Ege Üniversitesi’nde ‘plastik pipete hayır’

5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü geride bıraktık. Bugün çevreyle ilgili bir örnek vereyim. Bir güzel ve de ilginç çalışma... Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2’nci sınıf öğrencileri, ‘Topluma Hizmet Uygulamaları’ dersi kapsamında plastik kullanımına savaş açtı.
Proje Koordinatörü Filiz Tepe, Ege Üniversitesi’nde plastik pipetin kaldırılmasına öncülük etmek istediklerini belirterek, “Dünyanın kara ve denizlerindeki plastik atıklar geleceğimizi tehdit ediyor. Her yıl denizlere karışan plastik miktarı 8 milyon ton ve büyük bölümü yüzlerce yıl çözülmeden doğada kalıyor. Plastik pipetler ise bu atıkların önemli kısmını oluşturuyor. Plastik pipet tüketiminin azaltılması için farkındalığın artırılması gerekiyor” demiş.
GEREKSİZ KULLANMA
Ege Ajans’ın haberine göre, bir dizi çalışma planladıklarını vurgulayan Tepe, şunları söylemiş: “Fakülte kantinlerinden plastik pipetlerin kaldırılmasına çabalayacağız. ‘Gereksizce Kullanma’ mesajıyla plastik pipetlerin aslında çoğunlukla keyfi bir tüketim kalemi olduğunu vurgulayacağız. Projemize dikkat çekmek, gerektiğinde kullanmak üzere kantinlerimizde bambu, kâğıt, metal ve cam pipetlerle fırın makarna sağlayacağız.”
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BİR DE BENDEN
Bu iskeleler hepimizin
daha dikkatli olalım
EFENDİM burası Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda, Ahmed Adnan Saygun Tramvay Durağı’nın hemen yakınındaki Rüzgarlı İskele... Hava Eğitim Komutanlığı’nın karşısı. Bu iskele kıyı düzenlemesi kapsamında yapılanlardan birisi. İnsanların denizin üzerinde oturup çevreyi seyretmeleri, hava almaları, güzel zaman geçirmeleri amaçlanmış. Amatör balıkçılar da yararlanıyor bu iskeleden. Buraya kadar her şey güzel...
ZARAR VERMEYE BAŞLAMIŞIZ
Ancak, bu fotoğrafa dikkatlice bakalım. 7 Haziran günü saat 11.30 gibi çekildi. Nasıl, iskeleyi tahrip etmeye yavaş yavaş başlamışız değil mi? Henüz tümüne zarar vermeyi becerememişiz. Alt tarafı korkuluğu, yer döşemelerini, ahşap süslemeleri kırabilmişiz!? Tabii ki, bu tür yerlerin vazgeçilmezi olan çiğdem, çekirdek kabukları da ihmal edilmemiş. Fazla söze gerek yok. Bizler için yapılan bu tür yerlere sahip çıksak, kendi malımız gibi özen göstersek, korusak ne güzel olur değil mi?
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BİR MERAK EDİLEN MESAİ
İZSU’nun araçları
tatilde de durmadı
MUSTAFA Kemal Sahil Bulvarı dedim de aklıma geldi. Geçtiğimiz bayram tatilinde ve hafta boyunca turuncu renkli araçlar vardı, Konak yönüne giden şeritte. Her birinin başında da en az 2-3 kişi, sürekli çalıştı. Bu araçlar İZSU’nun vidanjörleri. Peki ne mi yaptılar? Daha önce açıklanmıştı, evsel atıkların Çiğli’deki arıtma tesislerine ileten ana kuşaklama kanalı ihtiyaca cevap verememeye başlamış, arada sırada denize sızıntılar bile olmuştu.
OLUMSUZLUĞA KARŞI ÖNLEM
Bu kuşaklama kanalında gerekli çalışmaların yapılacağı ve yeterli hale getirileceği bildirilmişti. İşte herhangi bir olumsuzluğa karşı İZSU araçları bu ana kuşaklama kanalından atık çekip temiz su pompaladı. Olanaklar ölçüsünde önlem alındı sonuç olarak. “Kuşaklama kanalı neden yetersiz kaldı, şimdi ne yapılacak, büyük bir proje mi gerekiyor” gibi soruların yanıtı zamanı geldiğinde verilir herhalde. Bence İZSU, bu koşullarda yapılması gerekeni yaptı. Dilerim herhangi bir olumsuzluk yaşanmaz.
