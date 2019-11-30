Dolu gündemde ıskalayana: 90 bin eve çöpten elektrik

GEÇEN hafta, “Beştepe’ye gizlice gidip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen CHP’li” iddiasıyla meşguldük ya. Cumhurbaşkanlığı iddiayı hemen yalanladı.
Ancak, CHP’de sular durulmadı. Bu arada, “kumpas”, “çete” nitelemeleri, açıklamalar, yalanlamalar, suçlamalar, özürler aldı yürüdü. Gazete ve TV’lerde yeterince yer aldığı için fazla ayrıntıya girmeyeceğim, ilgilenen biliyordur nasılsa. Ben, İzmir için önemli bir haberi, bu toz dumanda belki gözden kaçıranlar, ıskalayanlar olmuştur diye özetleyeceğim:
HARMANDALI TESİSİ DEVREDE
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu Harmandalı Biyogaz Tesisi (bir hafta önce) devreye girdi. Tesiste yılda yaklaşık 80 milyon metreküp metan gazından yaklaşık 160 bin megavat saat elektrik üretilerek şebekeye verilecek. Dört kişilik bir ailenin enerji tüketim miktarları (Elektrik Mühendisleri Odası verilerine göre) göz önüne alındığında 90 bin konutun ihtiyacı kadar elektrik üretilebilecek.
YEŞİL BİR VADİ KAZANILACAK
Tesiste, drenaj ve gaz toplama amacıyla yatay ve dikey, çeşitli kesitlerde 38 bin metre boru döşendi. Boru hatlarından pompa istasyonları ile tesiste kurulu 14 gaz motoruna iletilen metan gazıyla elektrik üretiliyor. ‘Atık Depolama Sahası Rehabilitasyonu’ çalışmaları tamamlandığında Harmandalı’da çöplerin yerini bitki örtüsü alacak. Sahanın depolamaya kapatılan kısımları rehabilite edilerek İzmir 90 hektarlık yeşil bir vadi kazanacak. İlk aşamada 32 bin metrekare alana 20 bin ağaç, 30 bin bitki (kazayağı, katırtırnağı) dikildi.
Ayrıca çöp sızıntı sularını tahliye etmek üzere, yağmur suyu toplama ve drenaj sistemi yapılıyor, arazi teraslanıyor, geçirimsiz tabaka sağlanıyor. Bölgede, ‘Fiziksel Ayırma Tesisi’ kurularak, geri kazanılabilir atıklar ekonomiye kazandırılacak. Atıktaki plastik poşetler ve benzeri uçuşan maddeler de fiziksel ayırma tesisinde ayrıştırılacak, çevre ve Harmandalı bölgesinin daha temiz olması sağlanacak.
YENİ ENERJİ İYİ GELECEK
Başkan Tunç Soyer, atıktan enerji üretimi devrini başlattıklarını belirterek, “İzmir’in yeni enerjiisi hepimize iyi gelecek. Koku ve kirlilik sorunu bitiyor. Başta Çiğlili hemşehrilerim olmak üzere, tüm İzmir rahat nefes alacak. Tek tesisle yetinmek istemiyoruz; Bergama, Dikili, Kınık ve Aliağa’da da atıktan enerji üretmek için hazırlıklara başladık. Bu tesiste büyük emeği olan Aziz Kocaoğlu başkanımıza teşekkür ederim” dedi.
GÜNDEMİMİZ YÜKLÜYDÜ YA
Özetle, geçen cumartesi günü devreye giren tesisle Harmandalı’da çöpten 90 bin konuta yetecek elektrik üretilecek. Gündemimiz çok yüklü olduğundan, belki de İzmir ve bölgeyle ilgili haberleri gözden kaçıranlar olmuştur diye, hiç olmazsa birini yinelemek istedim. (Örneğin önemli bir müjde vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayındır’da bin 500 kişiye istihdam yaratacak süs bitkileri organize sanayi bölgesi, eğitim, fuar ve festival merkezi kurulacağını açıkladı.) Haaa geçen hafta Harmandalı’daki törende CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da vardı, malum iddiayla ilgili konuştu, ağaç da dikti. Hayırlı olsun! (Efendim, amacım asla eleştiri, bir şeyler ima etmek, birilerinin kulağını çınlatmak falan değil. Yalnızca gözden kaçıranlar için önemli bir projeyi duyurmak istedim. İyi hafta sonları.)
BİR GEÇMİŞE YOLCULUK
Bit Pazarı’nda
alışveriş zamanı
Yıl 1979... Çankaya’daki Bit Pazarı... Orada alışveriş yapıp alacakları giysileri hemen orada deneyenlerden bir görüntü. Ne yapsınlar, soyunma-giyinme, ya da giysi deneme kabinleri yok. Gençlere belki de inanılmaz gibi gelecektir. Özetle, fotoğraf siyah beyaz, konu renkli. (Yılların usta objektifi Aykut FIRAT’ın arşivinden)
Dolu gündemde ıskalayana: 90 bin eve çöpten elektrik
GEÇEN hafta, “Beştepe’ye gizlice gidip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen CHP’li” iddiasıyla meşguldük ya. Cumhurbaşkanlığı iddiayı hemen yalanladı.
