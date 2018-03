Etkinlikler sözde kalmasın mücadeleye katkı sağlasın

“Rotary 2440. Bölge Federasyonu’nun düzenlediği ‘Nefesimdeki Sen’ şiir ve müzik dinletisi etkinliğinde, başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş olmak üzere, bürokratlar, işadamları, sanatçılar, sivil toplum liderleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde sahneye çıkacak. Şiddet gören kadınlar ve kız çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği yaratmak amacıyla düzenlenen gecede İzmir’in önde gelen isimleri, Türk edebiyatının önemli şairlerinin şiirlerini kadınlar için okuyacak.”

‘TURUNCU EYLEM’ DE VARDI

Etkinlik Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleşecekmiş... Ve geçen yıldan başka bir etkinlik... Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek, farkındalık yaratmak, gerekli yasaların yapılması için kamuoyu oluşturmak adına ‘Dünyayı Turuncuya Boya’ adıyla sürdürülen kampanyaya İzmir’den de destek verildi. ‘Kadına Yönelik Şiddetin Yok Edilmesi İçin Uluslararası Mücadele Günü’ ilan edilen 25 Kasım’da başlayan etkinlikler, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’ne kadar sürdü. Vitrinler, binalar turuncuya bezendi, herkes elinden geldiğince etkinliği destekledi, sonunda “Turuncu Yürüyüş” düzenlendi.

İZMİR İÇİN TATSIZ SIRALAMA

Bu iki etkinliği neden mi anımsattım? Son günlerde İzmirle pek bir övünüyoruz, “İzmir şunda lider, bunda şampiyon... İzmir’e akın var akın... İstanbul’u, Ankara’yı solladık” gibi laflar ediyoruz ya... İzmir’in üstlerde yer aldığı bir başka, (ama çok tatsız) sıralamayı anımsatayım. 9 Eylül Gazetesi geçen yılın son günlerinde, kadincinayetleri.org sitesi verilerinden derlemiş. 2010’dan geçen yılın son günlerine kadar en az bin 930 kadın öldürülmüş. İstanbul 264 kadın cinayetiyle ilk sıradaymış. Ve İzmir maalesef 141’le ikinciymiş. Sıralama Ankara 105, Adana 102, Gaziantep 88, Antalya 81 diye gidiyor. Nüfuslara bakıldığında İzmir neredeyse İstanbul’un ensesinde.

HEPSİNE TABİİ Kİ DESTEK DE

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na göre de geçen yılın kadın cinayetlerinin ilk yedi sırası şöyle olmuş:

İstanbul 57, İzmir 32, Antalya 25, Bursa 18, Adana 17, Gaziantep 15, Konya 12.

İzmir, ne yazık ki, burada da üst sıralarda...

Bu yüzden yukarıda iki etkinliğe değindim. Yararı olacaksa, farkındalık yaratabileceksek İzmir’in her yerini turuncuya boyayalım. Erkekler, 8 Mart’ta değil sahneye çıkıp şiir okumak, dikkat çekmek için dans da eder, halay da çeker, zeybek de oynar, şarkı da söyler, hatta akrobasiden örnekler bile verebilir. İnanın, kadına şiddeti önlemeye yönelik her etkinliği yürekten destekliyorum.

YARARI OLSUN ÖNCÜLÜK ETSİN

(Yalnızca kadına şiddetle ilgili değil, iyiye, güzelliğe odaklanan her şey için yeter ki, etkinlikler ‘Onlar bunlar birbirini ağırlar’ aşamasında kalmasın, getirileri topluma anlatılabilsin, işe yarasın. Özellikle kadınları korumak için her kesimden vatandaşın ‘Tabii ki, başta erkekler’ bu konuda bilinçlenmesine katkıda bulunsun. Örneğin, bilinçlenme ve eğitim için okullarda, üniversitelerde etkinlikler düzenlenmesine, kent konseylerine ve muhtarlara görevler yüklenmesine, güvenlik güçlerinin daha titiz olmaları konusunda tembihlenmesine, belediyelerin kendi çalışanları başta olmak üzere yaygın kampanyalara öncülük etmesine, siyasi partilerin el ele vermesine...)

