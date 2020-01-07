Dr. Behçet Uz’un torunu da aday

BUGÜNKÜ konum Kültürpark Tenis Kulübü...
12 Ocak’ta genel kurulu var kulübün. Yönetim kurulu başkan adaylarından biri de Kurtul Ali Kaptanoğlu. İzmir için bir efsanenin torunu. Bakan ve belediye başkanı olarak hizmet veren, Kültürpark ve hastane kurucusu, benim okulum İzmir Koleji’nin 1953’te öğrenime başlarken mütevelli heyeti başkanı Dr. Behçet Uz’un...
BİR SEÇİM BİLDİRGESİ
Geçmişten geleceğe
taşımak için varız
* DEDEM Dr. Behçet Uz’un yangın yerinden dönüştürdüğü Kültürpark şehrin içinde en önemli yeşil alan. Çocukluk anılarımın geçtiği Kültürpark Tenis Kulübü’nün geçmiş başkanları ve duayenleri 2020-2022 dönemi başkan adaylığı teklif edince onur duydum.
* Aile geleneğini sürdürmek adına, kulübümüze sahip çıkmak, geçmişten aldığım güçle geleceğe taşımak için kollarımı sıvamaya karar verdim.
DEĞERLİ MİRASIN KORUNMASI
* Kültürpark Tenis Kulübü 79 yıldır tenisi her yaştan herkesle buluşturarak gelişimini desteklerken çok önemli kent belleği de olmuştur. Burada İzmir ile ilgili önemli kararlar alınmıştır. Bu değerli mirasın korunup gelecek nesillere aktarılması en önemli sorumluluğumuzdur.
* (Geçmişten Geleceğe KTK Grubu) olarak tamamen gönüllülük esasıyla ‘dürüst, ilkeli ve şeffaf’ yönetim anlayışıyla kulübümüzü daha da güçlendirmek için varız.
* Türkiye’nin en eski (1941) ve bu daldaki en büyüklerinden olan KTK yönetimine aday ve talip olduk. Hepsi çok değerli ve ayrı uzmanlıkları olan, çoğunluğu kadın (yüzde 66) aday yönetim kadromuzu oluşturduk.
İZMİR’İ DE TAÇLANDIRMAK
* Kulübümüze ve İzmir’e sportif, sosyal, kültürel katkılar amaçlıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi desteği ile engelli tenisini geliştirmek, kırmızı bayraklı kulüp olmak önemli amaçlarımızdan. Tenisi tabana yaymak, daha çok başarılı sporcu çıkararak İzmir’i ve kulübümüzü taçlandırmak istiyoruz.
* İzmir Ticaret Odası, EGİAD, İzmir Ticaret Borsası gibi önde gelen STK’larla ortak sportif, sosyal projeler yapacağız.
* Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’le temaslarımda ortak birçok projeye imza atabileceğimizi gördük.
SPORCULARA DAHA ÇOK DENEYİM
* Bir ilk olarak, grubumuzdaki üç milli sporcunun desteğiyle projelerimizin altyapı ve performans ayağında, kort antrenmanlarımıza güç, kondisyon, dayanıklılık, konsantrasyon çalışmaları katarak çeşitlendireceğiz. Eğitimde uzmanlığı dünyaca tanınan kişilerin işbirliğiyle program oluşturacağız.
* Tenis kampları oluşturarak yabancı ve yerli antrenörler, genç öğrencilerle eğitim programları düzenleyeceğiz. Daha çok uluslararası, bölgesel, kulüp içi turnuvalarla tenisçilerimize tecrübe fırsatları yaratacağız.
* Üyelerin birbirlerini yakından tanıyarak kulüp aidiyetlerinin güçleneceğini düşünüyoruz. Kortlarımızı ITF standartlarında yenileyerek daha sağlıklı hale getireceğiz.
HEDEF TENİS KENTİ YAPMAK
* İzmir’i çok iyi sporcuların yetiştiği tenis kenti yapacağız.
* Üyelerimizin dörtte birinin düzenli tenis oynadığını, kalanının ağırlıklı olarak kültürel, sanatsal ve sosyal yönlerden kulübümüzün yukarılara taşınmasını arzuladıklarını belirledik.
