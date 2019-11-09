EXPO heyecanı yine İzmir’in gündeminde

İZMİR Life Yönetmeni Hakkı Kesirli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, iş dünyasından Uğur Yüce, Necmi Çalışkan ve Reşat Kutucular, buluştu ve EXPO’yu konuştu.
Buluşmada konuşulanlar derginin kasım sayısında var. İzmir’in aslında Uluslararası Fuar’la bir anlamda yıllardır EXPO yaptığı, geçmişte kaybetmesinin arasında devletin siyasal nedenlerle yeterli bütçe ayırmadığı, eski Başkan Aziz Kocaoğlu’nun konuya mesafeli durduğu, ortak iş yapma kültürümüz olmadığı gibi görüşler dile getirildi.
BERABERLİĞİ BAŞARAMADIK
Başkan Soyer, “Vali, belediye, ticaret odası, sivil toplum kuruluşları... Hepsi adaylık sürecinde beraber olursa başarı elde edilir. Biz beraber olmayı başaramadık. Çok iyi bir deneyim oldu. Belki çok şey beraber yapıldı, ama beraber olunamayan yerler de oldu ve bu ciddi bir takım çatışmalara da yol açtı. O çatışmalar nedeniyle biz kaybettik” dedi.
KENT İÇİN BÜYÜK FIRSAT
Geçmişi bırakıp geleceğe bakalım... Başkan Tunç Soyer, İzmir’in hem tematik olarak düzenlenen EXPO 2023’e, hem de ülkelerin yarıştığı EXPO 2030’a aday olacağını, resmi sürecin önümüzdeki günlerde başlayacağını açıkladı. Adaylık konusunda Uğur Yüce, “Kentin hayatı 8 bin 500 yıldır devam ediyor. Bu kent mutlaka aday olmak mecburiyetindedir, ama organize olabilir miyiz? Bu sefer kaybetmeye tahammülümüz olmaması lazım. EXPO yapmış, bunu bir kereden fazla başarmış kentler var. Onların neler kazandığını bilmeliyiz. Kent için büyük bir fırsattır” diyor.
BİLİNEN OLMAK AVANTAJI
Söz Reşat Kutucular’da: “EXPO adaylığı kurumların ortak bir hedef için birlikte çalışma alışkanlığını pekiştirir. Kentin tanıtımına elbette katkıda bulunur. Geçmişte EXPO’yu alma ihtimali bile kentte bir sinerji yaratmıştı. Yine yaratır. İzmir’in EXPO nezdinde de bilinen bir kent olması avantaj sağlayabilir.”
TEMATİKTE ŞANSIMIZ VAR
Necmi Çalışkan, 2023 için umutlu, 2030 için biraz karamsar: “Bu süreç devletsiz olmaz. 2030’da adaylık süreci biraz sıkıntılı. Ama tematik EXPO’lar son derece başarılı olabiliyor, kentlerin kaderini değiştirebiliyor. 2023 çok özel bir tarih. Hızlı davranılırsa bir şansımız var. Tunç Soyer gibi vizyonu geniş, dünya ilişkilerini bilen, EXPO’da tecrübeli başkanımız var. Çok hızlı tur atıp, çekirdek kadronun görüşü alınarak iyi bir temayla kazanabiliriz diye düşünüyorum.”
