Didim’deki o yer için de halk oylamasına gidilebilir

Didim’e her yolum düştüğünde, Altınkum’daki bu görüntüden rahatsız olurum ve merak ederim. İlçenin en güzel ve de en değerli yerinde bir görüntü. Kaderine terk edilmiş koskoca yer. Duvarlarla çevrili bir mezbelelik adeta. Tabelası aynen duruyor: TC Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim ve Dinlenme Tesisleri.





DİLERİM AVM KONDURULMAZ

Buranın ne olacağını merak ediyorum gerçekten. Özelleşecek mi, turizme hizmet edecek bir tesise mi dönüşecek? Bu paha biçilmez yerin mutlaka değerlendirilmesi gerek. Ama nasıl? Tek dileğim, alışveriş merkezi, devasa bir tesis falan yapılmaması. Burasının yeşili bol bir kültür alanı olmasını düşlerim hep. Örneğin, içinde bir açık hava tiyatrosu, sergi alanları bulunan, vatandaşın, yerli ve yabancı turistin buluşma noktası olacak bir yer...

HERKESİN İÇİNE SİNMELİ

Bilemiyorum, etkililer yetkililer, burasının ne olacağını planlamıştır belki de. Birilerine rant kapısı yapılmamasını umuyorum. Bir an önce, görenin içini sızlatan bu yere el atılmalı. Herkesin içine sinecek bir proje uygulanmalı. Burası Didim’in yüz akı, belki de simgesi olmalı. Bir an önce bu yerin geleceği açıklanmalı, herkes de bilmeli. Ne dersiniz?”

AYDIN BÜYÜKŞEHİR UYGULAMALARI

Bu yazıya baktıktan sonra, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin uygulamalarını düşündüm.

- Büyükşehir, Aydın Tekstil’in 177 dönümlük arazisini kamulaştırdı, buraya ne yapılması gerektiğini halk oylamasına sundu. Vatandaş, “yeşil alan” deyince, isteğe uyuldu.

- Kuşadası’nda deniz manzaralı 9 bin 958 metrekarelik TARİŞ arazisini de aynı Büyükşehir Belediyesi kamulaştırdı. Turizm imarlı arazi için yine halk oylamasına gidildi, “yeşil alan” denildi. Orası da yeşil alan yapıldı.

- Ve Aydın’da Büyükşehir’in Mimar Sinan Mahallesi’ndeki 31 dönüm alan için de halkın oyuna başvuruldu, yine “yeşil alan” denilince, isteğe uyuldu.

VE GELELİM O TESİSLERE

Bu oylamaları anımsattıktan sonra, gelelim yine Didim’deki o yazı konusu yaptığım eski tesislerin yerine. O çok değerli yer öylesine mezbelelik halde duruyor ve ne olacağı bilinmiyor. En azından vatandaş ve bizler bilmiyoruz. Aklıma geliverdi, orası da Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin olsa, fena olmaz sanki.

Bu hayal gerçek olsa, Didim’in kalbindeki o yer için Aydın Büyükşehir belki de yine halk oylamasına gider. Ve halkın isteğine, yönlendirmesine göre o güzelim yer, ya yeşil alan olur, ya da herkesin yararlanacağı bir şeyler yapılır. Çok da güzel olur yahu! Ne dersiniz?

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SÖZ

SİZİN



BİR ANLAMLI ÇAĞRI

Ana sınıf öğrencileri

ilgi ve bağış bekliyor

İZMİR’in Dikili ilçesinde çok programlı bir liseyiz. Geçmiş yıllarda okulumuz kütüphanesinin yenilenmesi için bir bağış kampanyası düzenlemiş ve 3 bini aşan kitap sayımızla ilçemizin en büyük okul kütüphanesine sahip olmuştuk. Şimdi de ilçemizin ana sınıfı öğrencileri için bir kampanya düzenlemeye karar verdik.

KÜTÜPHANE VE GEREÇLER İÇİN

Duyarlı yurttaşların desteğiyle ilçemiz anasınıfı öğrencilerine eğitici materyal ve kitap toplayabildik. Ancak anasınıfı ekipmanlarının tedariğinde sorun yaşıyoruz. Bağış yoluyla edindiğimiz kitapları koyabileceğimiz, küçük çocukların kullanımına uygun kütüphaneler; onların boyutlarına uygun masa ve sandalyeler; kuklalar ve kukla standları; tahterevalli, salıncak, kaydırak, tırmanma merdiveni gibi materyallerin temini konusunda yardımcı olabileceğinizi umut ediyoruz. İlginiz için şimdiden teşekkür ederiz.

İletişim: (0505) 253 16 64 Gülşen BİNİCİ / Dikili Çok Programlı Anadolu Lisesi Felsefe Öğretmeni

Adres: Cumhuriyet Mahallesi, 301 Sokak No: 13 35980 Dikili - İZMİR Tel: (0232) 671 40 12

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BİR OLUMLU HAT

Sorunu bildir

çözüm gelsin

Bornova Belediyesi +90 530 214 50 35 numaralı whatsapp hattı sorunları çok kısa sürede çözüyor. Hafta sonu bildirilen soruna haftanın ilk iş günü müdahale edildi ve sonuçlandı... (Bornova İçin Çözümler)

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BİR DUYURU

Kordon’un çimlerinde

voleybol oynanacak

MACERA Kulübü, geçen perşembe akşamından itibaren Kordon’un çimlerinde portatif saha kurarak voleybol oynadı. Başkan Toprak Özmen, etkinlikle ilgili şunları söylüyor: “Her Perşembe günü artık Kordon’da çimlerde voleybol maçları var. Kordon ve çimler İzmir’in en büyük aktivite alanı aslında ve bunu çoğu kişi görmüyor. Bizim amacımız açık havada spor yapabildiğimizi, sosyal aktiviteye dönüşebildiğini, izlerken sohbet edip keyifli anlar yaşanabildiğini göstermekti. Yakında yeryüzü iftar sofraları geliyor ve Kordon’un çimlerinde hareket devam edecek.”

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BİR GDZ ELEKTRİK DAĞITIM TOPLANTISI

Muhtarlarla

aylık buluşma

GDZ Elektrik Dağıtım, 2016’da başlattığı, aylık “Muhtarlarımızı Dinliyoruz” toplantılarını sürdürüyor. Muhtarlar, GDZ Elektrik Dağıtım yöneticilerine bölgelerindeki elektrik dağıtımla ilgili sorun ve önerilerini iletiyor, çözümler geliştiriliyor.

Toplantılarda muhtarlara bölgelerindeki yatırım planları, Çağrı Merkezi’ndeki “Muhtar Hattı” ve “Mobil Uygulama” hakkında bilgi veriliyor. Muhtarlardan da çok olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten yetkilileri, “Muhtar Hattı” uygulamasını da şöyle özetledi:

“GDZ Elektrik Dağıtım hizmet bölgesindeki tüm muhtarların numaraları (cep, ofis, ev) sisteme tanımlandı. Bu sayede çağrı merkezini arayan muhtarlar beklemeden müşteri temsilcisine 8 saniyede ulaşabiliyor. Ayrıca, her ay muhtarlar aranarak şirketin başlattığı uygulamalar hakkında bilgi veriliyor, mini anketlerle memnuniyetleri ölçümleniyor.”





BİR ALINTI

Engin Yavuz’dan: Çıktığın kapıyı hiçbir zaman hızla çarpma; belli olmaz geri dönmek isteyebilirsin... (Don Herold)