Ekim ayında heyecan verici Atatürk fotoğrafları sergisi

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Saya Grup Kurumsal İletişim Direktörü Ünal Ersözlü ve Pınar, 171 gravür, 7 resim ve 28 illüstrasyon yer alan kitabı tanıttı. Kitapla ilgili ayrıntılı haberler bolca yer aldı gazetelerde. Sancak’ın, “Folkart olarak ‘Toplumsal iyilik ve sanat’ odaklı ilerlerken, kentin tarihsel mirasına saygı göstermeyi ve buna bağlı olarak kent kültürüne katkıda bulunacak işler yapmayı çok önemsiyoruz” sözleri dikkat çekiciydi.

Elden geleni yaparız

Bazı katılımcılar İzmir’in tarihinin yeterince araştırılmadığından yakındı, destek gerektiğini dile getirdi. Hatta Sancak’a arkeolojik kazılar da dahil, müze, sanat yatırımlarına katkı düşünüp düşünmediğini soranlar oldu, “Elimizden geleni yaparız” yanıtı aldı. Ben de tanıtım toplantısında bazı notlar aldım.

140 bin kişi sergi gezmiş

* Folkart’ın sanat galerisinde açılan sergileri geçen yıl 140 bin kişi ziyaret etmiş. (Bana göre çok büyük rakam)

* Sanat merkezinde 28 Ekim’de benzersiz ve çok önemli bir sergi açılacak. Atatürk’ün bugüne değin yayınlanmayan fotoğrafları sergilenecek. Yaklaşık 13 bin fotoğraf arasından seçilecek eserlerin sergi süresi 29 Ekim ve 10 Kasım’ı kapsayacak şekilde belirlenmiş. (Toplantıdaki en heyecan verici haberdi.)

Kurslara 15 bin başvuru

* Folkart Akademi’deki ücretsiz tiyatro kurslarına bu yıl kısa sürede 15 bin kişi başvurmuş. Başvurular dondurulmuş, yakında seçmeler olacakmış. Bu yıl tiyatro dışında bale, modern dans, halk oyunları eğitimleri de varmış. (Mesut Sancak halk oyunlarını düşündüğünü söyledi.)

900 kişilik tiyatro salonu

* Kültür ve Turizm Bakanlığı, Alsancak’taki eski Tekel Sigara Fabrikası’nda müze, sanat ve kültür merkezi kurmayı planlıyormuş. (Bunu da Sancak’tan öğrendik)

* Folkart, Basmane’deki yatırımını gerçekleştirirse, 800-900 kişilik bir tiyatro salonuyla bin metrekarelik bir sanat merkezi de yapacakmış.

O müzeyle ilgili önemli iddia

* İzmir’de kent belleği, halkla ilişkiler denilince akla gelen duayen isimlerden Sancar Maruflu, ilginç bir iddia ortaya attı. Kentin dijital belleği olmadığı konuşulurken Maruflu, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nin işlevini yerine getirmediğini ileri sürdü. Maruflu örnek verirken Muharrem Candaş’la ilgili edilen birçok malzemenin ortalıkta olmadığını iddia etti.

Sigara çok zararlı da

nargile masum mu?

MUHİTTİN Akbel’in geçenlerde “Duman altı olduk” başlıklı yazısı vardı yazdı Milliyet Ege’de: “Kapalı alanda sigara içmek yasak. Peki bu yasağa uyuluyor mu? 4 milyonluk İzmir’de yasağın uygulandığı mekanların sayısı o kadar az ki...”

Naylonla, camla açık alan olmaz

Akbel, bazı mekanların dört bir yanının naylonla çevrelendiğini vurgulayarak, “Al sana sigara içilebilir açık mekan” demiş, İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur’un şu sözlerini aktarmış:

“Naylon çadırda, etrafı camekanla çevrilmiş bir işletmede açılacak bir veya birkaç pencere, orayı açık alan yapmaz. Bir tarafı boydan boya 60 santimlik aralık da yapmaz. Bir yere açık alan diyebilmemiz için, mekanın yüzde 51’nin tamamen açık olması, diğer bir deyişle kapalı kısmın yüzde 49’u geçmemesi gerekir.

Ayda 12 bin işletmeye denetim

Ekiplerimiz her gün çok sayıda mekanı denetliyor. İhbar geldiğinde, ekiplerimizin 2 saat içinde orada olması gerekiyor. Oluyor da... Sigara içen vatandaşa 109 lira, sigara içilmesine göz yuman işletmeciye de 1486 lira ceza kesiliyor. Yönetmeliğe göre, iki hafta içinde ekiplerimizin aynı yeri en az iki kez daha denetlemesi öngörülüyor. Eğer ikinci kez orada sigara içildiği tespit edilirse, ceza katlanıyor. Üçüncüde mekanı kapatmaya kadar varan yaptırım uygulanıyor. 2017’de 1700 işletmeye ceza kesildi. Kolluk kuvvetleri, 799 kişiye kapalı alanda sigara içtiği için Kabahatler Kanunu kapsamında ceza uyguladı.

Her ay ortalama 12 bin işletme denetleniyor. İşletmecilerin de bize yardımcı olmasını istiyoruz, vatandaşlarımızın da... 184 Sigara İhbar Hattı’na ve 155 Polis İmdat’a ihbarda bulunabilirsiniz.”

Önlemler biraz abartılıyor gibi

Salnur özetle günde ortalama 400 işletmenin denetlendiğini söylemiş. Önemli rakam. Ben sigara içmiyorum. Ancak restoran, kafeterya gibi işletmelerde sigarayla ilgili önlemlerin biraz abartıldığı kanısındayım. İçenlere özel yerler oluşturulabilir. Tabii ki sigara içmeyenler ve çocuklar rahatsız edilmeden...

Marpuç tiryakiliğine ne demeli

Ve de Muhittin Akbel’in yazısını, Salnur’un uyarılarını okuduktan sonra aklıma yine takıldı: Efendim sigarayla sıkı mücadele ediliyormuş. Tamam da, nargilede durum nedir? Her yer nargile salonu dolu. Bu salonlarda nargile içilmesi sağlığa uygun mudur? Nargileyle ilgili herhangi bir kısıtlama yok mudur? Nargile sağlığa zararlı değil midir? Kısıtlama varsa, ortalık neden nargile salonu doluyor? Nargilelere konulan aromalar masum mudur? Birileri nargileyle ilgili bir açıklama yapar mı?









SÖZ SİZİN





BİR UYARI

Feribot gişelerine

birer sundurma şart

İZMİR’in trafik problemi çözümüne büyük ölçüde destek veren feribot gişelerinde sadece bir metre uzunluğunda bir sundurmanın olmayışı, bilet/kart alış verişi esnasında, bilhassa kışın yoğun yağmurlu havalarda, yazın da çok sıcak günlerde sürücülere ve gişede çalışanlara çok zor anlar yaşatmaktadır. Bu konunun dikkate alınarak çözüm üretilmesini dileriz. (Nihat Gündüz)



BİR FOTOĞRAF

Karalama kağıtlarımız. Yer: Güzelyalı- İZMİR (Gürol Tulunay)





BİR DUYURU



BİR ALINTI



Nevin Bubik’ten: Herkes dünyayı değiştirmeyi düşünüyor,. Kimse kendini değiştirmeyi düşünmüyor. (Tolstoy)