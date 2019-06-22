Eteklerde taş tutmayın herkesin içinde dökün

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, “Arama Konferansı” dizisi başlattı, çok da iyi etti.
İlk konferansın konusu Kültürpark’tı. İzmir Sanat’taki toplantıya ilgi yoğundu, salon doldu, taştı. Önce bu toplantıya bir göz atalım. Yoğun ilgi, Başkan Tunç Soyer’e kesinlikle moral olmuştur. Nitekim ilk toplantı medyada da “Ortak akıl”, “Katılımcı demokrasi”, “Öneri yağdı” gibi başlıklarla yer aldı. “Konferansın adeta bir demokrasi şölenine dönüştüğü, yüzlerce katılımcının düşüncelerini özgürce dile getirip önerilerini sıraladığı” dile getirildi.
‘ORTAK AKIL’ ÖRNEĞİ
Toplantıyı çok yararlı bulan Başkan Soyer de, “Çok güzel öneriler var her birini değerlendireceğiz. ‘Bir metreküp beton gelecekse bir metreküp beton çıkmalıdır’ önerisini dikkate alacağız” dedi ve ekledi: “Kültürpark, İzmir’in en iyi korunmuş ve en zengin noktası. O nedenle bu salondaki herkesin ve burada olmayanların da Kültürpark’la ilgili benzer hassasiyet taşıdığını ve burayı birlikte planlamamız gerektiğine inanıyoruz. Bu bizim ortak akılla yönetme irademizin ilk örneğidir. Bundan sonra tarım, turizm, İzmir’in doğal varlıkları ve benzeri konularla ilgili arama konferanslarımız olacak ve İzmir Büyükşehir Belediyesi buradan bir yol haritası çıkaracak.”
DEDİKODULARA SON
İşte çok önem verdiğim, duymak istediğim de buydu... Özetle tarım, turizm, doğal varlıklar ve benzeri konularda ortak akıla başvurmak, arama konferansları düzenlemek... Bu ne demek biliyor musunuz? “Eteklerdeki taşları dökme fırsatı bulmak” demek... “Karından konuşmaktan vazgeçip, düşünceleri, eleştirileri, önerileri açıkça dile getirmek” demek... Yani, “Arkadan konuşmamak” demek... “Dedikoduyu bir yana bırakıp düşündüğünü ilgilisinin yüzüne söyleme cesareti ve de fırsatı bulabilmek” demek... “Sosyal medyada efelenmekten kaçınıp ortalıkta konuşmak” demek...
MUTLAKA YARARI OLUR
Fazla da uzatmayayım... Bu toplantıların yararlı olacağına inanıyorum. Başkan Tunç Soyer, dile getirilen görüşlerden, önerilerden, yakınmalardan, Büyükşehir’in toplantı konusuyla ilgili yol haritası çizilirken mutlaka yararlanacaktır diye düşünüyorum…
BİR DİLEK
A Takımı’na
kolay gelsin
İZMİR Büyükşehir Belediyesi’nde önemli koltuklar doldu. Başkan Tunç Soyer, görev yolculuğunda birlikte olacağı, sorumluluk paylaşacağı, hizmet üreteceği yönetim kurulu başkanlarıyla genel müdürleri belirledi. Eski ya da yeni, birçok isim var. Yeni görevlendirmelerle ilgili şimdilik bir ses, ya da sesler yükselmedi sanki. Oysa bizler alışkınız, hemen “Şunun orada ne işi var” gibilerinden başlardık itirazlara.
ÖNCE FIRSAT VERMEK GEREK
Bana göre de Soyer’e yakın çalışma arkadaşlarını seçme ve yola koyulma fırsatı verilmeli... Görevlendirilenler işe başlasın, ellerinden geleni yapsın, becerilerini, yeteneklerini, deneyimlerini bir göstersin... Zaman içinde eleştiriler de, öneriler de olabilir elbette. Ama öncelikle insanlara fırsat verilip, “Kolay gelsin” demek gerekmez mi?
