Elektrik ve su kesintisi daha erken duyurulmalı

BUGÜN elektrik ve su kesintisi duyurularından söz edeceğim. Su ve elektrik dağıtımcısı kurum ve firmalar, arıza dışındaki programlı kesintiler tarih ve sürelerini genelde kendi internet sitelerinde, sosyal medya aracılığıyla, haber bültenleriyle bildiriyor. Buraya kadar her şey çok güzel.
VATANDAŞ ZORDA KALIYOR
Ancak genelde bu bildirimler kesinti gününde gerçekleşiyor. Örneğin sosyal medyada dolaşılınca bir anda, “Su/ elektrik kesintisi. Nerede, ne kadar kesinti uygulanacak” gibi başlıklar görülebiliyor. Yani kesinti çoktan başlamış oluyor, vatandaş önlem alamıyor. Elbette bir gün önceden bildirilen kesintiler de oluyor. Ama genelde günlük duyurulan kesintiler vatandaşı zorda bırakıyor.
ÖNLEM ALINABİLİR
Arıza gibi olağanüstü durumlar dışında, programlı su ve elektrik kesintileri bir-iki gün önceden duyurulsa, herkes de önlemini alsa ne güzel olur değil mi? Etkililerin, yetkililerin bilgisine ve de ilgisine sunulur. Kolay gelsin!
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BİR DÜŞ KIRIKLIĞI
Kurtulduk sandım
merkez olacakmış
SOSYAL medyada gezinirken bir haber başlığı dikkatimi çekti: “Düğmeye basıldı, Nasreddin Hoca’nın kaderi belli oldu...” İçim bir hoş oldu. “Sözü edilen o muydu? Acaba ondan kurtuluyor muyduk?” diye düşündüm. Boşunaymış. Sonra haber her yerde yer aldı, “Nasrettin Hoca çocuklarla buluşacak” diye. Karabağlar Belediyesi açıklamış.
İZMİR’İN SİMGELERİNDEN DEĞİL
Hani İzmir’e Uzundere tarafından gelenleri bir garip heykel karşılar ya. İşte orası, “Uzundere Nasrettin Hoca Çocuk, Bilim, Teknoloji, Kültür ve Sanat Merkezi” olacakmış. Haaa, önce bir konuyu düzeltmek isterim. O heykel için, “İzmir’in simgelerinden” gibi bir şeyler denmiş. O heykel olsa olsa “İzmir’e gelenler bunun burada ne işi var” desinler diye konulmuştur oraya.
ATSAN ATILMAZ SATSAN SATILMAZ
Göreve ilk geldiğinde heykeli yapılmış bulan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da ne yapsın? Atsa atılmaz, satsa satılmaz... Böyle bir yol buldu herhalde. Nitekim, “Göreve geldikten sonra heykeli nasıl değerlendirebiliriz noktasında arayışlarımız oldu. Sonuçta Nasrettin Hoca bu toplumun değeri ve çocuklar onu çok seviyor. Biz de Uzundere Nasrettin Hoca Çocuk, Bilim, Teknoloji, Kültür ve Sanat Merkezi Projesi’ni yapmak için harekete geçtik. İZKA da projemizi beğenerek destek olma kararı aldı” demiş.
DİKKAT ÇOCUKLAR KORKMASIN
“Hayırlı, uğurlu olsun” demekten başka yapacak bir şey yok. Tek umudum var, İhaleyi üstlenen firma belki de onu biraz olsun gözlerden uzak tutabilir. Ucube gibi heykel biraz saklanmış olur. Haaa, merkez tamamlandıktan sonra gelecek çocukların da heykelden korkabileceğini unutmayalım. Kolay gelsin!
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BİR ETKİNLİK
“b/aşka yolculuk
aşkla yolculuk...”
TIPKI başlıkta olduğu gibi Cem Seyhun Ünbay’la bir başka yolculuk yaptık... Tarihin tam göbeğinde İzmir Arkeoloji Müzesi’nde, mitolojik eserlerin yanı başında şiire doyduk, neyin o mistik sesiyle kendimizden geçtik. Ben Cem’i çeşitli ortamlarda defalarca dinledim. Ama hiç o günkü kadar onu heyecanlı görmemiştim. B/aşka okudu ilk bölümde sufi, ikinci bölümde aşk şiirlerini. Mesut Köksal’ın üflediği ney de çoştu. Müzenin müdürü Hünkar Keseri’nin ev sahipliğine de diyecek yoktu. (Esat Erçetingöz)
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BİR ALINTI
Barış Kaşıkçı’dan: Tutunacak bir dalın olup olmadığını düşmeden göremezsin... (Aleksandr Soljenitsin)
Elektrik ve su kesintisi daha erken duyurulmalı
BUGÜN elektrik ve su kesintisi duyurularından söz edeceğim. Su ve elektrik dağıtımcısı kurum ve firmalar, arıza dışındaki programlı kesintiler tarih ve sürelerini genelde kendi internet sitelerinde, sosyal medya aracılığıyla, haber bültenleriyle bildiriyor. Buraya kadar her şey çok güzel.