* Daha çok söyleşi, seminer, eğitim, sergi, sosyal etkinlik düzenlenen bir Kültürpark Tenis Kulübü düşlüyoruz.
* Her ay haber bültenleri ile kulübümüzde gerçekleşecek etkinlikleri üyelerimize elektronik ortamda duyuracağız.
HUZURLU VE ŞAFFAF YÖNETİM
* Uluslararası tanınmışlığı olan arkadaşlarımızın girişimleriyle proje ve yatırımların finansmanını AB’nin spora özel fonlarından karşılamaya çalışacağız. Üyelerimizi düzenli olarak mali tablolarla bilgilendireceğiz. Alacağımız geri bildirimlerle huzurlu ve şeffaf yönetim sergileyeceğiz.
* Projelerimizle kulübümüze gelecek canlılık ve olumlu neticelerle üye sayımızın tekrar arttığını yaşayarak göreceğiz. ‘Geçmişten Geleceğe KTK Grubu’ olarak kendimize güveniyoruz.
https://gecmistengelecege.wixsite.com/ktk-1
(üçüncü yazı)
BİR KISA ÖZGEÇMİŞ
Diş hekimi
lisanslı sporcu
KURTUL Ali Kaptanoğlu, Ödel Uz Kaptanoğlu ve Dr. Kamil Kaptanoğlu’nun oğlu olarak 1960’ta İzmir’de doğdu. Evli ve bir kız babası. Diş hekimi. Çocukluğundan beri sporun içinde. Halen de lisanslı veteran sporcu.
BİR LİSTE
O grupta
kimler var
KURTUL Kaptanoğlu, Şayan Saygılı, Alp Esin, Aycan Kurtcan, Efe Kumova, Burçe Kürkan Büküşoğlu, Cemal Yılancıoğlu, Sevkan Soyuer, Aydan Ersezen, Saffet Mutluer, Yasemin Toprak Alpaydın, Osman Taner, Pınar Görçiz, Pınar Şenman, Şekip Kılıçarslan, Feride Berki Saraçoğlu, Jizlen Atay, Özce Turgay.
Dr. Behçet Uz’un torunu da aday
BUGÜNKÜ konum Kültürpark Tenis Kulübü...
12 Ocak’ta genel kurulu var kulübün. Yönetim kurulu başkan adaylarından biri de Kurtul Ali Kaptanoğlu. İzmir için bir efsanenin torunu. Bakan ve belediye başkanı olarak hizmet veren, Kültürpark ve hastane kurucusu, benim okulum İzmir Koleji’nin 1953’te öğrenime başlarken mütevelli heyeti başkanı Dr. Behçet Uz’un...
BİR SEÇİM BİLDİRGESİ
Geçmişten geleceğe
taşımak için varız
* DEDEM Dr. Behçet Uz’un yangın yerinden dönüştürdüğü Kültürpark şehrin içinde en önemli yeşil alan. Çocukluk anılarımın geçtiği Kültürpark Tenis Kulübü’nün geçmiş başkanları ve duayenleri 2020-2022 dönemi başkan adaylığı teklif edince onur duydum.
* Aile geleneğini sürdürmek adına, kulübümüze sahip çıkmak, geçmişten aldığım güçle geleceğe taşımak için kollarımı sıvamaya karar verdim.
DEĞERLİ MİRASIN KORUNMASI
* Kültürpark Tenis Kulübü 79 yıldır tenisi her yaştan herkesle buluşturarak gelişimini desteklerken çok önemli kent belleği de olmuştur. Burada İzmir ile ilgili önemli kararlar alınmıştır. Bu değerli mirasın korunup gelecek nesillere aktarılması en önemli sorumluluğumuzdur.
* (Geçmişten Geleceğe KTK Grubu) olarak tamamen gönüllülük esasıyla ‘dürüst, ilkeli ve şeffaf’ yönetim anlayışıyla kulübümüzü daha da güçlendirmek için varız.
* Türkiye’nin en eski (1941) ve bu daldaki en büyüklerinden olan KTK yönetimine aday ve talip olduk. Hepsi çok değerli ve ayrı uzmanlıkları olan, çoğunluğu kadın (yüzde 66) aday yönetim kadromuzu oluşturduk.
