIN
Yüzünü zengin ve yabancı turiste dönmüş, yüksek kalitede hizmet üreten, Foçalı gençlerin ve insanların çalıştırıldığı, Foça halkına katma değer sunacak bir tesis haline getirilmesini diliyoruz. Foça’nın 20-30 yılda, sahip çıkabilirsek, Türkiye’nin değil, dünyanın gözünde ünlü ve değerli bir turizm cenneti noktasına geleceğini biliyoruz. Yanlış uygulama ile bu geleceğinin karartılmasını istemiyoruz. Foça’nın kazanması, Türkiye’nin kazanması olacaktır. Turizmle ilişkisi olmayan, Foça ve Foçalılara katkısı olamayacak kurumlara, vakıflara, derneklere, hayır kurumlarına kiralanması, Foça’ya karşı işlenmiş en büyük günahlardan biri olacaktır.
BAKANIMIZA SESLENİYORUZ
Yeni turizm bakanımızın sağduyusuna sesleniyoruz. Sektörden gelmesi bir fırsattır. Bu tür yüksek kaliteli tesislerin önemini bilen birisi olarak sesimizi duymasını, olası bir yanlıştan dönülerek, tatil köyünün aslına uygun olarak turizme kazandırılmasına öncülük yapmasını istiyoruz. Foça halkı olarak böylesi bir girişimde, üstümüze düşen sorumlulukları alacağımızı, katkıda bulunmamız gereken her noktada, Foça Tatil Köyü’nün yeniden yaşatılması için çalışacağımızı da ilan ederiz.”
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SÖZ SİZİN
Haydi çocuklar
yüzme dersine
AYDIN Büyükşehir Belediyesi çocukların yüzme öğrenmesi için kurslar düzenliyor. Bozdoğan ve Çine’nin ardından Söke, Sultanhisar ve Karacasu’da portatif havuzlar kurularak kurslar açıldı. Haftanın altı günü düzenlenecek kurslardan 9-13 yaşlarındaki çocuklar ücretsiz yararlanıyor. Çocukları kurslara çağıran Başkan Özlem Çerçioğlu, “Çocuklarımızın güvenli şekilde yüzüp eğlenebilmeleri için profesyonel eğitmenlerden ders almaları gerekiyor. Alanında uzman yüzme öğretmenlerimizle çocuklarımıza bu yıl da yüzmeyi öğreteceğiz” dedi.
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BİR SERGİ
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BİR ALINTI
Barış Kaşıkçı’dan: Sevdiğiniz insanların sevgisini hissetmek, hayatımızı besleyen güneş gibidir. (Pablo Neruda)
Foça Tatil Köyü’nü derneğe vakfa, hayır kurumuna vermeyin
13 yıldır kapalı olan Foça Tatil Köyü ihaleyle kiralanacak. Foça’ya Sahip Çıkıyoruz Platformu, tatil köyünün mutlaka turizme kazandırılmasını öngören bir bildiri yayımladı. İşte bildirinin özeti:
“49 yıllığına kiralanacak Foça Tatil Köyü, Foça ve Foçalılar için büyük anlam içerir, sıradan bir tesis değildir. Türkiye’de turizm denilince akla gelecek ilklerin adıdır. O zamanki adıyla Club Med, Türkiye turizminin dışa açılan en önemli kapısıdır. Club Med olmadan önce Türkiye’de tatil köyü anlayışı yoktu. Dünya Türkiye’yi turizm konusunda, ülkemizin ilk tatil köyü Club Med Foça ile tanıdı. Sosyal ve sanatsal aktivitelerle başka bir kültür yaşamını turizm şemsiyesi altında Türkiye’ye ilk getiren Foça Tatil Köyü’dür...
ORTAK BİR DEĞERDİR
1967’de kurulmasından 2005’te kapatılana kadar, binlerce turist ağırlamış, nitelikli turizm elemanı yaratmıştır... Yüzlerce insanı istihdamla kalmamış, yörenin gelişmesi, zenginleşmesine katkıda bulunmuştur. Turizmde yerli yatırımcı ile yabancı işletmeciliğin ülkemizde ilk örneğidir. Devletin girişimi kadar, Foçalıların da destekleri, sahip çıkmasıyla oluşmuş bir değerdir. Club Med, 800 odası ve yaklaşık 140 dönümlük arazisinde plajı, spor tesisleri, yüzme havuzu, Türk hamamı, tiyatrosu, ağaçlarıyla Türkiye’nin en önemli tatil köyü özelliğine sahiptir.