İKİSİNİ DE KAZANACAĞIZ
Başkan Soyer gerekli derslerin çıkarıldığını, kentin tüm dinamiklerinin kazanma ihtimalini sevdiğini, bunun için ne yapılması gerektiği konusunda fikir sahibi olduğunu belirtiyor. İzmir’in bu kez hem tematik, hem de 2030’daki EXPO’yu kazanacağını vurgulayıp, “Aralık ayında bu hikayeyi masaya yatıracağız” diyor. 2023 EXPO’ya İzmir’in potansiyellerini gösterebilmek için talip olunduğunu belirten Soyer, sohbeti noktalıyor:
GENİŞ KATILIMLI TASARIM
“İzmir’in en önemli potansiyellerinden biri sağlık ve sağlık turizmi. Sağlık sadece tıptan ibaret bir şey değil. Wellness, wellbeing kavramları bahsettiğimiz sağlık temasını tam karşılıyor. Buna ev sahipliği yapabiliriz. Çünkü, İzmir’in böyle bir kökü var ve biz İzmir’i neyle bütün dünyaya sunacağız meselesinde o günün dünyasını nasıl gördüğümüzü, geniş katılımla tasarlamamız gerekiyor. 2030’a kadar gerçekleştirilmesi düşünülen, Birleşmiş Milletler’in hazırladığı 17 sürdürülebilir kalkınma hedefleri var. O tarihte yeni kalkınma hedefleri konulacak insanların önüne, acaba onlar ne olacak? Biz İzmir olarak o konularla ilgili insanlara bir şey sunabilir miyiz? Dolayısıyla mesele, sadece İzmir değil. İzmir’in evrensel alanda söyleyeceği ne olabilir?”
GEÇMİŞİ BIRAK GELECEĞİ BAK
Anlaşılan İzmir yeniden EXPO heyecanına gebe... Geçmişteki olumsuzlukları, şanssızlıkları öne sürüp kötümser olmak, kente herhangi bir şey kazandırmaz. Resmi süreç başlatıldıktan sonra, herkesin İzmir için elbirliği yapması gerek herhalde. Geçmiş deneyimlerden dersler çıkarılarak kenetlenme sağlanırsa umuda yolculuk başlayabilir. Mutlu sona da ulaşılabilir belki. Güzel de olur, değil mi? Kolay gelsin!
Reşat Kutucular, Necmi Çalışkan, Tunç Soyer, Uğur Yüce ve Hakkı Kesirli. (Uğur Yüce ABD seyahatinden dinlenmiş sakalıyla dönüp hemen buluşmaya katılmış.)
EXPO heyecanı yine İzmir’in gündeminde
İZMİR Life Yönetmeni Hakkı Kesirli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, iş dünyasından Uğur Yüce, Necmi Çalışkan ve Reşat Kutucular, buluştu ve EXPO’yu konuştu.
Buluşmada konuşulanlar derginin kasım sayısında var. İzmir’in aslında Uluslararası Fuar’la bir anlamda yıllardır EXPO yaptığı, geçmişte kaybetmesinin arasında devletin siyasal nedenlerle yeterli bütçe ayırmadığı, eski Başkan Aziz Kocaoğlu’nun konuya mesafeli durduğu, ortak iş yapma kültürümüz olmadığı gibi görüşler dile getirildi.
BERABERLİĞİ BAŞARAMADIK
Başkan Soyer, “Vali, belediye, ticaret odası, sivil toplum kuruluşları... Hepsi adaylık sürecinde beraber olursa başarı elde edilir. Biz beraber olmayı başaramadık. Çok iyi bir deneyim oldu. Belki çok şey beraber yapıldı, ama beraber olunamayan yerler de oldu ve bu ciddi bir takım çatışmalara da yol açtı. O çatışmalar nedeniyle biz kaybettik” dedi.
KENT İÇİN BÜYÜK FIRSAT
Geçmişi bırakıp geleceğe bakalım... Başkan Tunç Soyer, İzmir’in hem tematik olarak düzenlenen EXPO 2023’e, hem de ülkelerin yarıştığı EXPO 2030’a aday olacağını, resmi sürecin önümüzdeki günlerde başlayacağını açıkladı. Adaylık konusunda Uğur Yüce, “Kentin hayatı 8 bin 500 yıldır devam ediyor. Bu kent mutlaka aday olmak mecburiyetindedir, ama organize olabilir miyiz? Bu sefer kaybetmeye tahammülümüz olmaması lazım. EXPO yapmış, bunu bir kereden fazla başarmış kentler var. Onların neler kazandığını bilmeliyiz. Kent için büyük bir fırsattır” diyor.