VATANDAŞ ZORDA KALIYOR
Ancak genelde bu bildirimler kesinti gününde gerçekleşiyor. Örneğin sosyal medyada dolaşılınca bir anda, “Su/ elektrik kesintisi. Nerede, ne kadar kesinti uygulanacak” gibi başlıklar görülebiliyor. Yani kesinti çoktan başlamış oluyor, vatandaş önlem alamıyor. Elbette bir gün önceden bildirilen kesintiler de oluyor. Ama genelde günlük duyurulan kesintiler vatandaşı zorda bırakıyor.
ÖNLEM ALINABİLİR
Arıza gibi olağanüstü durumlar dışında, programlı su ve elektrik kesintileri bir-iki gün önceden duyurulsa, herkes de önlemini alsa ne güzel olur değil mi? Etkililerin, yetkililerin bilgisine ve de ilgisine sunulur. Kolay gelsin!
-----
BİR DÜŞ KIRIKLIĞI
Kurtulduk sandım
merkez olacakmış
SOSYAL medyada gezinirken bir haber başlığı dikkatimi çekti: “Düğmeye basıldı, Nasreddin Hoca’nın kaderi belli oldu...” İçim bir hoş oldu. “Sözü edilen o muydu? Acaba ondan kurtuluyor muyduk?” diye düşündüm. Boşunaymış. Sonra haber her yerde yer aldı, “Nasrettin Hoca çocuklarla buluşacak” diye. Karabağlar Belediyesi açıklamış.
İZMİR’İN SİMGELERİNDEN DEĞİL
Hani İzmir’e Uzundere tarafından gelenleri bir garip heykel karşılar ya. İşte orası, “Uzundere Nasrettin Hoca Çocuk, Bilim, Teknoloji, Kültür ve Sanat Merkezi” olacakmış. Haaa, önce bir konuyu düzeltmek isterim. O heykel için, “İzmir’in simgelerinden” gibi bir şeyler denmiş. O heykel olsa olsa “İzmir’e gelenler bunun burada ne işi var” desinler diye konulmuştur oraya.
ATSAN ATILMAZ SATSAN SATILMAZ
Göreve ilk geldiğinde heykeli yapılmış bulan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da ne yapsın? Atsa atılmaz, satsa satılmaz... Böyle bir yol buldu herhalde. Nitekim, “Göreve geldikten sonra heykeli nasıl değerlendirebiliriz noktasında arayışlarımız oldu. Sonuçta Nasrettin Hoca bu toplumun değeri ve çocuklar onu çok seviyor. Biz de Uzundere Nasrettin Hoca Çocuk, Bilim, Teknoloji, Kültür ve Sanat Merkezi Projesi’ni yapmak için harekete geçtik. İZKA da projemizi beğenerek destek olma kararı aldı” demiş.
DİKKAT ÇOCUKLAR KORKMASIN
“Hayırlı, uğurlu olsun” demekten başka yapacak bir şey yok. Tek umudum var, İhaleyi üstlenen firma belki de onu biraz olsun gözlerden uzak tutabilir. Ucube gibi heykel biraz saklanmış olur. Haaa, merkez tamamlandıktan sonra gelecek çocukların da heykelden korkabileceğini unutmayalım. Kolay gelsin!
-----
BİR ETKİNLİK
“b/aşka yolculuk
aşkla yolculuk...”
TIPKI başlıkta olduğu gibi Cem Seyhun Ünbay’la bir başka yolculuk yaptık... Tarihin tam göbeğinde İzmir Arkeoloji Müzesi’nde, mitolojik eserlerin yanı başında şiire doyduk, neyin o mistik sesiyle kendimizden geçtik. Ben Cem’i çeşitli ortamlarda defalarca dinledim. Ama hiç o günkü kadar onu heyecanlı görmemiştim. B/aşka okudu ilk bölümde sufi, ikinci bölümde aşk şiirlerini. Mesut Köksal’ın üflediği ney de çoştu. Müzenin müdürü Hünkar Keseri’nin ev sahipliğine de diyecek yoktu. (Esat Erçetingöz)
-----
BİR ALINTI
Barış Kaşıkçı’dan: Tutunacak bir dalın olup olmadığını düşmeden göremezsin... (Aleksandr Soljenitsin)