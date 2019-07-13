Birilerine beddua etmek de adetim değildir. Ama yineliyorum, elleriniz kırılsın! Kimlerin mi? Hemen söyleyeyim... Efendim bizler geçenlerde Filipinler’de okulundan mezun olacak her öğrenciye 10 fidan dikme zorunluluğunu konuşmuştuk. Benzer kampanyaların bizde de gerçekleşebileceğinden söz etmiş, ağacın yok olmaması, yeşilin artırılması gerektiğini vurgulamıştık. “Ağaç Bayramı düzenleyelim, bir günde 81 milyon fidan dikilsin” diyen olmuştu. Bedelli askerlik yapanların da fidan dikmesi önerilmişti.
ORMANLAR ALEV ALEV
Sonra peş peşe, “Ormanlarımız alev alev” haberleri gelmeye başladı. Özellikle hafta sonu Dikili, Buca, Menderes, Gümüldür, Özdere, Seferihisar, Manisa Köprübaşı ve Milas’ta yeşili ateş sardı. Özdere’de alevler yazlıkları, otelleri bile tehdit etti. Ve Dalaman’dan Göcek’e kadar uzanan 350 hektar alana zarar veren yangında bazı evler boşaltıldı, tesellimiz can kaybı olmadı. Yineliyorum, bu yangınlara neden olanlar varsa, elleri kırılsın!
MÜDÜRÜN MANGAL UYARISI
İzmir Orman Bölge Müdürü Mehmet Erol da, Seferihisar’da mangal ateşinden çıkan ve 100 hektar ormanlık alanı kül eden yangından sonra özellikle piknikçileri uyardı. Erol, orman yangınlarının en büyük üç nedeninin sigara izmariti atılması, anız yakmak ve bilinçsiz mangal keyfi olduğunu vurguladı, “Piknik yapmak, herkesin hakkı. Ancak kurallara uyulmalı. Piknik için ayrılmış mesire alanlarını kullanalım. Üç-beş kişinin yaktığı mangal yüzünden milli değerimiz ormanlarımızı harap etmeyelim” dedi.
ÖNLEM SEFERBERLİĞİ GEREK
Erol’a katılmamak mümkün değil. Ancak daha önümüzde uzun sıcak günler, mangal heveslileri, anız yakacaklar ve izmarit atacaklar var. Mutlaka ellerinden geleni yapıyorlardır ama içimde kalmasın, orman müdürlükleri başta olmak üzere polis, jandarma, tüm belediyeler, kamu kuruluşları ormanlar ve yeşil konusunda duyarlı olmalı, olanakları yettiğince bu alanları denetleyip yurttaşları uyarmalı. Çünkü orman ve yeşille birlikte geleceğimiz de yanıyor.
Son söz: Orman, yeşil yakanın, neden olanların elleri kırılsın! (Umarım yanan yerlere değil turistik tesis, tek baraka bile yapılmaz ve yeniden fidanlar dikilir.)
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BİR YENİ PROJE
K2 Urla Nefes Alanı’nda
Kalıcı Güncel: Doğa
AÇIK Stüdyo, insan ve doğa ilişkisini sorguladığı yeni projesi Kalıcı Güncel: Doğa’yı, K2 Urla Nefes Alanı’nda sunacak. Yaşama ilişkin hoşnutsuzlukların doğa ile kurulan ilişkideki aksaklıklardan olabileceğini öne süren proje, atölye çalışmaları, performanslar, bir belgesel videodan oluşuyor. Etkinlikler 15 Temmuz – 1 Ağustos arasında gerçekleşecek, İlyas Hayta’nın belgesel filmi eylül ayında gösterilecek.
10 SANATÇIDAN ETKİNLİKLER
Proje kapsamında 2’si Avrupalı 10 sanatçı; 4 farklı performans, 3 farklı atölye çalışması için K2 Urla Nefes Alanı’nda iki hafta konaklayacak. Açık Stüdyo ile işbirliği geçmişe uzanan Serenay Oğuz, Umut Sevgül, Metehan Kayan, Sarp Keskiner tasarım ve performans sergilerken, Aslı Bostancı ve Fatih Gençkal ilk kez konuk olacak. Ayrıca Gaby Koch ve Felix Bürkle, Bahar Nihal Ersözlü, Süha Ertekin de çalışmalarını paylaşacak.