BİR TANITIM
Bir sayfası
‘mutlaka’
sizin için
“İNSAN ömrü göz açıp kapayıncaya kadar bitiyor. 30’lu yaşlara kadar öğreniyoruz. 50’lerimize kadar öğrendiklerimizi kullanıp, ‘hedef’ dediğimiz yerlere ulaşabilmek için çabalıyoruz. Ve 50’lerden sonrası da ‘vitesi nasıl küçültürüz, nasıl sağlıklı kalırız, yaşamı nasıl uzatabiliriz’ kurgusu-çabasıyla geçiyor.
Karakterimiz, bu kurguda baş rolü oynuyor. Ama, iş hayatında her şeyi tek başına biz yönetemeyiz. Çünkü bireyler kadar kurumların da karakteri vardır. Patronların ve üst yönetimdeki kişilerin karakterleri, o şirketin kültürüdür ve kariyerimizle birlikte yolculuk yapar. Bu kitap kurum karakterlerinin kariyerimizin nerelerine dokunduğu ile örnek olaylarla dolu. Madem yaşamın bütünü, adına ‘iş’ dediğimiz diploma vermeyen bir üniversite, o halde yaşadıklarımızdan karakterimize uygun ve tabii mümkünse ‘mutlu sonla’ bitecek dersler çıkarabiliriz. Bir sayfası mutlaka sizin için!”
KADIBEŞEGİL’DEN ‘KURUMSAL DERSLER’
Bir kitabın ana fikri demek gerekir bu satırlara. Hangi kitabın mı? Salim Kadıbeşegil’in, “Patronlar, Ceo’lar ve üst düzey yöneticiler için KURUMSAL DERSLER” kitabının... Biraz daha açayım mı? “*İtibar nasıl gelir, nasıl gider, nasıl yönetilir? * Mutsuz çalışanlardan iklim değişikliğine; ’Yeni vizyon!’ * Krizler kaoslara dönüşürken; Yaşanmış örneklerden çıkartılan dersler.”
İletişim alanında 43 yıllık birikimi olan, daha önce dokuz kitabı yayımlanan Kadıbeşegil, iyi ki yazmış!
BİR ALINTI
Barış Kaşıkçı’dan: Bazı duygular yalnız hayal edilince etkilidir, anlatınca etkisini yitirir. (İki şehrin hikayesi-Charles Dickens)
Eteklerde taş tutmayın herkesin içinde dökün
İZMİR Büyükşehir Belediyesi, “Arama Konferansı” dizisi başlattı, çok da iyi etti.
İlk konferansın konusu Kültürpark’tı. İzmir Sanat’taki toplantıya ilgi yoğundu, salon doldu, taştı. Önce bu toplantıya bir göz atalım. Yoğun ilgi, Başkan Tunç Soyer’e kesinlikle moral olmuştur. Nitekim ilk toplantı medyada da “Ortak akıl”, “Katılımcı demokrasi”, “Öneri yağdı” gibi başlıklarla yer aldı. “Konferansın adeta bir demokrasi şölenine dönüştüğü, yüzlerce katılımcının düşüncelerini özgürce dile getirip önerilerini sıraladığı” dile getirildi.
‘ORTAK AKIL’ ÖRNEĞİ
Toplantıyı çok yararlı bulan Başkan Soyer de, “Çok güzel öneriler var her birini değerlendireceğiz. ‘Bir metreküp beton gelecekse bir metreküp beton çıkmalıdır’ önerisini dikkate alacağız” dedi ve ekledi: “Kültürpark, İzmir’in en iyi korunmuş ve en zengin noktası. O nedenle bu salondaki herkesin ve burada olmayanların da Kültürpark’la ilgili benzer hassasiyet taşıdığını ve burayı birlikte planlamamız gerektiğine inanıyoruz. Bu bizim ortak akılla yönetme irademizin ilk örneğidir. Bundan sonra tarım, turizm, İzmir’in doğal varlıkları ve benzeri konularla ilgili arama konferanslarımız olacak ve İzmir Büyükşehir Belediyesi buradan bir yol haritası çıkaracak.”