SON SÖZ: “Başta kadınlara, her türlü şiddete son. Kadın cinayetleri sona ersin” diyorum. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün barış, iyilik, güzellik getirmesini diliyorum. Bu çok özel günü kutluyorum.

SÖZ

SİZİN

BİR ANLAMLI SERGİ

Yaşamın İzi

Kadında Gizli

“27 yıllık tıp doktoruyum ve bu sürece bir ihtisas, bir doktora, Uluslararası Koçluk Federasyonu onaylı eğitimler (yaşam, ilişki, takım vs koçlukları) ve anneliği sığdırdım. Bir de 2011 yılından beri uzun zamandır aklımda olup yapamadığım resme hobi olarak başladım. 23 Nisan 2015’te, “Dünya Çocukları” isimli bir kişisel sergi açarak gelirini eğitime bağışladım. Dokuz karma sergiye katıldım. 9-15 Mart’ta Çetin Emeç Sanat Galerisi’nde, “Yaşamın İzi Kadında Gizli” isimli sergi açacağım. Türkiye ve dünyada çeşitli alanlarda kendini ispatlamış, örnek olmuş kadınların portrelerini boyama ve kumaş giydirme tekniği ile yaptım. Bu anlamda pek örneği olmayan renkli çalışmalar oldu.

ÖNEMİNİ VURGULAMAK

Brigham Young’ın, “Bir erkeği eğitirseniz bir adamı eğitirsiniz. Bir kadını eğitirseniz, bir kuşağı eğitirsiniz” sözüne yürekten inanarak bu sergi için yola çıktım. Amacım:

1- Toplumda kadının yerini ve önemini vurgulayarak dikkat çekmek,

2- Kadınların değişik alanlardaki başarılarını gösterip kadının gücünü anımsatmak,

3- Genç kızlarımıza, bir çoğu zorlu süreçlerden geçen ve yaşamın tüm bu zorluklarına rağmen başarıyı yakalayan bu örnek kadınları göstererek asla pes etmemelerini, bir şeyi tutkuyla istemelerini, hayal kurmalarını ve kendi yaşam hikayelerini yaratmalarını vurgulamak...

4- Güçlü ve kararlı kadınların güçlü toplumları oluşturabileceği gerçeğini anımsatmak,

5- Tabloların satışından elde edilen geliri ilgili kurumlarla paylaşmak.” (Zeynep Ayşen Uluöz Akın)

BİR ÖRNEK ÇALIŞAN VE BAŞKAN

İnsan ve umut olduğu

için yürekten kutlama

GEÇENLERDE Çanakkale Belediyesi’nin bir temizlik görevlisi, karnını doyuran bir köpeğin yiyeceğini bitirmesini beklemiş. Bu görüntü de sosyal medyaya yansımış ve Çanakkale Belediye Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan, çalışanı kutlayıp, armağan vermiş. Ve de Gökhan’ın sözleri:

DOĞAL DAVRANIŞ ŞAŞIRTIYOR

“Yaşam koşulları bizi öyle bir hale getirmiş ki, aslında çok doğal ve olması gereken davranışlar bile şaşkınlık yaratabiliyor. Bırakılan mamayı yiyen sokak köpeğini rahatsız etmemek için uzaklaşan temizlik işleri personelimiz Umut Güder’i ve bu duyarlılığı fark eden hemşerimi yürekten kutluyorum. Sevgimizi tüm canlılar ile paylaştığımızda dünya daha güzel olacak... Çalışanımızı insan olduğu için, umut olduğu için tekrar kutluyorum.”

BİR ALINTI

Gün dediğin geçmezken, ömür dediğin koşuyor. (TV dizisinden)