BEDEN-ZİHİN-RUH BÜTÜNLÜĞÜ
Program, 15 Temmuz’da Ersözlü, Gençkal ve Ertekin’in beden, zihin, ruh bütünlüğüne yönelik çalışmasıyla başlıyor. Bütünlüğü sağlayan Tai Chi ile güncel şiir sanatının ele alındığı çalışma, farklı yaş gruplarına açık. Ertekin yetişkinlerle çalışırken, Ersözlü şiirsel bakışla eşlik edecek. Ersözlü, ayrıca Tai Chi şiirlerinden oluşan kitabı Küçük Tao Yolda’yı paylaştığı çocuklarla özel çalışacak. Yogayı eğitmen Gençkal yürütecek.
EKOLOJİK YIKIM SORGULANIYOR
20 Temmuz akşamı, Gaby Koch ile Serenay Oğuz, müzisyen Sarp Keskiner’in eşliğinde doğaçlama performans sergileyecek. Aynı akşam Umut Sevgül ve Metehan Kayan’ın projesi de yer alacak. Ekolojik yıkımı sorgulayan proje 1 Ağustos akşamı da gösterilecek. 31 Temmuz ve 1 Ağustos’ta Aslı Bostancı, bir ses-beden atölyesi yürütecek. Bostancı, 1 Ağustos akşamı solo performans sunacak.
8 YIL SONRA YENİDEN
1 Ağustos akşamı Felix Bürkle, 2011’de bir ormanlık arazinin fırtınada zarar görmesinden sonra insan ve doğa ilişkisini sorguladığı çalışmasını Metehan Kayan, Serenay Oğuz, Umut Sevgül ve Sarp Keskiner ile K2 Urla Nefes Alanı’nda yorumlayacak. Ücretsiz olan tüm etkinliklerle ilgili rezervasyon, ulaşım ve ayrıntılı bilgi için iletişim: acikstudyo@gmail.com (0535) 366 03 41.
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BİR ALINTI
Öyle bir ağlasam/ Öyle bir ağlasam ki çocuklar/ Size hiç gözyaşı kalmasa./ Öyle bir aç kalsam/ Öyle bir aç kalsam ki çocuklar/ Size hiç açlık kalmasa./ Öyle bir ölsem/ Öyle bir ölsem ki çocuklar/ Size hiç ölüm kalmasa. (Aziz NESİN)
Elleriniz kırılsın!
BAŞLIK sert gelebilir...
Birilerine beddua etmek de adetim değildir. Ama yineliyorum, elleriniz kırılsın! Kimlerin mi? Hemen söyleyeyim... Efendim bizler geçenlerde Filipinler’de okulundan mezun olacak her öğrenciye 10 fidan dikme zorunluluğunu konuşmuştuk. Benzer kampanyaların bizde de gerçekleşebileceğinden söz etmiş, ağacın yok olmaması, yeşilin artırılması gerektiğini vurgulamıştık. “Ağaç Bayramı düzenleyelim, bir günde 81 milyon fidan dikilsin” diyen olmuştu. Bedelli askerlik yapanların da fidan dikmesi önerilmişti.
ORMANLAR ALEV ALEV
Sonra peş peşe, “Ormanlarımız alev alev” haberleri gelmeye başladı. Özellikle hafta sonu Dikili, Buca, Menderes, Gümüldür, Özdere, Seferihisar, Manisa Köprübaşı ve Milas’ta yeşili ateş sardı. Özdere’de alevler yazlıkları, otelleri bile tehdit etti. Ve Dalaman’dan Göcek’e kadar uzanan 350 hektar alana zarar veren yangında bazı evler boşaltıldı, tesellimiz can kaybı olmadı. Yineliyorum, bu yangınlara neden olanlar varsa, elleri kırılsın!
MÜDÜRÜN MANGAL UYARISI
İzmir Orman Bölge Müdürü Mehmet Erol da, Seferihisar’da mangal ateşinden çıkan ve 100 hektar ormanlık alanı kül eden yangından sonra özellikle piknikçileri uyardı. Erol, orman yangınlarının en büyük üç nedeninin sigara izmariti atılması, anız yakmak ve bilinçsiz mangal keyfi olduğunu vurguladı, “Piknik yapmak, herkesin hakkı. Ancak kurallara uyulmalı. Piknik için ayrılmış mesire alanlarını kullanalım. Üç-beş kişinin yaktığı mangal yüzünden milli değerimiz ormanlarımızı harap etmeyelim” dedi.