GELİŞİMDE BÜYÜK ROL
50 yıl önce kurulan Club Med, Foça’nın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişiminde büyük rol oynadı. Foçalı çalışanlar, çeşitli meslekler öğrendi, dünyayı gördü. Foça’ya 3 milyon turist getiren ve 3 bine yakın kişiye istihdam sağlayan Foça Club Med’in binaları ve ağaçları tescillidir, 13 yıllık karanlıktan sonra amacına uygun, doğaya ve çevreye duyarlı turizm için çalıştırılmaya hazır alt yapıyı korumaktadır.
ESNAF DA PAY ALIRDI
Club Med aktif çalıştığı yaz dönemlerinde Foça, yılda yaklaşık 10 bin misafiri ağırlardı ve yöre esnafı da hareketlilikten pay alırdı. Hizmetine son verilmesinin gerekçesi, Club Med firmasının tesisin yıprandığını ve bakıma alınmasını istemesi, ancak Emekli Sandığı yönetiminin maliyet yüzünden teklife sıcak bakmaması üzerine firmanın işletmeyi bırakmasıdır. 13 yıllık kapanma talihsizliği ile sadece Foça değil, Türk turizmi de darbe yemiştir. Şimdi bizler, Foça halkı ve Foça’ya Sahip Çıkıyoruz Platformu, tatil köyünün eski ihtişamına, çalışma ve hizmet anlayışına kavuşmasını, yeniden ülkemiz turizmine öncülük edeceği yeniliklerle işletmeye açılmasını diliyoruz.
MUTLAKA SAHİP ÇIKILMALI
Foça Tatil Köyü’nün yeniden açılması girişimini çok doğru buluyoruz. Bu sebeple herhangi bir dernek, vakıf veya hayır kurumuna değil, önceden olduğu gibi, turizm kökenli sermaye grupları, İzmir Büyükşehir ve Foça belediyeleri işbirliğiyle, hak ettiği düzeye ulaşmasını istiyoruz. İzmirlilere, turizm işverenlerine, İzmir Büyükşehir ve Foça belediyelerine sesleniyoruz; Foça Tatil Köyü’ne sahip çıkınız.
GELECEĞİ KARARTILMASIN
Yüzünü zengin ve yabancı turiste dönmüş, yüksek kalitede hizmet üreten, Foçalı gençlerin ve insanların çalıştırıldığı, Foça halkına katma değer sunacak bir tesis haline getirilmesini diliyoruz. Foça’nın 20-30 yılda, sahip çıkabilirsek, Türkiye’nin değil, dünyanın gözünde ünlü ve değerli bir turizm cenneti noktasına geleceğini biliyoruz. Yanlış uygulama ile bu geleceğinin karartılmasını istemiyoruz. Foça’nın kazanması, Türkiye’nin kazanması olacaktır. Turizmle ilişkisi olmayan, Foça ve Foçalılara katkısı olamayacak kurumlara, vakıflara, derneklere, hayır kurumlarına kiralanması, Foça’ya karşı işlenmiş en büyük günahlardan biri olacaktır.
BAKANIMIZA SESLENİYORUZ
Yeni turizm bakanımızın sağduyusuna sesleniyoruz. Sektörden gelmesi bir fırsattır. Bu tür yüksek kaliteli tesislerin önemini bilen birisi olarak sesimizi duymasını, olası bir yanlıştan dönülerek, tatil köyünün aslına uygun olarak turizme kazandırılmasına öncülük yapmasını istiyoruz. Foça halkı olarak böylesi bir girişimde, üstümüze düşen sorumlulukları alacağımızı, katkıda bulunmamız gereken her noktada, Foça Tatil Köyü’nün yeniden yaşatılması için çalışacağımızı da ilan ederiz.”
-----
SÖZ SİZİN
Haydi çocuklar
yüzme dersine
AYDIN Büyükşehir Belediyesi çocukların yüzme öğrenmesi için kurslar düzenliyor. Bozdoğan ve Çine’nin ardından Söke, Sultanhisar ve Karacasu’da portatif havuzlar kurularak kurslar açıldı. Haftanın altı günü düzenlenecek kurslardan 9-13 yaşlarındaki çocuklar ücretsiz yararlanıyor. Çocukları kurslara çağıran Başkan Özlem Çerçioğlu, “Çocuklarımızın güvenli şekilde yüzüp eğlenebilmeleri için profesyonel eğitmenlerden ders almaları gerekiyor. Alanında uzman yüzme öğretmenlerimizle çocuklarımıza bu yıl da yüzmeyi öğreteceğiz” dedi.
-----
BİR SERGİ
-----
BİR ALINTI
Barış Kaşıkçı’dan: Sevdiğiniz insanların sevgisini hissetmek, hayatımızı besleyen güneş gibidir. (Pablo Neruda)