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SÖZ
SİZİN
Bornova Belediyesi’ne:
Gökdere çöplük değildir
KARATAŞ Haber Ajansı’ndan: Bornova’nın Buca sınırındaki ve en uzak köylerinden biri Gökdere’dir. Köyümüz 31 Mart 2014’ten beri Bornova’nın mahallesi statüsündedir. Merkezden uzaklaştıkça her türlü kamu hizmetinin kısıtlı, yetersiz, olduğu bir gerçek. Köyümüz sınırları içinde kısa bir süre önceye kadar Büyükşehir Belediyesi’nin moloz döküm sahası vardı. Saha doldu, üzerine bir metre toprak serip ağaçlandırma yapıldı, fakat halen İzmir’in bütün hurdaları, atıkları, çöpleri Gökdere’ye getirilip gelişi güzel ormanlara, yol kenarlarına, boş alanlara boşaltılıyor.
ACİL ÖNLEM İSTİYORUZ
Maalesef Bornova Belediyesi’nin denetim yetersizliği, tedbirsizliği, bu durumun önlenememesinde önemli faktör... Köy muhtarımız Atanan Budak ve Bornova Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’nın (Ethem Toptaş) bunların önlenmesi için gösterdikleri çabalar takdire şayan. Fakat köyümüzün alanı geniş olduğu için her yeri kontrol edebilmeleri oldukça zor. Çöpleri döken, doğayı kirleten, yurttaşlık bilincinden yoksun, hoyrat, sorumsuz, bencil insanlar bu davranışları nedeniyle şüphesiz birinci derecede sorumludur. Gökdere çöplük değildir, köyümüzün çöplük olmasını istemiyoruz. Acil önlem istiyoruz. Servet Ali ÇINAR
-----
BİR ALINTI
Adem Mustafa Karayel’den: Küfür etmeyi samimiyet, nezaketi zayıflık, mütevazılığı aptallık, iyi niyeti enayilik, yüzsüzlüğü özgüven, kazık atmayı kurnazlık, insanların hayatına karışmayı özgürlük sanmadığımız gün kazanacağız. (Müthiş Psikoloji)
Ege Üniversitesi’nde ‘plastik pipete hayır’
5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü geride bıraktık. Bugün çevreyle ilgili bir örnek vereyim. Bir güzel ve de ilginç çalışma... Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2’nci sınıf öğrencileri, ‘Topluma Hizmet Uygulamaları’ dersi kapsamında plastik kullanımına savaş açtı.
Proje Koordinatörü Filiz Tepe, Ege Üniversitesi’nde plastik pipetin kaldırılmasına öncülük etmek istediklerini belirterek, “Dünyanın kara ve denizlerindeki plastik atıklar geleceğimizi tehdit ediyor. Her yıl denizlere karışan plastik miktarı 8 milyon ton ve büyük bölümü yüzlerce yıl çözülmeden doğada kalıyor. Plastik pipetler ise bu atıkların önemli kısmını oluşturuyor. Plastik pipet tüketiminin azaltılması için farkındalığın artırılması gerekiyor” demiş.
GEREKSİZ KULLANMA
Ege Ajans’ın haberine göre, bir dizi çalışma planladıklarını vurgulayan Tepe, şunları söylemiş: “Fakülte kantinlerinden plastik pipetlerin kaldırılmasına çabalayacağız. ‘Gereksizce Kullanma’ mesajıyla plastik pipetlerin aslında çoğunlukla keyfi bir tüketim kalemi olduğunu vurgulayacağız. Projemize dikkat çekmek, gerektiğinde kullanmak üzere kantinlerimizde bambu, kâğıt, metal ve cam pipetlerle fırın makarna sağlayacağız.”
-----
BİR DE BENDEN
Bu iskeleler hepimizin
daha dikkatli olalım
EFENDİM burası Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda, Ahmed Adnan Saygun Tramvay Durağı’nın hemen yakınındaki Rüzgarlı İskele... Hava Eğitim Komutanlığı’nın karşısı. Bu iskele kıyı düzenlemesi kapsamında yapılanlardan birisi. İnsanların denizin üzerinde oturup çevreyi seyretmeleri, hava almaları, güzel zaman geçirmeleri amaçlanmış. Amatör balıkçılar da yararlanıyor bu iskeleden. Buraya kadar her şey güzel...