ÖNLEM SEFERBERLİĞİ GEREK
Erol’a katılmamak mümkün değil. Ancak daha önümüzde uzun sıcak günler, mangal heveslileri, anız yakacaklar ve izmarit atacaklar var. Mutlaka ellerinden geleni yapıyorlardır ama içimde kalmasın, orman müdürlükleri başta olmak üzere polis, jandarma, tüm belediyeler, kamu kuruluşları ormanlar ve yeşil konusunda duyarlı olmalı, olanakları yettiğince bu alanları denetleyip yurttaşları uyarmalı. Çünkü orman ve yeşille birlikte geleceğimiz de yanıyor.
Son söz: Orman, yeşil yakanın, neden olanların elleri kırılsın! (Umarım yanan yerlere değil turistik tesis, tek baraka bile yapılmaz ve yeniden fidanlar dikilir.)
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BİR YENİ PROJE
K2 Urla Nefes Alanı’nda
Kalıcı Güncel: Doğa
AÇIK Stüdyo, insan ve doğa ilişkisini sorguladığı yeni projesi Kalıcı Güncel: Doğa’yı, K2 Urla Nefes Alanı’nda sunacak. Yaşama ilişkin hoşnutsuzlukların doğa ile kurulan ilişkideki aksaklıklardan olabileceğini öne süren proje, atölye çalışmaları, performanslar, bir belgesel videodan oluşuyor. Etkinlikler 15 Temmuz – 1 Ağustos arasında gerçekleşecek, İlyas Hayta’nın belgesel filmi eylül ayında gösterilecek.
10 SANATÇIDAN ETKİNLİKLER
Proje kapsamında 2’si Avrupalı 10 sanatçı; 4 farklı performans, 3 farklı atölye çalışması için K2 Urla Nefes Alanı’nda iki hafta konaklayacak. Açık Stüdyo ile işbirliği geçmişe uzanan Serenay Oğuz, Umut Sevgül, Metehan Kayan, Sarp Keskiner tasarım ve performans sergilerken, Aslı Bostancı ve Fatih Gençkal ilk kez konuk olacak. Ayrıca Gaby Koch ve Felix Bürkle, Bahar Nihal Ersözlü, Süha Ertekin de çalışmalarını paylaşacak.
BEDEN-ZİHİN-RUH BÜTÜNLÜĞÜ
Program, 15 Temmuz’da Ersözlü, Gençkal ve Ertekin’in beden, zihin, ruh bütünlüğüne yönelik çalışmasıyla başlıyor. Bütünlüğü sağlayan Tai Chi ile güncel şiir sanatının ele alındığı çalışma, farklı yaş gruplarına açık. Ertekin yetişkinlerle çalışırken, Ersözlü şiirsel bakışla eşlik edecek. Ersözlü, ayrıca Tai Chi şiirlerinden oluşan kitabı Küçük Tao Yolda’yı paylaştığı çocuklarla özel çalışacak. Yogayı eğitmen Gençkal yürütecek.
EKOLOJİK YIKIM SORGULANIYOR
20 Temmuz akşamı, Gaby Koch ile Serenay Oğuz, müzisyen Sarp Keskiner’in eşliğinde doğaçlama performans sergileyecek. Aynı akşam Umut Sevgül ve Metehan Kayan’ın projesi de yer alacak. Ekolojik yıkımı sorgulayan proje 1 Ağustos akşamı da gösterilecek. 31 Temmuz ve 1 Ağustos’ta Aslı Bostancı, bir ses-beden atölyesi yürütecek. Bostancı, 1 Ağustos akşamı solo performans sunacak.
8 YIL SONRA YENİDEN
1 Ağustos akşamı Felix Bürkle, 2011’de bir ormanlık arazinin fırtınada zarar görmesinden sonra insan ve doğa ilişkisini sorguladığı çalışmasını Metehan Kayan, Serenay Oğuz, Umut Sevgül ve Sarp Keskiner ile K2 Urla Nefes Alanı’nda yorumlayacak. Ücretsiz olan tüm etkinliklerle ilgili rezervasyon, ulaşım ve ayrıntılı bilgi için iletişim: acikstudyo@gmail.com (0535) 366 03 41.
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BİR ALINTI
Öyle bir ağlasam/ Öyle bir ağlasam ki çocuklar/ Size hiç gözyaşı kalmasa./ Öyle bir aç kalsam/ Öyle bir aç kalsam ki çocuklar/ Size hiç açlık kalmasa./ Öyle bir ölsem/ Öyle bir ölsem ki çocuklar/ Size hiç ölüm kalmasa. (Aziz NESİN)