DEDİKODULARA SON
İşte çok önem verdiğim, duymak istediğim de buydu... Özetle tarım, turizm, doğal varlıklar ve benzeri konularda ortak akıla başvurmak, arama konferansları düzenlemek... Bu ne demek biliyor musunuz? “Eteklerdeki taşları dökme fırsatı bulmak” demek... “Karından konuşmaktan vazgeçip, düşünceleri, eleştirileri, önerileri açıkça dile getirmek” demek... Yani, “Arkadan konuşmamak” demek... “Dedikoduyu bir yana bırakıp düşündüğünü ilgilisinin yüzüne söyleme cesareti ve de fırsatı bulabilmek” demek... “Sosyal medyada efelenmekten kaçınıp ortalıkta konuşmak” demek...
MUTLAKA YARARI OLUR
Fazla da uzatmayayım... Bu toplantıların yararlı olacağına inanıyorum. Başkan Tunç Soyer, dile getirilen görüşlerden, önerilerden, yakınmalardan, Büyükşehir’in toplantı konusuyla ilgili yol haritası çizilirken mutlaka yararlanacaktır diye düşünüyorum…
BİR DİLEK
A Takımı’na
kolay gelsin
İZMİR Büyükşehir Belediyesi’nde önemli koltuklar doldu. Başkan Tunç Soyer, görev yolculuğunda birlikte olacağı, sorumluluk paylaşacağı, hizmet üreteceği yönetim kurulu başkanlarıyla genel müdürleri belirledi. Eski ya da yeni, birçok isim var. Yeni görevlendirmelerle ilgili şimdilik bir ses, ya da sesler yükselmedi sanki. Oysa bizler alışkınız, hemen “Şunun orada ne işi var” gibilerinden başlardık itirazlara.
ÖNCE FIRSAT VERMEK GEREK
Bana göre de Soyer’e yakın çalışma arkadaşlarını seçme ve yola koyulma fırsatı verilmeli... Görevlendirilenler işe başlasın, ellerinden geleni yapsın, becerilerini, yeteneklerini, deneyimlerini bir göstersin... Zaman içinde eleştiriler de, öneriler de olabilir elbette. Ama öncelikle insanlara fırsat verilip, “Kolay gelsin” demek gerekmez mi?
BİR TANITIM
Bir sayfası
‘mutlaka’
sizin için
“İNSAN ömrü göz açıp kapayıncaya kadar bitiyor. 30’lu yaşlara kadar öğreniyoruz. 50’lerimize kadar öğrendiklerimizi kullanıp, ‘hedef’ dediğimiz yerlere ulaşabilmek için çabalıyoruz. Ve 50’lerden sonrası da ‘vitesi nasıl küçültürüz, nasıl sağlıklı kalırız, yaşamı nasıl uzatabiliriz’ kurgusu-çabasıyla geçiyor.
Karakterimiz, bu kurguda baş rolü oynuyor. Ama, iş hayatında her şeyi tek başına biz yönetemeyiz. Çünkü bireyler kadar kurumların da karakteri vardır. Patronların ve üst yönetimdeki kişilerin karakterleri, o şirketin kültürüdür ve kariyerimizle birlikte yolculuk yapar. Bu kitap kurum karakterlerinin kariyerimizin nerelerine dokunduğu ile örnek olaylarla dolu. Madem yaşamın bütünü, adına ‘iş’ dediğimiz diploma vermeyen bir üniversite, o halde yaşadıklarımızdan karakterimize uygun ve tabii mümkünse ‘mutlu sonla’ bitecek dersler çıkarabiliriz. Bir sayfası mutlaka sizin için!”
KADIBEŞEGİL’DEN ‘KURUMSAL DERSLER’
Bir kitabın ana fikri demek gerekir bu satırlara. Hangi kitabın mı? Salim Kadıbeşegil’in, “Patronlar, Ceo’lar ve üst düzey yöneticiler için KURUMSAL DERSLER” kitabının... Biraz daha açayım mı? “*İtibar nasıl gelir, nasıl gider, nasıl yönetilir? * Mutsuz çalışanlardan iklim değişikliğine; ’Yeni vizyon!’ * Krizler kaoslara dönüşürken; Yaşanmış örneklerden çıkartılan dersler.”
İletişim alanında 43 yıllık birikimi olan, daha önce dokuz kitabı yayımlanan Kadıbeşegil, iyi ki yazmış!
BİR ALINTI
Barış Kaşıkçı’dan: Bazı duygular yalnız hayal edilince etkilidir, anlatınca etkisini yitirir. (İki şehrin hikayesi-Charles Dickens)