Ancak, CHP’de sular durulmadı. Bu arada, “kumpas”, “çete” nitelemeleri, açıklamalar, yalanlamalar, suçlamalar, özürler aldı yürüdü. Gazete ve TV’lerde yeterince yer aldığı için fazla ayrıntıya girmeyeceğim, ilgilenen biliyordur nasılsa. Ben, İzmir için önemli bir haberi, bu toz dumanda belki gözden kaçıranlar, ıskalayanlar olmuştur diye özetleyeceğim:
HARMANDALI TESİSİ DEVREDE
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu Harmandalı Biyogaz Tesisi (bir hafta önce) devreye girdi. Tesiste yılda yaklaşık 80 milyon metreküp metan gazından yaklaşık 160 bin megavat saat elektrik üretilerek şebekeye verilecek. Dört kişilik bir ailenin enerji tüketim miktarları (Elektrik Mühendisleri Odası verilerine göre) göz önüne alındığında 90 bin konutun ihtiyacı kadar elektrik üretilebilecek.
YEŞİL BİR VADİ KAZANILACAK
Tesiste, drenaj ve gaz toplama amacıyla yatay ve dikey, çeşitli kesitlerde 38 bin metre boru döşendi. Boru hatlarından pompa istasyonları ile tesiste kurulu 14 gaz motoruna iletilen metan gazıyla elektrik üretiliyor. ‘Atık Depolama Sahası Rehabilitasyonu’ çalışmaları tamamlandığında Harmandalı’da çöplerin yerini bitki örtüsü alacak. Sahanın depolamaya kapatılan kısımları rehabilite edilerek İzmir 90 hektarlık yeşil bir vadi kazanacak. İlk aşamada 32 bin metrekare alana 20 bin ağaç, 30 bin bitki (kazayağı, katırtırnağı) dikildi.
Ayrıca çöp sızıntı sularını tahliye etmek üzere, yağmur suyu toplama ve drenaj sistemi yapılıyor, arazi teraslanıyor, geçirimsiz tabaka sağlanıyor. Bölgede, ‘Fiziksel Ayırma Tesisi’ kurularak, geri kazanılabilir atıklar ekonomiye kazandırılacak. Atıktaki plastik poşetler ve benzeri uçuşan maddeler de fiziksel ayırma tesisinde ayrıştırılacak, çevre ve Harmandalı bölgesinin daha temiz olması sağlanacak.
YENİ ENERJİ İYİ GELECEK
Başkan Tunç Soyer, atıktan enerji üretimi devrini başlattıklarını belirterek, “İzmir’in yeni enerjiisi hepimize iyi gelecek. Koku ve kirlilik sorunu bitiyor. Başta Çiğlili hemşehrilerim olmak üzere, tüm İzmir rahat nefes alacak. Tek tesisle yetinmek istemiyoruz; Bergama, Dikili, Kınık ve Aliağa’da da atıktan enerji üretmek için hazırlıklara başladık. Bu tesiste büyük emeği olan Aziz Kocaoğlu başkanımıza teşekkür ederim” dedi.
GÜNDEMİMİZ YÜKLÜYDÜ YA
Özetle, geçen cumartesi günü devreye giren tesisle Harmandalı’da çöpten 90 bin konuta yetecek elektrik üretilecek. Gündemimiz çok yüklü olduğundan, belki de İzmir ve bölgeyle ilgili haberleri gözden kaçıranlar olmuştur diye, hiç olmazsa birini yinelemek istedim. (Örneğin önemli bir müjde vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayındır’da bin 500 kişiye istihdam yaratacak süs bitkileri organize sanayi bölgesi, eğitim, fuar ve festival merkezi kurulacağını açıkladı.) Haaa geçen hafta Harmandalı’daki törende CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da vardı, malum iddiayla ilgili konuştu, ağaç da dikti. Hayırlı olsun! (Efendim, amacım asla eleştiri, bir şeyler ima etmek, birilerinin kulağını çınlatmak falan değil. Yalnızca gözden kaçıranlar için önemli bir projeyi duyurmak istedim. İyi hafta sonları.)
BİR GEÇMİŞE YOLCULUK
Bit Pazarı’nda
alışveriş zamanı
Yıl 1979... Çankaya’daki Bit Pazarı... Orada alışveriş yapıp alacakları giysileri hemen orada deneyenlerden bir görüntü. Ne yapsınlar, soyunma-giyinme, ya da giysi deneme kabinleri yok. Gençlere belki de inanılmaz gibi gelecektir. Özetle, fotoğraf siyah beyaz, konu renkli. (Yılların usta objektifi Aykut FIRAT’ın arşivinden)