İZMİR’İ DE TAÇLANDIRMAK
* Kulübümüze ve İzmir’e sportif, sosyal, kültürel katkılar amaçlıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi desteği ile engelli tenisini geliştirmek, kırmızı bayraklı kulüp olmak önemli amaçlarımızdan. Tenisi tabana yaymak, daha çok başarılı sporcu çıkararak İzmir’i ve kulübümüzü taçlandırmak istiyoruz.
* İzmir Ticaret Odası, EGİAD, İzmir Ticaret Borsası gibi önde gelen STK’larla ortak sportif, sosyal projeler yapacağız.
* Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’le temaslarımda ortak birçok projeye imza atabileceğimizi gördük.
SPORCULARA DAHA ÇOK DENEYİM
* Bir ilk olarak, grubumuzdaki üç milli sporcunun desteğiyle projelerimizin altyapı ve performans ayağında, kort antrenmanlarımıza güç, kondisyon, dayanıklılık, konsantrasyon çalışmaları katarak çeşitlendireceğiz. Eğitimde uzmanlığı dünyaca tanınan kişilerin işbirliğiyle program oluşturacağız.
* Tenis kampları oluşturarak yabancı ve yerli antrenörler, genç öğrencilerle eğitim programları düzenleyeceğiz. Daha çok uluslararası, bölgesel, kulüp içi turnuvalarla tenisçilerimize tecrübe fırsatları yaratacağız.
* Üyelerin birbirlerini yakından tanıyarak kulüp aidiyetlerinin güçleneceğini düşünüyoruz. Kortlarımızı ITF standartlarında yenileyerek daha sağlıklı hale getireceğiz.
HEDEF TENİS KENTİ YAPMAK
* İzmir’i çok iyi sporcuların yetiştiği tenis kenti yapacağız.
* Üyelerimizin dörtte birinin düzenli tenis oynadığını, kalanının ağırlıklı olarak kültürel, sanatsal ve sosyal yönlerden kulübümüzün yukarılara taşınmasını arzuladıklarını belirledik.
* Daha çok söyleşi, seminer, eğitim, sergi, sosyal etkinlik düzenlenen bir Kültürpark Tenis Kulübü düşlüyoruz.
* Her ay haber bültenleri ile kulübümüzde gerçekleşecek etkinlikleri üyelerimize elektronik ortamda duyuracağız.
HUZURLU VE ŞAFFAF YÖNETİM
* Uluslararası tanınmışlığı olan arkadaşlarımızın girişimleriyle proje ve yatırımların finansmanını AB’nin spora özel fonlarından karşılamaya çalışacağız. Üyelerimizi düzenli olarak mali tablolarla bilgilendireceğiz. Alacağımız geri bildirimlerle huzurlu ve şeffaf yönetim sergileyeceğiz.
* Projelerimizle kulübümüze gelecek canlılık ve olumlu neticelerle üye sayımızın tekrar arttığını yaşayarak göreceğiz. ‘Geçmişten Geleceğe KTK Grubu’ olarak kendimize güveniyoruz.
https://gecmistengelecege.wixsite.com/ktk-1
(üçüncü yazı)
BİR KISA ÖZGEÇMİŞ
Diş hekimi
lisanslı sporcu
KURTUL Ali Kaptanoğlu, Ödel Uz Kaptanoğlu ve Dr. Kamil Kaptanoğlu’nun oğlu olarak 1960’ta İzmir’de doğdu. Evli ve bir kız babası. Diş hekimi. Çocukluğundan beri sporun içinde. Halen de lisanslı veteran sporcu.
BİR LİSTE
O grupta
kimler var
KURTUL Kaptanoğlu, Şayan Saygılı, Alp Esin, Aycan Kurtcan, Efe Kumova, Burçe Kürkan Büküşoğlu, Cemal Yılancıoğlu, Sevkan Soyuer, Aydan Ersezen, Saffet Mutluer, Yasemin Toprak Alpaydın, Osman Taner, Pınar Görçiz, Pınar Şenman, Şekip Kılıçarslan, Feride Berki Saraçoğlu, Jizlen Atay, Özce Turgay.