BİLİNEN OLMAK AVANTAJI
Söz Reşat Kutucular’da: “EXPO adaylığı kurumların ortak bir hedef için birlikte çalışma alışkanlığını pekiştirir. Kentin tanıtımına elbette katkıda bulunur. Geçmişte EXPO’yu alma ihtimali bile kentte bir sinerji yaratmıştı. Yine yaratır. İzmir’in EXPO nezdinde de bilinen bir kent olması avantaj sağlayabilir.”
TEMATİKTE ŞANSIMIZ VAR
Necmi Çalışkan, 2023 için umutlu, 2030 için biraz karamsar: “Bu süreç devletsiz olmaz. 2030’da adaylık süreci biraz sıkıntılı. Ama tematik EXPO’lar son derece başarılı olabiliyor, kentlerin kaderini değiştirebiliyor. 2023 çok özel bir tarih. Hızlı davranılırsa bir şansımız var. Tunç Soyer gibi vizyonu geniş, dünya ilişkilerini bilen, EXPO’da tecrübeli başkanımız var. Çok hızlı tur atıp, çekirdek kadronun görüşü alınarak iyi bir temayla kazanabiliriz diye düşünüyorum.”
İKİSİNİ DE KAZANACAĞIZ
Başkan Soyer gerekli derslerin çıkarıldığını, kentin tüm dinamiklerinin kazanma ihtimalini sevdiğini, bunun için ne yapılması gerektiği konusunda fikir sahibi olduğunu belirtiyor. İzmir’in bu kez hem tematik, hem de 2030’daki EXPO’yu kazanacağını vurgulayıp, “Aralık ayında bu hikayeyi masaya yatıracağız” diyor. 2023 EXPO’ya İzmir’in potansiyellerini gösterebilmek için talip olunduğunu belirten Soyer, sohbeti noktalıyor:
GENİŞ KATILIMLI TASARIM
“İzmir’in en önemli potansiyellerinden biri sağlık ve sağlık turizmi. Sağlık sadece tıptan ibaret bir şey değil. Wellness, wellbeing kavramları bahsettiğimiz sağlık temasını tam karşılıyor. Buna ev sahipliği yapabiliriz. Çünkü, İzmir’in böyle bir kökü var ve biz İzmir’i neyle bütün dünyaya sunacağız meselesinde o günün dünyasını nasıl gördüğümüzü, geniş katılımla tasarlamamız gerekiyor. 2030’a kadar gerçekleştirilmesi düşünülen, Birleşmiş Milletler’in hazırladığı 17 sürdürülebilir kalkınma hedefleri var. O tarihte yeni kalkınma hedefleri konulacak insanların önüne, acaba onlar ne olacak? Biz İzmir olarak o konularla ilgili insanlara bir şey sunabilir miyiz? Dolayısıyla mesele, sadece İzmir değil. İzmir’in evrensel alanda söyleyeceği ne olabilir?”
GEÇMİŞİ BIRAK GELECEĞİ BAK
Anlaşılan İzmir yeniden EXPO heyecanına gebe... Geçmişteki olumsuzlukları, şanssızlıkları öne sürüp kötümser olmak, kente herhangi bir şey kazandırmaz. Resmi süreç başlatıldıktan sonra, herkesin İzmir için elbirliği yapması gerek herhalde. Geçmiş deneyimlerden dersler çıkarılarak kenetlenme sağlanırsa umuda yolculuk başlayabilir. Mutlu sona da ulaşılabilir belki. Güzel de olur, değil mi? Kolay gelsin!
Reşat Kutucular, Necmi Çalışkan, Tunç Soyer, Uğur Yüce ve Hakkı Kesirli. (Uğur Yüce ABD seyahatinden dinlenmiş sakalıyla dönüp hemen buluşmaya katılmış.)