ZARAR VERMEYE BAŞLAMIŞIZ
Ancak, bu fotoğrafa dikkatlice bakalım. 7 Haziran günü saat 11.30 gibi çekildi. Nasıl, iskeleyi tahrip etmeye yavaş yavaş başlamışız değil mi? Henüz tümüne zarar vermeyi becerememişiz. Alt tarafı korkuluğu, yer döşemelerini, ahşap süslemeleri kırabilmişiz!? Tabii ki, bu tür yerlerin vazgeçilmezi olan çiğdem, çekirdek kabukları da ihmal edilmemiş. Fazla söze gerek yok. Bizler için yapılan bu tür yerlere sahip çıksak, kendi malımız gibi özen göstersek, korusak ne güzel olur değil mi?
-----
BİR MERAK EDİLEN MESAİ
İZSU’nun araçları
tatilde de durmadı
MUSTAFA Kemal Sahil Bulvarı dedim de aklıma geldi. Geçtiğimiz bayram tatilinde ve hafta boyunca turuncu renkli araçlar vardı, Konak yönüne giden şeritte. Her birinin başında da en az 2-3 kişi, sürekli çalıştı. Bu araçlar İZSU’nun vidanjörleri. Peki ne mi yaptılar? Daha önce açıklanmıştı, evsel atıkların Çiğli’deki arıtma tesislerine ileten ana kuşaklama kanalı ihtiyaca cevap verememeye başlamış, arada sırada denize sızıntılar bile olmuştu.
OLUMSUZLUĞA KARŞI ÖNLEM
Bu kuşaklama kanalında gerekli çalışmaların yapılacağı ve yeterli hale getirileceği bildirilmişti. İşte herhangi bir olumsuzluğa karşı İZSU araçları bu ana kuşaklama kanalından atık çekip temiz su pompaladı. Olanaklar ölçüsünde önlem alındı sonuç olarak. “Kuşaklama kanalı neden yetersiz kaldı, şimdi ne yapılacak, büyük bir proje mi gerekiyor” gibi soruların yanıtı zamanı geldiğinde verilir herhalde. Bence İZSU, bu koşullarda yapılması gerekeni yaptı. Dilerim herhangi bir olumsuzluk yaşanmaz.
-----
SÖZ
SİZİN
Bornova Belediyesi’ne:
Gökdere çöplük değildir
KARATAŞ Haber Ajansı’ndan: Bornova’nın Buca sınırındaki ve en uzak köylerinden biri Gökdere’dir. Köyümüz 31 Mart 2014’ten beri Bornova’nın mahallesi statüsündedir. Merkezden uzaklaştıkça her türlü kamu hizmetinin kısıtlı, yetersiz, olduğu bir gerçek. Köyümüz sınırları içinde kısa bir süre önceye kadar Büyükşehir Belediyesi’nin moloz döküm sahası vardı. Saha doldu, üzerine bir metre toprak serip ağaçlandırma yapıldı, fakat halen İzmir’in bütün hurdaları, atıkları, çöpleri Gökdere’ye getirilip gelişi güzel ormanlara, yol kenarlarına, boş alanlara boşaltılıyor.
ACİL ÖNLEM İSTİYORUZ
Maalesef Bornova Belediyesi’nin denetim yetersizliği, tedbirsizliği, bu durumun önlenememesinde önemli faktör... Köy muhtarımız Atanan Budak ve Bornova Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’nın (Ethem Toptaş) bunların önlenmesi için gösterdikleri çabalar takdire şayan. Fakat köyümüzün alanı geniş olduğu için her yeri kontrol edebilmeleri oldukça zor. Çöpleri döken, doğayı kirleten, yurttaşlık bilincinden yoksun, hoyrat, sorumsuz, bencil insanlar bu davranışları nedeniyle şüphesiz birinci derecede sorumludur. Gökdere çöplük değildir, köyümüzün çöplük olmasını istemiyoruz. Acil önlem istiyoruz. Servet Ali ÇINAR
-----
BİR ALINTI
Adem Mustafa Karayel’den: Küfür etmeyi samimiyet, nezaketi zayıflık, mütevazılığı aptallık, iyi niyeti enayilik, yüzsüzlüğü özgüven, kazık atmayı kurnazlık, insanların hayatına karışmayı özgürlük sanmadığımız gün kazanacağız. (Müthiş Psikoloji)